Le coupé SUV électrique à batterie Aiways U6 affiche une allure sportive

Construite sur la plate-forme MAS (More Adaptable Structure) d'Aiways, lereflète une allure de conception « pure » inspirée de prouesses athlétiques et de performances aérodynamiques.Long de, leest large de 1,88 mètre et haut de 1,64 mètre.Avec son design de, l'Aiways U6 reflète les principes d'une conception audacieuse et « pure » à la fois.L'Aiways U6 adopte une forme simple et pure incarnant la philosophie de conception de l'entreprise chinoise.Les designers d'Aiways ont accordé une attention particulière auxet ont intégré des détails de conception permettant d'assurer une séparation nette du flux d'air réduisant ainsi la traînée.Le coefficient de traînée est de 0,248. L'avant en forme de nez de requin (sharknose) est optimisé du point de vue aérodynamique. Le coupé SUV U6 bénéficie également d'éléments de déflexion de l'air fonctionnels aérodynamiques à l'avant et sur les jupes, et un becquet sur le hayon.Laet leconfèrent au véhicule électrique de type coupé une présence routière importante et une sensation sportive.Parmi les fonctionnalités figurent le toit panoramique en forme de dôme et une matrice de feux arrière distincte inspirée de l'eau qui coule.L'du coupé SUV atteintL'allure simple mais sportive se poursuit à l'intérieur de l'habitacle avec un volant « suspendu », des écrans sans cadre dotés d'une technologie tactile, un emplacement de recharge pour smartphone par induction, un éclairage intérieur personnalisable, des assises enveloppantes et un levier de vitesse futuriste.Ledu coupé SUV est deà 1 260 litres.L'Aiways U6 zéro émission en roulant revendique des performances électriques élevées.Le coupé SUV embarque un moteur électrique d'uneetD'un poids à vide de, grâce à une construction mixte en aluminium-acier, le coupé SUV. La vitesse maximale est limitée électroniquement àComposé de cellules CATL, leaffiche uneLa consommation d'énergie, selon la norme WLTP, se situe entreLe coupé SUV électrique à batterie affiche jusqu'àLa batterie se recharge suravec uneet suravec uneIl faut 7 heures pour une recharge complète de la batterie de 0 % à 100 % en courant alternatif (11 kW).Il faut 30 minutes pour recharger la batterie de 30 à 80 % sur une borne de recharge rapide de 90 kilowatts en courant continu.S'adressant à la jeune génération, l'intérieur de l'Aiways U6 présente un design inspiré de l'univers du jeu vidéo et un poste de conduite regorgeant de technologies, de connectivité et de fonctionnalités ludiques.Le coupé SUV électrique d'Aiways réinvente l'habitacle automobile en puisant son inspiration dans un cocktail d'engin spatial, de jeu vidéo, agrémenté d'une touche de Formule E.Les designers chinois, japonais et allemands ont travaillé en étroite collaboration pour conférer à l'habitacle de l'Aiways U6 un attrait qui ne laisse pas indifférent.L'est futuriste.Les sièges sport enveloppants, entre le fauteuil de gaming et le siège baquet, offrent aux passagers avant un environnement stylé.Les appuie-têtes intègrent des hauts parleurs pour une expérience sonore immersive.Le sélecteur de vitesses à poignée de style nautique et le toit vitré de 2,10 mètres évoquent le voyage spatial, tandis que le volant fait la synthèse entre la manette de jeu par ses boutons et le volant de Formule E par son dessin à double branche.Les informations sur l'état du véhicule, les fonctions de connectivité et l'équipement audio/vidéo se contrôlent via l'écran central de 14,6 pouces à haute résolution et bords fins.Un second écran, de 8,2 pouces, placé dans l'axe du volant, fusionne avec les aérateurs de climatisation qui l'encadrent de part et d'autre.Interagir avec l'Aiways U6 est une expérience qui rappelle celle du jeu vidéo à tous les amateurs de jeux dans l'âme.Le coupé SUV Aiways U6 intègre les smartphones via Apple CarPlay et Android Auto La navigation non intégrée repose sur les applications de navigation mobile en temps réel installées sur le smartphone du conducteur.Les fonctions logicielles du système de commande et d'affichage du coupé SUV Aiways U6 peuvent être mises à jour over-the-air.La gamme des technologies d' assistance à la conduite améliore la sécurité du conducteur et de ses passagers.Le régulateur de vitesse intelligent SCC (Smart Cruise Control) doté de l'aide au maintien dans la voie ACC (Automatic Centering Control) maintient l'auto au milieu de sa voie de circulation sans aucune action de la part du conducteur.L'aide sur voie rapide HWA (Highway Assist) calque l'allure de l'auto sur celle du véhicule qui la précède (ou à une allure prédéterminée en l'absence de véhicule devant) lors de trajets sur autoroute ou sur voie rapide pour des vitesses comprises entre 60 et 130 km/h. Quand le système HWA est activé, le conducteur peut bénéficier de la fonction de confirmation de changement de voie DCLC (Driver Confirmed Lane Change) pour un changement de voie automatique.L'aide au stationnement à distance RPA (Remote Parking Assist) permet au conducteur de se servir de son smartphone pour garer l'Aiways U6 jusqu'à 10 mètres de distance dans les lieux difficiles.L'Aiways U6 zéro émission en roulant est le deuxième véhicule à être produit en série sur la plate-forme MAS (More Adaptable Structure) après le modèle Aiways U5.Dans son unique version Prime, l'U6 est commercialisé àPrime : 46 990 €Capacité de la batterie (kWh) : 63Autonomie (kilomètres WLTP) : 405Consommation combinée (WLTP) kWh/100 km : 16.0-16.6Puissance nominale (kW) : 160Couple nominal (Nm) : 315Accélération de 0 à 100km/h (secondes) : 7,0Système de récupération d'énergie de freinageUE-Combined Charging System (CCS)Câbles de charge mode 3 (type 2)Chargeur de secours ICCB mode 2 (Schuko)Modes de conduite (ECO/Normal/Sport)Système de propulsion : Traction avantSystème de direction assistée à assistance variableSystème de freinage iBoosterFreins à disque ventilés de l'intérieur à l'avantFreins à disque à l'arrièreEssieu avant : Suspension individuelle MacphersonEssieu arrière : Suspension individuelle Multi-linkJantes en alliage léger de 20 poucesEssuie-glace non-articulé avec capteur de pluieRétroviseurs extérieurs de couleur de la carrosseriePoignées de porte encastrées, qui se déploient électriquementBecquet arrièreAntenne intégréeFeux principaux à LED avec réglage de la portéeFeux antibrouillard à l'arrièreFeux diurnes à LEDFeux arrière à LEDIndicateur de direction à LEDTroisième feu stop surélevéClignotant à impulsion confortableRétroviseurs extérieurs avec réglage électriqueRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementRétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement lors du verrouillageRétroviseurs extérieurs chauffantsClimatisation automatique à deux zonesDiffuseurs d'air intégrés à l'avantDiffuseurs d'air à l'arrièreSystème de pompe à chaleurÉcran LCD d'information pour le conducteur de 8,2 poucesÉclairage du coffreÉclairage de lecture à LED à l'avant et à l'arrièrePare-soleil pour conducteur et passager avec miroir éclairéVolant sport en cuir/microfibreVolant directionnel multifonctionAccoudoir central avec Jumbo BoxPorts USB à l'avant et à l'arrièrePrises 12 V dans le coffreLumière d'ambianceHousses de siège en cuir perforéSiège conducteur à 6 positions réglable électriquementSiège passager à 4 positions réglable électriquementSièges avant chauffantsSièges arrière rabattables 40/60 avec accoudoir centralSièges arrière rabattables manuellementFixation de siège pour enfant I-Size à l'arrièreCouleur intérieure beige avec des accents bleusDouble airbag à l'avantAirbag latéral à l'avantAirbag rideau à l'avant et à l'arrièreAirbag central à l'avantABS avec répartiteur électronique de freinageFrein de stationnement électrique EPBSystème électronique de stabilité ESCSystème de surveillance de la pression des pneus TPMSFonction de freinage Auto HoldSystème de freinage « Override »Système de freinage d'urgence anticollisionSystème d'alarme acoustique pour piétonsAvertisseur de ceinture de sécurité à l'avantCeintures de sécurité à l'avant et à l'arrière à trois pointsAide au démarrage en côte et système de contrôle en descenteAvertisseur d'usure des plaquettes de freinDispositif anti-vol électroniqueContrôle anti renversement (ARP)Appel d'urgenceSurveillance de la fatigueVerrouillage centralisé automatique des portes et du coffreAvertissement d'ouverture de porteAide au stationnement arrièreAide au stationnement avantSystème de caméra à 360 degrésIntelligent Adaptive Cruise Control avec Stop & Go (IACC)Auto Emergency Braking- Vehicles, Pedestrian, Bicycle (AEB)Forward Collision Warning (FCW)Lane Departure Warning (LDW)Lane Keeping Assistance (LKA)Traffic Sign Recognition (TSR)Traffic Jam Automatic Navigation (TJA)Highway Assist (HWA)Blind Spot Detection (BSD)Rear Cross Traffic Alert (RCTA)Door Open Warning (DOW)Lane Change Alarm (LCA)Toit en verre panoramiqueVitres électriques confortables avec protection anti-pincementEntrée sans clé (portes à l'avant et du coffre)Chargeur inductif pour smartphones à l'avantApplication à distance AiwaysVerrouillage centralisé par radio avec fonction de détectionPanneau de commande côté conducteur pour lève-vitres/rétroviseurs extérieursProtection anti-pincement pour le hayon électriqueHauteur d'ouverture réglable pour le hayon électriqueHayon électrique commandé à distanceLunette arrière teintéeCommande active du volet de ventilation dans la calandre avantÉcran tactile haute résolution 14,6 poucesSystème de haut-parleurs premium Magnat avec Bluetooth, USBCarPlay et Android AutoVolant directionnel multifonction64 giga-octets de capacité de disque durRadio DAB plus/FMTriangle de signalisation, gilet de signalisationKit crevaison avec compresseur 12 VTrousse à outilsManuel d'utilisation