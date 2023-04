Le Lexus LC Cabriolet bénéficie de nombreuses optimisations

Lebénéficie de nombreuses optimisations à l'occasion du modèle 2024.C'est avec le Lexus LC Coupé qu'est née la « Lexus Driving Signature » qui permet au conducteur de se sentir directement connecté à sa voiture . Cette philosophie a depuis été appliquée au développement de tous les autres modèles Lexus. Elle a été au cœur du développement du Lexus LC Cabriolet 2024.Des modifications ont été apportées aux, au, aux, aux, aux, à la, ainsi qu'auet à la. Lesont également été revus et le jeu entre la carrosserie du véhicule et le moteur a été réduit. L'ensemble de ces améliorations permet d'offrir une réponse de direction plus précise et une meilleure sensation de contact avec la route.Lea été optimisé pour offrir une sensation plus naturelle et homogène.Laa été améliorée pour mieux anticiper les intentions du conducteur en mode D. La boîte automatique offre des caractéristiques de conduite plus sportives dans les modes Sport S et Sport S plus. Lorsqu'il est utilisé en D, le mode Sport S plus offre une expérience de conduite plus proche de celle d'une boîte manuelle, sélectionnant le rapport idéal pour une accélération et une décélération optimales, et effectuant des rétrogradages lors des freinages.Pour la conduite sur circuit, le Lexus LC Cabriolet àpropose un mode Expert qui désactive l'antipatinage, permettant aux conducteurs de faire glisser le véhicule.Le Lexus LC Cabriolet bénéficie d'undont les fonctionnalités ont été enrichies.Le, qui détectait déjà les véhicules et les piétons devant la voiture, offre désormais également une détection diurne des cyclistes.L'aide le conducteur à effectuer des virages à gauche et à droite plus sûrs dans la circulation.L'effectue automatiquement, lorsqu'elle est activée, de petites actions correctives sur le volant afin de prévenir les sorties de voie involontaires.Lapeut adapter rapidement l'allure du véhicule en lisant les panneaux de limitation de vitesse.Et le, qui adapte la vitesse de la voiture par rapport au véhicule qui la précède, dispose d'une fonction de réduction de la vitesse en courbe pour ajuster automatiquement la vitesse dans les virages en fonction de leur rayon.Le Lexus LC Cabriolet 2024 reçoit un, plus facile à utiliser, plus fonctionnel et plus réactif.L'écran tactile haute définition de 12,3 pouces remplace le précédent écran de 10 pouces qui était commandé via un pavé tactile situé sur la console centrale (le pavé tactile multimédia a été supprimé).L'écran est avancé de 86 mm vers le conducteur.Le système multimédia peut être commandé via l'assistant vocal « Hey Lexus ». Il peut exécuter environ 100 instructions différentes données par le conducteur (régler la climatisation, effectuer une recherche sur internet, passer un appel téléphonique etc.).Les préférences de trois utilisateurs différents peuvent être enregistrées dans le système de navigation, le système audio, pour les avertissements de sécurité et le réglage de la position de conduite.Les smartphones s'intègrent au système multimédia via Apple CarPlay sans fil ou filaire, et via Android Auto avec une connexion filaire.L'application pour smartphone Lexus Link permet, à distance, de verrouiller ou déverrouiller les portes, ainsi que de régler la climatisation ou le chauffage avant de monter dans la voiture.La navigation basée sur le cloud donne des informations de circulation actualisées en temps réel, ce qui fiabilise la planification des trajets et offre des solutions en cas d'impondérables.D'autres informations utiles, telles que les prix locaux du carburant et les emplacements de stationnement sont accessibles depuis le cloud en utilisant « Hey Lexus ». Si la connexion au cloud n'est pas disponible, un système de navigation intégré prend le relais.Les commandes situées sur la console centrale ont été réorganisées dans une disposition longitudinale.La console comporte un bouton en aluminium pour le système audio (complété par les commandes sur l'écran tactile) qui est facilement accessible aux deux occupants des sièges avant.L'espace de rangement arrière de la console accueille une prise accessoire de 12 volts, une prise USB C pour recharger un appareil et une prise USB A pour la lecture de sources sonores de haute résolution.Les haut-parleurs situés dans les dossiers des sièges arrière et les côtés du tableau de bord ont été changés. Le Lexus LC Cabriolet bénéficie en série du Mark Levinson Surround Sound System à 13 haut-parleurs.Le Lexus LC Cabriolet est équipé en série du système de vision panoramique à 360°. Le système permet de remodeler les coques des rétroviseurs au bénéfice d'un meilleur aérodynamisme et d'une réduction des bruits d'air.Le Lexus LC Cabriolet est proposé avec des jantes en alliage 21 pouces avec une finition 3D ou avec une finition bicolore noire et « hyper-chrome ».Le Lexus LC Cabriolet à moteur V8 de 5.0 litres bénéficie de ces optimisations, à compter de la production de mai 2023. 500 : à partir de 143 700 euros