La BMW XM Label Red haute performance électrifiée débite une puissance de 748 ch

Quelques mois après son lancement, lase décline dans une version encore plus puissante et plus extravagante.La BMW XM Label Red associe le système M Hybrid à une puissance accrue et à des éléments de design sur mesure qui mettent en valeur les performances exceptionnelles de la voiture extravagante.Avec une puissance degénérée par la combinaison d'unet d'un, la BMW XM Label Red est le modèle BMW M le plus puissant jamais construit.Le système M Hybrid de la BMW XM Label Red illustre l'effet enivrant de l'électrification du système d'entraînement sur les modèles hautes performances de BMW M.L'interaction précise entre le moteur électrique et le moteur V8 assure un apport instantané de puissance qui monte en puissance et se poursuit sans relâche dans les plages de régime les plus élevées.Avec une puissance système portée à 748 ch, le modèle haute performance électrifiée surpasse de 95 ch la BMW XM.Ledu système fait un bond spectaculaire de 200 Nm pourLa puissance est transmise à la route par le système de transmission intégrale M xDrive.Le système M Hybrid de la BMW XM Label Red allie les vertus de l'électrification aux spécifications d'un moteur à combustion huit cylindres à haut régime doté de la technologie M TwinPower Turbo.La dernière génération du V8 se distingue par une puissance extrêmement rapide et une efficacité accrue. Outre un collecteur d'échappement transversal, il est doté d'un entraînement renforcé du vilebrequin, d'une turbocompression avec soupape de décharge à commande électrique, d'une alimentation en huile améliorée et d'une séparation optimisée de l'huile.Sur la BMW XM Label Red, le V8 développe une puissance maximale de 585 ch à 5 600 tr/min.Le couple maximal de 750 Nm est disponible sur une plage de régime allant de 1 800 à 5 400 tr/min.Doté de det à réglage continu, le système d'échappement accompagne la puissance du moteur avec une vivacité et une énergie qui ne sont pas normalement associées à un huit cylindres. Le son du moteur est très caractéristique, tout comme les deux paires de doubles sorties d'échappement, disposés l'un au-dessus de l'autre.Le moteur électrique du système M Hybrid est intégré à la boîte de vitesses M à huit rapports avec son électronique de puissance. Comme c'est le cas pour les moteurs électriques, il réagit aux mouvements de l'accélérateur en fournissant une puissance instantanée.Le moteur électrique développe 197 ch (145 kW) et un couple nominal de 280 Nm. Un étage de pré-réglage breveté par BMW est utilisé pour augmenter le couple produit par le moteur jusqu'à un maximum effectif de 450 Nm à l'entrée de la transmission pour le moteur.Associé à la puissance optimisée du moteur V8, il en résulte des performances élevées.La BMW XM Label Red a besoin de. Sa, mais elle atteint 290 km/h sur les voitures dotées en option du pack Expérience M.Le moteur électrique fournit un effet de suralimentation à l'accélération et joue un rôle de soutien à charge constante du moteur à combustion.Le moteur tire son énergie d'uneintégrée dans le soubassement.La batterie lithium-ion se distingue par sa haute densité énergétique au niveau des cellules et du bloc-batterie.Elle fournit un flux constant de puissance sur une large plage de températures et sous les lourdes charges induites par un style de conduite sportif. Son contenu énergétique utilisable est deAssociée au rendement du moteur électrique et au système de gestion de l'énergie, la batterie haute tension permet une autonomie en mode électrique de 75 à 83 kilomètres selon le cycle WLTP.La vitesse maximale réalisable en mode électrique pur est de 140 km/h.Le système de transmission intégrale M xDrive répartit la puissance générée par le moteur à combustion et le moteur électrique entre les quatre roues selon les besoins à tout moment.La configuration du système est axée sur l'arrière et est particulièrement prononcé en mode 4WD Sport. Lorsque le système DSC (contrôle dynamique de la stabilité) est entièrement désactivé, le mode 4WD Sand, optimisé pour la traction et conçu spécialement pour la conduite dans les dunes et sur des surfaces similaires, peut être activé via le menu M Setup.Le système M xDrive est complété par un blocage de différentiel à commande électronique sur l'essieu arrière, qui améliore encore la traction et la stabilité directionnelle.Le différentiel M Sport permet de répartir le couple d'entraînement entre les roues arrière gauche et droite en fonction des besoins et de manière totalement variable.Tout comme le système de transmission intégrale M xDrive, le différentiel M Sport, la stabilisation active du roulis et les systèmes de contrôle de la direction, la technologie de limitation du patinage des roues par quasi-actionneur intégrée à la gestion du moteur et la fonction de contrôle des performances sont mises en réseau avec la gestion centrale de la dynamique transversale.La BMW XM Label Red vise des clients ayant un mode de vie extraverti et une passion pour la performance ultime.La Chine est l'une des régions de vente les plus importantes pour la BMW XM Label Red, avec les États-Unis et le Moyen-Orient.La BMW XM Label Red est présentée en première mondiale au salon international de l'automobile Auto Shanghai.La production de la XM Label Red débutera en août 2023 dans l'usine BMW de Spartanburg aux États-Unis.La dotation de série de la BMW XM Label Red comprend la suspension Adaptive M Pro (avec amortisseurs à régulation électronique et stabilisation active du roulis avec Active Roll Comfort pour éliminer le roulis d'un côté du véhicule ) et la direction active intégrale.Le système de freinage M Sport comprend des freins à piston fixe à six pistons à l'avant et des freins à piston flottant à un piston à l'arrière. Il est associé à un système de freinage intégré.La BMW XM Label Red s'affiche à partir de 203 000 euros.