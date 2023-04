Le SUV sportif Porsche Cayenne entièrement revisité bénéficie de modifications

Lede troisième génération a été entièrement revisité.Le SUV sportif Porsche bénéficie deà la motorisation, au châssis, au design et à la dotation en équipements Le modèle Porsche est la parfaite symbiose entre performances sur route, maîtrise en mode tout-terrain et confort pour les trajets du quotidien.La silhouette du Cayenne se distingue par son expressivité et son caractère athlétique.Le bouclier avant, le galbe prononcé des ailes, le capot moteur et les blocs optiques mettent en exergue la dimension élargie de la voiture L'arrière se caractérise par les feux arrière en relief, les surfaces épurées et le bouclier avec support intégré pour la plaque d'immatriculation.La dotation de série du Cayenne comprend des phares matriciels à LED.Les phares HD Matrix LED à haute résolution, disponibles en option, assurent un éclairage sur mesure pour chaque situation de conduite.Dotés de deux modules haute résolution et de plus de 32 000 pixels par projecteur, les phares matriciels assurent un éclairage ciblé, rapide et précis sur une longue distance, sans éblouissement des autres usagers de la route. La luminosité des modules peut être ajustée en fonction de la situation de conduite, avec un réglage comportant plus de 1 000 niveaux d'intensité différents.Le SUV premium Porsche revisité dispose d'une nouveau concept d'affichage et de commande à bord, faisant la part belle au numérique.Le Porsche Driver Experience est centré sur l'axe de vision du conducteur pour lui faciliter la commande des fonctions à bord.Les principaux organes de commande sont regroupés directement sur le volant ou à proximité immédiate.La commande des systèmes d'aide à la conduite s'effectue directement au volant à l'aide du levier de commande situé à gauche.Le sélecteur de la boîte automatique se situe sur la planche de bord.De grande taille et facilement accessibles, les organes de commande sont complétés par des commutateurs mécaniques pour la climatisation et une commande à retour haptique pour le réglage du volume.Le cockpit du Cayenne comporte un combiné d'instruments entièrement numérique incurvé de 12,6 pouces, doté de différents modes d'affichage.Un affichage tête haute optimisé, optionnel, complète les équipements à bord.De série, l'écran central de 12,3 pouces du système PCM (Porsche Communication Management) s'intègre à la nouvelle planche de bord et permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités pour la conduite.La connectivité du Cayenne est enrichie par l'intégration d'applications comme Spotify ou Apple Music.Un écran de 10,9 pouces côté passager est disponible. Avec cet écran, le passager peut consulter les données de performance de la voiture , accéder au système d'infodivertissement et visualiser des vidéos en streaming pendant les trajets (selon la règlementation en vigueur dans le pays). Un filtre de confidentialité spécial empêche le conducteur de voir le contenu de cet écran.Le Porsche Cayenne est doté d'un système conçu pour assurer la qualité de l'air dans l'habitacle. Le système détecte grâce aux données de navigation prédictives l'imminence de l'entrée dans un tunnel et active automatiquement la fonction de recyclage de l'air.Une fonctionnalité complémentaire est proposée en option : un capteur détecte la concentration en particules fines de l'air ambiant dans l'habitacle et active, le cas échéant, un recyclage de l'air à travers un filtre à particules . Un ioniseur débarrasse l'air ambiant de la plupart des germes et des polluants pour soulager notamment les personnes allergiques.Le SUV Porsche bénéficie d'un vaste éventail de systèmes d'aide à la conduite, parmi lesquels un limiteur de vitesse actif, un assistant d'évitement, un assistant de changement de voie ou encore le système Porsche InnoDrive qui est une extension du régulateur de vitesse adaptatif.Le châssis offre une différenciation prononcée entre les modes de conduite Normal, Sport et Sport Plus.Le Porsche Cayenne est doté en sortie d'usine d'une suspension à ressorts en acier avec gestion active PASM (Porsche Active Suspension Management). Des amortisseurs dotés d'une technologie double soupape avec réglage différencié de la compression et de la détente permettent d'optimiser les performances quelle que soit la situation de conduite. Le SUV Porsche gagne en confort à faible allure, en maniabilité pour les passages de courbes dynamiques et en amortissement pour limiter les mouvements de tangage et de roulis.La suspension pneumatique adaptative à deux chambres et deux soupapes améliore le confort des passagers en offrant un amortissement plus souple, une stabilité accrue et une maniabilité optimisée sur route et en mode tout-terrain par rapport à la suspension active à ressorts en acier de série.La suspension pneumatique adaptative améliore la précision directionnelle et les performances, et limite les mouvements de caisse dans les situations de conduite dynamiques.En Europe, le Cayenne propose trois motorisations différentes.Le modèle de base de la gamme Cayenne est équipé d'un V6 turbo de trois litres, qui développe 353 ch (260 kW) et 500 Nm.Le bloc six-cylindres de 353 ch (260 kW) et 500 Nm équipe également le Cayenne E-Hybrid, complété par un moteur électrique qui développe 176 ch (130 kW) pour une puissance cumulée de 470 ch (346 kW). Doté d'une batterie haute tension offrant une capacité de 25,9 kWh, le SUV hybride rechargeable Porsche affiche une autonomie pouvant aller jusqu'à 90 km (cycle WLTP) en mode tout électrique. Un chargeur embarqué de 11 kW permet de recharger la batterie haute tension en moins de 2,5 heures en se branchant sur une source d'alimentation adaptée.Le moteur V8 biturbo de 4 litres Porsche développe 474 ch (349 kW) pour un couple maximal de 600 Nm. Avec ce bloc, le SUV Porsche franchit le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. La vitesse de pointe s'établit à 273 km/h.La dotation de série du Cayenne comprend les phares matriciels à LED, la suspension active PASM, des jantes 20 pouces, le système d'aide au stationnement Park Assist à l'avant comme à l'arrière, avec caméra de recul, et une station d'accueil pour smartphone avec recharge par induction (jusqu'à 15 W de puissance).Le Cayenne est proposé à la vente à partir de 91 350 euros.Le Cayenne E-Hybrid est proposé à la vente à partir de 105 712 euros et le Cayenne S à partir de 109 933 euros.En France, les premières livraisons interviendront à partir de fin juillet 2023.