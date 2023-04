La BMW i7 M70 xDrive haute performance génère une puissance maximale de 660 ch 6 photos La BMW i7 M70 xDrive haute performance génère une puissance maximale de 660 ch ×

La BMW i7 M70 xDrive se dévoile en avant-première au salon international de l'automobile Auto Shanghai 2023 en Chine (Auto Shanghai 2023).



Le modèle BMW i7 M70 xDrive est le modèle à motorisation entièrement électrique le plus performant de la marque BMW.



Technologie BMW eDrive.



La BMW i7 embarque la technologie BMW eDrive de cinquième génération.



La BMW i7 M70 xDrive dispose d'unités d'entraînement hautement intégrées sur les essieux avant et arrière, dans lesquelles le moteur électrique, l'électronique de puissance et la transmission sont réunis de manière très compacte dans un boîtier commun.



Le moteur agissant sur l'essieu arrière génère une puissance maximale de 489 ch (360 kW).



En interaction précisément contrôlée avec le moteur électrique de 258 ch (190 kW) sur l'essieu avant, une transmission intégrale électrique est créée avec un couple système de 1 015 Nm en mode Sport et jusqu'à 1 100 Nm lorsque le M Launch Control et la fonction M Sport Boost sont activés.



La BMW i7 M70 xDrive génère ainsi une puissance de traction exceptionnelle.



Dans la fonction M Launch Control, le contrôle du couple d'entraînement et l'antipatinage sont intégrés dans le calculateur du moteur. La puissance générée par les moteurs électriques est contrôlée avec précision, pour être convertie en performances palpitantes sans perte de traction.



La fonction M Sport Boost peut être activée en appuyant sur la palette de changement de vitesse située sur le côté gauche du volant. Mise en scène à l'aide de graphiques spécifiques à M Performance dans le combiné d'instruments, elle est accompagnée de manière authentique par un son spécifique à M Performance, particulièrement puissant sur le plan émotionnel.



La conception spécifique à la marque M basée sur le principe d'une machine synchrone excitée par un courant permet notamment au moteur électrique placé sur l'essieu arrière de la BMW i7 M70 xDrive d'atteindre une densité de puissance élevée. Avec une valeur de 2,41 kW/kg, il s'agit actuellement du moteur électrique le plus performant de BMW.



Ce record de puissance pour BMW est obtenu grâce à une innovation BMW qui utilise six bobines d'excitation dans le stator du moteur électrique au lieu des trois habituelles. Cela permet à la machine électrique de générer une puissance extrêmement élevée dans un design léger et compact et de la fournir en continu dans des plages de vitesse élevées. Cette architecture est supérieure à une solution d'entraînement avec deux moteurs sur l'essieu arrière en termes de densité de puissance et d'efficacité.



La combinaison entre mobilité électrique et performance se traduit par une expérience de conduite sportive dans le segment du luxe.



Performances.



Équipée d'un moteur électrique sur les essieux avant et arrière générant une puissance maximale de 660 ch (485 kW) et d'un châssis spécifique M, la BMW i7 M70 xDrive accélère de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.



La vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km/h.



Suspension spécifique M.



L'application spécifique M de tous les systèmes de commande de la transmission intégrale électrique, de la direction, des amortisseurs et des systèmes de dynamique de conduite crée les conditions permettant de combiner la dynamique, l'agilité et la précision de réaction caractéristiques de M avec un niveau élevé de confort sur longue distance.



La technologie de suspension de la BMW i7 M70 xDrive comprend une suspension pneumatique adaptative à deux essieux avec correcteur d'assiette automatique et des amortisseurs à commande électronique dont la réponse est optimisée grâce à un système hydraulique.



La direction ActiveDrive à 4 roues directrices et le pack de suspension Executive Drive Pro comprenant la stabilisation active du roulis avec le confort actif du roulis font également partie de l'équipement de série. Le pack comprend également un système de freinage sport M et des jantes en alliage léger M de 21 pouces.



Autonomie.



Avec un contenu énergétique utilisable de 101,7 kWh, la batterie haute tension située dans le soubassement du véhicule permet à la BMW i7 M70 xDrive d'atteindre une autonomie de 488 à 560 kilomètres selon le cycle d'essai WLTP.



En limitant sélectivement la puissance d'entraînement et la vitesse maximale, en combinaison avec la réduction des fonctions de confort (en utilisant la fonction Max Range), l'autonomie peut être augmentée d'environ 15 à 25 %.



Recharge.



Le système de recharge de l'unité de charge favorise la rapidité lors de la charge de l'unité de stockage haute tension avec une puissance pouvant atteindre 22 kW pour le courant alternatif et 195 kW pour le courant continu.



Il est possible d'augmenter l'autonomie de 170 kilomètres (WLTP) en 10 minutes lorsqu'on s'arrête à une station de recharge à haute puissance.



Design extérieur.



Le design extérieur de la BMW i7 M70 xDrive se distingue des autres modèles de la série i7 par des éléments de design exclusifs et des éléments de design M caractéristiques.



Le design avant réinterprète les éléments typiques de la marque que sont les phares circulaires jumelés et la calandre BMW.



La présence générée par l'avant est soulignée par l'éclairage de la ligne de contour de la calandre BMW.



En association avec le Pack M Performance optionnel, il est combiné avec un entourage de calandre en noir brillant.



Sur les côtés et à l'arrière, les éléments de design M tels que les rétroviseurs extérieurs M avec une double barre caractéristique, les jupes latérales M et la jupe arrière spécifique au modèle avec diffuseur soulignent clairement le caractère performant du modèle i7 M70 xDrive.



Habitacle.



Les équipements spécifiques M dans l'habitacle soulignent le flair sportif de la BMW i7 M70 xDrive.



La gamme d'équipements de série comprend des garnitures de seuil de porte M éclairées, une sellerie en cuir M Merino en Schwarz / Atlasgrau, un volant en cuir M, des affichages spécifiques M sur l'écran incurvé BMW et un repose-pieds M pour le conducteur.



BMW iDrive avec "QuickSelect" (sélection rapide).



La BMW i7 M70 xDrive est équipée de la dernière génération du BMW iDrive avec "QuickSelect" et BMW OS 8.5.



Le système d'affichage et d'exploitation offre un écran d'entrée redessiné et un accès "QuickSelect" avec une structure de menu orientée vers les appareils électroniques grand public.



Le BMW iDrive avec "QuickSelect" est associé à l'écran incurvé BMW et à l'assistant personnel BMW.



L'écran d'entrée affiche en permanence la carte du système de navigation ou d'autres affichages qui peuvent être configurés individuellement.



Au même niveau, des icônes de fonctions disposées verticalement et sélectionnables par un mouvement de balayage sont disponibles sur le côté conducteur de la surface de contrôle. Les fonctions correspondantes peuvent être appelées directement avec "QuickSelect" sans passer par un sous-menu.



Le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps propose un affichage en vue augmentée sur l'écran d'information situé derrière le volant.



La berline de luxe sportive est le troisième modèle M Performance à être équipé d'une motorisation entièrement électrique.



Le lancement de la BMW i7 M70 xDrive sur le marché mondial débutera au second semestre 2023.



La BMW i7 M70 xDrive débute à partir de 191 700 euros.

Eric Houguet, écrit le 19/04/2023