Le pick-up électrique Ford F-150 Lightning arrive en Europe

Letraverse l'Atlantique pour s'introduire en Norvège.La Norvège est le premier pays européen à lancer le pick-up électrique Ford. En Norvège, deux tiers des nouveaux véhicules sont équipés d'une transmission intégrale pour faire face aux conditions de conduite difficiles.Les automobilistes norvégiens sont les premiers, après les États-Unis et le Canada, à pouvoir disposer d'un nombre limité de véhicules de la série spéciale F 150 Lightning Lariat Launch Edition.Près de 200 000 américains avaient déjà réservé le F-150 Lightning avant même son lancement aux États-Unis en mai 2022.Le pick-up électrique Ford F-150 Lightning est propulsé par unet un groupe motopropulseur àgénérantetLe F-150 LightningDoté d'unde série, le F-150 Lightning peut affronter les terrains difficiles grâce à son endurance et sesEn plus d'une, uneaméliore le confort sur la route, tandis que lejamais utilisé dans un F-150.Le moteur électrique de 1 050 Nm permet de(3 493 kg).Le F-150 Lightning offre une autonomie de 386 km estimée par l'EPA (norme de mesure américaine) sans émission de gaz d'échappement et une charge utile de 805 kg.LesNormal, Sport, Off-Road et Remorquage/Transport sont adaptés à une grande variété de terrains.La, d'une capacité de(utilisable), peut être rechargée de 15 % à 80 % en 39 minutes grâce à la recharge rapide en courant continu de 150 kW.L'application FordPass permet un accès facile aux bornes de recharge et aux commandes à distance du véhicule.Dans l'habitacle cinq places, le système d'infodivertissement Ford Sync exploite un écran tactile central numérique de 15,5 pouces et une compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto Le tableau de bord numérique de 12 pouces utilise une interface personnalisable pour permettre au conducteur de choisir les informations les plus importantes.Des technologies aident le conducteur à tirer le meilleur parti du potentiel de chargement du pick-up électrique Ford.Une caméra arrière simplifie l'alignement et la fixation d'une remorque.Les balances embarquées et l'attelage intelligent peuvent utiliser l'écran central pour afficher une estimation du poids de la charge utile du plateau de chargement et de la répartition du poids de la remorque.Le système Pro Trailer Backup Assist simplifie la marche arrière avec une remorque, en permettant au conducteur de suivre la progression à l'aide de l'écran tactile de 15,5 pouces et de manœuvrer à l'aide d'un contrôleur dédié.La batterie du pick-up électrique Ford F-150 Lightning peut se transformer en source d'énergie mobile. Le système Pro Power Onboard peut délivrer jusqu'à 2,3 kW. Il est conçu pour alimenter les outils, les appareils électroniques et les appareils électroménagers en extérieur hors réseau grâce à des prises électriques intégrées.Le Mega Power Frunk de 400 litres, 181 kg, résistant à l'eau et vidangeable, offre une fonctionnalité destinée à la vie en plein air.Le F-150 Lightning offre des fonctions connectées qui s'améliorent au fil du temps grâce aux des mises à jour logicielles sans fil (OTA).Le système BlueCruise, en option, propose une conduite mains libres sur l'autoroute, tandis que le système Pro Power Onboard peut permettre d'alimenter les chantiers ou autres besoins électriques.Le F-150 Lightning Lariat Launch Edition destiné aux clients norvégiens est proposé exclusivement avec la carrosserie Super Crew Cab dans la teinte métallisée bleu antimatière.Le volume strictement limité de véhicules destinés aux clients norvégiens sera produit au Rouge Electric Vehicle Center de Dearborn, aux États-Unis.Le rythme annuel prévu de production du au Rouge Electric Vehicle Center de Dearborn en 2023 devrait atteindre jusqu'à 150 000 F-150 Lightnings.