La mini-citadine Hyundai i10 restylée en approche

Lafait l'objet d'un très légerextérieur et intérieur.Lessont intégrés à la calandre qui se distingue par un look plus moderne avec un maillage en nid d'abeilles.Lescombinés forment un « H » avec le bandeau du hayon.La partie intérieure des, ainsi que la signature lumineuse des feux de jour et feux arrière à LED, ont été retravaillées.La mini-citadine i10 est disponible en sept coloris extérieurs avec un toit contrasté noir selon les versions.La Hyundai i10 affiche une allure plus sportive et une personnalité plus affirmée grâce à saet à son long empattement.L'intérieur bénéficie d'un éclairage d'ambiance bleu aux places avant.Le pack intérieur Violet apporte une dimension ludique, en harmonie avec le design extérieur de la petite citadine Hyundai.Le pack intègre des sièges en tartan avec des lignes verticales violettes, ainsi que des touches de violet au niveau des surpiqûres et des ouïes de ventilation.Les surfaces de contact grises aux reflets violets, présentes au niveau du panneau de rembourrage et de la partie inférieure de la console centrale, rehaussent le style intérieur de la mini -citadine coréenne.L'i10 propose des fonctions depour une expérience à bord plus conviviale.Elle embarque un, plusieurs ports USB-C aux places avant et arrière et une fonction e-Call reposant sur le réseau 4G.L'i10 conserve de sa devancière l'et les fonctions Apple CarPlay sans fil et Android Auto Elle bénéficie également de série d'un plus grand nombre deLe système de freinage d'urgence autonome (FCA) en zone urbaine et interurbaine avec détection des piétons intègre la fonction cycliste. Le système contribue à détecter et à éviter les collisions éventuelles avec les obstacles en amont.L'(LFA) agit sur la direction pour maintenir le véhicule dans sa voie de circulation.L'(ROA) affiche sur le combiné d'instrumentation un message de rappel à l'attention du conducteur lorsque l'une des portes arrière a été ouverte pendant le trajet afin de ne n'oublier personne sur la banquette arrière.La mini-citadine i10 est dotée deA l'instar de sa devancière, elle offre unavec les sièges arrière en place et de 1 050 litres avec la banquette arrière rabattue, une tablette arrière à deux niveaux, des sièges arrière rabattables d'une seule main et une caméra de recul.La version N Line se distingue par des éléments de design inspirés de la compétition automobile , dont des boucliers et inserts spécifiques ainsi que diverses touches de rouge. Ses dossiers de sièges se parent d'un garnissage en tissu à trois lignes rouges, et elle étrenne de nouvelles jantes alliage de 16 pouces.La i10 est disponible avec: 1.0 litre 3 cylindres en ligne de 67 ch (couple de 96,1 Nm à 3 750 tr/mn), 1.2 litre 4 cylindres en ligne de 84 ch (couple de 117,6 Nm à 4 200 tr/mn) et 1.0 T-GDi 3 cylindres en ligne turbo de 100 ch (couple de 172 Nm à 1 500 tr/mn).La production de l'i10 restylée a démarré en avril 2023 dans l'usine turque de Hyundai située à Izmit.Les premiers exemplaires arriveront sur les routes européennes au deuxième semestre 2023.La Hyundai i10 était le cinquième modèle Hyundai le plus vendu sur le marché français l'an passé.La i10 se décline en: Intuitive, Creative et N Line.Conséquence de l'inflation automobile, de l'équipement de série, des normes de dépollution, des équipements de sécurité imposés par l'Euro Ncap et du non-remplacement de nombreuses mini-citadines concurrentes, la petite Hyundai (disponible en quatre ou cinq places selon les versions) monte en prix La version d'entrée de gamme 1.0 67 Eco Intuitive démarre à partir de1.0 67 Eco Intuitive: 16 900 €1.0 67 Eco Creative: 18 100 €1.0 67 BVR Intuitive: 17 800 €1.0 67 BVR Creative: 19 000 €1.2 84 N Line: 19 150 €1.0 T-GDi 100 N Line: 19 900 €Peinture Atlas White: 200 €Peinture métallisée: 500 Toit et rétroviseurs extérieurs contrastés Phantom Black: 350 €Aide au stationnement arrièreAllumage automatique des feuxAssistance active au maintien et au suivi de voieClimatisation manuelleCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto avec reconnaissance vocaleConfiguration 4 placesConnexion BluetoothDétection de fatigue du conducteurEcran couleur tactile 8 poucesFeux de jour et feux de position à LEDFeux de route intelligentsFreinage d'urgence autonome avec détection piétons et cyclistesPorts USB-C avant et arrièreReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur / Limiteur de vitesseRoue de secours temporaireSiège conducteur réglable en hauteurVerrouillage centralisé à distance avec clé rétractableVitres avant électriquesVolant et pommeau de levier de vitesses gainés cuirajoute à la version Intuitive :Caméra de reculEclairage additionnel en virageEclairage d‘ambiance intérieur à LEDFeux avant antibrouillardFeux avant type « projection »Rétroviseurs rabattables électriquementVitres arrière surteintéesAccès mains libres et démarrage sans cléClimatisation automatiqueIntérieur bi-ton noir et gris clair (ou Purple Gray si sélection du coloris extérieur Meta Blue)Poignées de portes extérieures chroméesVitres arrière électriquesajoute à la version Creative (hors équipements spécifiques) :Bouclier arrière N Line avec liseré rouge et double sortie d'échappementCalandre N LineConfiguration 5 placesFeux arrière à LEDIntérieur N Line avec inserts et surpiqures rougesJantes alliage 16 pouces N LinePédalier façon aluminiumRétroviseurs extérieurs noir laquéVolant et pommeau de levier de vitesses N