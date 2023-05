Le Porsche 718 Spyder RS embarque un moteur central à haut régime de 500 ch.

Leembarque unLe 718 Spyder RS est le pendant du 718 Cayman GT4 RS, enConçue pour les amoureux de la conduite automobile à l'état pur à ciel ouvert, la sportive à moteur central atmosphérique six cylindres à plat séduit par sa conception allégée, le réglage de son châssis axé sur la performance, son aérodynamique optimisée et sa signature sonore.Avec un poids à vide de, le Porsche 718 Spyder RS est à son aise sur les étroits lacets montagneux comme sur les circuits.Le moteur atmosphérique six cylindres à plat de 500 ch (368 kW) délivre un. Il s'agit du même bloc moteur à haut régime que celui du modèle de course Porsche 911 GT3 Cup.Le Porsche 718 Spyder RS offre unet développe unLe 718 Spyder RS est proposé exclusivement avec une boîte de vitesses à double embrayage PDK. Dotée de sept rapports, cette transmission assure des passages de vitesse rapides. Les amateurs de commande manuelle peuvent garder les mains sur le volant et changer de rapport avec les palettes ou utiliser le levier du sélecteur logé sur la console centrale.Avec ses réglages sportifs et ses rapports courts, la boîte PDK confère au roadster à moteur central une accélération à couper le souffle.Le 718 Spyder RS abat leet atteint en septième uneLa conception allégée est une caractéristique centrale du 718 Spyder RS. Le roadster sportif biplace pèse 1 410 kg avec le réservoir plein et sans conducteur (norme DIN). Cet allègement s'explique notamment par le recours au polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC) pour différentes pièces, notamment le capot et les ailes avant. En outre, les tapis de sol ont été allégés et les garnitures d'isolation ont été réduites. Les garnitures de porte, également en matériaux allégés, sont dotées de sangles d'ouverture en textile. Les filets faisant office de vide-poche témoignent de la chasse aux grammes superflus.Sur le plan visuel, l'avant du 718 Spyder RS est quasiment identique à celui du 718 Cayman GT4 RS.Le capot avant, en polymère renforcé de fibre de carbone (PRFC) est doté d'une large sortie d'air, située au-dessus du bouclier avant.Les deux prises d'air NACA améliorent le refroidissement des freins sans nuire au coefficient de traînée (Cx).Les ailettes latérales (sideblades) situées à chaque extrémité du bouclier avant contribuent à accroître la déportance.La lèvre du spoiler avant est légèrement plus courte que sur le 718 Cayman GT4 RS qui, avec son aileron arrière grand format, génère une déportance totale supérieure et requiert donc une lèvre de spoiler avant plus marquée pour assurer l'équilibre aérodynamique.À l'arrière du 718 Spyder RS, une arête de décollement en forme de queue de canard assure l'écoulement du flux d'air.Toutes les composantes aérodynamiques sont coordonnées les unes avec les autres de manière à assurer l'équilibre aérodynamique et une stabilité dynamique à vitesse élevée.Le 718 Spyder RS dispose d'une, avec un mécanisme de montage manuel.La capote comporte deux éléments distincts : uneet une. Les deux éléments amovibles peuvent être montés conjointement ou séparément sur la voiture La protection solaire peut être utilisée seule. Dans ce cas, la capote fait fonction de taud qui protège le conducteur et le passager des rayons du soleil. Avec la seule protection solaire, sur le côté et à l'arrière, l'espace passager reste en grande partie ouvert.Avec la protection contre les intempéries, l'habitacle est complètement fermé lorsque les vitres latérales sont remontées.La capote complète, en incluant les éléments mécaniques, pèseLorsque le temps le permet, la capote peut être laissée à la maison pour alléger la voiture de 8 kg.Conçu pour un plaisir de conduire élevé sur routes sinueuses, le châssis est doté du système de gestion active Porsche Active Suspension Management (PASM) avec réglage sport et surbaissement de 30 mm. Il est également équipé du système de contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring (PTV) avec différentiel arrière à glissement limité mécanique, de paliers de support avec rotules et jantes en aluminium forgé de 20 pouces.Le châssis confère à la voiture une précision directionnelle élevée, une agilité exceptionnelle et un comportement neutre en courbe.La garde au sol, le carrossage, la voie et la barre stabilisatrice peuvent être réglés individuellement.Par rapport au 718 Cayman GT4 RS, les taux d'amortissement et de fermeté des ressorts de suspension ont été réduits pour offrir un réglage caractéristique d'un modèle cabriolet Avec le pack Weissach, disponible en option, le 718 Spyder RS gagne encore en sportivité sur le plan visuel.De nombreux éléments sont en finition carbone apparent : le capot avant, les entrées d'air d'admission et de refroidissement, le carter de la boîte à air, la coque des rétroviseurs extérieurs et l'aileron arrière.Les sorties d'échappement en titane évoquent celles de la Porsche 935.L'arceau de sécurité boulonné, à l'arrière, est également en titane.La partie supérieure de la planche de bord est habillée de Race-Tex.Avec le pack Weissach, la sportive peut être chaussée de jantes forgées en magnésium de 20 pouces, moyennant un supplément de prix , en lieu et place des jantes forgées en aluminium, fournies de série.La version RS est la déclinaison la plus sportive et la plus dynamique de la gamme 718 Spyder.Doté d'une capote manuelle optimisée en poids, le 718 Spyder RS produit un son puissant riche en émotions. Sa signature sonore est accentuée par le système d'échappement sport de conception légère en acier spécial et par les prises d'air d'admission latérales placées derrière les appuie-têtes.Le Porsche 718 Spyder RS est proposé à partir de 159 052 euros.