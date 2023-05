L'Abarth 500e cabriolet électrique revendique une expérience de conduite urbaine cheveux au vent stimulante

La famille du Scorpion s'agrandit avec l'La carrosserie cabriolet offre unepour les amoureux de soleil et de conduite cheveux au vent.L'Abarth 500e cabriolet électrique offre un style exclusif et distinctif.Plusieurs éléments extérieurs rendent l'Abarth 500e cabriolet électrique unique, à l'instar du pare-chocs avant sport, des lignes fuyantes et sportives des jupes latérales, des inserts du diffuseur arrière, des jantes en alliage 18 pouces dédiées et des coques de rétroviseurs Gris Titane.Le caractère sportif de l'Abarth 500e cabriolet électrique est également rehaussé par l'éclairage avant full LED, les freins à disque avant et arrière et une lunette arrière surteintée.Le lettrage Abarth gris titane foncé est placé sur le capot avant et à l'arrière.Un Scorpion électrifié est apposé sur les flancs du cabriolet électrique, près des portières.La 500e cabriolet électrique est disponible en cinq coloris (Vert Acide, Bleu Poison, Blanc Antidote, Noir Venom et Rouge Adrénaline). Le coloris Vert Acide est la teinte gratuite.A bord du cabriolet électrique, l'ambiance sombre des montants et du pavillon, la sellerie sport en tissu et technoprène avec appui-têtes intégrés et logo scorpion en relief sur le tissu, les doubles surpiqûres sport et le volant trois branches noir avec point milieu Bleu Poison impriment une touche sportive à l'environnement de conduite.Devant le conducteur se trouvent deux grands écrans (tous deux de série): un large système d'infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces (l'Uconnect radio avec navigation, incluant des pages dédiées à la gestion de la performance), et un écran TFT couleur de 7 pouces avec des graphismes Abarth dédiés.L'Abarth 500e cabriolet électrique est équipée d'une motorisation électrique développant une puissance de 155 ch (113,7kW) associée à une batterie de 42 kWh.Grâce à son architecture électrique, une meilleure répartition du poids, un couple amélioré et un empattement plus large, l'Abarth 500e cabriolet électrique est la plus réactive des Abarth en conduite urbaine.L'Abarth 500e cabriolet électrique revendique une expérience de conduite stimulante en conduite urbaine et extra-urbaine.Elle est une seconde plus rapide en conduite urbaine, soit une accélération de 20 à 40 km/h 50 % plus rapide que celle de son homologue à moteur essence.L'Abarth 500e cabriolet électrique est également plus rapide hors des villes, où elle passe de 40 à 60 km/h en 1,5 seconde, soit plus vite que la version à moteur thermique, qui accuse un retard de 15 mètres et atteint les 60 km/h avec une seconde de retard.Sur route ouverte, l'Abarth 500e cabriolet électrique exécute les manœuvres de dépassement plus facilement que la version à moteur essence, franchissant les 60-100 km/h avec une seconde d'avance environ sur son homologue thermique.L'Abarth 500e cabriolet électrique accélère de 0 à 100 km/h en 7 secondes.L'Abarth 500e cabriolet électrique offre une grande maniabilité et une excellente dynamique de conduite en conduite urbaine et extra-urbaine., avec un temps de réponse plus court, une meilleure entrée dans les virages et une vitesse plus élevée en courbe et en sortie de courbe.Au-delà des 100 km/h, l'Abarth 500 cabriolet thermique affiche des performances systématiquement supérieures à celles de la 500e électrique.Trois modes de conduite axés sur la performance sont au programme: Turismo, Scorpion Street et Scorpion Track.Le mode Turismo permet une accélération plus douce et une puissance plus réduite (puissance maximale de 100 kW au lieu de 113 kW, couple de 220 Nm au lieu de 235 Nm) pour une expérience de conduite efficiente.Le mode Scorpion Street offre des performances de pointe tout en maximisant le freinage régénératif.En mode Turismo ou Scorpion Street, la fonction de conduite « One Pedal Driving » permet de conduire avec une seule pédale dans la plupart des situations de conduite. La voiture décélère chaque fois que le pied est levé et récupère l'énergie cinétique. L'énergie récupérée est convertie en électricité pour recharger la batterie.Le mode Scorpion Track est conçu pour la performance.L'Abarth 500e cabriolet électrique est équipée d'une batterie de 42 kWh.L'Abarth 500e cabriolet électrique est équipée d'un système de recharge de 85 kW.La recharge sur une borne de 85 kW permet d'atteindre 80 % de l'autonomie en 35 minutes (5 minutes de recharge permet de constituer une réserve d'énergie d'environ 40 km).L'application eSolutions Charging propose plus de 450 000 points de charge dans toute l'Europe, qui peuvent être localisés et utilisés en quelques clics.L'application eSolutions Charging permet la recharge sur les stations de recharge publiques.Chaque fois que l'Abarth 500e cabriolet électrique est démarrée ou arrêtée, le système « Key On-Off » reproduit à l'intérieur de l'habitacle le son rock d'une guitare.L'AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) bénéficie d'un son reconnaissable par les fans du Scorpion.La mini-citadine sportive découvrable Abarth 500e cabriolet électrique propose en option dans le Pack Sound la fonction générateur de son, qui reproduit le « rugissement » historique du moteur thermique Abarth. Le générateur de son met en valeur les performances du moteur, en reproduisant fidèlement le son d'un moteur à essence Abarth inspiré de l'échappement « Record Monza . »La gamme de l'Abarth 500e cabriolet électrique est composée de deux versions: Pack et Turismo.La version Pack constitue le cœur de la gamme l'Abarth 500e cabriolet électrique. Elle est enrichie d'une série d'équipements technologiques, de confort et de sécurité pour un surplus d'agrément et d'assistance.L'Abarth 500e cabriolet électrique Pack embarque des équipements destinés à faciliter la vie à bord :Chargeur smartphone à induction,Ouverture sans clé côté conducteur et clé galet,Rétroviseur intérieur photochromatique,Rétroviseurs extérieurs chauffants,Vitres avant électriques impulsionnelles.La version Pack se dote aussi des équipements de sécurité suivants :Caméra de recul,Capteurs de stationnement à 360°,Détecteur d'angles morts,Commutation feux de route/croisement.La version Turismo apporte un ensemble d'équipements stylistique intérieurs et extérieurs.L'extérieur est enrichi de jantes en alliage 18 pouces Gris Titane diamantées.Dans l'habitacle, l'utilisation de la matière Alcantara apporte de la sportivité et du style et une sensation inégalable au toucher.Le volant trois branches, en cuir et Alcantara ainsi que le tableau de bord revêtu d'Alcantara embossé, apportent une touche de sportivité.La sellerie sport en Alcantara avec appui-têtes intégrés arbore le scorpion Vert Acide et les doubles surpiqûres sport assurent une continuité visuelle entre les sièges et les panneaux de porte.L'Abarth 500e cabriolet électrique propose une expérience entièrement connectée grâce aux services Uconnect, lesquels offrent une expérience de conduite complète incluant des informations en temps réel. Les services connectés sont offerts sur une période de 6 mois puis font l'objet d'une souscription mensuelle.Les services connectés peuvent également être gérés en dehors du véhicule grâce à l'application dédiée (Fiat app).À bord, les occupants peuvent profiter du système de navigation actualisé et connecté en permanence pour recevoir des informations en temps réel sur le trafic, le stationnement et la météo.Grâce à la fonction Dynamic Range Mapping, il est possible de vérifier sur la carte l'autonomie maximale pouvant être parcourue avec la charge résiduelle et de repérer la station de recharge la plus proche.Le Wi-Fi embarqué assure le plaisir de tous les passagers.Grâce à Amazon Alexa, les conducteurs peuvent rester informés et contrôler leurs appareils intelligents à la maison sans lâcher le volant.Via un smartphone, il est possible de surveiller le véhicule à distance, d'ouvrir et de fermer les portes en quelques clics, et de localiser des stations de recharge publiques.L'application offre également un accès direct aux services de recharge eSolutions fournis par Free2Move eSolutions, grâce auxquels les clients peuvent payer pour une recharge publique, vérifier leur historique de recharge et gérer à distance leur Wallbox privée.L'Abarth 500e cabriolet électrique démarre à partir de 42 300 euros (version Pack).