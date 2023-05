La Leapmotor T03 électrique affiche une autonomie de 280 km en cycle mixte WLTP

Développée sur la plateforme Heracles spécifiquement créée par, laembarque une motorisationdéveloppant une puissance maximale de(80 kW) et uneLa structure de la Leapmotor T03 est composée àLongue de, la mini -citadine 5 portes / 4 places affichesur la balance.Lede la mini-citadine chinoise développe unLes performances sur route sont modestes avec uneet uneLa consommation électrique s'établit à(Standard / Sport / Eco) sont proposés.L'de la Leapmotor T03 se limite àLa recharge de 30 à 80% ens'effectue enLa recharge de 30 à 80% en(recharge rapide) s'effectue enQuestion tarif, la T03 électrique s'affiche à(T03 80 kW 41,3 kWh Luxury).La voiture électrique chinoise bénéficie d'uneLeen France compte une quarantaine de points de vente et d'ateliers réparateurs.Type À rapport uniqueCommande des vitesses (avant / arrière): Levier sur la colonne de directionRoues motrices: 2 (Avant)Suspension avant Type MacPhersonSuspension arrière Semi-indépendante à barre de torsionSystème de direction: Assistance électriqueFreins avant DisquesFreins arrière DisquesFrein de stationnement électriqueMaintien du frein de stationnement automatiqueTaille des pneumatiques 165/65 R15Jantes en alliageKit de réparation des pneumatiquesAirbags conducteur et passager avantSystème de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)Ceintures de sécurité avant 3 points à prétensionneurCeintures de sécurité à 3 points à l'arrièreRappel de bouclage des ceintures de sécurité avantRappel lumineux de bouclage des ceintures de sécurité arrièrePoints d'ancrage IsofixAlarme antivolSon d'avertissement à basse vitesseRappel de portière mal ferméeVerrouillage centraliséPortières arrière avec sécurité enfant2 clés à télécommandeDémarrage sans cléRégulateur de vitesse Radars de stationnement arrièreRadars de stationnement avantCaméra de recul Haute DéfinitionSystème antiblocage des freins et répartiteur électronique de freinage (ABS et EBD)Assistance au freinage d'urgence (EBA)Système d'assistance à la traction (TCS)Système de stabilité électronique (ESP)Système d'assistance au démarrage en côte (HLA)Modes d'assistance de direction 3 modes (Sport /Standard / Confort)Récupération d'énergie au freinageModes de conduite 3 modes (Standard / Sport / Eco)Toit panoramique fixe avec pare-soleil électrique à système antipincementPoignées de portière couleur carrosserieProtections de seuil de porte avantClimatisation électronique à commande digitaleVolant en cuirVolant réglable en hauteurVolant multifonctionÉcran d'instrumentation TFT 8 pouces2 pare-soleil avant avec miroir2 liseuses avantÉclairage de coffreSièges avant à appui-tête intégréSellerie tissu NoirSiège conducteur à réglages manuels 6 directionsSiège passager avant à réglages manuels 4 directionsSièges arrière avec appui-têteSièges arrière rabattablesFeux de jour à LEDAllumage automatique des pharesRéglage manuel de la hauteur des pharesLève-vitres électriques avantLève-vitres électriques arrièreMontée et descente automatiques antipincement aux 4 vitresVerrouillage et fermeture des vitres par appui long sur la télécommandeDéverrouillage et ouverture des vitres par appui long sur la télécommandeRéglage électrique des rétroviseurs extérieursRétroviseurs extérieurs chauffantsRétroviseur intérieur à fonction antireflet manuelleLunette arrière chauffanteEssuie-glaces souplesSystème multimédiaRadio FM et DABÉcran tactile multimédia de 10,1 poucesNavigation GPSBluetoothLecture MP3Ports d'alimentation 12V2 ports USB4 haut-parleurs