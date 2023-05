Le SUV compact électrique Byd Atto 3 parcourt 420 kilomètres WLTP avec une batterie pleine

Le SUV compact électrique à traction avant Atto 3 de Byd (Build your Dreams) repose sur l'e-Platform 3.0 de la marque chinoise.



Le langage de conception Byd Dragon Face s'inspire de milliers d'années de culture chinoise.



Le SUV Byd Atto 3 présente des lignes expressives et des éléments de design avant inspirés des dragons anciens, tels que les phares à LED et la barre de calandre brossée horizontale qui symbolisent les yeux et la moustache des créatures mythiques.



Le Byd Atto 3, avec sa silhouette inclinée distinctive, a été optimisé pour l'efficacité aérodynamique avec un coefficient de traînée de 0,29 Cd.



Le Byd Atto 3 est disponible en quatre couleurs métalliques: Surfing Blue, Climbing Grey, Skiing White, Parkour Red.



Mesurant 4,455 mètres de long et 2,050 mètres de large (avec les rétroviseurs dépliés), le SUV Byd Atto 3 offre un empattement de 2,720 mètres.



L'intérieur est accessible sans clé.



L'intérieur présente des touches de design inspirées de la salle de sport telles que les poignées de porte de style haltère, le sélecteur de vitesse de style kettlebell et les aérateurs de style poids libre.



Les sièges sport, les appuie-têtes et le volant multifonctionnel sont en cuir végétal.



Les sièges avant chauffants sont à six réglages électriques pour le conducteur et à quatre réglages électriques pour le passager avant.



Les sièges arrière offrent un espace généreux pour les jambes des passagers.



Les sièges peuvent être divisés 60/40, ce qui permet d'étendre le coffre de 440 litres à 1138 litres lorsque les deux sièges sont rabattus à plat.



Le tableau de bord LCD de 5 pouces et la console centrale sont en métal brossé.



L'accoudoir central qui s'inspire d'un tapis de course offre un rangement et une station d'accueil de recharge sans fil pour Smartphone.



Un toit ouvrant panoramique en verre coulissant rend l'habitacle lumineux et aéré.



L'éclairage d'ambiance multicolore répond au rythme musical pour donner de la vie à l'habitacle.



Le Byd Atto 3 est équipé du système de connexion intelligent DiLink 4.0 (4G) permettant des mises à jour Over The Air (OTA) via le cloud.



L'écran rotatif de 12,8 pouces (15,6 pouces sur la version Design) intègre la reconnaissance vocale, Android Auto et Apple CarPlay.



L'Atto 3 est animé par un moteur électrique de 150 kW alimenté par une batterie à lame de 60,4 kWh.



Le groupe motopropulseur électrique 8 en 1 de Byd intègre l'unité de commande du véhicule, le système de gestion de la batterie, l'unité de distribution électrique, le moteur d'entraînement, le contrôleur de moteur, la transmission, CC-CC, le chargeur embarqué. Une telle intégration offre une efficacité système de 89 %.



Le moteur de 150 kW/204 ch délivre un couple de 310 Nm.



Avec la batterie à lame Blade de 60,48 kWh associée à un moteur synchrone à aimant permanent, le Byd Atto 3 atteint une vitesse de pointe maximale de 160 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes.



Quatre modes de conduite (mode sport, mode normal, mode économie et mode neige) permettent de s'adapter aux conditions de conduite.



Plusieurs fonctions de sécurité et d'aide à la conduite sont disponibles.



Le SUV Atto 3 est équipé en standard d'un avertissement de collision avant, d'un freinage d'urgence autonome, d'un avertissement de collision arrière, d'une alerte de circulation arrière et d'un frein de circulation arrière, d'une assistance au maintien de voie, d'une assistance au changement de voie et maintien dans la voie d'urgence.



Le système de détection d'angle mort, l'ESP, le contrôle de traction, le contrôle de descente en pente, le maintien automatique du véhicule, les informations de limitation de vitesse intelligentes et le contrôle intelligent de limitation de vitesse font partie de la dotation standard.



Le régulateur de vitesse adaptatif, le régulateur de vitesse intelligent, une caméra panoramique à 360 degrés sont proposés.



La technologie d'éclairage adaptatif fournit un faisceau de lumière plus large pour améliorer la visibilité lors de la conduite de nuit, avec l'assistant de feux de route, les phares avant adaptatifs et Follow Me Home.



La batterie à lame peut résister aux tests de pénétration des clous, considérés comme l'Everest des tests de sécurité des batteries.



La batterie Blade sans cobalt utilise du lithium fer-phosphate (LFP) comme matériau de cathode, ce qui offre un niveau de sécurité supérieur à celui des batteries lithium-ion conventionnelles.



Le LFP a une excellente stabilité thermique inhérente.



La batterie Blade offre une densité de puissance élevée avec l'avantage d'une consommation d'énergie faible.



La pompe à chaleur intégrée à haut rendement (système de refroidissement et de chauffage direct pour batterie électrique) augmente l'efficacité thermique jusqu'à 20 % en hiver. Le système exploite la chaleur résiduelle de l'environnement, du groupe motopropulseur, de l'habitacle et des batteries, et peut fonctionner dans une large plage de températures. La gestion thermique intelligente pour les conditions météorologiques extrêmes préserve l'autonomie à basse température.



La consommation d'énergie est de 15,6 kW aux 100 km (WLTP).



L'autonomie électrique se monte à 420 kilomètres (WLTP combiné).



La puissance de charge est de 11 kW AC triphasé.



Avec le chargeur 150 kW DC, la batterie peut être rechargée de 30% à 80% en 29 minutes.



Le V2L permet de recharger des appareils externes sur la batterie de la voiture.



Le SUV Byd bénéficie d'une garantie de 4 ans ou 120 000 km.



La batterie fait l'objet d'une garantie de 8 ans ou 200 000 km, SOH 70 % (State of Health - état de santé de la batterie).



Le moteur électrique bénéficie d'une garantie de 8 ans ou 150 000 km.



Le SUV compact électrique BYD Atto 3 démarre à partir de 43 690 euros (60,5 kWh 204 ch Active).



Trois niveaux d'équipements sont proposés: Active, Comfort et Design.



Les prix du BYD Atto 3:



60,5 kWh 204 ch Active: 43 690 €

60,5 kWh 204 ch Comfort: 44 190 €

60,5 kWh 204 ch Design: 46 690 €



Les équipements de série du Byd Atto 3 :



ACTIVE



Extérieur



Caisse monochrome avec peinture métallisée

Toit ouvrant panoramique (électrique anti-pincement)

Barres de toit en aluminium

Pneus Continental 235/50 R18

Jantes en alliage 18 pouces

Phares à LED

Phares à allumage automatique

Feux arrière à LED

Feux de jour à LED

Éclairage d'accompagnement

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement

Assistance feux de route

Éclairages de sol dans les rétroviseurs extérieurs



Habitacle



Similicuir vegan, volant multifonction

Pare-soleil conducteur et passager avant avec miroir de courtoisie éclairé

Pare-soleil de toit ouvrant panoramique

Accoudoir central avec double porte-gobelet

Tablette arrière du coffre

Sortie électrique 12 V

Sièges en similicuir vegan

Siège du conducteur avec réglage électrique dans 6 directions

Siège du passager avant avec réglage électrique dans 4 directions

Sièges avant chauffants

Poches de rangement sur les sièges avant

Sièges arrière rabattables séparément en 40:60

Appuie-tête central des sièges arrière

2 x port de charge USB avant (1 x Type A, 1 x Type C)

2 x port de charge USB arrière (1 x Type A, 1 x Type C)

Eclairage aux pieds conducteur et passager avant

Eclairage aux quatre portes à LED

Lampe de lecture à LED avant

Lampe de lecture à LED latérale arrière

Éclairage d'ambiance multicolore (Poignée de porte)

Éclairage d'ambiance rythme multicolore (Panneau de porte et tablette)

4 x lève-vitre à impulsion avec fonction anti-pincement

Rétroviseur à atténuation automatique

Bouches d'aération aux sièges arrière

Filtre à air PM2.5



Infodivertissement



Tableau de bord TFT 5 pouces tout LCD

Charge sans fil de smartphone

Byd DiLink

Radio DAB et Radio FM

Écran tactile rotatif électrique 12,8 pouces

Système audio à 8 haut-parleurs

Commande vocale - "Hi, Byd"

Internet des véhicules (4G)

Service Cloud1 (8 ans de service Cloud. 1,5 Go de données (y compris 500 Mo de données OTA) par mois gratuites les 2 premières années.)



Sécurité et aide à la conduite



Airbag conducteur

Airbag passager avant avec contacteur de désactivation

Airbag central avant

Airbag latéral avant

Airbag rideau latéral avant

Ceinture de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force

Avertissement de ceinture de sécurité

Moniteur à vue panoramique

Détection d'angle mort (BSD)

Programme électronique de stabilité (ESP)

Frein de stationnement intégré (IPB)

Système antipatinage (TCS)

Distribution électronique de la force de freinage (EBD)

Arrêt confort (CST)

Contrôle de descente en pente (HDC)

Système de frein de stationnement électrique (EPB)

Maintien automatique du véhicule (AVH)

Avertissement d'ouverture de porte (DOW)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)

Informations intelligentes de limite de vitesse (ISLI) et Contrôle intelligent de limite de vitesse (ISLC)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Système de freinage anti-blocage (ABS)

Avertissement de collision avant (FCW)

Freinage d'urgence automatique (AEB)

Avertissement de collision arrière (RCW)

Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et Freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)

Assistance au maintien sur la voie (LKA)

Assistance au changement de voie (LCA)

Maintien d'urgence dans la voie (ELK)

2 x radar de stationnement avant

4 x radar de stationnement arrière

Système de surveillance de la pression des pneus directe

Verrouillage de sécurité enfant mécanique

2 x ISOFIX aux sièges arrière extérieur & 1 x ISOFIX au siège passager avant

Système d'appel d'urgence E-Call



Commodité et efficacité



2 x E-Key et 1 x clé NFC

Entrée sans clé et démarrage sans clé

Pompe à chaleur

Chargeur embarqué 7 kW (OBC)



COMFORT (en plus)



Extérieur



Habitacle



Infodivertissement



Sécurité et aide à la conduite



Commodité et efficacité



Chargeur embarqué 11 kW (OBC)



DESIGN (en plus)



Extérieur



Hayon électrique



Habitacle



Éclairage d'ambiance rythme multicolore (Poignée de porte)

Système de purification d'air PM2.5



Infodivertissement



Écran tactile rotatif électrique 15,6 pouces



Sécurité et aide à la conduite



Commodité et efficacité



Fonction Véhicule à chargement (V2L)



Données techniques



Batterie



Type de batterie : Byd Batterie Blade (LFP)

Capacité de la batterie (kWh) : 60.48

Position de la batterie : Sous le plancher

Tension nominale (V) : 403.2

Capacité (Ah) : 150

Poids de la batterie (kg) : 420 (±3%)

Densité énergétique (Wh/kg) : 140



Consommation WLTP



Autonomie électrique - Cycle mixte (km) : 420

Autonomie électrique - Cycle urbain (km) : 565

Consommation - Cycle mixte (Wh/km) : 156

Consommation - Cycle urbain (Wh/km) : 120

Émissions de CO2 - Cycle mixte (g/km) : 0



Temps de charge



Charge CA (chargeur monophasé 7 kW) 0-100 %: 9 heures 42 minutes

Charge CA (chargeur triphasé 11 kW) 0-100 %: 6 heures 30 minutes (Indisponible pour Active)

Charge CC (chargeur 150 kW), état de charge 10 %-80 %: 44 minutes

Charge CC (chargeur 150 kW), état de charge 30 %-80 %: 29 minutes

Charge CC (chargeur 150 kW) 0-100 %: 80 minutes



Performances sur route



Type de moteur électrique: Moteur Synchrone à Aimant Permanent

Transmission: Traction avant

Puissance maxi (kW), tr/min: 150, 5000-8000

Couple maxi (Nm), tr/min: 310, 0-4620

Accélération 0-100 km/h (s): 7.3

Vitesse maxi (km/h): 160

Coefficient de traînée (Cx): 0.29

Suspension avant: Suspension MacPherson

Suspension arrière: Suspension multi-bras

Freins: Freins à disque ventilé



Poids du véhicule et capacité





Poids en ordre de marche (kg): 1750

Poids brut du véhicule (kg): 2160

Charge maxi sur l'essieu avant (kg): 1070

Charge maxi sur l'essieu arrière (kg): 1110

Charge maxi sur le toit (kg) 50

Rayon de braquage mini (m): 10.7

Volume du coffre (L): 440

Volume du coffre jusqu'au toit / dossiers de sièges relevés/rabattus (L): 555/1338



Dimensions (mm)



Longueur: 4455

Largeur: 1875

Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés: 2050

Hauteur: 1615

Empattement: 2720

Voie avant: 1575

Voie arrière: 1580

Liens vidéos:



SUV compact électrique Byd Atto 3 (Extérieur)

SUV compact électrique Byd Atto 3 (Intérieur)

SUV compact électrique Byd Atto 3 (Dynamique)

SUV compact électrique Byd Atto 3 (Conduite)