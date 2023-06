Le grand SUV électrique Byd Tang transporte jusqu'à 7 personnes

Lede(Build your Dreams) peut accueillir jusqu'à 7 personnes.Les designers Byd se sont inspirés du dragon lors du dessin du grand SUV Tang, le dragon étant symbole de puissance et de force dans la culture chinoise.Le Byd Tang allie élégance et dynamisme pour une voiture capable de transporter 7 personnes.Campé sur des jantes de 22 pouces, le Byd Tang se singularise par sa longue ligne de toit plongeante, ses vitres teintées fuselées, ses lignes accentuées et ses extensions de passage de roue en guise de protection.Les caractéristiques inspirées du design Dragon Face de Byd sont proéminentes avec les phares à LED et les feux de jour, la barre « moustache » horizontale et les prises d'air.Le grand SUV électrique Byd Tang affiche des dimensions généreuses.Le Tang mesurede long pour 1,95 mètre de large avec un empattement de 2,8 mètres.Le grand SUV chinois peut accueillirEn configuration standard (avec les sièges 6 et 7 rabattus) avec 5 personnes à bord, le volume de coffre atteint 940 litres du sol au plafond.Une fois la rangée de sièges du milieu rabattue, la capacité du coffre peut être étendue à 1 655 litres, avec 5 personnes à bord.L'habitacle arbore des matériaux haut de gamme joints à des technologies embarquées et aux écrans d'affichage du conducteur.Le cuir matelassé, joint à un sélecteur de vitesse éclairé et à un éclairage ambiant de 31 couleurs, parachève l'intérieur.Le Byd Tang est doté d'un toit panoramique coulissant en verre qui invite la lumière dans l'habitacle.Les sièges en cuir ont un réglage électrique à 8 voies combiné à une fonction de mémoire pour le conducteur et un réglage électrique à 4 voies pour le passager.Les sièges avant sont ventilés et chauffants.Le support lombaire est réglable électriquement de quatre façons.La rangée de sièges du milieu offre une répartition 60/40.Un écran multimédia de 12,8 pouces est au centre de l'habitacle.L'application Byd permet d'avoir une vue d'ensemble complète du véhicule, permettant de surveiller l'état de la batterie, le verrouillage des portes, l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant et l'activation de la climatisation contrôlée.Le Byd Tang est doté d'équipements d'aide à la conduite comprenant 25 fonctions de sécurité de pointe, dont une caméra à vision panoramique HD à 360 degrés et 11 radars extérieurs.Les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) comprennent l'avertissement de collision avant, le freinage d'urgence automatique, l'avertissement de collision arrière, l'alerte de circulation transversale arrière, l'avertissement de sortie de voie et l'assistance au changement de voie.La sécurité des occupants est assurée par 6 airbags et le déploiement électrique des verrous de sécurité pour enfants.Le modèle phare du constructeur chinois Byd est équipé d'une motorisation électrique alimentée par une batterie à lame sans cobalt.Le groupe motopropulseur de 380 kW du Tang comprend deux moteurs (180 kW à l'avant et 200 kW à l'arrière) capables de fournir une traction intégrale électrique si les conditions l'exigent ou le déploiement automatique de la traction avant à vitesse constante pour préserver la consommation d'énergie et une efficacité maximale.Avec 380 kW de puissance et 680 Nm de couple, le grand SUV électrique à transmission intégrale Byd Tang passe de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.Avec une capacité de 86,4 kWh, la batterie à lame utilise du lithium-fer-phosphate (LFP) pour une gestion thermique et une stabilité optimales. Cette technologie offre une densité de puissance plus élevée doublée d'une consommation d'énergie basse.La batterie à lame Byd affiche uneen cycle mixte.Les capacités de performances par temps froid de la batterie à lame Byd ont été testées indépendamment par Motor et NAF en Norvège.Tous les véhicules ont été testés à des températures allant de 0 à 10 degrés Celsius, ce qui correspond à la plupart des trajets hivernaux à impact négatif sur l'autonomie.Le Byd Tang a atteint le niveau de dégradation de la batterie le plus faible dans des conditions climatiques froides par rapport à plus de 30 autres véhicules électriques testés. La batterie à lame avait un écart de 11% par rapport aux chiffres officiels WLTP.Une autre caractéristique de la batterie à lame est sa capacité de charge rapide. Le Byd Tang peut être rechargé de 30 % à 80 % en 30 minutes grâce à la charge CC jusqu'à 110 kW.La batterie du Byd Tang est garantie, SOH 70 % (State of Health - état de santé de la batterie).Le SUV Byd Tang est commercialisé en Europe en Norvège depuis 2021.Le SUV Byd Tang démarre à partir de(86 kWh 517 ch Flagship).Le Byd Tang est commercialisé en deux versions: Flagship et Flagship Red.86 kWh 517 ch Flagship: 70 800 €86 kWh 517 ch Flagship Red: 71 160 €ExtérieurToit ouvrant panoramiqueHayon électriqueHabitacleVolant multifonction avec chauffage et mémoire de positionPare-soleil de toit ouvrant panoramiqueInfodivertissementTableau de bord LCD 12,3 pouces tout TFTCharge sans fil de smartphoneByd DiLinkRadio DABÉcran tactile rotatif électrique 12,8 poucesSystème audio Dirac à 12 haut-parleursInternet des véhicules (4G)Service CloudSécurité et aide à la conduite Airbag conducteur avantAirbag passager avantAirbags latéraux des sièges avantAirbags rideaux intégrés avant et arrièreCaméra intérieureDétection d'angle mort (BSD)Frein de stationnement intégré (IPB)Assistance hydraulique au freinage (HBA)Système antipatinage (TCS)Système de précharge de frein électronique (EBP)Décélération contrôlée pour frein de stationnement (CDP)Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)Distribution électronique de la force de freinage (EBD)Contrôle de maintien en côte (HHC)Arrêt confort (CST)Essuyage des disques de frein (BDW)Système de freinage par régénération coordonné (CRBS)Intervention sur les mouvements de roulis (RMI)Contrôle de descente en pente (HDC)Système de neutralisation des freins (BOS)Avertissement d'ouverture de porte (DOW)Système d'alerte acoustique des véhicules (AVAS)BatterieType de batterie : Byd Batterie Blade (LFP)Capacité de la batterie(kWh) : 86.4Position de la batterie : Sous le plancherTension nominale (V) : 640Capacité (Ah)) : 135Poids de la batterie (kg) : 617±18.5Densité énergétique (Wh/kg) : 140Consommation WLTPAutonomie électrique - Cycle mixte (km) : 400Autonomie électrique - Cycle urbain (km) : 528Consommation - Cycle mixte (Wh/km) : 238Consommation - Cycle urbain (Wh/km) : 181Émissions de CO - Cycle mixte (g/km) : 0Temps de chargeCharge CC (chargeur 120 kW), état de charge 30 %-80 %: 30 minutesDimensions (mm)Longueur: 4 870Largeur: 1 950Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés: 2 180Hauteur: 1 725Empattement: 2 820Voie avant: 1 650Voie arrière: 1 630Performances sur routeType de moteur électrique: Moteur Synchrone à Aimant PermanentTransmission: 4 roues motricesPuissance maxi (kW): 380Couple maxi (Nm): 680Accélération 0-100 km/h (s): 4.6Vitesse maximale (km/h): 180Coefficient de traînée (Cx): 0.335Suspension avant: MacPhersonSuspension arrière: Multi-brasFreins: Étrier sport Brembo à l'avant avec disque perforéPoids du véhicule et capacitéPoids en ordre de marche (kg): 2 489Poids brut du véhicule (kg): 3 060Charge maxi sur l'essieu avant (kg): 1 291Charge maxi sur l'essieu arrière (kg): 1 769Charge maxi sur le toit (kg): 75Rayon de braquage mini (m): 5.9Volume du coffre jusqu'au toit - dossiers de sièges relevés/rabattus (L): 235/1 655