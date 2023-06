La berline routière électrique Byd Han est le porte étendard de la marque

Porte étendard du segment E de la marque chinoise, la(du nom de la célèbre dynastie chinoise) de(Build your Dreams) offre desLa berline routière électrique Byd marie les influences chinoise et européenne en matière de design.La Byd Han adopte le langage du design Dragon Face de Byd, une direction inspirée par les milliers d'années de culture chinoise, conjuguant l'esthétique orientale et occidentale en matière de design. De sa surprenante grille de calandre à l'avant à ses feux arrière symbolisant les griffes de dragon, le design stylisé est à la fois expressif et émotionnel.Des, une vitre teintée à l'arrière, des feux arrière LED pleine largeur, ainsi que des jantes en alliage de 19 pouces soulignent l'allure agressive de la Byd Han.La berline électrique routière 4 portes Byd mesurepour 1 910 mm de large.Avec sonet ses, la forme de la Han a été optimisée pour un maximum d'efficacité aérodynamique.Les, leset lade la Han concourent à une faible résistance à l'air (coefficient de traînée / Cx de 0,23).Lepermet un habitacle spacieux.La Han présente un intérieur soigné pour rivaliser avec les modèles supérieurs des marques premium allemandes.Lessont dotés de fonctions de réglage électrique et de mémoire.Cuir matelassé à losanges sur les portières et éléments contrastants en cuir noir sur le tableau de bord et au-dessus des portes parachèvent le tout.Le thème tactile se poursuit par l'utilisation de matériaux variés (bois véritable, aluminium, etc.).Les sièges avant et arrière sont chauffés et ventilés, tandis que les passagers à l'arrière disposent de la fonctionnalité d'inclinaison électrique.Les passagers à l'arrière disposent également de leur propre, ce qui leur permet de contrôler la température et le débit d'air, de faire fonctionner le toit ouvrant panoramique et de choisir parmi 31 combinaisons d'éclairage ambiant.Leamplifie la sensation d'espace dans l'habitacle tout en protégeant contre les UV et en réduisant les niveaux de bruit.La berline électrique chinoise haut de gamme embarque unespécifique à la marque Byd.La batterie à lame peut résister au test de pénétration des clous grâce à sa construction.La(LFP) comme matériau de cathode, ce qui offre un niveau de sécurité plus élevé par rapport aux batteries classiques au lithium-ionLa batterie à lame, tout en étant très sûre et durable, est sans concession quant aux performances , avec une densité de puissance élevée et l'avantage d'une consommation d'énergie très basse.La berline Han est dotée d'une batterie d'une capacité deet revendique uneLa Byd Han dispose d'un module de commande du moteur en carbure de silicium Mosfet (transistor à effet de champ métal-oxyde-semi-conducteur) qui permet d'augmenter l'autonomie en économisant de d'énergie et de soutenir une recharge plus rapide.Lasur un chargeur deprendLa Byd Han dispose dequi fournissent unepour une meilleure maniabilité et une excellente traction par tous les temps. Combinés, ils délivrent une puissance deou 517 chevaux.Côté performances, la Han à traction intégrale est créditée d'uneet réalise leLa Byd Han utilise unintelligent de Bosch avec les étriers de frein Brembo. Cela confère au véhicule une meilleure stabilité, une grande rapidité de réaction et des distances de freinage plus courtes.Le(deux modes) utilise les capteurs du véhicule et des amortisseurs variables pour s'adapter à la surface de la route pour une conduite.Le choix de(Sport, Normal, Économique et Neige) permet à la Byd Han de s'adapter aux différentes situations routières Le système multimédia dispose d'unUne myriade de technologies et d'applications, à l'instar de la Byd Connected Drive, permettent au conducteur d'accéder à distance aux informations du véhicule et d'activer des fonctionnalités clés telles que le préchauffage de l'habitacle.La Byd Han dispose d'uneLa berline Byd dispose dudoté de capacités d'auto-apprentissage. L'aide à la conduite intelligente Byd fournit plusieurs aides électroniques pour des trajets plus sûrs, à l'exemple de la détection des angles morts, de l'avertissement de collision avant, du freinage d'urgence automatique, de l'avertissement de collision arrière, des alertes de circulation transversale arrière, du régulateur de vitesse adaptatif ou de l'assistance au changement de voie.Leintelligent permet de maintenir une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède tout en réduisant la fatigue du conducteur.Lefournit des informations telles que l'avertissement de vitesse, téléphone Bluetooth, avertissement de sortie de voie et affichage du régulateur de vitesse adaptatif après activation.La Byd Han dispose également d'unelors de manœuvres dans des espaces exigus ou de stationnement.La(V2L) permet de brancher des équipements électroniques qui seront alimentés par le véhicule.La Byd Han est commercialisée en Norvège depuis août 2021 et en Chine.La garantie de la batterie de la Byd Han est de, SOH 70 % (State of Health - état de santé de la batterie).La berline routière électrique Byd Han démarre à partir de(85 kWh 517 ch Executive).85 kWh 517 ch Emerald Special Edition: 74 400 €85 kWh 517 ch Executive: 70 800 €85 kWh 517 ch Executive Blue: 71 400 €85 kWh 517 ch Executive Red: 71 160 €EXECUTIVEExtérieurToit ouvrant panoramique (électrique anti-coincement)Hayon électriqueJantes en alliage 19 poucesPneus 245/45 R19Phares à LED avec allumage/extinction automatiqueÉclairage d'accompagnementFeux de jour à LEDFeu de virageFeux arrière à LEDClignotants dynamiquesIndicateur de charge à LEDÉclairage d'accueil dynamiqueEssuie-glace avant automatiquePare-brise avec protection anti-UV, isolation thermique avec insonorisationLunette arrière et vitres latérales avec vitrage PrivacyHabitacleVolant multifonction en cuirToit ouvrant panoramique avec pare-soleil à réglage électrique2 x porte-gobelets avant 2 x porte-gobelets arrièreGarniture des sièges en cuir brun - Inserts en boisGarniture des sièges en cuir orange - Carbone rougeRéglage électrique du siège conducteur (8D)Siège conducteur avec ventilation, chauffage et mémoire de positionSiège conducteur avec appuie-tête intégréRéglage électrique de soutien lombaire du siège conducteur (4D)Siège passager avant à réglage électrique (6D)Siège passager avant avec ventilation et chauffageSiège passager avant avec appuie-tête intégréSiège passager avant avec réglage électrique de soutien lombaire (4D)Sièges arrière avec ventilation et chauffageSièges arrière avec appuie-tête intégréRéglage électrique des sièges arrière (2D)Charge sans fil de smartphone 15W2 x ISOFIX dans les sièges arrière extérieurs2 x port de charge USB avant (1 x Type A, 1 x Type C)2 x port de charge USB arrière (2 x Type A )Éclairage d'ambiance multicolorePort de charge dans le rangement d'accoudoir avant (2 x Type A )Filtre PM2.5Système de purification d'air PM2.5Générateur d'ions négatifsPompe à chaleurInfodivertissementTableau de bord LCD 12,3 pouces tout TFTCharge sans fil de smartphoneByd DiLinkRadio DAB et Radio FMÉcran tactile électrique 15,6 poucesSystème Dynaudio à 12 haut-parleursInternet des véhicules (4G)Service CloudPanneau de commande LCD de 7 poucesSécurité et aide à la conduite Airbag conducteur avantAirbag passager avantAirbag de genoux conducteurAirbag latéral avantAirbag latéral arrièreAirbag rideau latéral gaucheAirbag rideau latéral droitCeinture de sécurité avant réglable en hauteur et à prétensionneur électriqueCeinture de sécurité arrière à prétensionneurMoniteur à vue panoramiqueCaméra intérieureDétection d'angle mort (BSD)Affichage tête haute (HUD)Frein électrique intégré (IPB)Système antipatinage (TCS)Avertissement d'ouverture de porte (DOW)Avertissement de collision arrière (RCW)Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)Système de signalisation de freinage d'urgence (EBSS)Assistance au changement de voie (LCA)4 x radar de stationnement avant4 x radar de stationnement arrièreSystème de surveillance de la pression des pneus directeSystème de verrouillage automatiqueVerrouillage de sécurité enfant électroniqueSystème antivolAssistance feux de route (HMA)Régulateur de vitesse intelligent (ICC)Avertissement de collision avant (FCW)Freinage d'urgence automatique (AEB)Commande de centrage dans la voie (LCC)Avertissement de sortie de voie (LDW)*(en plus)ExtérieurHabitacleSiège en daim et cuir vert - Garniture en fibre de carbone verteCharge sans fil de smartphone 50WInfodivertissementSécurité et aide à la conduiteBatterieType de batterie : Byd Batterie Blade (LFP)Capacité de la batterie (kWh) : 85.4Position de la batterie : Sous le plancherTension nominale (V) : 569.6Capacité (Ah) : 150Poids de la batterie (kg) : 592 (±3%)Densité énergétique (Wh/kg) : 150Consommation WLTPAutonomie électrique - Cycle mixte (km) : 521Autonomie électrique - Cycle urbain (km) : 662Consommation - Cycle mixte (Wh/km) : 185Consommation - Cycle urbain (Wh/km) : 146Émissions de CO - Cycle mixte (g/km) : 0Temps de chargeCharge CC (chargeur 120 kW), état de charge 30 %-80 %: 30 minutesPerformances sur routeType de moteur électrique: Moteur Synchrone à Aimant PermanentTransmission: 4 roues motricesPuissance maxi (kW): 380Couple maxi (Nm): 700Accélération 0-100km/h (s): 3.9Vitesse maximale (km/h): 180Coefficient de traînée (Cx): 0.233Suspension avant: MacPherson / Amortisseur à réglage électroniqueSuspension arrière: Multi-bras / Amortisseur à réglage électroniqueFreins: Étrier sport Brembo à l'avant avec disque perforéPoids du véhicule et capacitéPoids en ordre de marche (kg): 2 250Poids brut du véhicule (kg): 2 660Charge maxi sur l'essieu avant (kg): 1 230Charge maxi sur l'essieu arrière (kg): 1 450Charge maxi sur le toit (kg): /Rayon de braquage mini (m): 6.15Volume du coffre (L): 410Volume du coffre jusqu'au toit - dossiers de sièges / relevés/rabattus (L): /Dimensions (mm)Longueur: 4 995Largeur: 1 910Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés: 2 134Hauteur: 1 495Empattement: 2 920Voie avant: 975Voie arrière: 1 100Liens vidéos