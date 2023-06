Le Lexus UX 300e électrique adopte une batterie lithium-ion de 72,8 kWh

Lebénéficie de nombreuses améliorations, notamment une nouvelle batterie lithium-ion.Le Lexus UX 300e électrique embarque uneétendant le rayon d'action du véhicule électrique jusqu'à 441 à 448 km (cycle mixte WLTP, selon les versions).Par rapport à la première génération du Lexus 300e électrique, doté d'une batterie de 54,3 kWh, l'autonomie augmente de 40 %.Le précédent modèle devait se contenter d'une autonomie de 313 km.La puissance de l'UX 300e électrique reste inchangée à(204 ch), tout comme leL'UX 300e électrique (poids en ordre de marche de 1875 kg) atteint uneetUn certain nombre de détails sont modifiés pour améliorer l'expérience de conduite à bord de l'UX 300e électrique.L'optimisation des réglages de laet desrendent la conduite plus dynamique, tout comme l'augmentation de la rigidité de la carrosserie grâce à un soudage par points supplémentaire.Ces modifications améliorent la stabilité et la réactivité de l'UX 300e électrique, caractéristiques accentuées par le centre de gravité bas du véhicule électrique et le placement de la batterie sous le plancher.L'a été optimisée pour un habitacle plus silencieux.L'UX 300e électrique dispose d'unremplaçant le pavé tactile.Les commandes du système sont plus intuitives, les réponses aux commandes sont plus rapides, les fonctionnalités sont augmentées et la connectivité est meilleure.L'écran central haute définition est positionné 143 mm plus près du conducteur pour une interaction plus facile.Plus grand, il mesure(selon la finition), avec des graphismes plus nets.Le système multimédia peut être commandé via l'« Hey Lexus ». Celui-ci peut être utilisé pour régler la climatisation, faire une recherche sur internet et se connecter aux appels téléphoniques.L'intégration dupeut se faire sans fil pour Apple CarPlay et avec une connexion filaire pour Android Auto La connectivité s'étend également à l'application pour smartphonequi, à distance, permet de verrouiller ou déverrouiller les portes ou de régler la climatisation ou le chauffage avant de monter dans la voiture Le système multimédia inclut la. Cela donne accès aux informations routières en temps réel, facilitant la planification active des trajets pour éviter les retards dus à la circulation routière Des informations utiles, telles que les tarifs de recharge et les emplacements de stationnement, sont accessibles depuis le cloud en utilisant la formulation « Hey Lexus ».L'écran de 12,3 pouces intègre une navigation via satellite, utilisable même si la connexion au cloud n'est pas disponible.L'espace sur la console centrale précédemment occupé par le pavé tactile multimédia abrite désormais un petit espace de rangement ou les commandes des sièges avant chauffants.La console dispose également d'un port USB A pour la lecture de sources sonores haute résolution, de deux ports USB-C pour le chargement d'appareils et d'un plateau éclairé pouvant accueillir un smartphone (selon version).La tradition japonaise a inspiré la texture de surface du tableau de bord, qui a l'apparence du grain de papier Washi, comme on le voit sur les portes coulissantes des maisons traditionnelles.Lede l'UX 300e bénéficie de nouvelles fonctionnalités.L'(Intersection Turning Assist) aide le conducteur à effectuer des virages plus sûrs au niveaux des croisements.La(Emergency Steering Assist) effectue automatiquement, lorsqu'elle est activée, de petites actions correctives sur le volant pour empêcher le véhicule de s'écarter involontairement de sa voie.Et le(Dynamic Radar Cruise Control) dispose de la fonction de réduction de la vitesse en courbe, qui ajuste automatiquement la vitesse du véhicule en fonction du rayon de courbure des virages.Depuis sa commercialisation en 2020, l'UX 300e électrique n'a attiré que 10 000 acquéreurs dans le monde, dont près de la moitié en Europe, avec une autonomie limitée à 313 km.Les optimisations apportées sur le modèle électrique Lexus UX 300e, notamment l'augmentation de son autonomie, devraient renforcer l'attractivité du modèle électrique Lexus.Question tarif, les prix du Lexus UX 300e débutent à partir deen version Pack.Pack: 56 900 €Luxe: 60 900 €Executive: 67 900 €Peinture métallisée: 1 000 €Autonomie: 441 km (Jantes 18 pouces) / 448 km (Jantes 17 pouces) Consommation d'énergie: 16,9 kWh/100 km (Jantes 18 pouces) / 16,7 kWh/100 km (Jantes 17 pouces)Capacité de la batterie: 72.8 kWhNorme du chargeur rapide: CHAdeMOPuissance (kW/ch): 150/204Couple (Nm/Kgf-m): 300/30.5EXTÉRIEURAntenne de toit type aileron de requinCalandre emblématique alvéolée à motif L avec garniture de calandre et de pare-chocs chroméeCapteur d'obscuritéCapteurs de stationnement avant et arrièreClignotants avant halogènesEssuie-glaces à détecteur de pluieFeux antibrouillard avant et arrière à LEDFeux de jour à LEDMoulures des cadres de vitres latérales et de portières chroméesProjecteurs avant LED à simple lentille:- Allumage automatique des feux (AHB)- Réglage automatique de la hauteur du faisceau à l'arrêtRails de toit argentésRétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et réglables électriquementVitres hydrofuges, pare-brise et vitres latérales avantVitres teintées anti-UV et isolantesJANTESJantes en alliage 17 pouces à 5 branches avec pneumatiques 215/60 R17SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITEAmortisseurs arrière haute performanceAssistance au démarrage en côte (HAC)Avertisseur sonore piéton (AVAS)Barre stabilisatrice avant haute performanceFeux de stop actifsLexus Safety System plus 2.5 :- Lecture automatique des panneaux de circulation (RSA)- Régulateur de vitesse dynamique (DRCC) avec réduction de la vitesse en courbe- Système de maintien dans la file de circulation avancé (LTA)- Système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection diurne et nocturne des piétons et des cyclistes, des motos (jour uniquement), détection des intersections (ITA), assistance aux manœuvres d'évitement (ESA)SÉCURITÉ PASSIVE8 airbags :- airbag frontaux / latéraux et de genoux pour le conducteur et le passager avant- airbags rideaux sur toute la longueur du véhiculeBouton de désactivation de l'airbag, passager avantPoint d'ancrage i-Size et ISOFIX, sièges arrière latérauxPrétensionneurs de ceintures de sécurité à l'avant et aux places latérales arrièreRappel visuel et sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité, sièges avant et arrièrePROTECTION DU VÉHICULEDouble verrouillage des portièresSystème antivol avec antidémarrage / alarme sonore / capteur d'intrusion et de bris de glaceVerrouillage automatique des portièresVerrouillage des portières à distanceSYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION2 ports USB de recharge (type C), console centrale arrière2 ports USB de recharge (type C), console centrale avantCaméra de recul avec lignes de guidage à l'écranCommandes montées sur le volant, système audio/affichage/téléphone/reconnaissance vocale/DRCC/LTACompteur de vitesse numériqueConnectivité audio et téléphonie mobile BluetoothConnectivité Lexus Link Premium (4 ans)Connectivité Lexus Link StandardContrôle actif du son (ASC)Écran multifonction couleur 7 poucesPort USB (Type A), accoudoir central avantPrise 12 V, avantRadio numérique terrestre (DAB)Système audio Panasonic à 6 haut-parleursSystème d'appel d'urgence (eCall)Système multimédia Lexus Link Connect :- Système de navigation via le cloud Lexus Link Connect- Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire- Ecran central tactile 8 pouces- Assistant vocal «Hey Lexus»- Services connectés Lexus LinkSIÈGESAppuie-tête avant et arrière à 2 réglages manuelsBanquette arrière rabattable manuellement et fractionnable 60/40Sellerie en tissuSièges avant à 8 réglages électriquesSoutien lombaire à 2 réglages, siège conducteurINTÉRIEUR PRATIQUE ET CONFORTABLEAccoudoir central arrièreAccoudoir central avant avec espace de rangementCache-bagages rabattable manuellementClé au format électronique (Key Card)Climatisation automatique bi-zone avec S-Flow, recirculation automatique, technologie nanoe X et capteur d'humiditéColonne de direction à réglage électrique multipleCommande à distance de la climatisationConsole centrale avant éclairéeConsole centrale avant, finition noire brillanteFiltre à air avec extracteur de pollen/particules et désodorisantHayon à ouverture et fermeture électrique et fonction de mémorisation de la hauteurKit de réparation des pneusPalettes de changement de vitesse au volantPlaques de seuils de porte en résine, portières avantPommeau de levier de vitesse gainé de cuirSystème d'éclairage d'accueilSystème d'ouverture et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start)Tableau de bord avec grain de papier WashiVitres électriques avec commande à impulsionVolant à 3 branches, revêtement en cuirFONCTIONNALITÉS EVCâble de recharge (5m) pour prise domestique (type 2/mode 2)Câble de recharge (7,5m) pour prise type 2/mode 3Chargeur CA 6,6 kW avec entrée Type 2/MennekesChargeur rapide CC 50 kW avec entrée CHAdeMOEnsemble gants et serviettes LexusSac de rangement de câblesServices connectés Lexus Link 100% électrique :- Localisateur de bornes de recharge publique- Niveau de charge de la batterie- Programmation de la charge(en plus de PACK)EXTÉRIEURÉclairage d'accueilRétroviseurs extérieurs avec fonction d'inclinaison en marche arrièreRétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement et électro chromatiques (côté conducteur - atténuation automatique de la brillance)Vitres et lunette arrière surteintéesJANTESSÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITEMoniteur d'angle mort (BSM) avec avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB)SÉCURITÉ PASSIVEPROTECTION DU VÉHICULESYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONChargeur smartphone sans filSIÈGESSellerie en cuirSièges avant et arrière latéraux chauffantsSièges avant ventilésINTÉRIEUR PRATIQUE ET CONFORTABLELexus Climate ConciergeRétroviseur intérieur electrochromatique (atténuation automatique de l'intensité lumineuse)FONCTIONNALITÉS EV(en plus de LUXE)EXTÉRIEURClignotants avant à LEDPassages de roue couleur carrosseriePeinture métalliséeProjecteurs avant LED à triple lentille:- Feux adaptatifs (AHS)- Réglage automatique de la hauteur du faisceau en roulant- Clignotants avant à LED- Eclairage d'intersection à LEDVitres acoustiques, vitres latérales avantJANTESJantes en alliage 18 pouces à 5 branches avec pneumatiques 225/50 R18SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITESélecteur de freinage régénératif, 4 niveauxSélecteur de mode de conduite Eco/Normal/SportSystème de contrôle de la pression des pneus (TPWS) avec localisation automatiqueSystèmes de freinage, de stabilité, de direction et d'antipatinage: ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC / VSCSÉCURITÉ PASSIVEPROTECTION DU VÉHICULESYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONAffichage tête haute (HUD)Système audio Mark Levinson Premium Surround à 13 haut-parleursSystème de vision panoramique à 360° (PVM)Système multimédia Lexus Link Pro :- Système de navigation embarquée Lexus Link Pro- Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire- Ecran central tactile 12,3 pouces- Assistant vocal «Hey Lexus»- Services connectés Lexus LinkSIÈGESINTÉRIEUR PRATIQUE ET CONFORTABLEConsole centrale avant, finition métallisée HairlineHayon électrique avec fonction d'ouverture mains libresPlaques de seuils de porte en acier inoxydable avec inscription LEXUS, portières avantToit ouvrant électrique entrebâillant et coulissantVolant chauffantFONCTIONNALITÉS EV