La Peugeot 508 Berline restylée reçoit une face avant plus dynamique

La berline Peugeot 508 restylée reçoit une face avant plus dynamique et porte le nouvel emblème de la marque au lion en son centre.



La berline 508 intègre totalement le motif de la calandre dans le volume du bouclier.



La berline 508 inaugure la nouvelle signature lumineuse identitaire Peugeot à 3 griffes à l'avant qui s'intègre dans les projecteurs Matrix LED ultra fins équipant toutes les versions.



A l'arrière les feux à LED intègrent la signature à 3 griffes au design dynamisé avec des indicateurs de direction à défilement.



La berline 508 est longue de 4,75 mètres pour une largeur de 1,86 mètre avec les rétroviseurs rabattus et un empattement long de 2,79 mètres.



La berline Peugeot 508 dispose en série une banquette en 2 parties (60/40) équipée d'une trappe à skis.



Le volume du coffre de la berline 508 est de 487 à 1 537 litres.



De profil, le dynamisme naturel de la 508 est renforcé grâce à une roue en aluminium diamantée de 18 pouces de diamètre.



Le centre de roue à 5 branches frappé du blason Peugeot équipe toutes les roues et masque complètement leurs écrous.



Les badges avant, latéraux et arrière de la 508 arborent une typographie modernisée et une nouvelle teinte Gris Basalte.



Le marquage « Peugeot » de teinte foncée 'Gris Basalte' s'étend sur toute la largeur du bandeau noir central du coffre. L'ensemble contribue à élargir visuellement la face arrière.



Dans l'habitacle, l'accent est mis sur la qualité et la modernité des matériaux ainsi que sur la commande de boite de vitesses épurée.



L'éclairage d'ambiance à LED bleu situé sur la planche de bord, les panneaux de portes avant et la console centrale diffuse une lumière douce et participe à l'ambiance sophistiquée de l'habitacle.



La climatisation est équipée du système AQS (Air Quality System) qui contrôle en permanence la qualité de l'air entrant dans l'habitacle et est capable d'activer automatiquement le recyclage de l'air.



Le Peugeot i-Cockpit apporte plus de technologie grâce au système d'info-divertissement Peugeot i-Connect Advanced équipé d'un écran central de 10 pouces Haute Définition, de la navigation connectée, de la reconnaissance vocale en langage naturel, d'une connectivité sans fil et d'une mise à jour « over the air ».



Le volant compact décuple le plaisir de conduire en offrant une agilité et une précision de mouvement uniques.



Le volant regroupe les commandes du système multimédia (sources audio, téléphone) ainsi que le volume et la commande vocale.



Situé à hauteur des yeux juste au-dessus du volant, le combiné digital est entièrement paramétrable et personnalisable. Il propose des modes d'affichage (Navigation Connectée TomTom, Radio/média, Aides à la conduite, Flux d'énergie...) directement sélectionnables depuis le volant.



Au centre de la planche de bord, l'écran tactile Haute Définition de 10 pouces est légèrement orienté vers le conducteur (« driver oriented »), et optimise ainsi l'ergonomie de conduite sans exclure le passager.



Sous l'écran central, se trouvent des touches piano qui offrent des raccourcis vers le menu général, les réglages de climatisation, les applications, les aides à la conduite, le téléphone, les médias et les paramètres du véhicule.



Le sélecteur de boîte de vitesses automatique permet de sélectionner par une simple impulsion les différents modes de la boîte de vitesses automatique à 8 rapports EAT8.



Dans le cas de la version thermique, le mode Manuel (M) permet de sélectionner manuellement la vitesse engagée grâce aux palettes situées derrière le volant.



Pour les motorisations hybrides, le mode Brake (B) permet d'activer le freinage régénératif.



S'ajoute un sélecteur de Modes de conduite, pour sélectionner différents typages (Electric, Eco, Hybrid, Normal, Sport et 4WD) selon la motorisation. Le mode sélectionné agit sur la fermeté de la suspension pilotée (Normal, Confort et Sport) lorsque cet équipement est présent.



La 508 représente le meilleur de Peugeot en termes de plaisir au volant et de confort.



Elle propose des systèmes d'aide à la conduite alimentée par des informations recueillies par plusieurs caméras et de nombreux radars qui apaisent et sécurisent la conduite.



On compte notamment :



-un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable,

- le freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision qui détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu'à 140 km/h,

- une alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire,

- une alerte d'attention conducteur qui détecte les troubles de vigilance sur des durées de conduite importantes au moyen d'analyses des micro-mouvements du volant,

- la reconnaissance étendue et l'affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement, en plus des habituelles signalisations relatives à la vitesse,

- une vision de nuit (Night Vision) qui permet d'alerter de la présence d'animaux, de piétons ou de cyclistes sur la voie avant qu'ils n'apparaissent dans le faisceau lumineux des feux de route,

- la surveillance d'angle mort,

- des caméras d'aide au stationnement en Haute Définition,

- la conduite semi-autonome de niveau 2, composé du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et de l'aide au maintien de la position dans la voie,

- des caméras Haute Définition pour l'aide au stationnement,

- des projecteurs Matrix LED permettant d'utiliser au maximum la puissance d'éclairage des feux de route sans éblouir les autres véhicules,

- une suspension pilotée à 3 modes (Normal, Confort et Sport).



L'offre des motorisations comporte deux versions hydrides rechargeables de 180 ch (association d'un moteur PureTech de 150 ch / 110 kW et d'un moteur électrique de 81 kW accolé à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports e-EAT8) et de 225 ch ( association d'un moteur PureTech de 180 ch / 132 kW et d'un moteur électrique de 81 kW accolé à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports e-EAT8), une version essence 3 cylindres de 1.2 litre de cylindrée PureTech 130 EAT8 de 130 ch et une version Diesel 4 cylindres de 1.5 litre de cylindrée BlueHDi 130 EAT8 de 130 ch.



Toutes les motorisations sont associées à une boîte automatique à 8 rapports EAT8.



La 508 Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 développe un couple cumulé de 360 Nm. La berline de 1 736 kg atteint une vitesse de pointe de 230 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,2 secondes.



La 508 Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 développe un couple cumulé de 360 Nm. La berline de 1 736 kg atteint une vitesse de pointe de 240 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,9 secondes.



La 508 Plug-in Hybrid4 360 e-EAT8 développe un couple cumulé de 520 Nm. La berline de 1 866 kg atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,2 secondes.



Le porte étendard de la 508, la version 508 Peugeot Sport Engineered hybride rechargeable dispose de 360 ch et de 4 roues motrices (à l'avant association d'un moteur PureTech de 200 ch / 147 kW et d'un moteur électrique de 81 kW accolé à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports e-EAT8 / à l'arrière, un moteur électrique de 83 kW).



La batterie Li-ion des versions hybrides rechargeables 180, 225 et 360 est d'une capacité de 12,4 kWh et d'une puissance de 102 kW.



Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles : de série, un chargeur monophasé de 3,7 kW et, en option, un chargeur monophasé de 7,4 kW (de série sur Peugeot Sport Engineered).



Les temps de recharge estimatifs sont:



- depuis une prise standard (8 A) et avec le chargeur embarqué monophasé de 3,7 kW, la charge complète dure environ 7 heures 05.



- depuis une prise renforcée (14 A) et avec le chargeur embarqué monophasé de 3,7 kW, la charge complète peut être effectuée en 3 heurs 25,



- depuis une Wall Box (32 A) 7,4 kW et avec le chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW, la charge complète peut être effectuée en 1 heure 40.



La 508 BlueHDi 130 S&S EAT8 développe un couple de 300 Nm à 1 750 tr/min. La berline de 1 482 kg atteint une vitesse de pointe de 208 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 11,1 secondes.



La Peugeot 508 revendique une tenue de route exemplaire, un confort de roulage haut de gamme, un excellent agrément de conduite et une parfaite maniabilité en ville.



La Peugeot 508 est produite en France, à l'usine de Mulhouse.



Côté tarif, la Peugeot 508 Berline démarre à partir de 45 900 euros (1.5 Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure).



Les prix de la Peugeot 508 Berline:



Hybride rechargeable



1.6 Hybrid 180 e-EAT8 Allure: 50 200 €

1.6 Hybrid 180 e-EAT8 GT: 52 500 €

1.6 Hybrid 225 e-EAT8 Allure: 52 100 €

1.6 Hybrid 225 e-EAT8 GT: 54 400 €

1.6 Hybrid4 360 e-EAT8 PSE: 70 650 €



Diesel



1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure: 45 900 €

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT: 48 200 €



Les équipements de série de la Peugeot 508 Berline:



SÉCURITÉ



6 airbags (Frontaux adaptatifs, latéraux avant, rideaux avant et arrière)

Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur conducteur, passager et arrière (x3)

Capot actif

Détection de sous gonflage indirecte

Feux arrière Full LED avec indicateurs de direction défilants

Fixations Isofix aux places latérales arrière

Frein de stationnement électrique

Avec aide au démarrage en pente et serrage automatique

Kit de dépannage pneumatique

Avec compresseur 12 volts, flacon de produit de colmatage, anneau de remorquage, cales pour frein de stationnement électrique

Programme de Stabilité Electronique (ESC)

Avec antipatinage des roues (ASR), antiblocage des roues (ABS), répartiteur électronique de freinage (REF), assistance au freinage d'urgence (AFU), contrôle dynamique de stabilité (CDS) et contrôle de stabilité de la remorque (TSM)

Projecteurs 'Peugeot Matrix LED Technology'

Eclairage adaptatif avec correction automatique de site, 3 modes (Routes, Autoroutes et Brouillard) et feux diurnes 3 griffes à LED intégrés aux projecteurs

Sécurité enfants des vitres arrière

Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE



Avertisseur de temps de conduite

Pack Safety Plus

Freinage d'urgence automatique par caméra et radar

Alerte risque de collision et Alerte attention conducteur

Alerte de franchissement involontaire de ligne et bas côté

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation

Système de surveillance d'angle mort

Régulateur / limiteur de vitesse avec préconisation de limitation de vitesse

Aide au stationnement arrière, avant et latérale (graphique et sonore)

Sélecteur de boite de vitesses automatique ‘e-Toggle'

VisioPark 1

Caméra de recul Haute Définition 180 avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière et d'une vue de dessus de l'environnement arrière du véhicule



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Contour de vitres latérales noir brillant

Coques et embases de rétroviseurs extérieurs noir brillant

Signature ‘Peugeot' sur le bandeau de volet de coffre



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Décors de planche de bord et panneaux de portes aspect carbone, et façade de console centrale noir brillant

Habitacle et ciel de pavillon noir Mistral

'Toggle Switches' chromés

Touches 'piano' d'activation des fonctions de l'écran tactile

Volant cuir fleur avec commandes intégrées



CONFORT



Accès et démarrage mains libres

Accoudoir central avant en TEP à ouverture papillon, avec rangement éclairé

Air conditionné automatique bi-zone avec aérateurs aux places arrière

Direction assistée électrique, réglable en hauteur et profondeur (mécanique)

Eclairage intérieur LED : Plafonniers avant et arrière avec 2 spots de lecture,

Pare soleil avec miroirs de courtoisie éclairés, rangements, caves à pieds

Pack Visibilité

Allumage automatique des feux de croisement

Essuie vitre avant à déclenchement automatique

Eclairage d'accompagnement automatique

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à LED, témoins de surveillance d'angles morts

Sélecteur de modes de conduite ‘Drive Mode' : Eco/Normal/Sport



MULTIMÉDIA & NAVIGATION



Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

Fonction ‘Mirror Screen' sans fil (Apple CarPlay / Android Auto)

Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique tête haute 12,3 pouces

Peugeot i-Connect Advanced

Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10 pouces HD et reconnaissance vocale en langage naturel

Services de Navigation connectée TomTom (TomTom Traffic, Prix Carburant, Parkings, Météo, Recherche Locale) et Alertes Zones de Danger avec abonnement de 3 ans inclus

Connexion automatique et permanente via carte SIM intégrée au véhicule

Peugeot Connect SOS & Assistance et Teleservices

SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance Peugeot (24h/24 7j/7)

Teleservices : Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau Peugeot pour prise de rendez-vous

Prises 12V (x2) x1 dans le rangement fermé de console centrale / x1 dans le coffre

Prises USB C au 1 er rang (x2) dans le rangement sous l'accoudoir central avant : x1 charge/data / x1 charge

Prises USB A au 2nd rang (x2) à l'arrière de la console centrale : x2 charge



SPÉCIFICITÉS Plug-in Hybrid



Avas : Système d'alerte sonore du véhicule émis à faible allure en roulage électrique, audible depuis l'extérieur pour la sécurité des piétons

Badges ‘Hybrid‘ sur custodes (sur ailes avant sur SW) et volet de coffre

Contrôle embarqué et à distance (MyPeugeot App) de la charge de la batterie et du préconditionnement thermique du véhicule

Chargeur embarqué 3,7kW

Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3kW)

Commande d'ouverture de la trappe à carburant depuis l'habitacle

Sélecteur de modes de conduite ‘Drive Mode' : Electric/Hybrid/Sport

Tapis de coffre avec articulation pour accès à l'espace de rangement du câble de recharge

Thème graphique du combiné et de l'écran tactile exclusif ‘Dichroïque'

Trappe de recharge électrique rétroéclairée avec indicateur d'état de charge



ALLURE



Equipements en plus des équipements de série



JANTES & ROUES



Jantes alliage 17 pouces ‘Merion' bi-ton diamantées



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Calandre avec motif évolutif de la couleur de la carrosserie

Lame inférieure de pare chocs avant de la couleur de la carrosserie

Badges ‘508' et signature ‘Peugeot' de couleur ‘Gris Basalte'



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Eclairage d'ambiance ‘Bleu Glacier' sur panneaux de portes avant



CONFORT



Rétroviseur intérieur électrochrome



GARNISSAGES & SIÈGES



Sellerie mi-TEP / Tissu ‘Falgo' avec surpiqures ‘Quartz'

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur, avec réglage lombaire électrique (4 voies)

Banquette rabattable 1/3-2/3 avec accoudoir central et trappe à skis



GT



Equipements en plus des équipements d'ALLURE



SÉCURITÉ



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE



Pack Drive Assist Plus:

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

Aide au maintien de la position dans la voie

VisioPark 2:

Caméras avant et de recul HD avec restitution sur l'écran tactile d'une vue avant ou arrière, et d'une vue de dessus de l'environnement du véhicule sur 360



JANTES & ROUES



Jantes alliage 18 pouces ‘Epherra' bi- ton diamantées avec écrous de roues antivol



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Badges ‘GT' de couleur ‘Gris Basalte' sur custodes et volet de coffre (sur versions thermiques)

Lame inférieure de pare chocs avant Noir brillant



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Commandes de lève-vitres avec inserts chromés

Eclairage d'ambiance ‘Bleu Glacier' sur la planche de bord, les porte-gobelets avant et sous la console centrale

Pédalier et repose-pied aluminium

Seuils de portes avant aluminium avec nouvelle signature ‘Peugeot' noir brillant

Surpiqures ‘Aïkinite' sur accoudoirs, planche de bord et pads de console centrale

Surtapis avant/arrière surpiqués ‘Aïkinite'

Volant cuir fleur perforé avec bagues chromées et badge ‘GT'



CONFORT



Rétroviseurs extérieurs électrochromes avec indexation de marche arrière, et rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre



GARNISSAGES & SIÈGES



Sellerie mi-TEP / Alcantara avec surpiqures ‘Aïkinite'

Sièges conducteur et passager certifiés AGR*, chauffants

Réglage longueur d'assises mécanique, réglages inclinaison d'assises et lombaire (4 voies) électriques



PEUGEOT SPORT ENGINEERED



Equipements en plus des équipements de GT



SÉCURITÉ



Châssis haute performance signé Peugeot Sport

Garde au sol abaissée (10 mm à l'avant et 1 mm à l'arrière)

Voies élargies (de 24 mm à l'avant et de 12 mm à l'arrière)

Liaison au sol optimisée (amortisseurs, trains roulants, ressorts, barres anti-devers de 22 mm)

Freins avant ventilés de 380 mm avec étriers fixes à 4 pistons

Etriers ‘Kryptonite' signés ‘Peugeot Sport Engineered'

Pack Inviolabilité

Alarme (périmétrique, volumétrique et anti soulèvement), protection antivol des serrures et super condamnation

Sélecteur de modes de conduite 'Drive Mode'

Modes Electric/Hybrid/Confort/Sport/4WD

Suspension pilotée adaptative

3 modes : Normal/Confort/Sport



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE



Night Vision

Vision de nuit par caméra infrarouge qui détecte la présence de piétons ou d'animaux au delà de la portée des projecteurs



JANTES & ROUES



Jantes alliage forgées 20 pouces‘Exxar' bi-ton diamantées vernis ‘Black Mist'



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Bas de caisse longitudinaux rapportés avec stickers 'griffes' noir

Badge ‘508' et signature ‘Peugeot' Noir satin sur volet de coffre

Calandre exclusive à lames flottantes et extensions noir brillant

Canules d'échappement déportées (gauche et droite) avec traitement électrolytique noir

Jupe de pare-chocs arrière avec ailettes verticales noir brillant

Pare-chocs avant et arrière avec spoilers rapportés et stickers 'griffes' noir (et ‘Kryptonite'

Peinture métallisée (Gris Selenium)

Signature 3 griffes Kryptonite' sur le capot, les custodes et le volet de coffre



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Décors de planche de bord, panneaux de portes et façade de console centrale en bois ‘Zebrano'

Planche de bord surpiquée ‘Kryptonite'/‘Tramontane'

Seuils de portes avant en aluminium anodisé noir, avec marquage ‘Peugeot Sport Engineered'

Surtapis avant/arrière avec surpiqures ‘Kryptonite'/‘Tramontane'

Volant cuir fleur perforé avec surpiqures ‘Kryptonite'/‘Tramontane' et insert noir brillant signé des 3 griffes



CONFORT



Hayon motorisé



GARNISSAGES & SIÈGES



Sellerie Cuir ‘Nappa' / Maille Technique / Alcantara avec surpiqures ‘Kryptonite'/'Tramontane'

Sièges conducteur et passager certifiés AGR, électriques, chauffants & massants

Réglages électriques (8 voies) et 2 mémorisations de réglages pour le conducteur, système de massage multipoints (8 poches pneumatiques 8 programmes sélectionnables)



MULTIMÉDIA & NAVIGATION



Recharge Smartphone sans fil (puissance 15W)

Système Hi-Fi Premium Focal 10 haut parleurs:

Woofers/mediums haute fidélité : Technologie Polyglass

Tweeters TNF : Technologie dômes inversés aluminium

Subwoofer : Technologie triple bobine Power Flower 200mm

Amplification active 12 voies / 690W : Technologie Classe D boostée

Thème graphique du combiné et de l'écran tactile exclusif ‘Kryptonite'



SPÉCIFICITÉS Plug-in Hybrid



Chargeur embarqué 7,4kW

Liens vidéos:



Peugeot 508 Berline (Extérieur)

Peugeot 508 Berline (Intérieur)

Peugeot 508 Berline (Dynamique)

Peugeot 508 Berline (Extérieur - Intérieur - Recharge)

Peugeot 508 Berline PSE (Statique Extérieur Intérieur)

Peugeot 508 Berline PSE (Dynamique)