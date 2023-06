Le Sports Activity Vehicule BMW X5 actualisé bénéficie d'évolutions

La version actualisée du Sports Activity Vehicule (SAV)bénéficie d'du design et de nouveaux équipements dans le domaine des aides à la conduite et au stationnement.La gamme de motorisations comprend dedotés d'une hybridation légère 48V et une version hybride rechargeable de dernière génération xDrive50e.Le Sports Activity Vehicule (SAV) BMW X5 mis à jour gagne en présence et en caractère grâce aux éléments de design xLine de série.La face avant du SAV BMW X5 dispose de la nouvelle interprétation des phares et de la calandre caractéristique de BMW.Lesont un contour plus fin de 35 millimètres.Des feux Shadow Line M sont disponibles en option.LaBMW Iconic Glow est de série sur le modèle six cylindres.La BMW X5 mise à jour dispose également d'entrées d'air modifiées et d'un habillage extérieur en aluminium satiné de série.L'effet lumineux des feux arrière du SAV BMW comprend un motif X distinctif.Le X5 profite de la dernière génération duavec BMW Curved Display.Un écran d'information de 12,3 pouces et un écran de contrôle de 14,9 pouces sont situés derrière une seule surface vitrée incurvée vers le conducteur.Le remodelage de l'habitacle comprend des services numériques supplémentaires.Le tableau de bord est doté d'un revêtement en simili-cuir Sensafin.L'intérieur dispose d'un insert en bois fin, de bouches d'aération fines, d'une barre d'éclairage d'ambiance avec rétroéclairage par LED et de la lettre du modèle ou du logo M.Un panneau de commande sur la partie basse de la console centrale avec un nouveau sélecteur de vitesse est également intégré.L'option Crafted Clarity propose des applications en verre pour certaines commandes.La dotation d'équipements standard comprend des sièges Advanced à réglage électrique avec la sellerie en simili-cuir Sensafin.Les options comprennent des sièges confort, une ventilation active des sièges, une fonction massage, une sellerie tout-cuir Merino BMW Individual et une sellerie cuir intégral Merino BMW Individual.Lapeut être commandée en option sur la BMW X5 xDrive30d.L'comprend les caractéristiques xLine, ainsi qu'une climatisation automatique à 3 zones, des sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, un système de haut-parleurs hi-fi et un tuner radio numérique DAB.Des options exclusives sont au catalogue : Toit ouvrant panoramique en verre Sky Lounge, Pack Confort avec portes boissons chauffant et réfrigérant, système audio surround Diamond Bowers & Wilkins et système Travel & Comfort.Toutes les variantes du modèle sont dotées de série d'une transmission Sport à huit rapports et d'une transmission intégrale intelligente BMW xDrive à l'arrière.La BMW X5 bénéficie d'une gamme de moteurs entièrement actualisée offrant une meilleure efficacité grâce à l'électrification.La BMW X5 hybride rechargeable a été perfectionnée avec une nouvelle version X5 xDrive50e.Laaffiche une puissance cumulée système de 490 ch (avec suralimentation temporaire) et un couple de pointe de 700 Nm.Le moteur à essence six cylindres en ligne est associé à un moteur électrique intégré à la transmission Sport à huit rapports pour permettre un déploiement de puissance extrêmement rapide. Une étape de pré-démultiplication brevetée par BMW porte à 450 Nm le couple produit par le moteur électrique à l'entrée de la transmission. La batterie haute tension permet une autonomie électrique de 110 kilomètres selon le cycle WLTP. La capacité de charge atteint 7,4 kW.Toutes les autres variantes de le BMW X5 sont dotées du système hybride 48V de dernière génération. Le générateur de démarrage entraîné par le vilebrequin et intégré à la transmission produit une puissance d'entraînement supplémentaire pouvant atteindre 12 ch et un couple de 200 Nm pour soutenir le moteur à combustion.Le moteur diesel six cylindres en ligne de ladéveloppe 298 ch.La liste des options disponibles comprend une suspension pneumatique adaptative à deux essieux, un pack xOffroad et une suspension SelectDrive M Pro, y compris différentiel M Sport, une direction active intégrale (de série sur les modèles haut de gamme) et la stabilisation active du roulis.Le système de freinage intégré et le diagnostic numérique des pneus offrent une sécurité et une assurance accrues.L'équipement de série comprend des roues en alliage léger de 19 pouces et des roues de 21 pouces.Des jantes en alliage léger d'une taille allant jusqu'à 22 pouces peuvent être spécifiées en option.L'est capable de détecter les véhicules venant en sens inverse lorsqu'ils tournent à gauche (dans les pays où les véhicules roulent à droite) ainsi que les piétons ou les cyclistes lorsqu'ils tournent à droite.Sont également désormais inclus : l'assistant automatique de limitation de vitesse, le contrôle de la vitesse sur l'itinéraire, la navigation active, la reconnaissance des feux de circulation, l'assistant d'arrêt d'urgence, l'assistant de changement de voie et l'assistant de fusion Lepermet de contrôler depuis l'extérieur de la voiture , à l'aide de l'application My BMW sur un iPhone d'Apple, le stationnement automatique dans les places et les manœuvres complètes sur une distance allant jusqu'à 200 mètres.Leapporte de nouvelles avancées numériques. L'assistant personnel intelligent BMW et l'écran incurvé BMW permettent une interaction intuitive et multimodale entre le conducteur et le véhicule grâce à un dialogue naturel et à des commandes tactiles et du BMW Live Cockpit Navigation Plus avec système de navigation BMW Maps.Le BMW Live Cockpit Navigation Pro est disponible en option comprenant l'affichage tête haute BMW plus la vue augmentée sur l'écran de contrôle ou l'écran d'information.Le SAV X5 est produit sur le site américain de BMW à Spartanburg.Côté tarif, la BMW X5 actualisée débute à partir de 88 500 euros (xDrive30d Diesel 298 automatique xLine).Six cylindres en ligne essence, PHEV avec moteur électrique synchrone, boite de vitesses Sport huit rapports et BMW xDrive.Chaine de transmission globale :Puissance de sortie maximale : 489 ch (incluant un boost temporaire)Couple nominal : 700 NmMoteur BMW TwinPower Turbo :Cylindrée : 2998 cm3Puissance nominale : 313 ch entre 5000 et 6500 tr/minCouple nominal : 450 Nm entre 1750 et 4700 tr/minMoteur électrique :Puissance nominale : 176 chCouple maximum en entrée de transmission : 280 NmAccélération (0 à 100 km/h) : 4.8-5.9 secondesVitesse maximale : 250 km/hVitesse maximale (100% électrique) :140 km/hAutonomie 100% électrique selon cycle WLTP : 94-110 km Consommation selon cycle WLTP : 0.8-1.1 l/100kmConsommation électrique selon cycle WLTP : 22.9-26.7 kWh/100km Emissions de CO2 selon cycle WLTP : 18-25 g/kmNorme standard : Euro 6dSix cylindres en ligne diesel, 48V, boite de vitesses Sport huit rapports et BMW xDrive.Chaine de transmission globale :Puissance de sortie maximale : 298 chCouple nominal : 670 NmMoteur BMW TwinPower Turbo :Cylindrée : 2993 cm3Puissance nominale : 286 ch à 4000 tr/minCouple nominal : 650 Nm entre 1500 et 2500 tr/minMoteur électrique :Puissance nominale : 12 chCouple maximum en entrée de transmission : 200NmAccélération (0 à 100 km/h) : 6.1-7.2 secondesVitesse maximale : 233 km/hConsommation selon cycle WLTP : 7.1-8.2 l/100km Emissions de CO2 selon cycle WLTP : 186-215 g/kmNorme standard : Euro 6dxDrive50e 489 automatique xLine: 99 900 €xDrive50e 489 automatique M Sport: 103 350 €X5 xDrive30d 298 automatique xLine: 88 500 €X5 xDrive30d 298 automatique M Sport: 92 650 €DESIGN EXTÉRIEUR.• Aluminium Line satiné• Diffuseur arrière en gris glacier• Jantes en alliage léger 19 pouces à rayons en V• Rails de toit Aluminium Line satiné• Soubassement avant et arrière noir grainéDESIGN INTÉRIEUR.• Éclairage d'ambiance• Inserts décoratifs en bois précieux 'Fineline Stripe' brun brillant• Planche de bord en similicuir Sensatec• Sellerie Simili-Cuir Sensafin• Seuils de porte avec inscription BMW illuminée• Tapis de sol en velours• Volant Sport gainé cuirSÉCURITÉ & DYNAMISME.• ABS, y compris assistant de freinage d'urgence• Active Guard: Comprend les fonctionnalités de sécurité suivantes :- Avertisseur de franchissement de ligne : Actif au-delà de 70km/h, avec impulsion sur la direction- Avertisseur de présence d'un véhicule lors d'un changement de direction vers la gauche avec action sur les freins- Avertisseur de risque de collision avant De 5 à 85 km/h, avec assistance au freinage- Avertisseur d'intersection- Avertisseur présence piéton/cycliste lors d'un virage en intersection- Assistance d'évitement en cas de risque de collision frontale• Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur• Écrous de roues antivol• Feux de route permanents anti-éblouissement• Protection Active des occupants: En cas de risque d'accident, commande les prétensionneurs de ceintures de sécurité ainsi que la fermeture des vitres et du toit ouvrant (si présent). Le véhicule est freiné automatiquement après la collision.• Protection contre les impacts latérauxBMW X5 xDrive50e uniquement :• Avertisseur sonore pour piétons• Suspensions pneumatiquesCONFORT & FONCTIONNALITÉS.• Accès confort• Alarme antivol• Banquette arrière rabattable 40/20/40• Boîte de vitesses automatique Sport avec palettes au volant• Dalle de recharge du mobile par induction• Filet de séparation du coffre• Hayon ouvrant en deux parties avec commande électrique de la partie supérieure• Park Assist:- Caméra de recul avec vue panoramique arrière Jusqu'à 20 km/h, affiche l'arrière du véhicule avec traceur interactif anticipant la trajectoire du véhicule.- Manœuvres de stationnement en créneau et en bataille Mesure automatiquement l'écart entre 2 voitures à une vitesse inférieure à 35 km/h. Lorsqu'une place est repérée, le système prend en charge le volant ainsi que les pédales d'accélérateur et de frein• Prises 12 V ( x3 • Projecteurs avant et feux arrières à LED• Climatisation automatique 3 zones• Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseurs intérieur et extérieur (côté conducteur) électrochromes• Sélecteur d'expériences de conduite My Modes• Sièges en cuir pour conducteur et passager avant, réglables électriquement et chauffants• Appui lombaire ajustable pour conducteur et passager• Vitrage avec protection contre la chaleur et le soleilBMW X5 xDrive50e uniquement :• BMW IconicSounds Electric• Câble de recharge à domicile BMW Flexible Charger 2.0 Mode 2• Câble de recharge publique Professionnel Mode 3 (T2-T2)DIVERTISSEMENT & CONNECTIVITÉ.• BMW Live Cockpit Navigation Plus• Controller molette iDrive• Pack Connected Pro : services connectés avec Apple Car Play / Androïd Auto • Services BMW ConnectedDrive (3 ans)• Système Hi-Fi• Services Après-vente connectés BMW TeleServicesEn plus des éléments de la Finition xLine, correspondant à l'équipement de série :EXTÉRIEUR• Jantes en alliage 20 pouces M• Pack aérodynamique M• Shadow Line M brillant• Teinte de carrosserie AlpinweissINTÉRIEUR• Ciel de pavillon M anthracite• Sellerie Similicuir Sensafin• Volant M gainé cuirFONCTIONNALITÉS• Suspension M Sport (indisponible sur X5 xDrive50e)