Le petit SUV électrique Volvo EX30 incarne toutes les valeurs de la marque suédoise

Leincarne toutes les valeurs de la marque suédoise dans un format plus petit.Le Volvo EX30 électrique est un petit SUV auqui a tout d'un grand.Le SUV EX30 est conçu pour procurer laet pensé comme le véhicule avec la plus petite empreinte CO2 de toutes les Volvo à ce jour.Un, deset desapportent un équilibre à l'extérieur.Le Volvo EX30 électrique se distingue par une, unet desLe Volvo EX30 proposeetdifférents afin de proposer unLa, monomoteur de(200 kW) et 343 Nm de couple avec une b, s'adresse aux conducteurs qui passent la plupart de leur temps en ville ou qui ont tendance à parcourir des distances courtes. La batterie de gamme standard LFP, qui utilise la technologie lithium-fer-phosphate, est plus économique. Moins consommatrice de ressources en termes de production, il s'agit de l'option plus abordable pour les trajets urbains et péri-urbains. Cette version de 1841 kg du Volvo EX30 offre une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h. Cette option monomoteur avec une batterie LFP offre une autonomie étendue allant jusqu'à 344 km entre deux recharges.La, monomoteur de(200 kW) et 343 Nm de couple avec uneà autonomie étendue, optimise l'autonomie. La batterie NMC utilise la technologie lithium-nickel-manganèse-cobalt et produit son énergie plus efficacement que la version LFP. Cette version de 1860 kg du Volvo EX30 offre une accélération de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h. Cette option monomoteur avec une batterie NMC offre une autonomie étendue allant jusqu'à 480 km entre deux recharges.Lacombine laà un. Cette version à transmission intégrale de 1963 kg du Volvo EX30 offre une puissance de(315 kW) et 543 Nm de couple et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. C'est la voiture Volvo à l'accélération la plus rapide de tous les temps. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h.La version Twin Performance à autonomie étendue offre une capacité de charge allant jusqu'à 155 kW tandis que la voiture à autonomie standard a une capacité de 135 kW. La batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en un peu plus de 25 minutes. Grâce à l'écran central et à l'application de la voiture, l'intensité peut être réglé, de même que le niveau de charge maximal et le moment où la charge doit être lancée.Ledu Volvo EX30 a été adapté pour tirer le meilleur parti de ses dimensions compactes.Leainsi que le poids relativement faible pour un véhicule électrique et uniformément réparti lui assurent facilité de conduite et maniabilité en ville.Le Volvo EX30 est conçu pour procurer la sécurité attendue d'un véhicule Volvo et pour veiller sur le conducteur et les autres occupants du véhicule dans les environnements urbains complexes. Le petit SUV suédois est doté des dernières technologies et sa conception structurelle répond aux exigences de la marque en matière de sécurité.Il inclut de série unen alertant un occupant sur le point d'ouvrir une porte devant un cycliste, un scooter ou un coureur.LePark Pilot Assist peut gérer tous les types d'espace de stationnement dans des espaces étroits, y compris le stationnement parallèle, en virage, en bataille et en épi. Le Park Pilot Assist identifie les places de stationnement disponibles autour de la voiture. Ensuite, une fois que la place souhaitée a été indiquée sur l'interface utilisateur 3D, la fonctionnalité actionne l'accélérateur et le frein ainsi que la direction. Pendant que le conducteur supervise la manœuvre de stationnement, l'écran affichera la distance par rapport à des objets tels que les voitures , les murs et les bornes.Le Volvo EX30 vise à rendre la vie à bord plus pratique, plus tranquille et plus agréable à l'intérieur de la voiture grâce à deset à un design intérieur typiquement scandinave.Le Volvo EX30 propose cinq thèmes différents d'éclairage d'ambiance. Chacun est inspiré d'un paysage scandinave différent et est assorti d'un changement de couleur subtil.Le système d'infodivertissement, développé en collaboration avec des partenaires technologiques tels que Google, Apple et Qualcomm, est combiné à un UX à écran unique contextuel, avec Google intégré.Le Volvo EX30 propose une fonctionnalité « clé numérique » visant à partager la voiture avec d'autres personnes. Sur la base des normes de l'industrie UWB et CCC, cette technologie est compatible avec un large éventail de marques et de modèles de téléphonie.L'application dédiée de la voiture Volvo contient des services liés à la voiture, depuis la recharge jusqu'à la recherche de la voiture dans un parking, le verrouillage et l'activation du chauffage lors d'une journée froide d'hiver.Le Volvo EX30 est également prêt à recevoir desQuestion tarif, le Volvo EX30 démarre à partir de(Single 1 EDT 272 Start).: Start, Plus et Ultra.Single 1 EDT 272 Start: 37 500 €Single 1 EDT 272 Plus: 40 450 €Single Extended Range 1 EDT 272 Start: 41 700 €Single Extended Range 1 EDT 272 Plus: 45 000 €Single Extended Range 1 EDT 272 Ultra: 47 950 €Twin Performance 1 EDT 4x4 428 Plus: 49 250 €Twin Performance 1 EDT 4x4 428 Ultra: 52 200 €SÉCURITE ACTIVE & PASSIVE - SAFE SPACE TECHNOLOGYSystème d'anticipation de collision intelligentAssistance à l'anticipation et à l'atténuation des collisions avec action sur le freinage et la direction :Fonctions d'intervention sur la directionRégulateur adaptatif de vitesse et de distanceSystème d'aide à la vigilance (ou Driver Awareness), comprenant :• surveillance anti-angle mort BLIS• assistance au changement de file• alerte trafic en marche arrière• alerte collision arrière avec action corrective• alerte sortie sécurisée à l'ouverture d'une portière• freins actifs à l'arrêtCaméra de recul Radars de stationnement arrièreAlerte vigilance conducteur (Driver Altert Control).Alerte franchissement de ligne activeReconnaissance des panneaux de signalisationContrôle de la transmission en descente HDCCorrecteur électronique de trajectoire ESCIndicateur de perte de pression des pneus2 cartes de verrouillage et déverrouillage du véhiculeBouton de verrouillage centralisé sur l'accoudoir central avantAvertisseur sonore d'approcheDéclenchement automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgenceRappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité avant et arrièreAirbags conducteur et passagerAirbags latéraux droit et gauche pour le conducteur et droit pour le passager avantAirbags rideauxAirbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)AlarmeSystème de protection en cas de sortie de route comprenant :• ceintures de sécurité actives à prétensionneurs• assise des sièges avant à absorption d'énergie• colonne de direction rétractable en cas de collision frontaleSystème de protection contre les chocs latéraux SIPS réduisant les blessures à la hanche et au thoraxSystème de protection WHIPS contre les blessures dues au coup du lapin grâce aux sièges avant équipés de dossiers, assises et appuie-tête qui absorbent l'énergie en cas de chocPréparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée)Accès au service d'urgence Volvo via bouton SOS dans le plafonnierAccès au service d'assistance Volvo via bouton dédié dans le plafonnierCeintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur les 5 siègesRéglage en hauteur manuel des ceintures avantAppuie-tête sur chaque siège, réglables en hauteurPare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de chocVerrouillage de sécurité enfant manuel aux portes arrièreRappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieursTrousse de 1ers secours et triangle de présignalisationKit anticrevaisonFreins à disques 17 pouces à l'avant et à l'arrièreÉNERGIE & RECHARGEPompe à chaleur (sur Single Extended Range)Câble de recharge Type 2, 32A triphasé (fonctionne également en monophasé).Conduite à une pédale ou One Pedal DriveChargeur embarqué :Puissance de charge maximale de 11 kW (courant alternatif)Puissance de charge maximale de 135 kW sur Single et 155 kW sur Single Extended Range (courant continu)CONFORTDossier de la banquette arrière rabattable 60/40Volant réglable en hauteur et en profondeurClimatisation automatique monozoneFonction climatisation de l'habitacle moteur coupé Système de pré conditionnement de l'habitacle (chauffage)Allumage automatique des feux et des essuie-glaces avantÉclairage d'approche et d'accompagnementFrein de parking électronique automatique avec fonction Auto HoldDirection assistée électrique asservie à la vitesseSièges conducteur et passager avec réglage manuel de l'inclinaison du dossier et de l'assiseSiège conducteur avec réglage manuel de la hauteurSièges conducteur et passager avec supports lombaires fixesVitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) avec système antipincementMiroirs de courtoisie, spots de lecture à l'avant et éclairage dans le coffreCoffre sous le capot avant d'une capacité de 7 litresRétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquementRétroviseur intérieur jour/nuit manuelSonde de température extérieure et horlogePré câblage électrique pour crochet d'attelageLIGNE EXTÉRIEUREJantes alliage 18 pouces 5 branches avec insert aérodynamique noir (avec pneus été 225/55R18)Parties inférieures des vitres Noir brillantPort de recharge sur l'aile arrière gauche et connecteur charge rapidePhares LED avec feux de jour design marteau de Thor et feux de route adaptatifsFeux arrière à LEDCalandre avant pleine couleur carrosserieRétroviseurs extérieurs sans contours couleur carrosserie avec partie inférieure noirPeinture métallisée Gris BrumeLIGNE INTÉRIEURESellerie MarineTissu bleu Marine / Nordico NoirVolant sport noir avec partie supérieure et inférieure aplatieTapis de sol premiumIncrustations Denim recycléEspaces de rangement dans les contre-portes Espace de rangement sous l'écran centralEspace de rangement entre les deux sièges avantPorte-gobelets avantPrise 12V dans le coffre arrièrePlancher de coffre amovibleMULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉGrand écran central flottant 12,3 poucesSystème d'infodivertissement Android avec services GoogleApplication Volvo EX30 sur smartphone iOS et AndroidSystème numérique terrestre (DAB plus)Mise à jour du système à distance (OTA - Over The Air)Système audio Volvo High Performance avec barre de son : 5 haut-parleurs dont un woofer puissance totale 100W2 ports USB C à l'avantConnexion BluetoothCommandes audio au volantApple CarPlay sans filÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION STARTPilot Assist• Lecture des marquages au sol• Observation de la circulation et des autres véhicules• Assistance avec adaptation de la vitesse• Action sur la direction afin de maintenir le véhicule centré dans sa voie avec un maintien de la distance de sécurité avec le véhicule qui précède• Assistance lorsqu'un changement de voie est nécessaire. Peut être activé jusqu'à 130 km/hOuverture des portes sans clé Keyless EntryHayon électriqueRadars de stationnement avantCompartiment de rangement entre les sièges avantClimatisation automatique bi-zoneEclairage d'ambiance personnalisable selon 5 ambiancesSéquence lumineuse d'approcheRétroviseur extérieur conducteur et rétroviseur intérieur électrochromes2 ports USB-C aux places arrièreToit Contrasté Noir OnyxCoques de rétroviseurs coloris noir laquéChargeur par induction du téléphone portableSystème de contrôle de la qualité de l'air avec fonction CleanAir (AQS - Air Quality system)Filtre à charbon de climatisation multi-actifSystème audio Premium signé Harman Kardon. Puissance totale : 1040 watts.Jantes alliage 19 pouces 5 branches Noir / Diamant avec inserts aérodynamiques et pneus été 245/45 R19 (sur versions Single Extended Range et Twin Performance)Pompe à chaleur (sur version Twin Performance)Puissance de charge maximale de 155 kW sur Twin Performance (courant continu).ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION PLUSToit panoramique vitréCaméras Surround View (vision panoramique à 360°) incluant caméra avant et caméra de reculAide au stationnement automatique (Park Pilot Assist) :• Détection des places de parking libres adaptées au véhicule• Affichage du stationnement proposé sur l'écran central• En cas d'acceptation du stationnement proposé le véhicule se garera de lui-même• Prise en charge de la direction, des freins et des changements de vitesse. Peut être activé jusqu'à 22 km/hChargeur embarqué 22 kWSiège conducteur à réglages électriques avec règlages lombaires et fonction mémoireSiège passager avant à réglages électriquesLiens vidéos