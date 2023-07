Le SUV électrique Peugeot e-2008 revendique jusqu'à 406 km d'autonomie WLTP

Le SUV électrique du segment Bfranchit une nouvelle étape en matière de design et d'électrification.La motorisation électrique développe une puissance de 115 kW/156 ch avec jusqu'à 406 km d'autonomie (cycle mixte WLTP).Le Peugeot e-2008 électrique restylé renforce son caractère élégant et son design affirmé de SUV puissant et robuste avec unequi magnifie la signature à 3 griffes.Le e-2008 électrique reçoit une face avant inédite qui accueille le nouvel emblème Peugeot.Plus large, elle intègre unvenant se connecter aux projecteurs.Sur la version Active, la face avant s'orne d'untraité dans une teinte noir brillant.Sur les versions Allure et GT, la face avant adopte unde la couleur de la carrosserie qui s'étire jusqu'à des inserts sombres.La couleur caisse du motif permet de mieux intégrer la calandre dans le pare-chocs.Le e-2008 électrique adopte la nouvelleidentitaire Peugeot. Celle-ci se caractérise par trois griffes lumineuses verticales qui, sur le e-2008, sont intégrées dans les inserts noir brillant du bouclier.Sur les versions GT, l'effet des trois griffes est prolongé dans la fonction d'éclairage des projecteurs « full LED » par l'utilisation de trois modules optiques.Les feux arrière à LED réinterprètent les trois griffes qui signent la face arrière d'une Peugeot. Elles sont constituées de trois doubles lamelles horizontales superposées qui contribuent à élargir visuellement la posture de la voiture . Les feux de recul et les clignotants sont également à LED.Le e-2008 électrique est disponible en six couleurs de carrosserie (Gris Selenium, Gris Artense, Blanc Okenite, Noir Perla Nera, Rouge Elixir et Bleu Vertigo).A l'arrière le monogramme Peugeot s'installe sur toute la largeur du bandeau de volet de coffre.Les rétroviseurs sont noirs, quelle que soit la couleur de carrosserie choisie.La version GT bénéficie en série d'un toit biton noir.Le e-2008 électrique conserve les mêmes dimensions extérieures :, 1,987 mètre de large (rétroviseurs compris) et 1,55 mètre de haut.Le volume de coffre sous tablette atteintEn version Active, le e-2008 électrique dispose d'unLe combiné d'instruments du e-2008 électrique est digital sur les versions Allure et GT. La couleur de l'affichage, la hiérarchie et la disposition des informations sont entièrement paramétrables en fonction des préférences du conducteur.Le e-2008 électrique reçoit en série un. Il permet de commander les fonctions radio et téléphone (version Active) ou la dernière génération des systèmes d'info-divertissement Peugeot i-Connect et Peugeot i-Connect Advanced. Sur les versions Allure et GT, l'écran central est de technologie HD. Sous l'écran central, les touches piano permettent un accès rapide aux fonctions clés.Caractéristique du, le volant compact regroupe les commandes du système multimédia (sources audio, téléphone) ainsi que le volume et la commande vocale.Le e-2008 électrique bénéficie en série duet peut recevoir en option le système Peugeot i-Connect Advanced.Tous deux sont commandés via l'écran tactile central haute définition de 10 pouces.Le système Peugeot i-Connect offre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto ).Leest doté d'une navigation connectée TomTom. L'affichage de la carte se fait sur la totalité de l'écran 10 pouces.Le Peugeot e-2008 électrique est proposé avec: 100 kW/136 ch et 115 kW/156 ch.->La motorisation électrique de 100 kW/136 ch développe un couple de 260 Nm. D'un poids de 1 550 kg, le e-2008 100 kW/136 ch atteint une vitesse de pointe de 150 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9,9 secondes.->La motorisation électrique de 115 kW/156 ch développe un couple de 260 Nm. D'un poids de 1 550 kg, le e-2008 115 kW/156 ch atteint une vitesse de pointe de 150 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9,2 secondes.La motorisation électrique de 100 kW/136 ch est associée à une batterie d'une capacité utile deLa motorisation électrique de 115 kW/156 ch est associée à une batterie d'une capacité utile deLa batterie de traction du Peugeot e-2008 estL'autonomie atteinten cycle mixte WLTP avec une batterie d'une capacité utile de 46.3 kWh (100 kW/136 ch).L'autonomie atteint jen cycle mixte WLTP avec une batterie d'une capacité utile de 48.1 kWh (115 kW/156 ch).Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles sur le Peugeot E-2008: de série, un chargeur monophasé deet, en option, un chargeur triphasé deLes temps de recharge de 20 % à 80 % estimatifs pour la batterie de 46.3 kWh sont de 30 minutes depuis une(100 kW), de 4 heures et 31 minutes depuis une Wall Box (7,4 kW) et de 9 heures et 4 minutes depuis une prise renforcée (3,2 kW).Les temps de recharge de 20 % à 80 % estimatifs pour la batterie de 48.1 kWh sont de 30 minutes depuis une borne publique rapide (100 kW), de 4 heures et 40 minutes depuis une Wall Box (7,4 kW) et de 11 heures et 10 minutes depuis une prise renforcée (3,2 kW).L'offre de recharge publique Free2Move permet d'accéder à un réseau de plus de 350 000 bornes en Europe.Le Peugeot e-2008 peut être équipé en option de laavec le Grip Control, qui permet l'accès aux 3 modes de conduite : sable, boue, neige.Le e-2008 électrique proposequi simplifient et sécurisent la conduite:- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable.- Freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision : il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu'à 140 km/h.- Reconnaissance étendue et affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement, en plus des signalisations relatives à la vitesse.- Alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire.- Surveillance d'angle mort.- Aide au stationnement avant et arrière.- Alerte d'attention conducteur détectant les troubles de vigilance sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h, au moyen d'analyses des mouvements du volant.Lancé fin 2019, le Peugeot e-2008 électrique a été produit à plus 75 000 exemplaires. Il a représenté 17,4 % des ventes du 2008 en 2022, le plaçant sur le podium des ventes européennes de SUV électrique du segment B.Le Peugeot e-2008 électrique est produit dans l'usine deQuestion tarif, le Peugeot e-2008 électrique démarre à partir de(100 kW 50 kWh Active).Les prix du Peugeot e-2008 :100 kW 50 kWh Active: 40 150 €100 kW 50 kWh Allure: 41 950 €100 kW 50 kWh GT: 43 650 €115 kW 54 kWh Active: 41 600 €115 kW 54 kWh Allure: 43 400 €115 kW 54 kWh GT: 45 100 €Les équipements de série du Peugeot e-2008 :SÉCURITÉ6 Airbags : Frontaux auto-adaptatifs, latéraux avant, rideaux avant et arrièreAppuis-tête réglables en hauteur avant ( x2 ) et arrière ( x3 ESP Déconnectable avec aide au démarrage en pente et détection de sous gonflage indirecteFixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrièreKit de dépannage pneumatique :- Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatageFeux arrière 3 griffes à LEDSÉCURITÉ AVANCÉEPack Safety :- Régulateur / Limiteur de vitesse- Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision- Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas côté- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse- Alerte attention conducteur.ESTHÉTIQUE INTÉRIEUREHabitacle et ciel de pavillon NoirCONFORT4 poignées de maintien rétractables (2 avant, 2 arrière)Air conditionné automatique monozoneLève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et anti pincementPack visibilité :- Allumage automatique des feux de croisement- Essuie vitre avant à déclenchement automatique- Eclairage extérieur d'accueil et d'accompagnementGARNISSAGES & SIÈGESBanquette rabattable 1/3-2/3Siège conducteur avec réglage manuel en hauteurMULTIMEDIA & NAVIGATION6 haut-parleurs : 2 tweeters et 2 woofers à l'avant, 2 haut-parleurs à l'arrièreSPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUECâble électrique mode 3 triphasé 22 kWChargeur embarqué 7,4 kW monophaséPeugeot Connect SOS & Assistance et TeleservicesSOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance Peugeot (24h/24 7j/7)Teleservices : Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau Peugeot pour prise de rendez vousEquipements en plus des équipements de sérieSÉCURITÉProjecteurs Peugeot LEDTechnology avec feux diurnes à LED 3 griffesAIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVREAide au stationnement arrière, graphique et sonoreESTHÉTIQUE EXTÉRIEUREEléments de styleCalandre :- Noir grainée avec marquage horizontal polymirroirs- Décor de grille inférieure noir grainé- Enjoliveur supérieur couleur caisseCoques de rétroviseurs extérieurs noir brillantCommandes d'ouverture de portes couleur caisseLécheurs de vitres noir matKatana noir matProtections latérales de portes Noir grainéesEnjoliveurs de custode noirBecquet arrière couleur caisseEnjoliveur de seuil de coffre gris météorESTHÉTIQUE INTÉRIEUREEléments de stylePlanche de bord moussée avec décor carbone et baguette noir brillante avec jonc chroméPanneaux de portes avant avec décor carbone et baguette noir brillante avec tampographie vert calcitePanneaux de portes arrière avec grain karstenAccoudoirs de porte avant et arrière tissu rimini mistralVolant compact croute de cuir avec commandes multimédia intégréesCONFORTTélécommande 3 boutons avec clé standardConsole basse avec frein de stationnement mécaniqueEclairage intérieurPlafonnier avant A-Dome 3 ampoules (1 lampe, 2 liseuses)Eclairage de coffre à lampePare-brise teinté acoustiquePeugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique 3,5 pouces TFTRétroviseur intérieur à réglage jour / nuit manuelRétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriquesVitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée teintéesGARNISSAGES & SIÈGESSellerie tissu Pneuma embossé 3D, tri-matières Leorki chiné et surpiqûres Vert CalciteJANTES & ROUESJantes tôle 16 pouces avec enjoliveurs Silom gris éclat & noir orbital, vernis matMULTIMEDIA & NAVIGATIONTouch screen 10 pouces & Bluetooth Radio & TelephoneRadio DAB avec écran tactile couleur 10 pouces SDBluetooth, Mirror Screen sans fil (Apple CarPlay / Android Auto)Ecran avec Toggles Switches1 prise USB type C (Data et charge) sur console avantSPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUEDémarrage mains libres (Sauf sur motorisation électrique 136 ch)Console haute avec accoudoir & frein de stationnement électrique1 prise USB type C (Charge) et 1 prise USB type A (Charge) pour passagers arrière,Sélecteur de mode de conduite Normal/Eco/SportEquipements en plus d'ACTIVESÉCURITÉ AVANCÉEPack Safety Plus:- Pack Safety- Freinage d'urgence automatique de jour et de nuit (caméra & radar)AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVREAide au stationnement avant et arrière, graphique et sonoreESTHÉTIQUE EXTÉRIEUREEléments de styleCalandre :- Haut de gamme noir avec marquage vertical couleur caisse, larmes Dark Chrome- Décor de grille inférieure gris météor- Katana noir mat avec insert noir brillantBarres de toit longitudinales noir brillantESTHÉTIQUE INTÉRIEUREEléments de stylePanneaux de portes avant avec décor carbone et baguette noir brillante avec tampographie Quartz Accoudoirs de porte avant et arrière tissu/TEP Isabella avec surpiqûre QuartzCONFORTConsole haute avec accoudoir & frein de stationnement électrique : 1 prise USB type C (Charge) et 1 prise USB type A (Charge) pour passagers arrière, Sélecteur de mode de conduite (Normal/Eco/Sport)Eclairage intérieur :- Plafonnier avant A-Dome 3 LEDs (1 lampe, 2 liseuses)- 2 liseuses arrière LED i-DomeCONFORTPeugeot i-Cockpit avec combiné tête haute 10 pouces numériquePlancher de coffre modulable 2 positionsRétroviseur intérieur électrochromeVitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintéesGARNISSAGES & SIÈGESSellerie tissu Casual Lomsa embossé, accompagnement TEP Isabella, tri matière Lomsa et surpiqûres QuartzSiège passager avant avec réglage manuel en hauteurJANTES & ROUESJantes alliage 17 pouces diamantées Karakoy bi-tons Noir Orbital, vernis brillantMULTIMEDIA & NAVIGATIONPeugeot i-Connect :- Radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10 pouces HD- Bluetooth, Mirror Screen sans fil (Apple CarPlay / Android Auto), Wifi- 1 prise USB type C (Data et charge) et 1 prise USB type C (Charge) sur console avantEquipements en plus d'AllureSÉCURITÉProjecteurs Peugeot upper Full LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffesCommutation automatique feux de route / feux de croisementAIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVREVisiopark 1:- Caméra de recul HD & aide au stationnement avant et arrière, graphique et sonoreESTHÉTIQUE EXTÉRIEUREEléments de style:- Lécheurs de vitres Noir Brillant- Katana noir mat avec insert noir brillant et monogramme GT sur motorisations thermiques- Protections latérales de portes Noir grainées avec inserts Gris Météor- Enjoliveurs de custode avec sérigraphie- Becquet arrière Noir Perla Nera- Seuils de porte aluminium avec lettrage Peugeot NoirToit Black DiamondESTHÉTIQUE INTÉRIEUREEléments de style:- Planche de bord moussée avec double surpiqûres adamite/tramontane et baguette Noir brillante avec jonc chromé et jonc lumineux- Panneaux de portes avant avec décor Carbone et baguette Noir brillante et jonc lumineux (8 couleurs) et crosse de tirage TEP Isabella Mistral- Panneaux de portes arrière avec grain Karsten avec baguette Noir brillant- Accoudoirs de porte avant et arrière tissu/TEP Isabella avec surpiqûre AdamitePédalier sport aluminiumSurtapis avant et arrièreVolant compact cuir fleur avec commandes multimédia intégréesCONFORTAccès et démarrage mains libres ProximityEclairage intérieur:- Miroir de courtoisie dans pare-soleil éclairé à LED- Eclairage à LED partie basse rangement arrière et caves à piedsEclairage polyambiant 8 couleurs (Liés aux modes de conduite)Pare-brise teinté acoustique sérigraphié bi couchesPeugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute 10 pouces numériqueRétroviseur intérieur électrochrome sans cadreRétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, éclairage de seuilGARNISSAGES & SIÈGESSellerie tissu Belomka, accompagnement TEP Isabella, trimatière Uni Capy et surpiqûres Vert AdamiteMULTIMEDIA & NAVIGATIONRecharge smartphone sans fil (15 W)