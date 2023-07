La berline compacte électrique Volkswagen ID.3 reçoit une mise à niveau

Deux ans et demi après le lancement de la première génération, larevient avec uneUnun, des, unet desde dernière génération sont au programme de ceL'extérieur du modèle électrique compact attire l'attention avec un: ses ouvertures d'air de refroidissement optimisées et ses larges surfaces peintes donnent à la face avant une apparence plus sympathique sous tous les angles.L'une des raisons à cela est le nouveau design du pare-chocs.Leparaît plus long grâce à l'abandon de la partie noire sous le pare-brise, et les sections creusées sur les côtés du capot créent une impression supplémentaire d'allongement visuel.L'est améliorée grâce à un flux d'air optimisé au niveau des roues avant.À l'arrière, les blocs de feux arrière, en deux parties et de couleur rouge, se distinguent par leur brillance. La partie des feux arrière qui se trouve intégrée à la carrosserie au niveau du coffre s'allume également.L'intérieur de la Volkswagen ID.3 combine un design moderne et des matériaux durables recyclés.Desprécises dans une couleur contrastante renforcent le sentiment de qualité.Les garnitures de porte et les revêtements de siège utilisent un matériau en microfibre Artvelours Eco, un tissu qui contient 71 % de matières recyclées. Cette matière est issue du retraitement de déchets plastiques ayant déjà été éliminés au moins une fois auparavant. L'Artvelours Eco présente les mêmes caractéristiques en termes d'aspect, de toucher et de durabilité que les matériaux conventionnels.Les surfaces souples doublées de mousse du poste de conduite engendrent ainsi une meilleure expérience tactile.Les garnitures de portes intérieures remodelées présentent des surfaces plus souples.L'équipement intérieur est totalement exempt de matériaux d'origine animale.La Volkswagen ID.3 bénéficie des fonctionset duntelligent pour véhicules électriques Le véhicule électrique s'authentifie et lance lelorsque le câble de recharge est branché à une borne sur les bornes compatibles équipées de la fonction Plug & Charge.Sur les longs trajets, lepour véhicules électriques calcule les arrêts de charge afin d'atteindre la destination le plus rapidement possible, en se basant sur les informations et les prévisions de trafic en temps réel ainsi que sur le niveau de charge de la batterie. Les arrêts de recharge sont évalués de manière dynamique en fonction de la puissance des différentes stations de recharge. Cela signifie que la fonction de planification d'itinéraire peut suggérer deux courtes opérations de recharge à forte puissance au lieu d'une seule longue étape de recharge à faible puissance. Le système détecte les stations de recharge occupées et ne les propose pas en premier lieu.Les points d'intérêt peuvent être transférés à la voiture électrique à l'aide de l'application gratuite We Connect ID.La Volkswagen ID.3 est dotée de la dernière génération de logiciels. Cette dernière génération améliore les performances du système et est capable de recevoir des mises à jour à distance, dites "over-the-air".L'écran compact du conducteur, d'une diagonale de 13,4 centimètres (5,3 pouces), est commandé par le volant multifonction.Le centre du tableau de bord accueille un écran tactile de 30,5 centimètres (12 pouces) qui permet de gérer le système de navigation, les fonctions téléphoniques, les médias, les systèmes d'assistance et les réglages du véhicule.L'(en option) projette sur le pare-brise de l'ID.3 des informations telles que la vitesse du véhicule et les instructions de navigation en dynamique. Les informations semblent se trouver à 10 mètres devant le véhicule. Elles sont affichées avec la bonne perspective pour le conducteur et clairement reconnaissables.La Volkswagen ID.3 de seconde génération propose en option leavec échanges de données.En combinaison avec le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) pour le contrôle longitudinal du véhicule de 0 km/h jusqu'à la vitesse maximale et le Lane Assist pour le contrôle latéral, le Travel Assist utilise les deux systèmes qui sont entièrement intégrés l'un à l'autre. Si l'échange de données est disponible, le Travel Assist n'a besoin que d'un seul marquage identifié sur la route pour maintenir le véhicule dans sa voie lors de la conduite sur des routes secondaires.La Volkswagen ID.3 est associée à uneLe bloc électrique peut être associé, au choix, à un batterie de capacité nette de 58 kWh (Pro Performance) ou à une batterie de capacité nette de 77 kWh (Pro S)L'ID.3 est disponibles en deux versions : Pro Performance et Pro S. Dans les deux versions, le moteur électrique développe(150 kW), et offre 240 Nm de couple en version Pro Performance et 310 Nm en version Pro S.La Volkswagen ID.3 150 kWdéveloppe un couple de 240 Nm. D'un poids de 1 815 kg, l'ID.3 150 kW 58 kWh atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,3 secondes. L'autonomie électrique s'élève à 418-427 km soit une consommation électrique de 15,3-16,0 kWh. La batterie de 58 kWh se recharge en courant alternatif jusqu'à 11 kW et en courant continu jusqu'à 120 kW.La Volkswagen ID.3 150 kWdéveloppe un couple de 310 Nm. D'un poids de 1 933 kg, l'ID.3 150 kW 77 kWh atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,9 secondes. L'autonomie électrique s'élève à 545-557 km soit une consommation électrique de 15,4-15,7 kWh. La batterie de 77 kWh se recharge en courant alternatif jusqu'à 11 kW et en courant continu jusqu'à 170 kW.En plus de la production à Zwickau et à Dresde, l'ID.3 de seconde génération sera également produite dans l'usine de Wolfsburg à partir de l'automne 2023.L'ID.3 est disponible à partir de. Ce tarif correspond à l'ID.3 en version Pro Performance, avec une batterie de 58 kWh, en finition « Life Plus »Le premier niveau de finition « Life Plus » comprend un écran central de 30,5 centimètres (12 pouces), App-Connect avec Apple CarPlay et Android Auto , des jantes en alliage 18 pouces, le Pack Assistance avec l'accès et démarrage sans clé ‘Keyless Access', une caméra de recul et une aide au stationnement avant-arrière.Dans sa finition « Style », l'ID.3 s'équipe, en plus des équipements de la finition « Life Plus », de jantes en alliage 19 pouces ‘Wellington', du Pack Confort et du Pack Extérieur.Le Pack Confort comprend le système de navigation, les sièges et le volant chauffants, la climatisation 2 zones et la recharge par induction pour smartphone.Le Pack Extérieur comprend les projecteurs IQ . Light avec Matrix LED et feux arrière à LED avec clignotants séquentiels, ainsi que les vitres arrières surteintées.La version Pro S « Style » s'équipe en plus d'une sellerie « ArtVelours » avec réglages électriques.Dans sa finition « Style Exclusive », l'ID.3 s'équipe, en plus des équipements de la finition « Style », de trois packs : Pack Assistance Plus, Pack Extérieur Plus et Pack Intérieur Plus.Le Pack Assistance Plus comprend l'assistance de conduite semi-automatisée Travel Assist 2.5 avec échange de données et assistance au changement de voie sur autoroute et la caméra à 360° ‘Area View'.Le Pack Extérieur Plus comprend le contrôle dynamique du châssis 'DCC' avec sélection du profil de conduite et le toit panoramique spécifiquement sur la version Pro Performance.Le Pack Intérieur ajoute la sellerie Artvelours avec sièges avant électriques à mémoire et massants, ainsi que l'affichage tête haute à réalité augmentée.La version Pro S « Style Exclusive » s'équipe en plus de jantes en alliage de 20' ‘Sanya'.En version Pro Performance, l'ID.3 offre 3 niveaux de finition : « Life Plus » à partir de 42 990 euros, « Style » à partir de 44 990 euros et « Style Exclusive » à partir de 46 990 euros.En version Pro S, l'ID.3 offre 2 niveaux de finition haut de gamme : « Style » à partir de 49 990 euros, et « Style Exclusive » à partir de 52 990 euros.150 kW 58 kWh Pro Perormance Life Plus: 42 990 €150 kW 58 kWh Pro Perormance Style: 44 990 €150 kW 58 kWh Pro Perormance Style Exclusive: 46 990 €150 kW 77 kWh Pro S Style: 49 990 €150 kW 77 kWh Pro S Style Exclusive: 52 990 €Design Extérieur• Carrosserie bicolore - Toit et hayon Noir• Projecteurs LED et feux arrière à LED• Eclairage des poignées de porte avec éclairage de bienvenue 'Welcome Light'• Jantes alliage 18 pouces 'East Derry' bicolore Argent. Pneumatiques AirStop 215/55 R18• Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse (ACC) avec assistant au maintien dans la voie Lane Assist• Système d'aide au stationnement avant et arrière 'Intelligent Park Assist Plus'• Caméra de recul 'Rear View' située dans le logo Volkswagen• Allumage et régulation automatique des feux de route 'Light Assist', capteurs de pluie avec essuie-glace automatique• Reconnaissance des panneaux de signalisation routière Sign Assist• Fonction Car2XConfort et Connectivité• Commande vocale intuitive 'Bonjour ID.'• Système d'infotainment 'Ready to Discover' avec écran 12 pouces personnalisable et ID.Display de 5,3 pouces• Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Upgrades• Réglages de la charge via le système d'infodivertissement ou l'application We Connect ID.• Interface téléphonique Bluetooth• App Connect sans fil pour Apple Car Play, AndroidAuto et MirrorLink (avec fil)• Reception de radio numérique DAB plus• Système audio 4 plus 1 haut parleurs à l'avant• Système d'ouverture et de fermeture sans clé dans un périmètre de détection ‘Keyless Access Advanced'• Climatiseur 1-zone 'Climatronic' avec préparation pour climatisation automatique bi-zone via Upgrades incluse• Préparation pour services connectés “We Connect” activables via la boutique en ligne du véhicule ou via l'espace MyVolkswagenSécurité• Système proactif de protection des occupants - 'Pre Safe Assist'• Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulèvementIntérieur Pro Performance de série• Revêtement du tableau de bord et des portes tissu "Taia" composé de matériaux durables• Sellerie "Taia" en tissu• Sièges avant réglables en hauteur• Tapis de sol avant et arrière• Pédalier en acier inoxydable avec symboles ‘Play & Pause‘• Volant multifonction en similicuir• Accoudoirs pour les sièges avant• Console centrale rétro-éclairée avec rangements, volet occultant, 2 porte-gobelets• 2 ports USB-C à l'avant (recharge et data) et 2 à l'arrière (recharge)• Eclairage d'ambiance personnalisable (10 couleurs)• Rétroviseur intérieur à réglage automatique jour/nuit• Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement du rétroviseur passager• Buses à dégivrage automatique à l'avant• Banquette arrière 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe de chargement (3 personnes)Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition ‘Life Plus'Pack Extérieur• Projecteurs IQ. Light – Matrix LED avec commutation automatique des feux de route, éclairage de mauvais temps et fonction de bienvenue• Régulation dynamique des feux de route "Dynamic Light Assist"• Bande lumineuse entre les projecteurs et le logo• Feux arrière à LED 3D avec clignotants séquentiels• Vitres arrière surteintéesPack Confort• Volant multifonction en similicuir, chauffant, avec commande tactile et capacitif• Climatiseur 2-Zones 'Air Care Climatronic' avec filtre à charbon actif• Sièges avant chauffants• Système de navigation & infotainment Discover Pro avec Services de streaming et radio via Internet• Interface téléphonique "Confort" avec fonction de chargement inductiveJantes• Jantes en alliage 7,5j x 19 pouces 'Wellington' bicolore Argent. Pneumatiques AirStop 215/50 R19Spécifiquement sur version Pro S - 4 placesIntérieur Pro S de série• Sellerie ArtVelours avec similicuir, bicolore Gris-Noir• Sièges avant ErgoActive : ajustables électriquement - 12 positions, chauffants, avec supports lombaires ajustables, assises coulissantes, massants et à mémoire• Revêtement du tableau de bord et des portes ArtVelours composé de matériaux durables• Banquette arrière 2 places rabattable de manière asymétriqueÉquipements supplémentaires de série par rapport à la finition ‘Style'Pack Assistance PlusÉquipements du 'Pack Assistance' avec en supplément :• Assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist 2.5' avec échange de données et changement de voie assistée avec assistant de maintien au centre de la voie ‘Lane Assist' et Assistance en cas d'incapacité du conducteur à réagir ‘Emergency Assist'• Assistant de changement de voie ‘Side Assist'• Caméra 'Area View' - système de caméra 360°• Intelligent Park Assist Plus avec la fonction Mémoire• ID.Light - L'ID. Light est un concept d'éclairage intelligent qui fournit des informations complémentaires sur l'état du véhicule et sur la situation de conduite.Pack Extérieur PlusÉquipements du "Pack Extérieur" avec en supplément :• Toit panoramique en verre et store pare-soleil électrique• Contrôle dynamique du châssis ‘DCC' avec sélection du profil de conduiteVersion Pro S :• Indisponible : Toit panoramique en verre et store pare-soleil électriquePack Intérieur Style• Sellerie en Artvelours et similicuir, bicolore Gris-Noir• Sièges avant ErgoActive : Ajustable électriquement - 12 positions, chauffants, avec supports lombaires ajustables, assise coulissante, fonction massante et fonction de mémoire• Affichage tête haute en réalité augmentée• Revêtement du tableau de bord et des portes ArtVelours composé de matériaux durables• Éclairage d'ambiance personnalisable (30 couleurs)Jantes• Jantes 19 pouces 'Wellington' bicolore Argent. Pneumatiques AirStop 215/50 R19Version Pro S :• Jantes 20 pouces 'Sanya' bicolore Argent. Pneumatiques AirStop 215/45 R20Liens vidéos: