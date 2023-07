Le ludospace électrique Mercedes Benz EQT affiche jusqu'à 282 km d'autonomie WLTP

Leallie espace et fonctionnalité avec une autonomie électrique de 282 km.L'appartenance de l'EQT à la famille Mercedes Benz se reconnaît avec une partie avant typiquement Mercedes (phares de la Classe B , capot « soft nose »).Avec sa calandre Black Panel munie d'une étoile centrale et d'interstices au profil dynamique, le ludospace électrique s'intègre à la famille Mercedes-EQ.L'intérieur des phares avant plats présente un design détaillé et précis.L'EQT est équipé de série de phares à LED haute performance.Le capot moteur est orné de deux arêtes en relief.Des proportions équilibrées et des surfaces sensuelles avec des lignes réduites distinguent le design du ludospace de la marque à l'étoile.Les rétroviseurs extérieurs sont peints en noir.Des épaules sculptées et des passages de roue évasés mettent en valeur son caractère émotionnel.L'EQT Style est équipé de série de jantes en alliage 16 pouces à dix branches.Les grandes surfaces vitrées assurent une bonne vue générale sur l'environnement extérieur.Le contour lumineux sous le support de la plaque d'immatriculation constitue une autre caractéristique typique de Mercedes-Benz. Il suit le contour du feu arrière inférieur et relie les deux feux l'un à l'autre.Le feu stop supplémentaire se trouve quant à lui en haut de l'aileron de toit. Ce dernier, conjointement aux arêtes de rupture sur la paroi latérale et les feux arrière, contribue à la bonne aérodynamique et donc aux performances l'EQT.Le véhicule se distingue par des feux arrière monobloc.Sur la version LED, des fibres optiques disposées verticalement mettent en valeur le feu arrière et le feu stop de manière dynamique.Le ludospace électrique Mercedes associe des dimensions extérieures compactes et un intérieur spacieux.L'EQT présente des proportions dedérivé en ludospace.L'EQT à 5 places (en longueur standard) mesure, 1 859 millimètres de large et 1 819 millimètres de haut.Une version à empattement long suivra.L'EQT offre suffisamment de place pour toute la famille, avec jusqu'à trois sièges enfants côte à côte sur la banquette arrière.Jusqu'à 4 sièges enfant peuvent être installés dans l'EQT Mercedes-EQ 5 places.Le seuil de chargement abaissé de 561 millimètres facilite le chargement et le déchargement d'objets lourds.Les portes coulissantes à ouverture large sur les deux côtés du véhicule permettent un accès confortable à l'arrière.Les enfants peuvent monter et descendre rapidement dans les rues et les places de stationnement étroites.Le chargement et le déchargement peuvent être réalisés de manière flexible sur trois côtés, y compris le hayon.Les portes coulissantes offrent une ouverture de 614 millimètres de large et 1 059 millimètres de haut.La banquette arrière est rabattable. Elle forme, avec le plancher de coffre, une surface de chargement quasiment plane. L'intérieur du véhicule peut ainsi être adapté de manière flexible aux besoins de la journée.La soute à bagages standard est dotée d'un hayon et d'une lunette arrière chauffante.Une porte arrière est également disponible à la place. Les deux parties de la porte peuvent être bloquées sur une position à 90 degrés et s'ouvrir sur le côté jusqu'à 180 degrés.L'EQT dispose d'un équipement de sécurité complet et d'une connectivité multiple.L'EQT constitue un accès au monde de la marque à l'étoile à tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place, d'un niveau d'équipement supérieur et d'une propulsion électrique.Dans l'habitacle, le support courbé du bloc d'instruments imite le profil d'une aile. L'aile étroite et l'orientation horizontale continue du poste de conduite étendent l'intérieur donnant un sentiment d'espace généreux. Le bloc d'instruments est découpé dans l'aile. Sa forme rappelle celle d'un galet arrondi. Elle constitue le cœur fonctionnel de l'EQT et comprend le combiné d'instruments avec un écran couleur de 5,5 pouces, l'écran MBUX de 7 pouces ainsi que les buses gauches et centrales dans un design de turbines.A l'intérieur, le choix des matériaux incarne le caractère premium Mercedes.Les accoudoirs sont revêtus de série de similicuir Artico noir. Pour les accoudoirs dans les portes et la contre-porte médiane, l'EQT reprend une structure fine moderne Neotex. Elle allie l'élégance du cuir nubuck et du néoprène haute technologie. La planche de bord comporte toujours un insert décoratif en noir haute brillance. L'intérieur du véhicule et l'espace de chargement sont revêtus de moquette.Le système d'infodivertissement MBUX (Mercedes Benz User Experience) bénéficie d'un logiciel avec fonction d'apprentissage, d'un écran haute résolution, de l'intégration smartphone d'Apple Car Play et d'Android Auto , d'un dispositif mains libres par connexion Bluetooth et d'une radio numérique (DAB et DAB plus).Le concept de commande sur un écran tactile de 7 pouces repose sur des touches Touch Control sur le volant ou, en combinaison avec le pack Navigation en option, l'assistant vocal « Hey Mercedes ». Celui-ci comprend le langage courant. Le conducteur n'a pas besoin de formules toutes faites.L'EQT est préparée pour l'utilisation de nombreux services numériques de Mercedes me connect.Les services à distance tels que l'interrogation à distance de l'état du véhicule ou le verrouillage et déverrouillage à distance des portes en font partie. Ces services permettent de contrôler les principales données du véhicule à tout moment, chez soi ou en route.Grâce à la navigation avec Live Traffic Information et la communication Car-to-X, l'EQT circule avec des données en temps réel. Elle peut contourner les embouteillages et économiser du temps.Les destinations peuvent être entrées sous forme d'adresses de trois mots sur la base du système what3word(w3w). what3words est le mode d'indication de lieu le plus simple. Le monde est divisé en carrés de trois mètres sur trois avec une adresse à trois mots unique.Le modèle Mercedes allie des fonctions multiples et un grand espace à un niveau d'équipement supérieur.Plusieurs systèmes d' assistance à la conduite sont installés de série à bord en plus de l'avertisseur de perte de pression des pneus et du système d'appel d'urgence Mercedes Benz.Les phares à LED haute performance jouent un rôle dans le niveau de sécurité active. Ils améliorent la sécurité de nuit grâce à une diffusion large d'une lumière à la couleur similaire à celle du jour et en consommant moins d'énergie.Dans le cas des systèmes de retenue, l'EQT suit les standards de sécurité élevés de Mercedes Benz. Sept airbags intégrés protègent les passagers (airbags avant pour le conducteur et le passager, airbags rideau et airbags latéraux thorax ainsi qu'un airbag médian entre le conducteur et le passager). L'airbag médian, en cas de collision latérale importante, se déploie entre les sièges du passager et du conducteur et peut ainsi réduire le risque de heurts.La sécurité des plus petits est également assurée avec des fixations pour siège enfant selon le standard iSize avec fixations Isofix et TopTether sur les sièges arrière extérieurs et le siège passager.Le siège passager est alors équipé d'une détection automatique de siège enfant pour permettre la désactivation de l'airbag passager pour des raisons de sécurité lorsque le conducteur est accompagné d'un petit copilote.Un matelas intégré dans l'assise détecte en fonction de la répartition du poids si un siège enfant est installé.Des sièges enfants spéciaux avec transpondeur ne sont donc pas nécessaires. Il est possible d'installer une élévation pour siège enfant sur la place centrale de la banquette arrière pour un quatrième enfant. Pour une protection encore plus grande des tous petits, les portes coulissantes et les lève-vitres électriques en option sont équipés à l'arrière d'une sécurité enfant.Le Mercedes EQT électrique est équipé d'uneLa batterie lithium-ion se trouve dans le soubassement, devant l'essieu arrière, où elle est protégée contre les collisions.Les huit modules de la batterie utilisent des cellules ensachées.Le Mercedes EQT électrique développe une(90 kW), uneten cycle mixte WLTP sans émission à l'échappement.Le moteur synchrone à excitation séparée entraîne les roues avant de l'EQT. On parle de moteur synchrone car le rotor tourne à la fréquence du champ magnétique du stator. La fréquence est adaptée aux exigences de vitesse du conducteur dans les convertisseurs de fréquence refroidis à l'eau du système électronique de puissance.Le couple maximal de 245 newtons-mètres est disponible dès le démarrage.Deux programmes de conduite Confort et Eco (autonomie optimisée) et trois niveaux de récupération (D moins / D / D plus) sont disponibles.En cas de dépassement ou de freinage, la récupération d'énergie permet une conduite optimisée et efficace.L'intensité de la récupération peut être réglée à l'aide du levier de sélection situé sur la console centrale.La vitesse de pointe de l'EQT (poids à vide selon CE: 1 874-2 015 kg) est deL'EQT est équipé de série d'une prise de recharge CCS ainsi que d'un câble de recharge CCS pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu ( CC ).Le ludospace Mercedes EQT électrique peut être rechargé en courant alternatif (CA) à 22 kW à l'aide du chargeur embarqué ou avec un chargeur CC de 75 kW.Le temps de charge CA (22 kW) de 0 à 100 % est de 2,5 heures.La recharge rapide de la batterie de 10 à 80 % s'effectue en 38 minutes avec un chargeur CC de 75 kW.Le temps de charge indiqué permet, dans des conditions optimales, de recharger le véhicule de 10 à 80 % au niveau d'une borne de recharge CC présentant une tension d'alimentation de 400 V et une intensité de 300 A. Le temps de charge dépend de différents facteurs tels que la température ambiante et celle de la batterie et, en cas d'utilisation de consommateurs auxiliaires supplémentaires, de facteurs tels que le chauffage.L'EQT peut être équipé en option d'une pompe à chaleur afin d'augmenter l'efficacité énergétique, de réduire le besoin en énergie et de fournir une grande partie de l'énergie par le biais de la gestion thermique du véhicule. La batterie du véhicule alimente uniquement le compresseur de la pompe à chaleur installée, et ne sert pas à climatiser directement l'habitacle.La gestion thermique intelligente garantit que seule l'énergie fournie par la borne de recharge, lors de la charge, est utilisée pour le préréglage de la climatisation.L'EQT Mercedes-EQ affiche une consommation électrique moyenne (WLTP) de 18,99 kWh/100 km et des émissions locales de CO2 moyennes (WLTP) de 0 g/km.Grâce à sa capacité de remorquage freinée maximale de 1 500 kilogrammes, l'EQT est considéré comme un véhicule tracteur de caravanes et de remorques porte-bateaux.Développé avec le Renault Kangoo E-Tech électrique et le Nissan Townstar électrique, l'EQT électrique a été développé pour les familles et les clients actifs qui ont besoin de beaucoup de place aussi bien au quotidien que pour des virées pendant le week-end ou des activités sportives et qui accordent alors une grande importance au confort et à l'élégance, le tout avec une propulsion électrique.Le ludospace électrique premium destiné aux familles et aux amateurs de loisirs actifs est disponible en version cinq places à partir de 46 082 euros (200 Style).L'équipement de série comprend entre autres le système d'infodivertissement MBUX avec écran tactile de 7 pouces et intégration smartphone (fonctions Navigation et « Mercedes Me » en option), un volant cuir multifonction avec touches Touch Control, une climatisation, le Keyless Start, des jantes alliage 16 pouces, un climatiseur, les services Mercedes me, l'éclairage d'ambiance, des phares et des feux arrière à LEDs et la fonction Eco Start & Stop.De série également, le Pack Sécurité active comprend le freinage d'urgence assisté actif, l'assistant d'angle mort, l'assistant de franchissement de ligne actif et l'assistant de limitation de vitesse ou, en combinaison avec le pack Navigation, l'assistant de signalisation routière Deux lignes d'équipement au choix (« Style » et « Progressive ») offrent une qualité premium encore plus élevée.La ligne Style confère l'EQT un design sophistiqué et une touche de dynamisme. Les garnitures des sièges en cuir synthétique Artico noir/microfibre Microcut avec double surpiqûre, les garnitures de portes et de la console centrale en noir brillant ou, en option, en jaune limonite mat, sont autant de signes d'exclusivité. Les touches de chrome sur les bouches d'aération, les haut-parleurs et les poignées de porte apportent une touche supplémentaire. Parmi les autres caractéristiques , citons l'éclairage d'ambiance huit couleurs et les tablettes à l'arrière des sièges avant. Les caractéristiques extérieures comprennent des jantes alliage design de 16 pouces à 10 branches et des vitres teintées foncées pour l'arrière et le hayon.La Ligne Progressive est plus sophistiquée. Ainsi, la partie supérieure du tableau de bord est recouverte de Neotex avec surpiqûres contrastées. Les sièges en cuir synthétique Artico noir avec surpiqûres blanches et les éléments décoratifs (couleur argent mat) sur la console centrale et les contreportes accentuent le caractère haut de gamme du véhicule. Les portes coulissantes sont équipées de vitres électriques.L'extérieur se distingue par une baguette chromée sur le hayon, des jantes en alliage léger de 17 pouces à 5 doubles branches et le Pack Advantage comprenant le Pack Rétroviseurs, le Pack Stationnement et le Pack Navigation.L'EQT est équipé de série de l'aide au démarrage en côte, de l'aide à la stabilisation en cas de fort vent latéral, de l'Attention Assist, de l'aide au freinage actif avec fonction de circulation transversale, de l'aide active au maintien dans la voie, de la détection des angles morts et de l'assistant de limitation de vitesse.L'aide au démarrage en côte maintient la pression de freinage en cas de démarrage en côte, lorsque le conducteur déplace son pied de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur, et évite ainsi de reculer.L'assistant de vent latéral permet de réduire les effets du vent en aidant le conducteur à freiner les roues avant et arrière du côté faisant face au vent.Le système Attention Assist permet de détecter si le conducteur devient de plus en plus distrait et fatigué, et émet des messages sonores et visuels pour l'inviter à faire une pause.Le freinage actif d'urgence contribue à prévenir les collisions par l'arrière ainsi que les collisions avec les véhicules arrivant en sens inverse, les piétons et les cyclistes.L'assistance active au maintien de la trajectoire est actif à partir de 70 km/h et fonctionne avec la direction au lieu d'utiliser le freinL'assistant angle mort utilise un radar pour observer les zones situées sur le côté du véhicule qui ne sont pas couvertes par les rétroviseurs extérieurs, et émet un avertissement sonore ainsi qu'un avertissement visuel sous forme de triangle lumineux dans les rétroviseurs extérieurs.Le système Speed Limit Assist permet de reconnaître les limites de vitesse à l'aide d'une caméra et les affiche sur le combiné d'instruments. Si le véhicule dépasse la limite de vitesse détectée, il peut émettre des avertissements visuels et sonores.Pour plus de confort et de sécurité lors de l'entrée et de la sortie des places de stationnement, l'Active Parking Assist est proposé en option (série sur Progressive), couplé au Parktronic et à la caméra de recul (Pack Stationnement).Le pack Assistance à la conduite disponible en option comprend de plus l'assistant de régulation de distance Distronic actif et l'assistant directionnel actif.À la demande, l'assistant de stationnement actif avec Parktronic et caméra de recul garantit plus de confort lors du stationnement et de la sortie de place de parking.L'assistant de régulation de distance Distronic actif maintient automatiquement la vitesse définie et la distance de sécurité avec le véhicule situé devant. La vitesse actuelle peut être adoptée d'une simple pression sur un bouton. Le système utilise les informations de la caméra et des capteurs radar. La distance souhaitée peut être réglée sur quatre niveaux différents. Si le véhicule situé devant s'arrête, le véhicule peut freiner automatiquement jusqu'à l'arrêt complet. Si le véhicule situé devant redémarre dans les trois secondes, l'EQT redémarre automatiquement. Dans le cas contraire, il suffit d'appuyer sur un bouton ou sur l'accélérateur pour démarrer.L'assistant de maintien de voie actif aide le conducteur à maintenir l'EQT au milieu de la voie. Cela s'avère utile en cas de conduite monotone sur une route droite ou légèrement sinueuse. Le système utilise les marquages détectés sur la chaussée.Si l'ensemble du véhicule commence à osciller, le système de stabilisation du remorquage Trailer Stability Assist utilise le frein pour tenter de stabiliser le véhicule.Le Mercedes EQT électrique est fabriqué par Renault à Maubeuge, dans le Nord de la France.Le Mercedes-Benz EQT électrique démarre à partir de(200 Style longueur standard).200 Style: 46 082 €200 Progressive: 48 482 €Frein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actifSystème de freinage avec ABS et ASRRégulation de comportement dynamique (ESP)Poignée de coffre couleur carrosserieAide au démarrage en côteAutoradio numérique (DAB)Sélection des niveaux de récupérationCharge AC 22 kW/charge DC 75 kWCâble de charge mode 3 (type 2, 3x32 A, 22 kW) 5 mBatterie haute tension (45 kWh) refroidie à l'eauPré équipement Mercedes me connect2 prises USB dans console centrale arrièrePrise de courant 12 V compartiment passagersPrise 12 V dans le coffre/compartiment de chargementPré équipement Remote Services PlusPré équipement pour Remote et Navigation ServicesSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzAssistance en cas de panneAide au stationnement arrièreRéservoir lave-glace de plus grande capacitéMiroir de courtoisie sur le pare-soleil du passager avantMiroir de courtoisie dans pare-soleil conducteurRétroviseurs extérieurs rabattables et réglables électriquementRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueRétroviseur intérieur supplémentaireLève-vitres avant avec fonction confortLève-vitres électriques dans portes latéralesAccoudoir avec vide-pochePoche au dos des sièges conducteur et passagerInserts console centrale et portes avant noir brillantInsert tableau de bord décoratif noir brillantBoîte à gants fermée coté passager avantCaméra de reculBoîte automatique pour propulsion électriqueConduit d»air chaud vers le compartiment passagersPré climatisationLunette arrière chauffanteCompartiment de rangement pour câble de chargeAvertisseur oubli ceinture avant et arrièreCapteur de luminosité et de pluieAvertisseur de franchissement de ligne actifPack de maintenance 4 ansModule de communication (LTE) pour services numériquesCombiné d'instruments avec visuel couleurAvertisseur d'angle mortAttention AssistÉclairage d'ambianceÉclairage de l'habitacle à LEDMoteur électrique 90 kWAssistant de limitation de vitesseTempomatJantes alliage 40,6 cm (16 pouces) à 10 branchesPneus étéTirefitAffichage de la pression des pneumatiquesAppuie-têtes pour sièges passagersAirbag conducteur et passagerFixation des sièges enfants i-SizeSiège conducteur réglable avec soutien lombaireAirbag central / latéral / thorax / rideau avant-arrièreDésactivation automatique airbag passagerSiège passager réglable en hauteurPoignées de portes dans la couleur du véhiculePorte coulissante droite avec vitrePorte coulissante gauche avec vitreSécurité enfants portes et vitres espace passagersProtection glissière porte latérale couleur du véhiculeHabillage intérieur de qualité supérieureMoquette dans l'espace passagersMoquette dans le coffre a bagagesRecouvrement du compartiment à bagagesAccoudoir Artico et inserts porte NeotexTapis de sol veloursFenêtre arrière fixeHayon arrièreVitres arrière et côté teintées noirVitres de hayon/porte arrière avec essuie-glace et lave-glaceBaguettes de seuil avec inscription Mercedes-BenzPommeau de levier de vitesses en cuirVolant multifonctionsVolant réglable en hauteur et en inclinaisonVolant gaine de cuirSystème multimédia MBUX avec DABPack Intégration pour smartphoneRétroviseurs extérieurs peints en noirPack RétroviseursPack Chrome IntérieurFonction démarrage sans clés Keyless StartClimatisation automatique ThermotronicPhares LED hautes performancesPack Sécurité activeTissu de sièges Artico et microfibre MicrocutTablette rabattable dans dossiers sièges avantBanquette arrière avec longueur réglable & séparable 1/3:2/3(en complément de la ligne STYLE)Système de navigation : Pack NavigationSystème multimédia MBUX avec navigation et DABFonctions MBUX élargiesSystème recharge sans fil pour appareils mobilesPré équipement Remote and charging Services PremiumNavigation Plus3 ans de mise à jour gratuite des cartesPré équipement pour Live Traffic InformationPack StationnementAide au Parking ActiveInsert décoratif hayon chroméInserts console centrale et portes avant argent mâteFonction ouverture/fermeture et démarrage sans clés Keyless GoRevêtement combiné d'instrument en NeotexDétecteur de panneaux de signalisationAssistant de feux de routeJantes alliages léger 43,2 cm (17 pouces) 5 branches doublesTissu de sièges Artico noir avec surpiqûre