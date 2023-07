Le grand van Lexus LM offre le confort d'une limousine de luxe

Lepour « Luxury Mover » est à tous égards digne des limousines les plus prestigieuses.Comme l'indique la lettre « L », le LM se place au sommet de la gamme Lexus, aux côtés de la berline LS, du coupé et cabriolet LC et du SUV LX.Le LM n'est pas une camionnette reconvertie. Les fonctionnalités duLM correspondent à celles d'une limousine de luxe avec chauffeur.L'accent a été mis sur le, avec un habitacle qui incarne l'hospitalité Omotenashi de Lexus. À bord, l'artisanat de luxe et les technologies avancées sont fidèles à cette vision de la marque qui consiste à « faire du luxe sur mesure ».Disponible en, le Lexus LM deoffre des sièges type « business class », un écran de 48 pouces, un système audio Mark Levinson 3D Surround Sound, un réfrigérateur, etc.Conçu sur la, le Lexus LM sera commercialisé en Europe bénéficie en version 350h avec une motorisation hybride auto -rechargeable de 2.5 litres.Le Lexus LM sera disponible sur les marchés européens à partir de l'automne 2023.Le Lexus LM offre un habitacle de première classe aussi confortable qu'un salon de jet privé et offrant la commodité d'un bureau mobile.Afin de l'interaction avec les technologies embarquées, une considération importante pour les personnes aisées qui mènent une vie très active, un bouton unique permet de régler la climatisation, l'éclairage et les sièges de l'habitacle en fonction des préférences personnelles de l'utilisateur.L'ambiance, l'aménagement et la finition reflètent les normes de fabrication Takumi de Lexus.Le van de luxe avec chauffeur Lexus est disponible avec deux aménagements intérieurs:-> Sept places.-> Quatre places.Dans le modèle à sept places, la rangée centrale de sièges est privilégiée en termes d'espace et de fonctions accessibles. Une troisième rangée supplémentaire est dotée de trois sièges rabattables qui peuvent être escamotés lorsqu'on a besoin de plus d'espace de chargement.Le modèle quatre places est la version luxe, avec deux sièges arrière multifonctions type « business class », un réfrigérateur et une multitude d'équipements de limousine. Il y a une cloison entre l'avant et l'arrière de l'habitacle qui abrite écran HD de 48 pouces et un panneau en verre dont la transparence peut être réduite pour préserver l'intimité.Le système audio Mark Levinson 3D Surround Sound est doté de 23 haut-parleurs.Le système Lexus Climate Concierge utilise des capteurs thermiques pour contrôler et diriger avec précision le chauffage et la ventilation.La position et la conception des sièges sont essentielles pour le confort. En règle générale, les sièges d'un grand van sont placés haut et ont un centre de gravité élevé, de sorte que les occupants sont susceptibles de subir des mouvements latéraux.Les sièges du LM sont conçus pour limiter le mouvement de la tête, afin que les passagers aient une ligne de vision stable, et pour réduire les vibrations. Ils améliorent la posture, en soutenant solidement le corps, du bassin à la poitrine, et assurent une répartition optimisée de la pression sur la moitié inférieure du corps. Les renforts latéraux contribuent à maintenir le corps en place et le bassin à la verticale, ce qui réduit le risque que le passager adopte une position voûtée.La profondeur des appuie-têtes en forme d'oreiller permet de soutenir le haut du dos, ce qui contribue à la stabilité du tronc. Des coussins extensibles et réglables soutiennent les jambes.Dans le LM en version quatre places, les deux sièges arrière peuvent être inclinés à l'horizontale, à la manière d'un siège de business class.Les assises des sièges sont fabriquées en deux matériaux différents pour offrir une surface douce sur une base dure, et elles sont inclinées pour empêcher l'occupant de glisser vers l'avant lorsque le véhicule freine.Outre le réglage électrique, le chauffage et la ventilation, les sièges sont dotés d'un système de soutien lombaire pneumatique à quatre positions qui permet de combler l'espace entre le dossier et le corps du passager.Le réglage rapide et intuitif des diverses fonctionnalités de l'habitacle se fait via une télécommande. Elle permet de gérer le système audio, la climatisation, les sièges, l'éclairage et les stores.Le Lexus LM propose également une fonction de reconnaissance vocale qui répond spécifiquement aux commandes des passagers arrière.L'habitacle arrière est doté d'une console de pavillon qui intègre les commandes électriques des portes ainsi que des espaces de rangement pour les petits objets et des capteurs de contrôle de la température. Sa position centrale permet d'optimiser la garde au toit au-dessus des passagers.Tranquillité et silence sont au programme du Lexus LM.En ce qui concerne la structure du grand van, un travail spécifique a permis d'optimiser l'étanchéité à l'air et de réduire au minimum les espaces libres entre les portes et les pièces de tôle. Des roues et des pneus à faible niveau sonore sont utilisés pour supprimer le bruit à la source.Dans l'habitacle, le système de contrôle actif du bruit émet des ondes sonores en phase inverse par l'intermédiaire d'un haut-parleur, réduisant ainsi les bruits de basse fréquence lorsque la voiture roule. Son fonctionnement est piloté par un microphone dédié au contrôle des bruits internes, placé à des endroits différents selon l'agencement de l'arrière de l'habitacle.Dans le Lexus LM quatre places, un plafond à cinq couches n'absorbant pas les sons est utilisé, ce qui facilite la conversation.Un système audio haut de gamme Mark Levinson 3D Surround Sound a été conçu sur-mesure pour le LM. Les 23 haut-parleurs du modèle à quatre places et les 21 haut-parleurs du modèle à sept places offrent une qualité de reproduction sonore de haut niveau, créant l'effet d'un home cinéma.Dans le LM à quatre places, la partie inférieure de la cloison entre les sièges avant et l'habitacle abrite un très écran HD de 48 pouces, placé avec une inclinaison optimale pour une visualisation confortable. Trois modes de visualisation sont disponibles: plein écran, cinéma ou écrans gauche et droit séparés affichant des contenus indépendants (avec des casques gauche/droite individuels).Les passagers arrière peuvent projeter du contenu directement depuis leur smartphone ou leur tablette, ou se connecter à l'écran via deux prises HDMI. Le système peut être utilisé pour le divertissement ou en visioconférences.Le modèle à sept places est équipé d'un écran multimédia arrière de 14 pouces qui peut être utilisé indépendamment de celui de la console centrale avantLe système Lexus Climate Concierge permet de sélectionner à l'aide d'une seule touche, avec un réglage adapté à chaque passager, les préférences personnelles pour la climatisation, l'éclairage de l'arrière de l'habitacle, les stores des fenêtres et la position d'inclinaison des sièges.Le Lexus LM à quatre places est équipé de capteurs thermiques intégrés dans la cloison centrale. Ces capteurs à infrarouge mesurent la température des passagers et de l'habitacle pour obtenir une vision plus précise du niveau de chauffage ou de refroidissement nécessaire, et de l'endroit précis. Chaque source de chauffage et de ventilation est ajustée en conséquence. Parmi ces sources, on trouve le chauffage de nuque intégré aux appuie-têtes des sièges arrière. Les évents de la cloison centrale sont dotés de grilles motorisées qui dirigent le flux d'air spécifiquement pour réchauffer les mains ou les pieds des passagers arrière.La précision du système va jusqu'à permettre de régler différentes températures pour différentes parties du corps : la tête, la poitrine, les cuisses et les pieds. Pour en faciliter l'utilisation, cinq modes de Climate Concierge peuvent être sélectionnés : Relaxation, Évasion, Concentration, Exaltation et, pour des réglages entièrement personnalisés, Original.L'utilisation de la technologie nanoe-X de Panasonic aide le Lexus Climate Concierge à conserver un air propre et sain dans l'habitacle. Elle ajoute au flux d'air des particules d'eau microscopiques qui peuvent inhiber les virus, les bactéries et les allergènes, tout en ayant un effet hydratant sur la peau et les cheveux.Le Lexus LM propose « l'Omotenashi ultime »personnalisés dans les moindres détails.La cloison centrale du LM à quatre places est dotée d'une partie supérieure en verre transparent, offrant aux passagers arrière une vue directe sur la route devant le véhicule. Elle peut être ouverte ou fermée. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour en supprimer la transparence.L'habitacle bénéficie d'un éclairage d'ambiance indirect au niveau du plafond et des garnitures latérales, avec des spots supplémentaires au plafond et, dans le modèle à quatre places, un éclairage au niveau du plancher. L'éclairage intérieur d'ambiance offre une large gamme de couleurs, avec 14 nuances classées en cinq thèmes différents : Récupération, Détente, Éveil, Concentration et Exaltation.Dans le LM à quatre places, une multitude de fonctions utiles sont discrètement intégrées. Il s'agit notamment de tablettes rabattables, de chargeurs sans fil, de rangements pour les petits objets, de prises pour connecter des appareils, de lampes de lecture et de miroirs de courtoisie.La cloison centrale comporte des boîtes à gants individuelles, situées à gauche et à droite d'un réfrigérateur. Un porte-parapluie se trouve également à côté de chaque porte coulissante.Les vitres du LM sont aussi grandes que possible, afin que les passagers aient toujours une perception fine de la façon dont la voiture se déplace et de l'endroit où elle se trouve.En plus des grandes vitres latérales, il y a des vitres fixes dans le toit et une vue dégagée vers l'avant à travers le pare-brise.L'agencement du cockpit contribue à la Lexus Driving Signature en permettant au conducteur de bénéficier d'un sentiment constant de contrôle et de connexion avec le véhicule.Le volant a été rapproché et placé à un angle plus droit, et la position des pédales et du repose-pieds a été calculée avec précision.La partie avant de l'habitacle est large et ouverte, avec un tableau de bord simple, un grand écran central et tactile de commande multimédia et une console centrale.Le conducteur bénéficie d'un rétroviseur numérique qui offre une vue arrière dégagée en permanence.Le système de vision panoramique utilise des caméras implantées autour du véhicule pour fournir une vue à 360 degrés de sa périphérie, ou une vue aérienne, pour aider à manœuvrer avec précision.La longueur totale du Lexus LM est de 5 130 mm, la largeur de 1 890 mm et la hauteur de 1 945 mm.L'empattement est de 3 000 mm pour optimiser l'espace pour les passagers arrière.L'accès est facilité par des portes latérales coulissantes.Le grand van LM bénéficie du nouveau design Lexus, développé sur le thème de « l'élégance discrète ».À l'avant, une grande section de calandre inférieure sous une mince ouverture située sous le bord avant du capot, relie les phares et crée la calandre fuselée.La fluidité des lignes du LM est soulignée par des montants avant et arrière de couleur noir, tandis qu'une impression d'ouverture est générée par la grande surface vitrée.Le Lexus LM peut être équipé de jantes en alliage de 17 ou 19 pouces .En Europe, le Lexus LM embarque une motorisation hybride auto-rechargeable de 2.5 litres.Le système hybride auto-rechargeable, qui équipe le NX 350h, développe une puissance de 250 chevaux/184 kW avec un couple maximal de 239 Nm à 4 300 tr/min.Le Lexus LM de 2 420 kg atteint une vitesse de pointe de 190 km/h.Le Lexus LM 350h est équipé en série de la transmission intégrale électronique E-Four.Le système peut répartir le couple avant/arrière entre 100/0 et 20/80 pour assurer une motricité optimale sur des surfaces meubles ou glissantes.Le mode « Rear Seat Comfort » ajuste les performances de la suspension ainsi que la répartition du couple et supprime les vibrations. Le système de freinage Automatic Smart Stop, le Pitch Control (contrôle de l'inclinaison) et la Suspension Variable Adaptative (AVS) sont t déployés pour maintenir un comportement souple et stable.Par leur conception, les grands vans sont hauts et ont un centre de gravité élevé, ce qui les rend plus sensibles au vent latéral et à l'état de la chaussée. Les grandes portes et surfaces vitrées ont également un impact sur l'inertie et la direction.Pour atténuer ces effets négatifs sur la conduite, Lexus a apporté toute une série d'améliorations complètes aux caractéristiques fondamentales du LM.La plate-forme d'architecture globale GA-K permet de bénéficier d'un centre de gravité plus bas et d'une plus grande rigidité.La rigidité de la carrosserie a été accrue grâce à des soudures, des adhésifs et des renforts supplémentaires dans des zones clés.Le poids a été réduit grâce à l'utilisation d'aluminium et de tôles fines pour les panneaux extérieurs, en particulier ceux qui sont les plus éloignés du centre de gravité de la voiture, ce qui contribue à réduire le roulis.Le LM est équipé de la dernière génération de systèmes de sécurité active et d'aide à la conduite Lexus Safety System plus. Ces systèmes sont capables de détecter un large éventail de risques d'accident et de fournir des alertes ainsi qu'une assistance à la direction, au freinage et à l'accélération lorsque cela est nécessaire, afin d'éviter ou d'atténuer un impact.La dernière génération du Lexus Safety System plus intègre des fonctions étendues pour le système de sécurité pré-collision, notamment l'assistance d'urgence à la direction et le régulateur de vitesse dynamique, ainsi que l'assistant à la conduite proactive pour une conduite plus sûre dans les zones urbaines à circulation ralentie.Le moniteur de conduite surveille en permanence la vigilance du conducteur et, en cas d'absence de réaction aux alertes, arrête doucement le LM et déclenche le système eCall pour appeler à l'aide.Les portes, y compris les portes arrière coulissantes, sont équipées du système d'ouverture électronique e-latch de Lexus, avec le Safe Exit Assist pour avertir de l'arrivée de véhicules par l'arrière et empêcher une ouverture intempestive qui pourrait provoquer un accident.Un pack optionnel de sécurité étendu comprend l'assistance au changement de voie, qui permet de changer automatiquement de voie lorsque les clignotants sont utilisés sur autoroute.Il est également possible de bénéficier de l'avertisseur de circulation avant, qui utilise un système de surveillance radar pour détecter et avertir le conducteur de la présence de véhicules approchant de chaque côté lorsqu'il sort d'un carrefour à faible vitesse.Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées à distance, ce qui permet aux propriétaires du LM de bénéficier des dernières évolutions sans avoir à amener leur véhicule dans un garage.Question tarif, le Lexus « Luxury Mover » démarre à partir de 123 700 euros (350h 7 places).Les prix du Lexus LM:350h 4 places: 147 700 €350h 7 places: 123 700 €Liens vidéos