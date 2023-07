Le grand SUV électrique au design avant-gardiste Kia EV9 en approche

Le grand SUV électrique Kia EV9 incarne la stratégie de Kia visant à devenir un fournisseur de solutions de mobilité durables.



La présence visuelle audacieuse et affirmée du grand SUV EV9 est inspirée de la philosophie de design de Kia baptisée « Opposites United » / (L'alliance des contraires). Celle-ci exploite la tension créative issue des valeurs divergentes de nature et de modernité. Les designers de Kia ont associé des formes fluides et athlétiques à des lignes tendues et acérées.



La face avant du Kia EV9 se distingue par des lignes acérées et épurées.



Rehaussée d'une grille couleur carrosserie, la calandre « Tiger Face » ne laisse subsister aucun doute quant à la filiation du SUV EV9.



Les projecteurs verticaux et les feux de jour effilés qui s'étirent horizontalement vers l'arrière au-dessus des ailes avant du véhicule contribuent à accentuer la largeur du grand SUV Kia sur le plan visuel.



Les entrées d'air minimalistes en finition noir brillant et les sabots de protection avant rehaussent le caractère affirmé du Kia EV9 et témoignent de sa capacité à affronter toutes les routes quelles que soient les conditions météorologiques.



Fruit d'un langage stylistique polygonal, les flancs du Kia EV9 allient le caractère affirmé d'un SUV de 5 mètres de long à une grande efficacité aérodynamique.



Les ailes dynamiques de structure triangulaire et les passages de roue géométriques proéminents se combinent au profil fuselé de la caisse.



Les poignées de porte affleurantes et la ligne de toit plongeante vers l'arrière créent une impression de mouvement.



À l'arrière du véhicule, les lignes sobres et épurées du hayon, mises en valeur par les feux arrière effilés, reflètent encore davantage le caractère affirmé du SUV EV9.



Avec une longueur de 5 010 mm pour une largeur de 1 980 mm et une hauteur de 1 755 mm, le SUV EV9 revendique un look résolument audacieux et contemporain tout en affichant une personnalité à nulle autre pareille.



L'espace intérieur du SUV électrique à trois rangées de sièges de Kia puise son inspiration dans « l'élément Eau » de la philosophie « Opposites United », créant ainsi un lien positif avec l'environnement extérieur.



À l'instar du crossover EV6, le grand SUV EV9 est un véhicule électrique dédié, développé et optimisé sur la base de la plateforme internationale modulaire électrique (E-GMP) de la marque coréenne.



L'architecture du Kia EV9, caractérisée par un empattement de 3 100 mm et un plancher parfaitement plat, offre aux occupants des trois rangées de sièges un espace intérieur généreux où ils peuvent se détendre dans des sièges confort de type « Lounge ».



Le Kia EV9 est disponible en version six ou sept places.



La deuxième rangée de sièges offre quatre assises différentes, à savoir une banquette de trois places, ou deux sièges indépendants de type classique, relaxant ou pivotant.



Lorsque les sièges de la deuxième rangée sont de type relaxant, les occupants des première et deuxième rangées peuvent incliner simultanément leur dossier pendant la recharge du véhicule.



Lorsque ces sièges sont de type pivotant, leurs occupants peuvent les faire pivoter de 180 degrés pour pouvoir converser avec les passagers de la troisième rangée.



Les sièges de la troisième rangée sont dotés de porte-gobelets et de prises de charge pour appareils mobiles.



La planche de bord flottante de forme panoramique se distingue par sa structure ouverte qui s'étire du volant jusqu'au centre de l'habitacle.



Les deux écrans tactiles de 12,3 pouces et l'affichage à segments permettent de commander les fonctions du véhicule tout en limitant au maximum le nombre de boutons physiques.



L'écran d'affichage AVNT (audio/vidéo, navigation/télématique) haute définition permet de communiquer et d'interagir avec le monde numérique. Sous l'écran AVNT sont dissimulés une série de boutons haptiques permettant de commander le dispositif start & stop ainsi que les fonctions AVNT et HVAC (chauffage, ventilation et climatisation).



La protection des occupants et des cellules de batterie est assurée par dix airbags, une structure de caisse rigide à la torsion et un système de connexion des montants B avec protection antichocs étendue et recouvrement des bas de caisse.



Le Kia EV9 est disponible en version à propulsion ou à transmission intégrale.



Les deux variantes intègrent une batterie de 99,8 kWh.



La batterie est intégrée à la partie basse du châssis de la plateforme E-GMP.



Le centre de gravité bas du véhicule permet de stabiliser ses mouvements dynamiques, notamment en roulis, et d»assurer une répartition dynamique des charges en virage.



La version à propulsion est animée par un moteur électrique de 150 kW (204 ch) délivrant un couple maximum de 350 Nm. Affichant une vitesse de pointe de 185 km/h sur circuit, le Kia EV9 est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 9,4 secondes. La version propulsion est capable de tracter jusqu»à 900 kg. La version à propulsion revendique jusqu'à 541 km d'autonomie selon la norme WLTP (en cours d»homologation).



La version à transmission intégrale bénéficie de deux moteurs électriques de 141 kW (puissance totale 283 kW, 385 ch) offrant un couple maximum de 350 Nm à l»avant, comme à l»arrière. La version à transmission affiche une vitesse de pointe de 200 km/h sur circuit, s»acquitte du 0 à 100 km/h en 6 secondes. La version à transmission intégrale offre une capacité de tractage de 2 500 kg lorsque l»état de la batterie est supérieur à 35%. Elle offre une autonomie WLTP de 497 km maximum avec des jantes 19 pouces (en cours d»homologation).



Le Kia EV9 bénéficie d'une fonction de recharge ultra-rapide en 800 V qui permet de recharger suffisamment le pack de batteries pour assurer un regain d'autonomie de 239 km environ en 15 minutes.



Le planificateur intelligent d»itinéraire recommande automatiquement une borne de recharge située sur l»itinéraire planifié lorsque le système de navigation détecte un niveau de charge insuffisant de la batterie pour rejoindre la destination prévue. Il recommande automatiquement une borne de recharge située sur l»itinéraire planifié, en Indiquant quand, où et pendant combien de temps le véhicule doit être rechargé.



La fonctionnalité Plug & Charge facilite la recharge en identifiant automatiquement le véhicule lors du branchement à la borne de recharge. L»identification manuelle grâce à la carte de recharge Kia Charge ne sera plus nécessaire sur les bornes Ionity (à terme) implantées sur les axes autoroutiers.



La fonction de recharge bidirectionnelle permet d»alimenter des appareils électriques externes où d»autres véhicules électriques (vélo, trottinette, véhicules). A l»aide d»un adaptateur, le véhicule délivre 3,6 kW de puissance vers des appareils électriques extérieurs (Vehicle-to-Load). Une prise domestique, située dans le compartiment à bagages, permet de brancher des appareils en 220 V. E



Le Kia EV9 peut alimenter un immeuble ou le domicile des propriétaires du véhicule (Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home). La technologie V2G (Vehicle-to-Grid) permet de redistribuer l»énergie de la batterie au réseau, en emmagasinant l»électricité à bas coût pendant les heures creuses et en la restituant lors des périodes de forte demande.



Le grand SUV Kia intègre plusieurs systèmes avancés d'aide à la conduite pour améliorer la sécurité des occupants, tels que le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), l'aide au maintien dans la file (LKA) et le dispositif de reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA), tous destinés à assister les conducteurs dans les situations potentiellement dangereuses.



Le régulateur de vitesse adaptatif couplé à la navigation (SCC) garantit une conduite en toute sécurité sur autoroutes et voies rapides.



L'assistance active sur autoroute de niveau 2 (HDA 2) facilite les changements de voie et fait appel à un détecteur de présence (HOD) pour s'assurer que le conducteur garde les mains sur le volant.



L»assistance active à la conduite sur autoroute (HDA 2) permet d»éviter toute collision si un autre véhicule coupe la trajectoire à faible vitesse.



L»aide au changement de voie assiste le conducteur pour changer de voie lorsqu»il active le clignotant. Le véhicule changera automatiquement de voie dans la direction indiquée s»il peut le faire en toute sécurité.



Le Kia EV9 bénéficie du système de pilotage automatique sur autoroute (HDP). Quinze capteurs, dont deux LiDARs, permettent de scanner et de détecter les objets et autres usagers de la route situés dans un champ de vision de 360 degrés afin d'éviter tout risque de collisions. Le Kia EV9 est capable d'offrir une conduite automatisée, laissant ainsi au conducteur la possibilité d'abandonner provisoirement les commandes du véhicule. Disponible sur la version GT-line, le système de pilotage automatique sur autoroute de Kia (HDP) répond aux critères requis pour permettre une conduite semi-autonome de niveau 3 sur certains marchés.



Le Kia EV9 bénéficie de l'assistance au stationnement à distance (RSPA). Grâce à cette technologie, le Kia EV9 est capable de se garer par lui-même sans que le conducteur n'ait à intervenir, que ce soit depuis l'intérieur ou l'extérieur du véhicule, ce dernier se contentant d'initier la manœuvre de stationnement par le biais de la clé intelligente Kia.



Le système RSPA fait appel à des capteurs à ultrasons pour détecter les obstacles. Il permet au véhicule de s'insérer automatiquement dans la place de stationnement prédéfinie en agissant directement sur l'accélérateur, les freins et le sélecteur de rapport. Le système serre automatiquement les freins dès qu'il détecte un objet ou un obstacle sur la trajectoire du véhicule.



Le Kia EV9 bénéficie de systèmes de sécurité et d'agrément pré et post-conduite avec des fonctions telles que la détection de trafic arrière avec fonction freinage et le freinage d'urgence autonome en marche arrière.



Le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) évite tout risque de collision avec les véhicules venant de la gauche ou de la droite lorsque le conducteur amorce une marche arrière.



Une clé numérique utilise la technologie à ultra large bande (ULB) pour permettre aux conducteurs de déverrouiller et de démarrer leur véhicule à l'aide de leur smartphone, même lorsqu'elle se trouve dans leur poche ou leur sac.



Le Kia EV9 inaugure le Kia Connect Store qui permet d'acheter des fonctions et services numériques à la demande, à tout moment, grâce à sa fonction de mise à jour à distance (OTA).



Le Kia EV9 démarre à partir de 78 000 euros en finition Earth.



La gamme du Kia EV9 comporte deux finitions: Earth et GT-line.



La finition Earth, qui ouvre la gamme EV9, est disponible en une unique version propulsion, avec 7 places de série.



La finition Earth est dotée du triple écran panoramique, de sièges avant et arrière chauffants et ventilés, d»un moniteur avec vision panoramique 360° (SVM), d»une pompe à chaleur, du système de préconditionnement de la batterie, de la climatisation tri-zone, d»un siège conducteur à mémoire, du système audio premium Méridian avec 14 hauts parleurs, de l'affichage tête haute et de la recharge bidirectionnelle.



La finition GT-line est associée à une transmission intégrale. Elle est disponible en trois configurations différentes: 7 places ou 6 places avec, au choix, des sièges de deuxième rangée rotatifs ou bien dotés de la fonction détente.



Les sièges de deuxième rangée rotatifs peuvent pivoter à 180° pour faire face à ceux de la troisième rangée.



Lorsque le véhicule est à l»arrêt, les sièges avec la fonction détente offrent un confort élevé aux occupants.



La finition GT-line est assortie d»un pédalier finition aluminium, d»une sellerie cuir artificiel végan GT-line, d»un ciel de toit en suédine et d»un toit ouvrant avant et arrière vitré.



Côté design, la finition GT-line apporte une esthétique plus sportive avec des boucliers avant et arrière spécifiques, des projecteurs avant à LED matriciels composés de 12 cubes, un contour de vitres latérales satiné foncé, des barres de toit ainsi que des jantes 21 pouces avec des inserts aérodynamiques.



Le système de détection d»obstacles avant et latéral avec fonction freinage (PCA) et l»assistance au stationnement à distance (RSPA) sont inclus dans la finition GT-line.



Six coloris sont disponibles indépendamment de la version choisie : Blanc Nacré, Vert Iceberg, Gris Opale, Noir Ébène et Rouge Volcan.



Les premières livraisons du Kia EV9 débuteront fin 2023.



Les prix du Kia EV9 :



Earth : 78 000 €

GT-line : 86 000 €



Les équipements de série du Kia EV9 :



Earth



Recharge et gestion intelligente de l'énergie



Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A

Abonnements Kia Charge Plus et IONITY Power offerts pendant 36 mois

Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)

Chargeur embarqué triphasé 11kW

Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia Connect Live

Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif au volant

Planificateur intelligent d»itinéraire

Plug & Charge

Pompe à chaleur

Prise Combo 2 (CCS)

Programmation de la recharge et de la température de l»habitacle

Recharge bi-directionnelle (fonction V2L – Vehicle-to-Load) - Adaptateur pour prise de recharge extérieure et prise 230V dans le compartiment à bagages

Sélecteur de modes de conduite

Sélecteur de modes de conduite multi-terrain

Solution de recharge pour prise domestique

Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "e-pedal"

Système de pré-conditionnement de la batterie



Sécurité et systèmes avancés d'aide à la conduite



ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)

Aide au démarrage en côte (HAC)

Aide au maintien dans la file (LKA)

Airbags frontaux, latéraux avant, rideaux arrière et central avant

Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur et en inclinaison (à l'avant uniquement)

Assistance à la stabilité de remorquage (TSA)

Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)

Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA 2)

Camera de détection de vigilance du conducteur (DSM)

Contrôle électronique de trajectoire (ESC)

Frein de parking électrique (EPB) avec fonction autohold

Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)

Radars de parking avant et arrière

Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go couplé au système de navigation (NSCC-C)

Système anticollision avec détection et affichage des angles morts (BCA & BVM)

Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA) et fonction de croisement

Système de freinage multi collision (MCB)

Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse

Verrouillage de sécurité enfant électrique



Extérieur



Rails de toit

Jantes aluminium 19 pouces aérodynamiques

Peinture métallisée Rouge Volcan

Poignées de porte escamotables électriquement

Projecteurs avant à LED adaptatifs

Rétroviseurs extérieurs électriques, électrochromatiques, chauffants et rabattables électriquement

Vitres et lunette arrière surteintées



Intérieur



Ciel de toit en tissu

Eclairage d'ambiance paramétrable

Eclairage intérieur à LED

Plancher de coffre amovible

Poche aumônière au dos des sièges conducteur et passager avant

Porte-gobelets à l'avant

Porte-gobelets sur la console centrale pour le second rang

Porte-gobelets sur les garnitures latérales pour la troisième rangée

Sellerie cuir artificiel végan Earth

Volant cuir artificiel végan



Confort



Climatisation automatique tri-zone

Capteur de pluie

Buses de ventilation pour les deuxièmes et troisièmes rangées avec réglage indépendant de la température

Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager avant

Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord

Connectique USB-C sur sur les garnitures latérales de la troisième rangée

Hayon électrique à ouverture mains libres

Lève-vitres électriques séquentiels à l'avant et à l'arrière

Prise 12V sur la console centrale

Prise 220V

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Siège conducteur à mémoire et à réglage lombaires électrique (4 positions)

Siège conducteur avec fonction massage

Sièges avant et arrière (second rang) ventilés et chauffants

Sièges conducteur et passager avant premium à réglages électriques et fonction détente

Sièges de troisième rangée rabattables électriquement

Système de fixation Isofix sur les sièges de second et troisième rang

Volant chauffant à réglage électrique et à mémoire



Technologie embarquée



Affichage tête haute (HUD)

Clé digitale et reconnaissance biométrique

Connectiques USB à charge rapide

Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »

Rétroviseur intérieur digital

Services télématiques Kia Connect

Système audio premium Meridian avec 14 hauts-parleurs et un amplificateur externe

Système de chargement du smartphone par induction

Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans

Triple écran panoramique, intégrant un ordinateur de bord Supervision » de 12,3 pouces, un écran d»affichage des réglages de confort de 5,1 pouces et un écran tactile d»info divertissement de 12,3 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay



GT-line



Recharge et gestion intelligente de l'énergie



Sécurité et systèmes avancés d'aide à la conduite



Assistance au stationnement à distance (RSPA)

Système de détection d»obstacles avant et latéral avec fonction freinage (PCA)



Extérieur



Barres de toit

Boucliers avant/arrière GT-line

Contour des vitres latérales satiné foncé

Jantes aluminium 21 pouces aérodynamiques

Peinture mate

Projecteurs avant à LED matriciels, 12 cubes



Intérieur



Ciel de toit en suédine

Console centrale avec tablette extensible pour la seconde rangée

Pédalier finition aluminium

Sellerie cuir artificiel végan GT-line



Confort



Toit ouvrant avant et toit arrière vitré



Technologie embarquée