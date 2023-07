La troisième génération du Volkswagen Touareg en approche

La troisième génération dubénéficie d'améliorations.Le design avant et arrière du Touareg a été affiné.À l'avant, l'unité complète composée de la calandre et des blocs optiques ainsi que la jupe avant ont été redessinées.Les feux matriciels à LED HD à l'avant et les feux arrière à LED, conçus comme un bandeau lumineux, sont les éléments marquants de l'évolution esthétique du Touareg de troisième génération. Ils intègrent un logo Volkswagen éclairé en rouge.Lesprojettent un tapis lumineux directement sur la chaussée grâce à 38 000 LED interactives.Les feux de route non éblouissants peuvent être activés continuellement en dehors des agglomérations car, grâce aux LED interactives, les véhicules circulant en sens inverse et les voitures qui précèdent sont occultés.Le concept d'affichage et de commande du grand SUV Volkswagen a été repensé.L'équipement de série du Touareg comprend l'Innovision Cockpit avec un écran tactile central de 38 cm de diagonale (15 pouces). Celui-ci se compose du Digital Cockpit et du système d'infodivertissement Discover Pro Max. Diverses fonctions de l'Innovision Cockpit, telles que la navigation à l'échelle de la voie de circulation et les données cartographiques HD haute résolution, ont été optimisées.Le Touareg est équipé de série de plusieursEn outre, une large gamme de systèmes d'aide à la conduite en option est disponible. Parmi ces systèmes, on trouve notamment les technologies suivantes :- « Travel Assist » (conduite assistée jusqu'à la vitesse maximale)- « Park Assist Plus avec contrôle à distance » (utilise une application permettant de sortir d'une place de stationnement et de s'y garer automatiquement, le conducteur peut commander le stationnement depuis l'extérieur)- « Trailer Assist » (manœuvre assistée avec remorque)- « Nightvision » (assistance à la vision nocturne)Le Touareg est commercialisé en cinq motorisations. En plus du moteur à essence turbocompressé, deux moteurs turbodiesel ainsi que deux propulsions hybrides rechargeables sont proposés.Tous les moteurs sont couplés à une boîte automatique à 8 rapports et à la transmission intégrale permanente 4Motion.En France, seules lessont commercialisées.Le grand SUV PHEV Volkswagen incarne des performances optimales avec une touche d'élégance sportive.Le Touareg eHybrid développe une puissance cumulée de(280 kW) et un couple de 600 Nm.Le Touareg R eHybrid est le modèle doté de la motorisation la plus puissante de la marque Volkswagen avec un moteur six cylindres turbo de 3.0 litres et un moteur électrique pour une puissance totale combinée de(340 kW) et un couple de 700 Nm. Il réalise le zéro à 100 km/h en 5,1 secondes et atteint une vitesse de pointe de 250 km/h.Avec son châssis à réglage optimisé et ses systèmes d'aide à la conduite, le Touareg eHybrid est le fleuron de la gamme des SUV de la marque Volkswagen.Les améliorations apportées au châssis et aux suspensions du Touareg R eHybrid permettent au grand SUV Volkswagen de gagner en stabilité et en précision dans les situations de conduite dynamiques, comme dans les situations où le confort prime.Le Touareg est équipé de série d'un capteur de charge de toit, étroitement intégré à l'électronique de la suspension. Le capteur de charge sur le toit transmet les informations aux systèmes d'aide à la conduite et adapte les paramètres de liaison au sol. Si une charge de toit est détectée, le système de contrôle tel que l'ESC (Electronic Stability Control) peut réagir de façon anticipée afin d'accroître la stabilité de la conduite. En revanche, s'il n'y a pas de charge sur le toit, les systèmes autorisent des performances plus sportives.Selon la version, le Touareg est disponible avec la compensation active du roulis (trains roulants à régulation adaptative) et la transmission intégrale. Cela améliore encore la dynamique de conduite du SUV haut de gamme Volkswagen.Le modèle hautes performances en version R eHybrid est disponible à partir de 87 900 euros en version Elegance.La dotation de série du Touareg eHybridcomprend les éléments suivants :Projecteurs « Matrix HD »Toit ouvrant panoramiqueCuir Vienna avec sièges ergocomfort chauffantsInnovision Cockpit avec affichage tête-hauteKeyless Access avec fonction Easy Open/Easy Close« Area view » avec « Park Assist »Assistant de conduit semi-autonome « Travel Assist »Jantes 19 pouces « Tirano »Le modèle hautes performances en version R eHybrid est disponible à partir de 103 700 euros.La dotation de série du TouaregeHybrid comprend les éléments suivants :Design Black Style (avec inserts R sur le pare-chocs avant, sorties d'échappement noires et barres de toit noir brillant) Étriers de frein bleus avec logo RLogo Volkswagen lumineux rouge à l'arrièreProjection du logo R par un système situé sur les coques des rétroviseurs extérieurs pour assurer l'éclairage des abords du véhiculeDétails bleus dans l'habitacleSellerie cuir « Vienna » avec surpiqûres Gris Crystal (sellerie en cuir durable « Puglia » avec surpiqûres bleues disponible en option)Jantes en alliage léger 20 pouces « Braga » et suspension pneumatiqueSeuils de portières avec logo R lumineuxClé du véhicule avec coque de protection en cuir et logo RToit panoramique coulissantSystème de climatisation à quatre zonesLe Touareg R eHybrid peut être équipé en option du système d'aide au stationnement Park Assist Pro qui permet de piloter à distance les manœuvres de stationnement pour garer le véhicule sur une place de stationnement ou l'en faire sortir uniquement à l'aide d'un smartphone (via l'application Volkswagen), simplifiant ainsi le stationnement sur les places de parking très étroites.Plus de 1,13 million d'unités du Volkswagen Touareg ont été vendues depuis le lancement du Touareg en 2002.eHybrid 381 ch Elegance : 87 900 €eHybrid 462 ch R: 103 700 €Liens vidéos :