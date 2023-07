Microlino : une micro-voiture électrique biplace pour de micro-déplacements en ville

La mobilité quotidienne se résumait auparavant entre choisir entre sa voiture et les transports en commun.Elle a pris un autre visage ces dernières années et s'est singulièrement complexifiée,Les usagers peuvent se tourner vers des(vélo, trottinette, mobilité possédée ou partagée...) pour leurs déplacements journaliers.La diversification de l'offre de transport à la faveur de l'engagement environnemental des dirigeants politiques s'accompagnent deDans le même temps,, en réglementant les accès, les stationnements dans les zones à forte densité urbaine et en «piétonnisant» les hypercentres.Plusieurs grandes villes imposentcomme Paris, Nantes, Lille, Strasbourg.Les nouvelles mobilités sont censées, etc.Le vélo ou le scooter font partie des nouvelles mobilités mais ce ne sont pas les seules.Pour certains citadins,et des, sont des freins non négligeables à ces alternatives.Dans le même temps, les voitures actuelles sont devenues, surtout lorsqu'on est seul à bord. D'après de récentes études, l'occupation moyenne d'une voiture est de 1,2 personne qui parcoure environ 35 km par jour.Las'inscrit dans cet univers urbain pour la micromobilité en ville des citadins.La Microlino est un(L7e), conçu dans une catégorie de produitsAlors que la plupart des véhicules électriques légers reposent sur des châssis tubulaires et utilisent du plastique pour les panneaux de carrosserie, la Microlino repose sur une. Les panneaux de carrosserie sont fabriqués en aluminium et en acier plus résistants.La Microlino est animée par un tout petit moteur électrique d'une puissance 12,5 kW développant un couple maxi de 89 Nm.D'un poids contenu avoisinant les, elle a uneet existe en(6 kWh, 10,5 kWh ou 14 kWh), avec une autonomie de 91, 177 ou 230 km. Les batteries sont rechargeable en trois à quatre heures sur une prise conventionnelle (selon le type de batterie).Les(type 2) des batteries sont basses (Batterie de 6 kWh : 1,35 kW / Batterie de 10,5 et 14 kWh : 2,6 kW).Malgré sa petite taille, la Microlino peutUn volume depermet de loger trois packs de bouteilles d'eau.Accessible à partir de l'âge de 16 ans, la Microlino nécessite unVu sa taille réduite, la Microlino se gare plus facilement dans un espace urbain de plus en plus saturé. Longue de 2,5 mètres, elle a besoin d'un tiers d'une place de stationnement classique.Moins encombrante qu'une voiture, la Microlino se veut plus confortable et plus protectrice qu'un deux-roues.Née en Suisse, la Microlino est produite par Micro en Italie.La Microlino sera commercialisée en France au deuxième semestre 2023.L'importateur et distributeur de la Microlino pour la France est le Belge D'Ieteren qui a choisi de s'appuyer sur le digital et de commencer la commercialisation par des villes stratégiques pour la Microlino : Paris, Lyon et la Riviera (jusqu'à Monaco).Micro estime que la majorité des ventes de la marque se fera via le site internet.La micro-voiture électrique est vendue au prix d'une voiture Les prix démarrent à(Urban / Batterie de 6 kWh - 91 km d'autonomie).Urban / Batterie de 6 kWh - autonomie 91 km: 17 990 €Dolce / Batterie de 6 kWh - autonomie 91 km: 19 990 €Competizione / Batterie de 10,5 kWh - autonomie de 177 km : 21 990 €Pioneer Series / Batterie de 10,5 kWh - autonomie de 177 km : 22 990 € Audi Bauer 80 rue du Dr Bauer 93400 Saint-OuenAudi Bauer 21 rue cardinet 75017 ParisJean Lain Mobilités 10 rue des Frères Louis et Emile Bertrand 69200 VénissieuxCLG Motors 9 rue des Açores 98000 MonacoCLG Motors Espace Vernède 7 route des Chemin des Vernèdes 83480 Puget-sur-Argens