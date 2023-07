La Mercedes-Benz CLA Coupé mise à jour accentue le caractère sportif

Laarbore deset desLaredessinée, la calandre avec motif en étoile et le diffuseur arrière accentuent le caractère sportif du CLA Coupé.Le CLA Coupé est équipé de série de jantes en alliage de 17 pouces à cinq branches en argent vanadium ou un design à cinq doubles branches en noir brillant avec finition brillante.Dans sa version Mercedes-AMG, le CLA Coupé arbore une calandre spécifique AMG à lamelles verticales, une jupe avant remodelée et un badge rond avec l'emblème AMG.L'habitacle repose sur un double écran. Il comprend un écran de 7 pouces et un écran de 10,25 pouces de série.Deux écrans de 10,25 pouces avec un aspect grand écran sont disponibles en option.Le volant est garni de cuir Nappa de série.Des éléments décoratifs en carbone foncé, en tilleul brun à pores ouverts ou en microfibre Microcut brune (AMG Line uniquement) rehaussent l'intérieur.Le volant chauffant est également disponible sur la version AMG line.Les sièges confort sont équipés de série d'une combinaison de cuir synthétique Artico et de tissu gaufré tridimensionnel de couleur noire. La housse en tissu du siège confort est composée en totalité de matériaux recyclés.Ils sont disponibles en option en gris sauge tendance.La version Progressive line propose trois couleurs intérieures : noir, beige macchiato et gris sauge.Sur la version AMG line, le revêtement des sièges de série en cuir synthétique ARTICO/microfibre Microcut est disponible en brun bahia. Au total, cinq couleurs de garniture sont disponibles dans la ligne AMG : noir, brun bahia, gris sauge, gris titane perlé/noir et, poivre rouge/noir.L'équipement de base du CLA Coupé comprend l'assistant de feux de route, la caméra de recul, le pack USB, un volant en cuir et des phares avant à LED.À partir des véhicules équipés de la ligne de finition Progressive, le véhicule est doté du Pack Stationnement et du Pack rétroviseurs.Le CLA Coupé est équipé de la dernière génération du système multimédia MBUX.Avec les trois modes (Navigation, Assistance, Service) et les sept univers de couleurs, le combiné d'instruments et l'affichage central peuvent être personnalisés en fonction des souhaits du conducteur et de la situation.L'écran central offre des fonctions telles que la navigation, les médias, le téléphone, le véhicule, etc. et peut être utilisé de manière pratique comme un écran tactile.Une nouvelle fonctionnalité est la connectivité avec les smartphones via Apple CarPlay ou Android Auto Wireless.Le CLA Coupé dispose d'un port USB-C supplémentaire et d'une capacité de charge USB accrue. Tous les ports USB sont désormais éclairés.Avec l'activation des services en ligne dans l'application Mercedes me , l'assistant vocal Hey Mercedes est plus capable de dialoguer et d'apprendre. Certaines actions peuvent également être déclenchées sans dire "Hey Mercedes". L'assistant vocal MBUX peut également expliquer les fonctions du véhicule.Le CLA Coupé s'améliore en termes d' assistance à la conduite Avec le pack d'assistance, l'assistant de maintien dans la voie est contrôlé de manière beaucoup plus confortable par la commande de direction active.Le Pack Stationnement prend en charge le stationnement longitudinal et offre une visualisation à 360 degrés pour le stationnement assisté par caméra à l'aide d'images 3D.Les moteurs à essence électrifiés comprennent des blocs quatre cylindres avec une transmission automatique DCT à 7 ou 8 vitesses.Les moteurs mild hybrides sont équipés d'une alimentation embarquée de 48 volts qui favorise l'agilité au démarrage. L'alterno-démarreur entraîné par courroie améliore sensiblement le confort en permettant un démarrage du moteur à faible niveau de vibrations et de bruit ainsi que la marche en roue libre avec le moteur à combustion éteint. Lors du freinage et de l'accélération, l'alterno-démarreur récupère et alimente en énergie électrique le réseau de bord de 12 volts et la batterie de 48 volts. Celle-ci peut soutenir le moteur à combustion lors des accélérations.Ledéveloppe une puissance de 136 ch à 5 500 tr/min et un couple de 230 Nm. Le CLA Coupé 180 7G-DCT atteint une vitesse de pointe de 215 km/h sur circuit fermé. Le CLA Coupé 180 7G-DCT accélère de zéro à 100 km/h en 9,6 secondes.Ledéveloppe une puissance de 163 ch à 5 500 tr/min et un couple de 270 Nm. Le CLA Coupé 200 7G-DCT atteint une vitesse de pointe de 226 km/h sur circuit fermé. Le CLA Coupé 200 7G-DCT accélère de zéro à 100 km/h en 8,6 secondes.Le CLA Coupé hybride rechargeable développe une puissance cumulée de 218 ch et un couple combiné de 450 Nm.Le moteur électrique duaffiche une puissance électrique de 109 ch (80 kW) et un couple de 300 Nm.Grâce à son bloc électrique, le CLA250 e 8G-DCT réagit de manière spontanée à l'actionnement de la pédale d'accélérateur.Le moteur essence quatre cylindres à implantation transversale 1.33 litre développe 163 ch et 270 Nm de couple.L'enclenchement du moteur thermique est exclusivement activé par le moteur électrique.Le modèle hybride compact Mercedes ne possède pas de démarreur 12 V séparé.La berline familiale hybride rechargeable Mercedes atteint une vitesse de pointe de 229 km/h avec une accélération de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes.La batterie haute tension lithium-Ion d'une capacité de 15,6 kWh, rechargeable à une source d'énergie électrique externe, permet une autonomie en mode électrique de 71 à 82 km WLTP. D'un poids d'environ 150 kg, la batterie haute tension est refroidie par eau. Les batteries sont fabriquées par une filiale de Daimler (Deutsche Accumotive).Le mode électrique permet de rouler jusqu'à une vitesse de 140 km/h.Le modèle hybride rechargeable Mercedes-Benz est doté de deux programmes de conduite spécifiques supplémentaires « Electric » et « Battery Level ».Le mode « Electric » permet d'expérimenter la conduite électrique à son maximum. Le moteur thermique prend uniquement le relais lorsque le conducteur enfonce la pédale d'accélérateur (kickdown).Dans le programme « Electric », l'intensité de la récupération peut être sélectionnée via les palettes situées au volant. Les palettes de commande au volant autorisent la sélection de cinq niveaux de récupération différents (DAuto, D plus, D, D moins et D moins moins).Les modes de conduite Confort, Eco et Sport sont également disponibles. Le conducteur peut prioriser une conduite électrique, mettre l'accent sur la dynamique de conduite grâce à une propulsion combinée ou favoriser la conduite par moteur thermique pour préserver l'autonomie électrique.Pour la recharge, trois options sont disponibles : en plus de la norme de 3,7 kW, la batterie peut être rechargée en courant alternatif et jusqu'à 11 kW. Le CLA Coupé offre la possibilité de charger la batterie en courant continu jusqu'à 22 kW. Une charge en courant continu de 10 % à 80 % prend environ 25 minutes.Ledéveloppe une puissance de 116 ch à 3 400 tr/min et un couple de 280 Nm. Le CLA Coupé 180 Diesel 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de 205 km/h sur circuit fermé. Le CLA Coupé 180 Diesel 8G-DCT accélère de zéro à 100 km/h en 10,0 secondes.Ledéveloppe une puissance de 150 ch à 3 400 tr/min et un couple de 320 Nm disponible entre 1 400 et 3 200 tr/min. Le CLA Coupé 200 Diesel 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de 226 km/h sur circuit fermé. Le CLA Coupé 200 Diesel 8G-DCT accélère de zéro à 100 km/h en 8,5 secondes.Ledéveloppe une puissance de 190 ch à 3 800 tr/min et un couple de 400 Nm. Le CLA Coupé 220 Diesel 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de 244 km/h sur circuit fermé. Le CLA Coupé 220 Diesel 8G-DCT accélère de zéro à 100 km/h en 7,3 secondes.Côté tarif, la Mercedes CLA Coupé démarre à partir de(180 7G-DCT Progressive Line).180 7G-DCT Progressive Line: 42 950 €180 7G-DCT AMG Line: 46 150 €200 7G-DCT Progressive Line: 45 500 €200 7G-DCT AMG Line: 48 700 €35 AMG 8G-DCT Speedshift AMG 4Matic: 69 000 €45 S AMG 8G-DCT Speedshift AMG 4Matic plus: 82 250 €250e 8G-DCT Progressive Line: 54 000 €250e 8G-DCT AMG Line: 57 200 €180d 8G-DCT Progressive Line: 44 250 €180d 8G-DCT AMG Line: 47 450 €200d 8G-DCT Progressive Line: 46 800 €200d 8G-DCT AMG Line: 50 000 €220d 8G-DCT Progressive Line: 51 600 €220d 8G-DCT AMG Line: 54 800 €EXTERIEURBaguettes de ligne de ceinture et entourages de vitres chromésCalandre avec pattern étoilé et étoile centrale Mercedes ainsi que lamelle individuelle avec application chroméeCapot moteur avec bossages stylisésProjecteurs Hautes Performances à LED avec assistant de feux de route adaptatifINTERIEURAccoudoir rabattable dans la console centrale pour conducteur et passager avantBaguettes de seuil avec monogramme « Mercedes-Benz »Boîte à gants éclairéeBuses de ventilation dans le ton noir avec bague extérieure en argent matCiel de pavillon en tissu noirDossiers des sièges arrière rabattables selon un rapport de 40/20/40Filet à bagages sur le dossier des sièges avantVide-poches de console centrale avec cache coulissant et double porte-gobeletINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉConnexion Bluetooth pour téléphone portableÉcran média de 10,25 pouces (26 cm)Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25 pouces (26 cm)Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectNavigation haute résolution par disque dur MBUX Premium avec mises à jour des données cartographiques gratuites jusqu'à 7 ans à partir de l'activationPack USB Plus :- 1 port USB-C dans le vide-poche- 2 ports USB-C sous l'accoudoir central- 1 port USB-C pour l'arrière- Prise 12 volts dans le vide-pochesPré-équipement pour la surveillance du véhicule incluant la localisation de celui-ci et la notification en cas de mouvement, utilisable gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activationPré-équipement pour Live Traffic Information et communication Car-to-X, utilisable gratuitement pendant 7 ans à partir de l'activationPré-équipement pour service de partage de clé (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour services à distance via l'application Mercedes me sur smartphone (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me) incluant notamment :- Réglage de la température intérieure- Envoi d'adresses au système de navigation- Verrouillage des portesRéception radio numérique DABSystème de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "HeyMercedes"Système multimédia MBUX avec fonctionnalités élargies (profils personnalisés, fonctions prédictives)CONFORT ET FONCTIONNALITÉSCapteur de pluie et de luminositéClimatisation automatique Thermatic à 1 zone avec filtre à poussières fines à charbon actifFonction de démarrage sans clé Keyless-GoPack Confort sièges, avec réglages de la hauteur et de l'approche du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur d'assise (siège conducteur uniquement)Pack Rétroviseurs avec :- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement- Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatiquePack Stationnement avec :- Aide au Parking Active (APA) avec Parktronic (capteurs à ultrasons intégrés aux pare-chocs avant et arrière)- Caméra de recul haute résolution avec lignes de guidagePack visibilité intégrant lampes d'éclairage intérieur avant et arrière, du plancher, du porte-gobelets, spots de lecture, miroirs de courtoisie éclairésRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseSoutien lombaire à 4 réglagesSÉCURITÉ ET TECHNIQUEABS (antiblocage de roues), ASR (anti-patinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction HOLD, aide au démarrage en côte, pré-remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grâce à une caméraAssistant de stabilisation en cas de vent latéralAttention Assist : système de détection de somnolenceBoîte de vitesses à double embrayage 7G-DCT, pour les modèles CLA 180 et CLA 200Boîte de vitesses à double embrayage 8G-DCT, pour les modèles CLA 180 d, CLA 200 d, CLA 220 d, CLA 250 eCapot moteur actif pour la protection des piétonsDésactivation automatique de l'airbag passagerDirection paramétrique avec assistance asservie à la vitesseDynamic Select avec 4 programmes de conduite (Eco, Confort, Sport et Individual)Feux de stop adaptatifsFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFrein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Kit anti-crevaison TirefitSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusTrain de roulement confort (uniquement CLA 250 e)Train de roulement confort avec châssis surbaissé (sauf CLA 250 e)CHARGE (Uniquement pour CLA 250 e)Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 mètres, droit, 11 kWCâble de charge pour prise secteur, 5 mètres, droitChargeur embarqué courant alternatif (AC) 3,7 kWPré-équipement pour Mercedes me Charge (utilisation gratuite pendant 1 an à partir de l'activation) incluant l'accès au réseau de bornes de recharge publique partout en EuropeEXTERIEURHabillage des bas de caisse peint dans le ton carrosserieJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) multibranches, finition gris Himalaya/naturel brillantJupe avant avec insert décoratif chroméJupe arrière avec pièce inférieure finition noir grené et avec enjoliveurs de sortie d'échappement et insert décoratif chromésINTERIEURGarnitures des sièges Artico/microfibre Microcut noire avec surpiqûres contrastées rougesGarnitures des sièges Artico/tissu noirInserts décoratifs finition carbone foncéSièges confort à l'avantTapis de sol en veloursVolant sport multifonctions à 3 branches en cuir avec commandes tactiles à gauche et à droite et palettes de changement de rapport au volant noiresINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEXTERIEURProtections de bas de caisse AMG dans le ton carrosserieJantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branches, finition gris trémolite/naturel brillantJupe avant AMG avec splitter avant chroméJupe arrière AMG avec enjoliveurs de sortie d'échappement apparents et insert décoratif chroméINTERIEURInserts décoratifs en microfibre MicrocutPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirsTapis de sol AMGSièges sport à l'avant avec appuie-tête intégrauxVolant sport multifonctions à 3 doubles branches en cuir Nappa avec surpiqûres rouges, méplat dans la partie inférieure, perforations dans la zone de préhension, commandes tactiles à gauche et à droite et palettes de changement de rapport au volant chromées argentéesINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSystème de charge sans fil à induction pour smartphone à l'avantCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambiance avec 64 couleursAccoudoir central arrièreKeyless-Go