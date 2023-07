Le SUV compact rallongé Mercedes-Benz GLB mis à jour affiche un design retravaillé

Lebénéficie d'un design avant et arrière retravaillé.Lepointe vers les gènes tout-terrain du GLB.Lasouligne cette impression.La forme athlétique de l'épaule, avec des graphiques latéraux modélisés, crée un jeu de lumière et d'ombre et une extrémité arrière visuellement accentuée en largeur.Le Mercedes GLB reçoit desavec une signature lumineuse modernisée et des feux arrière à LED.Dans la version de base, le GLB repose sur des jantes en alliage de 18 pouces à cinq rayons jumeaux en noir brillant avec des surfaces tournées brillantes. Des roues jusqu'à 20 pouces sont disponibles en option.Dans l'habitacle, lecomprend deux écrans de 10,25 pouces de série pour le combiné d'instruments et l'écran multimédia.Lescontrastent avec les éléments intérieurs en aluminium aux lignes droites.Le volant est revêtu de cuir de série. Une jante chauffante au volant est disponible pour la ligne AMG.Le GLB est équipé de série de. Ils sont recouverts de Artico et de tissu tridimensionnel gaufré en noir. Les sièges sont disponibles en option dans la couleur gris sauge tendance.Le revêtement en tissu du siège confort est composé de matériaux recyclés.Le GLB est doté de la dernière génération deavec des styles d'affichage: Alors que le style « Classic » fournit toutes les informations pertinentes à la conduite, le mode « Sporty » affiche un compte-tours dynamique. Le style « Discret » réduit les affichages au contenu essentiel. En combinaison avec les trois modes Navigation, Assistance et Services ainsi que les 10 mondes de couleurs de la lumière ambiante, il existe de nombreuses options de personnalisation. Toutes les fonctions telles que les médias, le téléphone, le véhicule, etc. peuvent être commandés via l'écran tactile ou les commandes au volant.La gamme de motorisations comprend des unités àavec transmission à double embrayage DCT à sept ou huit vitesses.Des versions traction et 4 roues motrices 4MATIC sont proposées.Le GLB est disponible en France avec deux choix de moteur essence et un diesel.Pour réduire davantage la consommation et les émissions, les moteurs à essence du GLB sont entièrement électrifiés.Les hybrides légers sont équipés d'une alimentation embarquée supplémentaire de 48 volts pour le démarreur-générateur entraîné par courroie. La puissance supplémentaire brièvement disponible de 10 kW soutient l'agilité au démarrage ou est utilisée pour un boost rapide. En plus du démarrage du moteur à faible vibration et à faible bruit, le démarreur-générateur permet de rouler en roue libre avec le moteur à combustion éteint. De plus, il récupère pendant les processus de freinage et d'accélération et alimente ainsi le réseau embarqué de 12 volts ainsi que la batterie de 48 volts en énergie électrique.Le moteur diesel quatre cylindres de 2.0 litres est disponible en deux niveaux de puissance et de couple. Ses caractéristiques comprennent une suralimentation à un étage avec une géométrie variable de la turbine. La culasse et le carter sont en aluminium léger. Le revêtement Nanoslide développé par Mercedes-Benz réduit la friction entre la paroi du cylindre et le piston en acier. Cela réduit la consommation et les émissions.Au niveau prix , le Mercedes-Benz GLB démarre à partir de(200 7G-DCT Progressive Line).GLB 200Cylindrée: 1,332 cm³Puissance nominale: 120/163 kW/ch à 5 500 tr/minAjouter une augmentation de puissance: 10/14 kW/chCouple nominal: 270 NmAjouter un couple électrique: 150 NmVitesse maximale: 207 km/hAccélération 0-100 km/h: 9,3 secondesConsommation de carburant combinée, pondérée (WLTP préliminaire): 6.9-7.5 l/100 km Émissions de CO2 combinées, pondérées (WLTP): 156-171 g/kmGLB 35 4MaticCylindrée: 1 991 cm³Puissance nominale: 225/306 kW/chAjouter une augmentation de puissance: 10/14 kW/chCouple nominal: 400 NmAjouter un couple électrique: 150 NmVitesse maximale: 250 km/hAccélération 0-100 km/h: 5,5 secondesConsommation de carburant combinée, pondérée (WLTP): 8.8-9.4 l/100 km Émissions de CO2 combinées, pondérées (WLTP): 203-213 g/kmGLB 200 dCylindrée: 1,950 cm³Puissance nominale: 110/150 kW/ch à 3 400 tr/minCouple nominal: 320 NmVitesse maximale: 204 km/hAccélération 0-100 km/h: 9,2 secondesConsommation de carburant combinée, pondérée (WLTP préliminaire): 5.5-6.1 l/100 kmÉmissions de CO2 combinées, pondérées (WLTP): 145-150 g/kmGLB 220 d 4MATICCylindrée: 1,950 cm³Puissance nominale: 140/190 kW/ch à 3 800 tr/minCouple nominal: 400 NmVitesse maximale: 217 km/hAccélération 0-100 km/h: 7,8 secondesConsommation de carburant combinée, pondérée (WLTP): 5.8-6.5 l/100 kmÉmissions de CO2 combinées, pondérées (WLTP): 152-170 g/km200 7G-DCT Progressive Line: 49 000 €200 7G-DCT AMG Line: 52 600 €35 AMG 8G-DCT Speedshift AMG 4Matic: 72 400 €200d 8G-DCT Progressive Line: 49 900 €200d 8G-DCT AMG Line: 53 500 €220d 8G-DCT 4Matic Progressive Line: 56 600 €220d 8G-DCT 4Matic AMG Line: 60 200 €EXTERIEURBaguettes de ligne de ceinture et entourages de vitres chromésHabillage de bas de caisse finition noir grené avec insert décoratif chroméRampes de toit en aluminiumProjecteurs hautes performances à LED avec assistant de feux de route adaptatifHabillage de passage de roue noir grenéCapot moteur avec bossages stylisésINTERIEURAccoudoir rabattable dans la console centrale pour conducteur et passager avantBaguettes de seuil avec monogramme « Mercedes-Benz »Boîte à gants éclairéeBuses de ventilation dans le ton noir avec bague extérieure en argent matCiel de pavillon en tissu noirDossiers des sièges arrière rabattables selon un rapport de 40/20/40Filet à bagages sur le dossier des sièges avantTroisième rangée de sièges pour deux personnesVide-poches de console centrale avec cache coulissant et double porte-gobeletINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉConnexion Bluetooth pour téléphone portableÉcran média de 10,25 pouces (26 cm)Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25 pouces (26 cm)Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectNavigation haute résolution par disque dur MBUX Premium avec mises à jour des données cartographiques gratuites jusqu'à 7 ans à partir de l'activationPack USB Plus :- 1 port USB-C dans le vide-poche- 2 ports USB-C sous l'accoudoir central- 1 port USB-C pour l'arrière- Prise 12 volts dans le vide-pochesPré-équipement pour la surveillance du véhicule incluant la localisation de celui-ci et la notification en cas de mouvement, utilisable gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activationPré-équipement pour Live Traffic Information et communication Car-to-X, utilisable gratuitement pendant 7 ans à partir de l'activationPré-équipement pour service de partage de clé (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour services à distance via l'application Mercedes me sur smartphone (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me) incluant notamment :- Réglage de la température intérieure- Envoi d'adresses au système de navigation- Verrouillage des portesRéception radio numérique DABSystème de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey Mercedes"Système multimédia MBUX avec fonctionnalités élargies (profils personnalisés, fonctions prédictives)CONFORT ET FONCTIONNALITÉSCapteur de pluie et de luminositéClimatisation automatique Thermatic à 1 zone avec filtre à poussières fines à charbon actifFonction de démarrage sans clé Keyless-GoHayon Easy-PackPack Confort sièges, avec réglages de la hauteur et de l'approche du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur d'assise (siège conducteur uniquement)Pack Rétroviseurs avec :- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement- Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatiquePack Stationnement avec :- Aide au Parking Active (APA) avec Parktronic (capteurs à ultrasons intégrés aux pare-chocs avant et arrière)- Caméra de recul haute résolution avec lignes de guidagePack visibilité intégrant lampes d'éclairage intérieur avant et arrière, du plancher, du porte-gobelets, spots de lecture, miroirs de courtoisie éclairésPack Compartiment de chargement avec :- Protection du seuil de chargement chromé- Prise 12 V dans le coffre, côté gauche- Tapis réversible- Filets à gauche et à droite- Vide-poches sous le filet à gauche- Sangle latérale à droite- Filet sur le plancher de coffre (sauf GLA 250 e)Régulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseSoutien lombaire à 4 réglagesSÉCURITÉ ET TECHNIQUEABS (antiblocage de roues), ASR (anti-patinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction HOLD, aide au démarrage en côte, pré-remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grâce à une caméraAssistant de stabilisation en cas de vent latéralAttention Assist : système de détection de somnolenceBoîte de vitesses à double embrayage 7G-DCT, pour le GLB 200Boîte de vitesses à double embrayage 8G-DCT, pour les modèles GLB 200 d et GLB 220 d 4MATICCapot moteur actif pour la protection des piétonsDésactivation automatique de l'airbag passagerDirection paramétrique avec assistance asservie à la vitesseDynamic Select avec 4 programmes de conduite (Eco, Confort, Sport et Individual)Feux de stop adaptatifsFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFrein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Kit anti-crevaison TirefitPack Offroad Pro avec programme de conduite « Offroad » supplémentaire (pour 200 d 4MATIC et 220 d 4MATIC)Système d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusTrain de roulement confortEXTERIEURGrille de calandre diamant avec pastilles chromées et étoile Mercedes centrale ainsi que lamelle unique en gris montagne magno avec insert chromé et accents en noir brillantJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branches, optimisées en termes d'aérodynamisme, finition noir/naturel brillantProtection anti-encastrement design chromé à l'arrière et sorties d'échappement visibles en finition chroméeJupe avant avec protection anti-encastrement design chroméINTERIEURGarnitures des sièges Artico/tissu noirInserts décoratifs rétro-éclairésSièges confort à l'avantTapis de sol en veloursVolant sport multifonctions à 3 branches en cuir avec commandes tactiles à gauche et à droite et palettes de changement de rapport au volant noiresINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEXTERIEURCalandre avec étoile centrale Mercedes et quatre lamelles en argent matJantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 doubles branches, optimisées en termes d'aérodynamisme, finition gris titane et naturel brillantJupe arrière AMG avec sorties d'échappement visibles et insert décoratif chroméJupe avant AMG avec splitter avant chroméVitrage athermique foncéINTERIEURGarnitures des sièges Artico/microfibre Microcut noire avec surpiqûres contrastées rougesInserts décoratifs structure carbonePédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirsSièges sport à l'avantTapis de sol AMGVolant sport multifonctions à 3 doubles branches en cuir Nappa avec surpiqûres rouges, méplat dans la partie inférieure, perforations dans la zone de préhension, commandes tactiles à gauche et à droite et palettes de changement de rapport au volant chromées argentéesINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSystème de charge sans fil à induction pour smartphone à l'avantCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambiance avec 64 couleursPack Keyless-Go : Système d'accès au véhicule et fonctionnalité Hands-Free Access