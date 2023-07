Le pick-up Volkswagen Amarok de seconde génération joue la carte de la polyvalence

Le pick-up polyvalent Volkswagen Amarok de deuxième génération devient plus grand, plus puissant, plus athlétique et plus charismatique.



Pour sa deuxième génération, l'Amarok a été revu en profondeur. Conçu sur la base technique du Ford Ranger, il revendique un design signé Volkswagen intégrant les contraintes de la plateforme technique Ford.



Le design du pick-up polyvalent Volkswagen a été imaginé et conçu en Allemagne et en Australie.



En vue latérale, les passages de roues légèrement arrondis surplombent des jantes en alliage léger pouvant aller jusqu'à 21 pouces.



Une bordure en plastique sépare les jantes du reste des ailes, ce qui souligne davantage l'impression de puissance qui se dégage du pick-up.



Avec ses 5 350 mm de longueur, l'Amarok de deuxième génération affiche 96 mm de plus que son prédécesseur.



L'empattement de 3 270 mm a également été revu à la hausse, gagnant 173 mm.



Le modèle de deuxième génération offre davantage d'espace, notamment aux passagers arrière dans la version double cabine.



L'habitacle intègre des écrans numériques. Les différents écrans disponibles comprennent des instruments numériques 8,0 pouces (« Digital Cockpit ») sur les versions de base et 12,0 pouces à partir de la version « Style » ainsi qu'un écran tactile format tablette (10,0 pouces sur les versions de base, 12,0 pouces de série à partir de la version « Style ») pour le système d'infodivertissement.



Le Volkswagen Amarok est doté d'un système de commande intuitif associant fonctions numériques , boutons et molettes.



Le contrôle du volume du système d'infodivertissement et la configuration des paramètres de la transmission intégrale s'effectuent à l'aide de commandes analogiques.



Le conducteur et le passager avant bénéficient de sièges ergonomiques avec réglage électrique multipoints sur les versions plus sophistiquées.



En déclinaison double cabine (unique silhouette commercialisée en France), les passagers arrière (jusqu'à trois adultes) disposent d'un espace généreux.



En version Style, les sièges sont proposés de série avec un revêtement ArtVelours.



L'empattement ayant été plus allongé que la longueur totale, le porte-à-faux de la voiture est réduit.



Le comportement sur piste est amélioré grâce à l'optimisation des angles d'approche.



Le comportement tout-terrain de l'Amarok est amélioré sur les terrains humides grâce à une profondeur guéable de 800 mm.



Que ce soit dans la version double cabine ou cabine simple, la surface de chargement située entre les deux passages de roue arrière est assez large pour accueillir une palette normalisée Europe placée de côté.



La version cabine simple peut accueillir deux palettes placées de côté. L'arrimage du chargement s'effectue à l'aide des œillets disposés sur la surface de chargement, dont chacun peut supporter jusqu'à 500 kg de charge.



La charge utile maximale atteint 1,16 tonne.



L'espace de chargement peut également être sécurisé à l'aide d'un volant roulant électrique qui peut être ouvert ou fermé à partir du Cargobox, à partir de l'habitacle ou encore à distance à l'aide de la clé du véhicule.



L'Amarok est proposé sur certains marchés nationaux avec cinq moteurs turbo adaptés aux différents marchés nationaux délivrant une puissance allant de 150 à 302 ch (quatre motorisations diesel turbo TDI (2.0 litres TDI quatre cylindres 150 ch, 2.0 litres TDI quatre cylindres 170 ch, 2.0 litres TDI quatre cylindres biturbo 204 ch et 2.0 litres TDI quatre cylindres biturbo 209 ch, 3.0 litres V6 TDI 241 ch, 3.0 litres V6 TDI 250 ch) et une motorisation essence turbo TSI (2.3 litres développant 302 ch).



À partir de 209 ch de puissance, toutes les déclinaisons de l'Amarok sont dotées d'une boîte de vitesses automatique à 10 rapports avec commutation électronique (shift by wire). Sont également prévues une boîte automatique à 6 rapports et une boîte manuelle à 6 ou 5 rapports en fonction des motorisations.



Dans de nombreux pays, l'Amarok est doté de série d'une transmission intégrale 4Motion.



Deux versions du système 4Motion sont proposées en fonction des régions et des motorisations : l'une avec transmission intégrale temporaire activable selon la situation de conduite, et l'autre avec transmission intégrale permanente. Cette transmission intégrale permet à l'Amarok de conserver une tenue de route parfaite sur tous les terrains et de tracter jusqu'à 3,5 tonnes en fonction de la motorisation.



Plusieurs profils de conduite différents, ou Drive Modes viennent en aide au conducteur dans toute une série de situations comme la conduite sur une surface glissante ou sur une piste exigeante.



Des systèmes d'aide à la conduite rendent le pilotage de l'Amarok plus simple. Le pick-up est doté de plus d'une vingtaine de ces systèmes, parmi lesquels un régulateur de vitesse adaptatif ACC plus ou des feux matriciels à LED IQ.Light.



Volkswagen a vendu plus de 830 000 exemplaires de la première génération d'Amarok en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Asie du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.



L'Amarok est destiné aux marchés australien et néo-zélandais, mais aussi à des pays d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient et d'Europe.



L'Amarok est proposé sur les différents marchés nationaux en deux versions, l'une avec quatre portes et double cabine (DoubleCab), l'autre avec deux portes et cabine simple (SingleCab).



L'Amarok est proposé uniquement en silhouette double cabine en France.



L'Amarok est disponible en trois niveaux de finition (Life, Style et Aventura) et associé à deux motorisations Diesel.



Fabriqué en Afrique du Sud, le pick-up Volkswagen Amarok est disponible à partir de 53 700 euros. Ce tarif correspond à l'Amarok en finition Life, animé par un moteur diesel 2.0 TDI de 205 ch associé à une boite automatique à 10 vitesses et à la transmission intégrale 4Motion.



L'Amarok ne propose pas d'option mais divers accessoires seront disponibles pour adapter ce pick-up polyvalent à ses besoins.



Amarok en finition Life



L'Amarok en finition Life est animé par un moteur 2.0 TDI 205 ch associé à une transmission intégrale 4motion ainsi qu'à la boite de vitesses automatiques à 10 rapports. Il est commercialisé pour 53 700 euros.



L'Amarok Life est équipé de nombreux équipements de série. Parmi les principaux, on compte :

Un pack d'assistances complet comprenant le 'Park Assist' pour l'aide au stationnement avant et arrière avec fonction de freinage automatique, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des panneaux de signalisation, l'assistant au maintien de voie 'Lane Assist', la régulation des feux de route 'Light Assist' ou encore l'assistance au freinage d'urgence 'Front Assist'.

Un pack infotainment comprenant un écran central tactile de 10 pouces, le digital cockpit de 8 pouces, 6 haut-parleurs et la climatisation manuelle.



Sur l'Amarok Life, le pare-chocs arrière ainsi que la stylingbar (présente à l'avant de l'espace de chargement de l'Amarok) sont de couleur noire. Il est équipé de jantes en alliage léger de 18 pouces.



Amarok en finition Style



L'Amarok Style est disponible au tarif de 65 000 euros. Il est équipé d'un moteur V6 3.0 TDI de 240 ch associé à la transmission intégrale 4Motion ainsi qu'à la boite de vitesses automatique à 10 rapports.



Deuxième niveau de finition sur Amarok, la finition Style reprend les équipements de l'Amarok Life et y ajoute :



Les sièges Style ArtVelours, chauffants à l'avant et avec réglages électriques du siège conducteur (10 voies) et passager (8 voies).

Un pack supérieur d'assistances ajoutant à celui de la finition Life une caméra avec vision périmétrique 'Area View' ainsi que les projecteurs Matrix LED IQ.Light avec régulation dynamique des feux de route.

Un pack infotainment comprenant le système de navigation, un écran central de 12 pouces, le digital cockpit de 12 pouces ainsi que la climatisation automatique bizone 'Climatronic'.

La fermeture/ouverture ainsi que le démarrage sans clé 'Keyless Access'.

La charge du smartphone par induction.



L'Amarok Style est équipé de jantes en alliage au design de 20 pouces. Son pare-chocs arrière noir présente des applications chromées, les poignées de porte et la grille de calandre sont chromées, tout comme la stylingbar et le marchepied. Le pavillon est quant à lui de couleur Noir Ebony.



Amarok en finition Aventura



L'Amarok Aventura est disponible au tarif de 66 850 euros. Il est équipé d'un moteur V6 3.0 TDI de 240 ch associé à la transmission intégrale 4Motion ainsi qu'à la boite de vitesses automatique à 10 rapports.



Plus haut niveau d'équipement sur Amarok, la finition Aventura reprend les équipements de l'Amarok Style et y ajoute :



Les sièges en cuir, chauffants et à réglages électriques.

Un pack d'infodivertissement complétant le pack de la finition Style avec le système audio Harman Kardon à 10 haut-parleurs.



L'Amarok Aventura est reconnaissable à ses jantes en alliage léger de 21 pouces. Il dispose également d'un Sportsbar spécifique peint dans la teinte du véhicule. Son pare-chocs avant, propre à la finition Aventura, est également dans la teinte du véhicule.



On retrouve à son catalogue d'accessoires un hardtop, un rollcover, un marchepied, un porte vélo ou encore un coffre de toit.



Une version 4 places en préparation.



Les premières livraisons de l'Amarok sur le marché français sont attendues au premier trimestre 2024.



Les prix du Volkswagen Amarok:



2.0 TDI 205 boite automatique 10 vitesses 4Motion Life: 53 700 €

V6 3.0 TDI 240 boite automatique 10 vitesses 4Motion Style: 65 000 €

V6 3.0 TDI 240 boite automatique 10 vitesses 4Motion Aventura: 66 850 €