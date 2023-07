L'Opel Corsa Electric restylée affiche une autonomie WLTP allant jusqu'à 402 kilomètres

L'restylée adopte lade la marque, des phares matriciels Intelli-Lux LED et le lettrage Corsa implanté au centre du hayon arrière.Lerecouvre l'avant de la Corsa Electric et intègre en un seul élément la calandre du véhicule, les phares à LED et le logo Opel à l'éclair au centre.Selon le niveau de finition, le logo de la marque à l'avant et à l'arrière est présenté en noir ou en argent satiné mat.Les entrées d'air fictives dans la partie inférieure du bouclier avant permettent à la Corsa Electric d'asseoir sa silhouette sur la route.Le montant de custode « percé » semble permettre au toit (disponible en noir selon le niveau de finition) de flotter au-dessus du véhicule.La plaque signalétique de la Corsa apparaît au centre du hayon.La(en option) s'équipe d'un nouveau système d'infodivertissement.Ladispose de capacités graphiques, multimédia, de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle (IA) améliorées. Elle fournit un système de cockpit intégré, contextuel et sachant en permanence s'adapter, capable d'évoluer pour répondre aux préférences des passagers.Le principe « Detox to the max » a été appliqué : le système de navigation offre des services connectés, la reconnaissance vocale naturelle « Hey Opel » et des mises à jour « over-the-air ».Les affichages de l'écran tactile couleur de 10 pouces du système de navigation et multimédia et de l'écran d'information du conducteur sont plus clairs, de sorte que toutes les informations importantes puissent être consultées en une fraction de seconde.Les smartphones compatibles Apple CarPlay et Android Auto peuvent être connectés aux systèmes multimédias et rechargés sans fil.L'éclairage matriciel Intelli-Lux LED repose sur 14 segments de LED contrôlés individuellement. Le faisceau lumineux est « découpé » avec précision pour éviter d'éblouir les autres usagers de la route.Plusieurset aux manœuvres sont au catalogue.L'offre va d'une caméra de recul panoramique haute résolution à un régulateur de vitesse adaptatif, en passant par un limiteur de vitesse ou une alerte de collision avant avec freinage d'urgence automatique et détection des piétons.L'Opel Corsa Electric restylée est disponible avec deux options de propulsion électrique.La citadine électrique Opel est proposée avec uneet une, et avec uneet uneselon la norme WLTP (chiffres d'autonomie préliminaires).L'autonomie réelle peut varier dans des conditions d'utilisation quotidiennes et dépend de divers facteurs, en particulier du style de conduite adopté, des caractéristiques du parcours, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage, de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.Les deux motorisations électriques délivrent unLa batterie de la Corsa Electric peut être rechargée via uneLa batterie retrouve(valeurs préliminaires) de sa capacité totale en(recharge de 20 à 80%).La Corsa-e a remporté le « Volant d'or » en 20203 catégorie « Citadines » (Auto Bild et Bild am Sonntag numéro 45/2020).L'Opel Corsa Electric restylée démarre à partir de(Electric 136 Corsa).Deux niveaux de finition sont proposés (Corsa et GS).La finition d'entrée de gammecomprend, entre autres, une climatisation automatique monozone, un volant cuir Vegan, des jantes en alliage de 16 pouces, un pack sécurité (maintien actif au centre de la voie, aide au freinage d'urgence, alerte anti-somnolence, régulateur de vitesse), une pompe à chaleur, un frein de parking électrique, un écran tactile 7 pouces, le module Opel Connect, des vitres arrière électriques, une aide au stationnement arrière, des phares avant Eco Full LED et des projecteurs arrière halogènes.La finitiondispose, en plus, d'un écran tactile de 10 pouces avec Apple Car Play et Android Auto sans fil, une instrumentation digitale de 7 pouces, une caméra de stationnement 360°, une aide au stationnement avant/arrière et une peinture bi-ton avec toit noir.(Pack Techno et Pack Confort sur la finition Corsa et Pack Techno, Pack Confort et Pack Infotainment sur la finition GS), en complément des huit options, sont proposés.Electric 136 Corsa : 36 050 €Electric 156 ch autonomie étendue GS : 37 600 €