Le SUV familial hybride rechargeable MG EHS affiche un design dynamisé

Lancé en janvier 2021 sur le marché Européen, alors qu'il était commercialisé en Chine et en Thaïlande depuis 2018, lea enregistré plus de 6 500 commandes en France.Le MG EHS se distingue par unLa version restylée du SUV EHS affirme son caractère avec unfaisant écho aux derniers modèles du constructeur à l'octogone.Le MG EHS adopte les, avec une, un, uneet desà partir de la finition Comfort.La face arrière reçoit également un nouveauet un nouveau traitement des feux arrière.Les dimensions du MG EHS évoluent légèrement, avec une(soit 3,6 cm de plus) et une hauteur de 1,69 mètre (soit 2,1 cm de plus). La largeur et l'empattement restent inchangés avec respectivement 1,88 mètre et 2,72 mètres.Le SUV hybride rechargeable PHEV MG bénéficie également d'un système d'info-divertissement avec une interface repensée.Un processeur plus performant permet un accès aux fonctionnalités plus rapide et plus fluide.La connectivité CarPlay/Android Auto est intégrée à partir de la finition Comfort.La partie mécanique est inchangée : un(119 kW/162 ch et 250 Nm) fonctionne avec un(90 kW/122 ch et 230 Nm).Le MG EHS affiche uneavec unL'EHS accélère deLa boîte de vitesses transfère la puissance du moteur à essence et du moteur électrique aux roues avant.Le couple moteur du moteur à essence est transmis par une boîte de vitesses automatique à 6 rapports, tandis que le moteur électrique transmet la puissance par le biais d'une unité de transmission électronique à quatre rapports.Ensemble, ils forment une boîte de vitesses automatique à 10 rapports, permettant au véhicule de choisir le rapport adapté et de changer de vitesse rapidement dans toutes les conditions.Unealimente le moteur électrique du MG EHS hybride rechargeable.Le MG EHS peut parcourir(WLTP), sans aucune émission locale, uniquement grâce au moteur électrique.Le chargeur embarqué de 3,7 kW permet de recharger la batterie à un point de charge public (AC) en 4 heures 30 minutes environ.Le SUV hybride rechargeable MG est équipé d'un système de freinage par récupération, qui stocke l'énergie libérée lors de la décélération et la réutilise pour optimiser l'autonomie de la batterie ou réduire la consommation de carburant Les émissions moyennes de CO2 du MG EHS Hybride Rechargeable sont de 43 g/km selon le cycle WLTP.Le MG EHS est commercialisé à partir de(Comfort).Le MG EHS est disponible depuis début juillet 2023 dans tout le réseau MG Motor France.190 kW Comfort: 35 490 €190 kW Luxury: 37 990 €• Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)• Gestion intelligente des feux de route (IHC)• Freinage automatique d'urgence (AEB)• Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)• Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)• Aide au maintien dans la voie (LKA)• Avertissement de changement de voie (LDW)• Surveillance des angles morts (BSD)• Avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RCTA)• Capteurs de stationnement avant et arrière avec caméra de recul• Teinte de carrosserie « Dover White »• Vitres arrière surteintées• Capteur de pluie• Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement automatique• Jantes alliage 17 pouces (215/60 R17)• Accès et démarrage sans clé• Climatisation bi-zone avec bouches de ventilation arrière• Rétroviseur intérieur photochromatique• Volant gainé de cuir réglable en hauteur et profondeur avec commandes au volant• Sièges avant sport• Sellerie similicuir noir• Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions• Sièges avant chauffants• Câble de recharge domestique Type 2 Mode 2• Câble de recharge Type 2 Mode 3• Ecran tactile 10,1 pouces avec Navigation• Compteur numérique 12,3 pouces• Apple CarPlay/Android Auto• Phares et feux de jour à LED• Capteur de luminositéEquipements Comfort plus :• Camera 360°• Jantes alliage 18 pouces (235/50 R18)• Panneau de console centrale Premium• Eclairage d'ambiance• Pédalier aluminium• Toit ouvrant panoramique• Siège passager avant réglable électriquement dans 4 directions• Sellerie cuir noir Bader et Alcantara• Hayon électrique