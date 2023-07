Le SUV coupé du segment C Renault Arkana « Nouvelle Vague » en approche

Dévoilé en octobre 2020 dans sa version européenne, leintègre l'de la marque Renault Le SUV coupé du segment C Renault arbore le logo Renault « Nouvel'R » intégré à la calandre au centre d'un bandeau noir brillant qui effectue la jonction entre les projecteurs.L'ensemble forme uneLe dessin du logo « Nouvel'R » sert de base à la grille de calandre, basée sur la répétition de losanges façon déstructurée, en écho au losange central.Les traits latéraux de chaque losange ressortent visuellement grâce à un effet 3D qui les sculpte et donne de la profondeur à l'ensemble.Selon les versions, ces traits s'affichent en noir, en chrome satin ou en chrome noir.Le traitement vertical de la décoration de grille de calandre apporte plus d'homogénéité avec la grille située en partie basse du bouclier.Uneorne le bouclier sur les versions hautes de la gamme. Elle prend la teinte de la carrosserie en version Techno et s'affiche en gris satin en version Esprit Alpine.A l'arrière, le logo situé au centre du hayon revêt, comme à l'avant, une teinte chrome noir que l'on retrouve également pour le lettrage du nom et les canules d'échappement.Les feux arrière bénéficient d'un traitement cristal légèrement fumé.Le chrome des éléments décoratifs (calandre, contours de vitres, etc.) disparait au profit, selon les versions, de teintes noir, noir satin et noir grand brillant.Côté motorisations, l'Arkana conserve les motorisations actuellement proposées :et essenceLa motorisation E-Tech full hybrid 145 ch combine deux moteurs électriques (un « e-moteur » de 36 kW et un démarreur haute tension de type HSG - High-Voltage Starter Generator- de 18 kW) et un moteur thermique essence 4 cylindres 1.6 litre de 69 kW (94 ch), associés à une boîte de vitesses multimode à crabots sans embrayage et une batterie de 1,2 kWh.La boîte de vitesses dispose de 4 rapports pour le moteur à essence et de 2 rapports pour le moteur électrique principal.La motorisation E-Tech full hybrid offre jusqu'à 14 combinaisons de fonctionnement entre le moteur thermique et le moteur électrique au profit de l'optimisation du rendement énergétique.Les démarrages s'effectuent systématiquement en mode électrique. Il est possible de rouler jusqu'à 80 % du temps en mode électrique en ville, pour un gain de consommation en cycle urbain pouvant aller jusqu'à 40 % par rapport à un moteur thermique essence classique.Les émissions de CO2 du groupe motopropulseur hybride sont à partir de 105 grammes/km avec zéro contrainte de recharge.La motorisation E-Tech full hybrid 145 ch bénéficie de la fonction « e-save ». Accessible via l'écran central dans les réglages du véhicule ou ceux du mode de conduite pour les versions équipées des réglages Multi-Sense, elle permet de conserver un niveau minimal de charge de batterie à 40% pour bénéficier en cas de besoin d'une réserve pour circuler en mode électrique ou pour assister en continu le moteur thermique sur des pentes raides en montagne.Avec 163 000 exemplaires vendus, le SUV coupé Arkana occupe une place de choix dans la reconquête du segment C voulue par Renault, aux côtés du crossover électrique Mégane E-Tech electric et du SUV compact Austral Bousculant les codes avec son style de SUV coupé dynamique et spacieux, le SUV coupé Arkana est vendu sur plusieurs continents, en Europe, mais également en Australie, au Japon, au Chili, en Israël et en Nouvelle-Zélande.La motorisation E-tech full hybrid 145 ch représente 63% des ventes en Europe sur les six premiers mois de l'année 2023.Selon l'enquête NCBS FY2022, la motorisation hybride est le second critère de choix du Renault Arkana , derrière son design.Le Renault Arkana est proposé en trois finitions (Evolution, Techno et Esprit Alpine) et trois motorisations : E-Tech full hybrid 145 et essence mild hybrid 140 et 160.Les tarifs de l'Arkana débutent à partir de(mild hybride 140 EDC Evolution).Dès la version, l'Arkana dispose de la navigation en standard dans le système multimédia Renault Easy Link. Celui-ci est compatible sans fil avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay. L'écran numérique du tableau de bord affiche une diagonale de 7 pouces.Outre son bouclier sport avec sa lame aérodynamique couleur carrosserie, la version Techno se distingue par des jantes 18 pouces. Le logo et le lettrage arrière sont teintés en chrome satiné.Outre la lame de bouclier avant gris satin, la finition Esprit Alpine se distingue à l'extérieur par un badge spécifique gris schiste entouré d'un contour noir grand brillant, placé dans l'enjoliveur d'aile.Des jantes 19 pouces au dessin ajouré sont proposées.A l'intérieur, les sièges mixent Eco TEP et suédine. Les sièges sont ornés de surpiqûres horizontales bleues et accueillent sur leur dossier un logo Alpine. Les ceintures de sécurité se distinguent par la présence de deux bandes bleues.Les contreportes et le volant s'habillent de surpiqûres bleu-blanc-rouge tandis que la partie de la planche de bord située en face du passager avant est revêtue d'un décor façon ardoise.Les premières livraisons auront lieu à partir de novembre 2023.mild hybride 140 EDC Evolution: 31 000 €mild hybride 140 EDC Techno: 32 600 €mild hybride 160 EDC Esprit Alpine: 35 800 €E-Tech full hybrid 145 Evolution: 33 000 €E-Tech full hybrid 145 Techno: 34 600 €E-Tech full hybrid 145 Esprit Alpine: 37 600 €Sécurité• aide au démarrage en côte• airbags frontaux (passager avec désactivation), rideaux et latéraux avant• direction assistée électrique avec assistance variable• ESC avec ABS (assistance au freinage d'urgence)• frein de parking électrique• Renault appel d'urgence automatique (112)• système de surveillance de la pression des pneus• système Isofix (i-Size) aux 2 places arrière systèmes avancés d'aide à la conduite• aide au parking arrière• alerte de distance de sécurité (information dans l'écran conducteur)• alerte de franchissement de ligne• allumage automatique des phares avec capteur de luminosité• assistant de maintien dans la voie• commutation automatique feux de croisement / route• essuie-vitre automatique avec capteur de pluie• freinage actif d'urgence avec détection des piétons et cyclistes• limiteur de vitesse• reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse• régulateur de vitesseDesign• jantes alliage grises 17 pouces gris pyrite• projecteurs avant 100% LED : Renault LED pure vision Multimédia• Apple CarPlay et Android Auto sans fil• easy link 7 pouces avec navigation : système multimédia connecté avec écran tactile 7 pouces• traitement sonore Arkamys Classic avec 6 haut-parleursVie à bord• 4 lève-vitres électriques impulsionnels• accoudoir central avec rangement fermé, aérateurs et ports USB à l'arrière• banquette arrière avec dossier rabattable 1/3-2/3• carte Renault avec ouverture et démarrage mains-libres• climatisation automatique avec purificateur d'air• console centrale avec filet de rangement à l'avant côté passager• liseuse avant à LED• plancher de coffre amovible plat avec les dossiers de banquette arrière rabattus• rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables automatiquement• sièges avant conducteur et passager avec réglage en hauteur(EVOLUTION plus)Sécurité• frein de parking électrique avec fonction auto-hold systèmes avancés d'aide à la conduite• avertisseur d'angle mort• avertisseur de sortie de stationnement en marche arrièreDesign• bouclier avant spécifique avec lame F1 en couleur caisse• ciel de pavillon noir• jantes alliage 18 pouces Silverstone diamantées• projecteurs avant performance LED :Renault full LED pure vision• protections inférieures de porte chrome et noir brillant multimédia• chargeur de téléphone à induction intégré dans la console centrale• easy link 9,3 pouces avec navigation : système multimédia connecté avec écran tactile 9 pouces• instrumentation conducteur couleur 10,2 pouces personnalisableVie à bord• accoudoir central arrière amovible• multi-sense : personnalisation des modes de conduite et ambiance intérieure• rétroviseur intérieur sans cadre jour / nuit automatique (électrochrome)(TECHNO plus)Systèmes avancés d'aide à la conduite• active driver assist : assistance de conduite évoluée combinant régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt /redémarrage automatique avec les fonctions embouteillage et centrage actif dans la voieDesign• bouclier avant spécifique avec lame F1 en gris satiné• canules d'échappement noir brillant• jantes alliage diamantées gris et noir 19 pouces• levier de vitesse de type e-shifter• pédalier aluminium• protections inférieures de porte métallique foncées et noir brillant• rétroviseurs extérieurs noir brillant• sellerie spécifique en textile enduit grainé / suédine avec surpiqûres esprit AlpineVie à bord• sièges avant et volant chauffants• sièges conducteur et passager électriques, sièges avant électriques avec réglage en hauteur, siège conducteur avec réglage lombaire