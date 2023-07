La BMW Série 5 Berline affiche un langage stylistique moderne

La face avant de lade nouvelle génération se caractérise par uneDesservent de clignotants et de feux de jour.La calandre BMW est dotée d'unet d'un(en option).Sur le côté, la ligne d'épaule haute, les surfaces puissamment dessinées et les deux lignes de caractère façonnent la carrosserie athlétique de la berline routière BMW.Les, leset le chiffre 5 embossé à la base du montant C attirent l'attention.Les proportions étirées de façon dynamique se fondent dans un arrière puissant.Lesinterprètent de manière expressive la forme en L caractéristique de la marque.Par rapport à la génération précédente, la nouvelle édition de la BMW Série 5 a gagné 97 millimètres en longueur pour atteindre, 32 millimètres en largeur pour atteindre 1,90 mètre et 36 millimètres en hauteur pour atteindre 1,515 mètre. L'empattement a été allongé de 20 millimètres pour atteindreL'ambiance de l'habitacle évolue au sein d'un design moderne, caractérisé par un espace généreux pour ses occupants ainsi que l'utilisation de matériaux de haute qualité.Lede la BMW Série 5 comporte un nombre nettement réduit de boutons et de commandes par rapport à la précédente génération.L'est orienté vers le conducteur.Le système d'affichage entièrementse compose d'un écran d'information de 12,3 pouces et d'un écran de contrôle de 14,9 pouces.Le volant redessiné dispose d'une partie inférieure aplatie et d'un retour haptique sur les panneaux de commande.La BMW Interaction Bar rétroéclairée, en structure cristalline, s'étend sur toute la largeur du tableau de bord, et comprend des commandes tactiles.La BMW Série 5 Berline dispose defaisant partie de l'équipement de série.Les sièges Confort, proposés en option, offrent un large éventail de possibilités de réglages électriques.La nouvelle génération de BMW Série 5 propose un intérieur entièrement végan. Cela comprend les surfaces de sièges, le tableau de bord et les panneaux de portes, ainsi que le volant.Les surfaces des sièges de la version Veganza aux propriétés similaires au cuir sont disponibles en option avec une perforation décorative.La berline routière haut de gamme BMW de nouvelle génération est proposée avec desLes moteurs Essence et Diesel sont dotés de la technologie d'et associés à une boîte de vitesses Sport à 8 rapports.La BMW Série 5 est lancée en France avec des modèles quatre cylindres: la BMW 520i de 208 ch ainsi que les BMW 520d et BMW 520d xDrive disposant de 197 ch chacune.Le moteur 2.0 litres de ladéveloppe une puissance de 208 ch et un couple de 330 Nm. La 520i de 1 725 kg atteint une vitesse de pointe de 230 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,5 secondes.Le moteur 2.0 litres de ladéveloppe une puissance de 197 ch et un couple de 400 Nm. La 520d de 1 775 kg atteint une vitesse de pointe de 233 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,3 secondes.La gamme de la Série 5 sera complétée au printemps 2024 par deux variantes dotées d'une motorisation Hybride Rechargeable.Un nouveau moteur Diesel à six cylindres en ligne sera disponible à partir de 2024.L'équilibre caractéristique de la BMW Série 5 Berline entre une sportivité maximale et un confort de haut niveau est renforcé.Pour cela, l'empattement a été allongé.Les voies plus larges aux essieux avant et arrière, une répartition presque parfaitement équilibrée des masses sur les essieux (rapport 50/50), une construction légère et une rigidité accrue des liaisons entre la carrosserie et le châssis y contribuent.La technologie du châssis, tout comme les systèmes de contrôle, a été développée en fonction du modèle, de la répartition des masses associée et de la technologie moteur correspondante. Elle comprend un antipatinage à commande directe, un système de freinage intégré et une direction sport à démultiplication variable.Une, un système de freinage M Sport et la suspension Adaptive Pro avec amortisseurs à régulation électronique, direction IntegralActive à 4 roues directrices et gestion de la dynamique verticale sont disponibles en option.La suspension Adaptative M Pro (en option) comprend également la stabilisation active du roulis avec la fonctionnalité Active Roll Comfort.Une gamme élargie deet au stationnement est disponible de série ou en option.Le point fort des systèmes d'aide à la conduite est l(en option), qui comprendLa BMW Série 5 propose également un. Cette fonction permet d'atteindre un niveau supérieur d'interaction entre le conducteur et la voiture . Le véhicule suggère un changement de voie qui peut être effectué en regardant dans le rétroviseur extérieur pour confirmer le changement de voie. L'assistant de changement de voie actif prend automatiquement en charge les mouvements de direction nécessaires, si la situation de la circulation le permet.La BMW Série 5 Berline est équipée de l'assistant de stationnement, y compris l'assistant de recul.Avec le Park Assist Pro en option, le stationnement et les manœuvres automatisés sur une distance maximale de 200 mètres peuvent être commandés dans le véhicule ou à l'aide d'un smartphone à l'extérieur du véhicule.Le système d'affichage et de commande BMW iDrive avec « QuickSelect » contribue à l'expérience de conduite et de voyage caractéristique de la BMW Série 5 Berline. Il est basé sur le système d'exploitation BMW OS 8.5 et comporte un écran d'accueil avec des icônes de fonctions disposées verticalement du côté du conducteur. La fonction « QuickSelect » permet d'accéder directement aux fonctions sans avoir à passer par un sous-menu. Le système repose sur une structure de menu orientée vers les appareils du secteur de l'électronique grand public.Le BMW iDrive est associé au BMW Curved Display et au BMW Intelligent Personal Assistant. Il est conçu pour être utilisé au moyen d'un écran tactile et d'un langage naturel.La BMW Série 5 Berline dispose également de boutons au volant et du contrôleur BMW iDrive sur la console centrale.Le BMW Live Cockpit Navigation Pro (en option) comprend l'affichage tête haute BMW et la réalité augmentée sur l'écran de contrôle ou le combiné d'instruments.L'option BMW Natural Interaction est disponible pour contrôler les fonctions à l'aide de gestes.Leoffre une plus large gamme de contenus numériques pour l'information et le divertissement, des cycles de mise à jour plus rapides pour les fonctions et un accès optimisé à de nombreux services en ligne spécifiques.Le streaming vidéo est possible sur l'écran de contrôle, tout comme des jeux-vidéos embarqués. Avec la plateforme AirConsole, le conducteur et les passagers peuvent jouer à des jeux dits occasionnels lorsque le véhicule est à l'arrêt.Comme toutes les générations précédentes, la BMW Série 5 Berline est produite à l'usine BMW Group de Dingolfing, où sont également fabriqués les moteurs électriques et les batteries haute tension de la BMW i5.Question tarif, la nouvelle BMW Série 5 Berline démarre à partir de(520i Série 5).La nouvelle BMW Série 5 Berline sera disponible dans le réseau BMW à partir du mois d'octobre 2023.520i Série 5: 62 800 €520i M Sport: 66 850 €520d Série 5: 65 100 €520d M Sport: 69 150 €520d xDrive Série 5: 67 700 €520d xDrive M Sport: 71 750 €DESIGN EXTÉRIEUR.• 3ème feu stop à LED• Encadrement des vitres latérales en aluminium satiné• Entourage de calandre en Aluminium satiné• Feux arrière à LED• Feux de jour et clignotants avant et arrière à LED• Feux stop dynamique à technologie LED• Jantes 18 pouces à rayons en Y• Poignées de portes affleurantes• Projecteurs Advanced Full LED• Rétroviseurs extérieurs, couleur carrosserie, à réglage électrique asphériques et dégivrants, avec rappels de clignotants à LED intégrés• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et électrochrome côté conducteur• Welcome light (au déverrouillage du véhicule)• Teinte extérieure de carrosserie unie AlpinweissDESIGN INTÉRIEUR.• 3 appuis-tête arrière, 2 réglables en hauteur• 5 sièges• Accoudoir central à l'avant et à l'arrière (avec 2 porte-gobelets)• Banquette arrière rabattable 40/20/40• BMW Interaction Bar rétroéclairée• Ciel de pavillon tissu• Inserts décoratifs Dark Silver avec laque à effet Dark Graphite mat• Rétroviseur intérieur électrochrome• Sellerie Similicuir Veganza perforé Schwarz• Sièges avant Sport, chauffants• Tapis de sol en velours• Volant multifonction en Similicuir VeganzaSÉCURITÉ.• ABS (système de freinage antiblocage) y compris assistant de freinage d'urgence en virage• Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager avant)• Airbags de tête (au-dessus des 1ère et 2ème rangées de sièges)• Airbag central (siège conducteur)• Alarme antivol• Assistance au freinage• Assistant d'attention avec recommandation de pause• Appel d'Urgence Intelligent• Contrôle de la stabilité de la remorque• Contrôle dynamique de Stabilité DSC (Dynamic Stability Control)• Drive AssistComprend les fonctionnalités suivantes :- Speed Limit InfoIndicateur de limitation de vitesse et d'interdiction de dépassement.- Protection des piétons et des cyclistes- Détection de collision avant avec freinage- Avertisseur de changement de ligneVibration du volant si le véhicule change de voie sans clignotant.- Avertisseur d'angle mortAffiche un signal dans les rétroviseurs extérieurs lorsqu'un changement de voie présente un danger.- Avertisseur de collision arrièreEn cas de risque de collision, déclenche les feux de détresse, tend les ceintures de sécurité, redresse les dossiers et ferme les fenêtres.• Écrous de roues antivol• Feux de route anti-éblouissement• Limiteur et Régulateur de vitesse• Mesure individuelle de pression des pneumatiques avec surveillance des crevaisons• Park Assist avec caméra de reculComprend les fonctionnalités suivantes :- Caméra de reculVue grand angle de l'arrière du véhicule avec visualisation de la trajectoire sous un rayon de braquage maximum.- Assistant de marche arrière (Auto Reverse)- Assistant de stationnement• PC iBrake (PostCrash Collision Warning avec fonction de freinage) Portes arrière avec sécurité enfantsFONCTIONNEL.• BMW ID (profi ls conducteurs • BMW Live Cockpit Navigation Plus avec BMW Curved Display• Boîte de vitesses automatique 8 rapports avec palettes au volant• Bouton de démarrage Start/Stop• Buses de lave-glace dégivrantes• Buse de lave-glace pour caméra de recul• Capteur de pluie et allumage automatique des feux• Climatisation automatique 2 zones à fonctionnalités étendues• Dalle de recharge du smartphone par induction• Fonction "Follow me Home"• Frein de parking électrique 'Automatic Hold'• Pack Connected Pro (avec Apple CarPlay & Android Auto • Personal eSim• Prises 12V ( x4 • Prises USB-C (x4)• Recyclage de l'air et microfiltre à charbon actif• Sélecteur d'expériences de conduite My Modes• Sélecteur de modes de conduite : Comfort, Eco Pro, Sport• Sièges avant chauffants• Système audio 100 W avec 6 haut-parleurs• Tuner radio numérique DABSERVICES CONNECTÉS.Connectée en 5G à Internet via sa Personal eSim intégréeSystème d'exploitation BMW OS 8.5BMW Intelligent Personal AssistantEn plus des équipements de série, comprend :• Sellerie M Alcantara / Similicuir Veganza | Schwarz• Jantes 19 pouces M à rayons doubles style 935 M bicolores Black Grey• Inserts décoratifs Dark Silver M avec Aluminium Rhombicle• Suspensions DirectDrive• Volant M Sport en cuir• Shadow Line M brillant• Ciel de pavillon M anthracite• Éléments extérieurs et intérieurs M Sport