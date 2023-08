Le SUV électrique à batterie Toyota bZ4X repose sur une architecture modulaire dédiée

Leest le(Battery Electric Vehicle).Le modèle exclusivement électrique à batterie (BEV) conçu par Toyota inaugure l'appellation Toyota bZ (pour beyond Zero).Le Toyota bZ4X n'est pas une adaptation d'un modèle électrifié existant. C'est unconstruit sur une nouvelle plateforme Toyota dédiée aux véhicules électriques à batterie.Le Toyota bZ4X repose sur laqui intègre la batterie dans la structure du véhicule, offrant une rigidité optimisée et un centre de gravité bas.Toyota a travaillé avec Subaru pour la conception du Toyota bZ4X, bénéficiant ainsi de l'expertise reconnue de Subaru dans l'ingénierie des transmissions intégrales.Le Toyota bZ4X électrique est disponible enet avec uneLe modèle traction est doté d'une motorisation électrique e-Axle montée à l'avant qui développe(204 ch) et unLe modèle AWD à transmission intégrale utilise des e-Axle avant et arrière de 80 kW (109 ch) chacune, offrant une(218 ch) et. La transmission intégrale optimise les performances exceptionnelles en tout-terrain, tandis que les différents modes de conduite du système X-Mode offrent de la stabilité dans la boue et la neige.La batterie lithium-ion a une capacité deet comprend 96 cellules qui sont refroidies à l'eau et constamment surveillées individuellement pour déceler tout signe éventuelle d'anomalie ou de dégradation.La batterie est couverte à hauteur d'uneLa batterie bénéficie d'une garantie à hauteur d'une capacité d'au moins 70 % de sa capacité pendant(programme d'extension de garantie de la batterie).Le Toyota bZ4X offre uneLe Toyota bZ4X est livré avec unUne charge rapide à 100 % de la capacité de la batterie peut être réalisée en 30 minutes environ dans des conditions de température normales (150 kW).Lae-TNGA est conçue et optimisée spécifiquement pour les véhicules électriques.Une des particularités de l'architecture est de localiser la batterie (particulièrement mince), en tant qu'élément à part entière du châssis, ce qui permet d'obtenir un centre de gravité bas, un équilibre de poids avant/arrière équilibré et une rigidité élevée de la carrosserie.Le design extérieur épuré et puissant reflète le statut dedu bZ4X.Le véhicule inaugure unequi sera l'identifiant des modèles Toyota Bz.Le bZ4X allie le style avant-gardiste d'un véhicule électrique aux qualités originelles d'un SUV.Le design de la partie avant se caractérise par une forme enqui se distingue par des feux de jours très fins ainsi que l'accent mis sur les ailes de la carrosserie. L'ensemble donne une posture puissante au SUV Toyota sur la route.Vue de côté, la silhouette est élancée avec une faible hauteur, de fins montants avant et des protections latérales basses qui reflètent l'abaissement du centre de gravité.Les protections des passages de roue, les grandes jantes (jusqu'à 20 pouces de diamètre) repoussées vers les extrémités de la carrosserie et les bas de caisse généreux expriment le caractère d'authentique SUV de la voiture Le design intègre des éléments aérodynamiques, notamment des ouvertures profondément enfoncées dans le bouclier avant pour créer des flux d'air réguliers, un soubassement totalement caréné, un becquet de toit et un becquet arrière, un diffuseur sous le bouclier arrière et une lunette arrière inclinée à angle optimal.La grille de calandre est dotée d'un obturateur qui s'ajuste automatiquement pour canaliser le flux d'air de refroidissement vers la batterie et améliorer l'aérodynamismeLe design intérieur fait appel à des tissages doux et à des détails satinés pour créer l'ambiance d'un salon dans l'habitacle.Leest installé dans une position basse, ajoutant ainsi à la sensation d'ouverture et optimisant le champ de vision du conducteur.Le principeest appliqué par l'habitacle centré sur le conducteur dans lequel l'écran TFT de sept pouces rassemblant de nombreuses informations se trouve directement dans la ligne du regard du conducteur, au-dessus du volant, de sorte peut être consulté avec un minimum de mouvement des yeux.La console centrale est le centre de l'habitacle. Elle offre un total de 20 litres d'espaces de rangement, avec un compartiment ouvert dans sa partie inférieure et des espaces individuels pour tous types d'objets, smartphone, tablette, grande bouteille, etc.Le Toyota bZ4X est long de, large de 1 860 mm et haut de 1 600 mm.Le Toyota bZ4X bénéficie d'unLe SUV bZ4X est un SUV spacieux et confortable.Le grand empattement offre une habitabilité importante pour, ainsi qu'une capacité de chargement généreuse.Les passagers des sièges arrière sont bien installés avec un plancher plat, un espace pour les jambes de véhicules de plus grande taille et un mètre de distance avec les passagers des sièges avant.L'espace de chargement modulable comprend un plancher qui peut être réglé sur deux niveaux et qui dissimule un espace pouvant ajouter 71 mm supplémentaires à la hauteur de chargement.Avec les sièges arrière en place et le plancher en position basse, le. De quoi transporter deux VTT.Les sièges arrière peuvent êtreet leur inclinaison est réglable.L'espace sous le plancher accueille une boîte à outils et offre de la place pour un triangle de signalisation ou les deux câbles de recharge de série avec le véhicule. Le cache bagages pliable peut également y être rangé facilement.Le Toyota bZ4X utilise unequi intègre le moteur, l'onduleur et l'ensemble boîte-pont dans une seule unité. Des mesures ont été prises pour réduire les pertes d'énergie dans le moteur et l'onduleur, notamment l'utilisation d'un stator plus petit et d'un rotor haute vitesse/haut rendement, ainsi que l'adoption d'une huile à faible viscosité pour l'ensemble boîte-pont. L'e-Axle avant comprend une unité d'alimentation électrique (Electricity Supply Unit) qui regroupe toutes les fonctions de transformation de puissance en un seul élément. Des composants tels que le boîtier de dérivation et le relais DC sont intégrés à l'unité d'alimentation électrique.La versiondu bZ4X (1 895 kg) est propulsée par un moteur électrique de 150 kW (204 ch) développant 265 Nm de couple. Le bZ4X accélère de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h.Le SUV Toyota bZ4X est disponible avec un système de traction intégrale électrique avec des moteurs électriques séparés pour chaque essieu.Le bZ4X à(1 995 kg) est équipé de deux moteurs de 80 kW (109 ch) entraînant, l'un l'essieu avant, l'autre l'essieu arrière.Le modèle à transmission intégrale offre une puissance maximale de 160 kW (218 ch) avec 336 Nm de couple. La vitesse de pointe est de 160 km/h, tandis que l'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en 6,9 secondes.L'utilisation de la puissance des moteurs avant et arrière est optimisée pour réduire la consommation électrique globale. Seul le moteur avant est utilisé lorsqu'un faible couple d'entraînement est nécessaire.Le système de transmission intégrale dédié aux véhicules électriques à batterie à été développé par Subaru et Toyota. Le système confère au bZ4X une sécurité accrue dans des conditions de circulations difficiles et offre des aptitudes tout-terrain qui font référence.Le système XMode, avec ses différents modes de conduite, peut être utilisé pour s'adapter aux conditions de conduite avec des réglages spécifiques pour la neige/la boue, la neige épaisse et la boue (à une vitesse inférieure à 20 km/h), ou Grip Control pour une conduite tout-terrain plus exigeante (à une vitesse inférieure à 10 km/h).Le conducteur peut choisir parmi les différents réglages proposés par le système X-Mode, qui adaptent les performances en cas de neige/boue ou neige épaisse et boue (vitesse inférieure à 20 km/h), et activent le Grip Control pour une conduite sur des terrains plus difficile (vitesse inférieure à 10 km/h).L'utilisation du dispositif X-Mode avec Grip Control permet au conducteur de se concentrer sur la précision de la direction.Le système prend en charge la vitesse du véhicule en descente, en montée ou en palier.En descente, le conducteur peut utiliser l'aide à la descente (DAC) de la voiture pour un niveau d'assistance similaire.La plateforme e-TNGA confère au Toyota bZ4X une rigidité élevée et un centre de gravité bas qui constituent la base d'un comportement routier stable.L'utilisation d'un soubassement renforcé pour le support de radiateur, qui réduit le poids à l'avant de la voiture, limite son inertie et contribue à de meilleures performances de virage.Des réductions de poids ont été obtenues dans le compartiment du moteur avant, notamment grâce à des traverses en aluminium.L'utilisation d'aciers emboutis à chaud et à haute résistance à des endroits clés de la caisse apporte une rigidité optimale sans alourdir le véhicule.La partie arrière de la caisse comprend une structure à double anneau et une structure de support de pilier arrière qui offre une rigidité contribuant à résister à des forces d'impact pouvant provenir de plusieurs directions.Les montants avant sont fins tout en étant conçus pour résister aux forces d'impacts multidirectionnels.Le Toyota bZ4X reçoit une suspension avant de type MacPherson et une double triangulation à l'arrière. Les deux dispositifs intègrent une barre antiroulis.Le système de freinage à commande électronique utilise des disques ventilés à l'avant et à l'arrière. Il est calibré pour un contrôle facile avec une sensation à la pédale qui offre un équilibre optimal entre efficacité et dureté.La direction assistée électrique à crémaillère ajuste le niveau d'assistance en fonction de la vitesse du véhicule.Leest disponible en option. Il augmente la régénération de l'énergie de freinage, ce qui permet au conducteur d'accélérer et de ralentir le véhicule en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur.Le système de direction à commande électrique « steer by wire » One Motion Grip (disponible ultérieurement) s'affranchit de toute liaison mécanique entre le volant et les roues avant. Cette technologie ajuste l'angle de la roue avec précision en fonction de l'intention du conducteur.Le volant traditionnel est remplacé par la commande One Motion Grip, ce qui rend le fonctionnement plus fluide et plus facile sans avoir besoin de bouger les mains sur le volant.Le braquage complet peut être obtenu avec une rotation de 150 degrés.En l'absence de connexion physique avec les roues, les vibrations parasites issues des pneus sont bloquées.Le conducteur reçoit un retour de la surface de la route. La sensation est améliorée grâce à un contrôle de direction, dont les caractéristiques peuvent être modifiées en fonction du mode de conduite sélectionné.La batterie lithium-ion haute densité comprend 96 cellules et a une tension nominale de 355,2 V.La batterie lithium-ion a une capacité brute deAvec une batterie complètement chargée, l'autonomie devrait être supérieure à 450 km (selon version et transmission).La batterie est conçue pour fonctionner normalement dans une plage de températures ambiantes comprises entre moins 30 et plus 60°C.Grâce à un système de chauffage comprenant une pompe à chaleur, l'autonomie est préservée même à des températures inférieures à zéro, avec une perte plus limitée que sur les modèles concurrents.Le Toyota bZ4X offre une autonomie WLTP allant jusqu'àet jusqu'àUn toit recouvert de panneaux solaires permet de recharger la batterie pendant la conduite ou le stationnement. Le toit de panneaux solaires capte l'énergie du soleil pour générer de l'électricité et charger la batterie de la voiture. Il peut être utilisé lorsque le contact de la voiture est allumé ou éteint. Selon les calculs effectués par Toyota, il peut produire suffisamment d'énergie au cours d'une année pour permettre de parcourir 1 800 km, soit de quoi effectuer 11,7 km par jour.La réactivité du moteur électrique permet de disposer d'un système de freinage régénératif qui booste la régénération d'électricité. La décélération en roue libre est alors augmentée à 0,15 G lorsque le conducteur relâche l'accélérateur, assurant de façon naturelle environ 80 % du ralentissement.La version à traction affiche uneLa version traction intégrale offre une cLe Toyota bZ4X utilise une batterie adaptée à une charge à de très basses températures.Le temps de recharge de 0 à 100 % sur une prise domestique (8A) est de 39 heures.Un chargeur embarqué triphasé de 11 kW est disponible. Le temps de recharge de 0 à 100 % sur une Wallbox triphasée est de 6 heures 30.La batterie peut être chargée sur des bornes rapides sans compromettre sa durée de vie : une charge à 100 % peut être atteinte en 30 minutes environ sur une borne de recharge rapide de 150 kW (CCS2).La batterie haute densité est couverte par une garantie constructeur d'origine jusqu'à 8 ans ou 160 000 kilomètres, puis par le programme d'extension de garantie de la batterie, qui est activé par un bilan de santé annuel, jusqu'à 10 ans ou 1 million de kilomètres parcourus.Une(selon la première échéance atteinte).AprèsAprèsLa clé de la durabilité de la batterie, refroidie par eau, est la surveillance de la tension, du courant et de la température à l'échelle de chaque cellule. Si une génération de chaleur anormale est détectée, des contrôles sont automatiquement déclenchés. Des contremesures ont été mises en place pour atténuer toute dégradation des matériaux, et il existe des garanties dans le processus de fabrication pour empêcher la pénétration de corps étrangers dans la batterie.Des mesures spécifiques ont été prises pour protéger la batterie en cas de choc avant, arrière ou latéral. Un carénage inférieur en aluminium la protège lors des déplacements sur des terrains difficiles.Le bZ4X propose le Toyota Safety Sense de dernière génération avec des systèmes de sécurité passive développés pour offrir davantage de fonctionnalités ainsi qu'une surveillance détaillée de l'environnement de la voiture et des autres usagers de la route.Le Toyota bZ4X est équipé de la dernière version du(PCS) qui surveille en permanence la circulation pour détecter des dangers, avertissant le conducteur ou déclenchant un freinage d'urgence en cas de risque imminent d'impact. Un piéton qui descend du trottoir ou un véhicule arrêté sur le bord de la route peut inciter le conducteur à faire une embardée. Le système précollision (PCS) est prêt à aider le conducteur avec l'assistance à la direction d'urgence, aidant à contourner le danger tout en maintenant la voiture stable et dans sa voie de circulation. Le système précollision (PCS) identifie les risques de collision qui peut provoquer une accélération soudaine et brutale lors d'une conduite à basse vitesse, régulant alors automatiquement la force motrice et assurant le contrôle du freinage.Avec l'(LTA), le Toyota bZ4X garde fidèlement sa trajectoire, guidé par les marques sur la route, ou, si nécessaire, les bas-côtés ou le véhicule devant. Le système coopère avec le régulateur de vitesse adaptatif, de sorte que la vitesse du véhicule est ajustée automatiquement lors de la prise d'un virage sur une voie rapide. Le système surveille également l'action du conducteur sur le volant, les freins et la pédale d'accélérateur : s'ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps, il déclenche un dispositif d'arrêt d'urgence.L'utilise une caméra pour vérifier la position de la tête du conducteur.L'rappelle au conducteur la limitation de vitesse ainsi que les principales indications et dangers.Le(SEA) permet d'éviter d'ouvrir par inadvertance une porte de la voiture alors qu'un véhicule, un cycliste ou un piéton s'approche par l'arrière. Le système utilise l'avertisseur d'angles morts de la voiture pour scanner la route et faire clignoter une alerte si l'un des occupants du véhicule est sur le point d'ouvrir la porte et risque de provoquer une collision.L'est capable de scanner la route, de calculer les risques de collision et d'actionner les freins et la direction à un stade précoce pour prévenir un accident. Le système peut agir si une personne ou un cycliste est proche du bord de la route et sur le point de traverser.Le Toyota bZ4X dispose d'un écran tactile de 8 ou 12,3 pouces, selon les finitions, qui contrôle le système multimédia Toyota Smart Connect. Celui-ci offre un assistant vocal optimisé qui permet d'accéder au système multimédia et de commander un certain nombre de fonctions du véhicule, telles que la climatisation et les vitres.Le conducteur peut accéder à des services connectés via l'application Toyota MyT.La fonctionpermet de planifier à l'avance des trajets puis de les envoyer au système de navigation de la voiture, tandis que « Guidage de fin d'itinéraire » guide le conducteur une fois que le véhicule a été garé pour terminer à pied son trajet jusqu'à sa destination finale. L'analyse de la conduite, les rappels d'entretien, l'indication du niveau de charge de la batterie et l'activation des feux de détresse sont également disponibles via l'application.Toyota effectue à distance, de façon transparente, les mises à niveau logicielles, via le DCM (module de communication de données) de la voiture.Le Toyota bZ4X électrique démarre à partir de 46 900 euros (7 kW 2WD Pure).7 kW 2WD Pure: 46 900 €7 kW 2WD Origin: 55 000 €7 kW 2WD Origin Exclusive: 58 000 €7 kW AWD Origin: 58 000 €7 kW AWD Origin Exclusive: 61 000 €11 kW 2WD Origin: 55 000 €11 kW AWD Origin: 58 000 €DESIGN EXTÉRIEUR• Antenne de toit type requin• Barres de toit longitudinales• Becquet arrière• Coques de rétroviseurs peintes en noir laqué• Insert de bouclier inférieur avant noir• Insert de capot et passages de roue noir mat• Jantes en alliage 18 pouces Séquoia• Lunette et vitres arrière surteintées• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie• Seuils de portes en aluminiumSÉCURITÉ ET CONDUITE• Ajustement automatique des feux• Allumage automatique des feux• Direction électrique motorisée (RP-EPS)• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie• Feux antibrouillard à l‘arrière• Feux clignotants, feux de position à LED et feux de stop arrière à LED• Feux de route à LED triple projecteurs adaptatifs• Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage automatique des ouvrants en roulant• Fonction-tout terrain X-Mode (sur AWD uniquement)• Frein de stationnement électrique• Indicateur de sous-gonflage des pneumatiques• Kit anticrevaison• Kit de sécurité• Pare-brise dégivrant• Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables automatiquement avec rappels de clignotants• Rétroviseur intérieur électrochromatique• Système d'alarme avec fonction double verrouillage• Système d'assistance au démarrage en côte (HAC)• Système de freinage régénératif renforcé• Systèmes Toyota T-Mate• Banquette arrière rabattable 60/40• Buses de lave-glace dégivrantes• Chargeur à induction• Climatisation à régulation automatique bizone• Coffre à ouverture et fermeture électriques• Combiné d'instrumentation avec vision “tête haute“ de 7 pouces• Précâblage pour attelage• Préconditionnement de l'habitacle à distance• 1 prise 12 V, 3 prises USB à l‘avant, 2 prises USB à l'arrière• Sacoche de rangement pour câble de recharge• Sellerie noire en cuir synthétique et tissu• Services connectés MyT• Siège conducteur à réglage lombaire électrique• Siège conducteur coulissant à réglages électriques 8 positions• Siège passager coulissant à réglages manuels 6 positions• Sièges avant chauffants• Système d'appel d'urgence automatique “E-Call”• Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”• Tapis de sol• Toyota Smart Connect Plus• Vitres électriques avec système anti-pincement, descente et remontée à impulsion• Volant multifonction 3 branches, réglable manuellement en hauteur et en profondeurZOOM SYSTEMES TOYOTA T-MATE- Aide à la sortie sécurisée (SEA)Le système utilise le radar de surveillance des angles morts pour aider à prévenir une collision entre la porte ouverte d'un occupant et un véhicule ou un cycliste approchant par l'arrière. S'il y a un risque de collision, des indicateurs s'allument sur les rétroviseurs extérieurs et l'écran multi-information, ainsi qu'un signal sonore retentit pour alerter les occupants.- Avertisseur d'angle mort (BSM)Le système de surveillance des angles morts alerte le conducteur de la présence de tout véhicule qu'il n'aurait pas vu dans ses rétroviseurs latéraux, notamment lors d'un changement de voie.- Assistant visuel de conduite (DMC)Le système utilise une caméra située au-dessus du volant pour surveiller la vigilance et l'état du conducteur. Un avertissement est émis si le système détecte un état anormal, tel que la fatigue. Les données sont utilisées pour améliorer les performances du système d'arrêt d'urgence de la conduite grâce à une détection plus précoce de l'inattention.- Système de feux de route adaptatif (AHS)Le système est conçu pour garantir la meilleure visibilité possible à tous les usagers de la route lorsqu'ils conduisent de nuit. Il optimise automatiquement la répartition des phares, en occultant la zone où se trouve le trafic, afin que vos feux de route n'éblouissent pas les autres conducteurs tout en vous apportant une visibilité suffisante.- Système de rappel pour les sièges arrière (RSRS)Le système prévient le conducteur par un avertissement dans le combiné d'instrumentation si un passager ou un objet est laissé sur le siège arrière en quittant la voiture. Selon le modèle, après le verrouillage du véhicule, les feux de détresse et un avertisseur sonore sont activés.ZOOM SERVICES CONNECTES MYT- Coaching électriqueLe service de coaching électrique fournit des analyses sur le style de conduite, ainsi que des conseils utiles qui peuvent augmenter l'autonomie.- Retrouver ma voitureN'oubliez plus où vous êtes garé grâce à cette application alimentée par Google Maps qui indique précisément où se trouve le véhicule.- Car protectVérifiez si Le véhicule est bien verrouillé, que ce soit les portières, vitres, toit ouvrant ou capot depuis l'application MyT. Vous pouvez également contrôler si les feux sont éteints.- Rappel et réservation d'un entretien en ligneBasée sur l'analyse du kilométrage réel, la fonctionnalité avertit lorsqu'il est temps de planifier un rendez-vous en atelier et permet de réserver un créneau pour réaliser l'entretien.- Système d'appel d'urgence automatique E-CallEn cas d'accident et si les airbags se sont déclenchés, la voiture informe automatiquement les services d'urgence.- Voyants d'avertissementSi un voyant d'avertissement s'allume dans le véhicule, retrouvez sa signification dans l'application MyT.- Contrôle à distanceTout en étant à l'extérieur du véhicule, vous pouvez garder le contrôle total de la Toyota, depuis votre smartphone avec l'application MyT, grâce à une suite de services connectés disponibles :- Verrouiller/déverrouiller le véhicule- Relancer la climatisation- Activer les sièges chauffants.ZOOM TOYOTA SMART CONNECT PLUSSystème multimédia Toyota Smart Connect Plus- Ecran tactile 12,3 pouces avec affichage couleur haute définition, radio digitale DAB et système de téléphonie Bluetooth. Carte SIM incluse.- Connectivité smartphone.Les applications du smartphone se synchronisent instantanément via Apple CarPlay (connectivité sans fil) ou Android Auto (mode filaire, connexion avec un câble USB certifié).- Navigation connectée.Accès en temps réel aux informations routières et aux données utiles de navigation.- Navigation satellitaire intégrée.Guidage en l'absence de réseau mobile.- Zones de danger fixes.Le système vous identifie les zones de danger en amont.- 3D City Mapping.Grâce à la cartographie 3D (disponibilité selon les villes) donnant une reproduction fidèle de l'environnement (bâtiments et paysage), le guidage est plus clair.- Smart Parking.Possibilité de trouver une place de stationnement à proximité de la destination.- Assistant vocal ”Hey Toyota“.Grâce à la reconnaissance vocale avancée, vous êtes en mesure de contrôler les principaux éléments du véhicule simplement en dialoguant avec, que ce soit pour contrôler le multimédia, le téléphone ou la navigation.- 4 ans de mises à jour cartographiques et services connectés inclus.TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE• Câble de recharge Mode 2 (Type 2) 8 A / 5 mètres (domestique)• Câble de recharge Mode 3 (Type 2) 32 A / 7,5 mètres (Wallbox)• Chargeur embarqué de 11 kW• Pompe à chaleur• Programme ”Beyond Zero Academy“• Système d'avertissement acoustique d'approche du véhicule (AVAS)