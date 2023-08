Le grand SUV Mercedes-Benz GLS s'offre une calandre encore plus marquante

Lepasse par la case restylage.Quelques légers changements au niveau du design, de la technologie et de l'équipement font évoluer le confort, la connectivité et l'ambiance du grand SUV Mercedes-Benz à un niveau supérieur.Le modèle Mercedes-Benz GLS se reconnait à saLessont en finition Silver Shadow.Le pare-chocs est également plus visible. Il comporte des, combinées à un entourage en noir brillant.Laa été redessinée.À l'arrière, c'est l'intérieur desqui constitue a seule nouveauté.Avec ses dimensions extérieures généreuses, le Mercedes-Benz GLS offre un espace intérieur pouvant accueillirLaet un rapport de démultiplication conçu pour la puissance de traction permettent une charge de remorque jusqu'à 3,5 tonnes et un poids de la flèche jusqu'à 140 kg.L'attelage de la remorque comporte deux boulons supplémentaires au niveau du collet de la boule, sur lesquels un porte-vélo adapté peut être fixé. Sa capacité de charge est de 100 kg.Parmi les fonctions supplémentaires utiles en cas de remorquage, citons l'assistant de manœuvre avec remorque, le menu remorque mis à jour sur l'écran central et le planificateur d'itinéraire pour remorque qui permet de trouver des itinéraires optimisés lorsque l'on voyage avec une remorque.Pour les conducteurs du GLS circulant sur des routes tout-terrain difficiles, les composants ducomprennent une protection anti-encastrement et une garde au sol augmentée de 30 millimètres.La dernière génération dus'accompagne d'un nouveau look pour les écrans. Ceux-ci peuvent être personnalisés à l'aide de trois styles d'affichage (Classic, Sport, Discret) et de trois modes (navigation, assistance, service).Avec le style "Classic", le conducteur opte pour le design à deux compteurs avec tout le contenu familier entre les deux écrans ronds.Le style "sportif" est dominé par la couleur rouge, avec un design dynamique pour le compte-tours central.Dans le style "discret", le contenu est réduit à l'essentiel.Les deux écrans peuvent être affichés dans sept schémas de couleurs en liaison avec l'éclairage d'ambiance qui impacte de manière sensible l'atmosphère qui règne dans l'habitacle.Le mode "Off-Road" du MBUX transforme en expérience visuelle des contenus spéciaux tels que la pente, l'inclinaison latérale, la boussole et l'angle de braquage. Grâce au kit de stationnement de série avec caméra 360°, il offre la fonction "capot transparent". Lorsque le mode Offroad est activé, l'écran central affiche une vue virtuelle sous l'avant du véhicule. Cette vue est composée des images de la caméra 360°. Grâce au "capot transparent", les obstacles tels que les grosses pierres ou les nids-de-poule profonds sur la route sont mieux détectés.Le moteur essence de la, un six cylindres en ligne avec alterno-démarreur 48 volts, délivre 381 ch et un couple de 500 Nm auxquels peuvent être ajoutés ponctuellement 200 Nm et 16 kW/22 ch supplémentaires avec la fonction EQ Boost. Le V6 essence de 381 ch entraîne le GLS 450 4MATIC de 2 525 kg à une vitesse de pointe de 250 km/h. Malgré une surcharge pondérale prononcée, le GLS 450 4MATIC réalise le zéro à 100 km/h en 6,1 secondes.Le moteur essence V8 avec alterno-démarreur 48 volts dudélivre 517 ch et un couple de 730 Nm auxquels peuvent être ajoutés ponctuellement 200 Nm et 15 kW (20 ch) supplémentaires avec la fonction EQ Boost. L'alterno-démarreur intégré (ISG) prend en charge les fonctions hybrides comme la fonction « EQ Boost » ou la récupération d'énergie et permet de réaliser des économies de carburant . Le V8 essence de 517 ch entraîne le GLS 580 4MATIC de 2 640 kg à une vitesse de pointe de 250 km/h. Malgré une surcharge pondérale prononcée, le GLS 580 4MATIC réalise le zéro à 100 km/h en 4,9 secondes.Lediesel avec alterno-démarreur 48 volts fournit 367 ch et un couple de 750 Nm auxquels peuvent être ajoutés ponctuellement 200 Nm et 15 kW (20 ch) supplémentaires avec la fonction EQ Boost. Le V6 diesel de 337 ch entraîne le GLS 450 d 4MATIC de 2 615 kg à une vitesse de pointe de 250 km/h. Malgré une surcharge pondérale prononcée, le GLS 450 d 4MATIC réalise le zéro à 100 km/h en 6,1 secondes.Le moteur essence V8 avec alterno-démarreur 48 volts dudélivre 612 ch et un couple de 850 Nm auxquels peuvent être ajoutés ponctuellement 200 Nm et 16 kW (22 ch) supplémentaires avec la fonction EQ Boost. L'alterno-démarreur intégré (ISG) prend en charge les fonctions hybrides comme la fonction « EQ Boost » ou la récupération d'énergie et permet de réaliser des économies de carburant. Le V8 essence de 612 ch entraîne le GLS 63 AMG 4MATIC de 2 700 kg à une vitesse de pointe de 280 km/h. Malgré une surcharge pondérale prononcée, le GLS 63 AMG 4MATIC réalise le zéro à 100 km/h en 4,2 secondes.Les première livraisons du Mercedes-Benz GLS restylé sur le marché européen interviendront à partir du mois d'octobre 2023.Les tarifs du Mercedes-Benz GLS démarrent à partir de(450d 9G-Tronic 4Matic Executive).450 9G-Tronic 4Matic Executive: 116 500 €450 9G-Tronic 4Matic AMG Line: 121 500 €580 9G-Tronic 4Matic AMG Line: 145 800 €63 AMG 4Matic plus: 193 350 €450d 9G-Tronic 4Matic Executive: 114 850 €450d 9G-Tronic 4Matic AMG Line: 119 850 €EXTERIEURBaguettes de seuil avec monogramme « Mercedes-Benz » à l'avantCalandre à 4 lamelles en chrome argentéCapot moteur avec bossages stylisésHabillages de passage de roue dans le ton noirPack Chrome : baguette décorative de bas de glace et protection technique anti-encastrement à l'avant et à l'arrièrePeinture standard ou métalliséeProtection anti-encastrement chromée à l'avant et à l'arrièreRampes de toit finition aluminiumSystème d'échappement avec deux doubles sorties chroméesVitrage athermique foncé à partir des montants BINTERIEURPartie supérieure de la planche de bord en ArticoCiel de pavillon en tissu gris cristalÉclairage d'ambiance avec choix de 64 couleurs et 3 zones de couleurEclairage intérieur LED avec lampe de lecture dans les poignées gauche et droiteGarnitures en cuir noirInserts décoratifs en tilleul marron brillantPack chrome intérieur : éléments de commande en finition chromée argentéeINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉPavé tactile Touchpad sur la console centralePoste de conduite Widescreen avec écran du combiné d'instruments haute résolution de 31,2 cm (12,3 pouces) et écran média haute résolution de 31,2 cm (12,3 pouces)Système de sonorisation surround BurmesterINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ9 ports USB de type C répartis dans l'ensemble du véhiculeSet de câbles pour interface médiaAccoudoir dans la console centrale pour conducteur et passager avec bac de rangement intégréAppuie-tête réglables en hauteurBanquette arrière fixe trois places avec accoudoir centralBoîte à gants verrouillable et éclairéeClimatisation automatique Thermotronic à 4 zonesCONFORT ET FONCTIONNALITÉSPrise 12 V à l'avant et dans le coffreAccoudoir rabattable à l'arrièreAccoudoir rabattable pour le conducteur et le passager avantAccroche sac dans le compartiment de chargement gaucheAide à la montée Easy-EntryBoîte à gants verrouillable et éclairéeCache-bagages Easy-PackClimatisation automatique Thermotronic à 4 zones climatiquesConnexion Bluetooth pour téléphone portableDossiers arrière rabattables électriquement sur la 2ème et 3ème rangée de siègesDouble pare-soleilFermeture assistée des portesHayon Easy-Pack avec ouverture et fermeture par commande électriqueIntégration smartphone avec Android Auto et Apple CarPlayModule de communication (LTE Advanced) pour l'utilisation des services Mercedes me connectNavigation MBUX Premium avec navigation par disque dur avec affichage 3D, réalité augmentée MBUX pour la navigation, services de navigation, Live Traffic Information et communication car-to-x, mises à jour des données cartographiques gratuites jusqu'à 7 ans à partir de l'activationPack d'aide au stationnement avec caméras 360°Pack Keyless-Go (accès et démarrage sans clés) avec Hands-Free Access (ouverture du coffre mains-libres)CONFORT ET FONCTIONNALITÉSPack Mémoire :- Sièges conducteur et passager avant, colonne de direction et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec fonction Mémoire- Réglage électrique de l'approche des sièges et de la hauteur des appuie-tête- Soutien lombaire (4 réglages) côtés conducteur et passager avant- Réglage de la profondeur d'assise avec coussins sans interstice- Fonction de positionnement Pre-Safe pour le siège passager- Commande du siège passager avant côté conducteur- Hauteur de l'affichage tête haute à réglage électriquePack Rétroviseurs : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, éclairage périphérique avec projection du logo de la marquePorte-gobelets à l'avant et à l'arrièrePré-équipement pour la surveillance du véhicule incluant la localisation de celui-ci et la notification en cas de mouvementPré-équipement pour Live Traffic Information et communication Carto-X, utilisable gratuitement pendant 7 ans à partir de l'activationPré-équipement pour service de partage de cléPré-équipement pour services à distance via l'application Mercedes me sur smartphone (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me) incluant notamment :- Réglage de la température intérieure- Envoi d'adresses au système de navigation- Verrouillage des portesProjecteurs Multibeam à LED avec assistant de feux de route adaptatifs PlusRéception radio numérique DABRétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique de l'intérieurSièges conducteur et passager avant chauffantsSièges conducteur et passager avant climatisésSystème de charge sans fil à induction pour smartphone à l'avantSystème de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey Mercedes"Système multimédia MBUX avec fonctionnalités élargies (profils personnalisés, fonctions prédictives)Troisième rangée de sièges dotée de deux places assises à part entièrePack Premium Plus de série sur 580 4matic :- Toit ouvrant panoramique- Sièges multi-contours pour le conducteur et le passager- Chauffage de siège à l'arrière- Affichage tête haute- Assistant intérieur MBUX- Pack Air-Balance- Porte-gobelets chauffants/réfrigérants pour conducteur et passager- Eclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern- Pack Air Balance- Pack Energizing Plus- Pack Chauffage Confort- Climatisation automatique Thermotronic à l'arrière à 5 zonesSÉCURITÉ ET TECHNIQUEABS (antiblocage de roues) et BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, pré-remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag centralAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux pour le conducteur et le passager avant (Airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideaux à l'avant et à l'arrièreAlterno-démarreur intégré. Réunit le démarreur et l'alternateur dans un puissant moteur électrique (16 kW / 22 ch) qui assiste le moteur thermique (fonction Boost) lors des accélérations.Assistant de stabilisation en cas de vent latéralAttention Assist : système de détection de somnolenceAvertisseur sonore pour les piétonsBoite de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TronicCapteur de pluie et de luminositéDésactivation automatique de l'airbag passager avantDétecteur de panneaux de signalisationDirection assistée et asservie à la vitesseDynamic Select avec les programmes de conduite « Eco », « Comfort », « Sport », « Offroad» et « Individual »ESP (régulation du comportement dynamique) et ASR (antipatinage)Fonction d'arrêt/redémarrage "Stop/Start Eco"Frein de stationnement électriqueKit anti-crevaison TirefitLecteur d'empreinte digitaleLimiteur de vitesse en descente (DSR)Pack d' assistance à la conduite Plus incluant :- Assistant de régulation de distance Distronic actif avec assistant de limitation de vitesse actif et adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire- Assistant actif en cas d'embouteillage- Assistant directionnel actif (assistant de changement de voie et d'arrêt d'urgence)- Assistant d'arrêt d'urgence actif- Freinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)- Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement- Assistant de franchissement de ligne actif- Assistant d'angle mort actifPack protection antivol Guard 360° incluant :- Alarme antivol et antieffraction- Protection anti-soulèvement avec alertes visuelles et sonores en cas de modification de l'inclinaison du véhicule- Sirène d'alarme- Protection volumétrique (déclenchée en cas de détection de mouvements dans l'habitacle)- Alerte vol avec détection de dommages lors du stationnement (gratuite pendant 3 ans à partir de l'activation)- Autocollant Guard 360° sur les vitres avantRéservoir de carburant de 90 lSuspension pneumatique Airmatic : système d'amortissement actif et correcteur d'assise automatiqueSystème de contrôle de la pression des pneusSystème de fixation de sièges enfants à l'arrière i-SizeSystème Pre-Safe: systèmes de sécurité préventiveTransmission intégrale permanente sur les versions 4MaticExecutiveEXTERIEURJantes 50,8 cm (20 pouces) à 5 double branchesJupe avant avec grilles d'entrée d'air avec insert décoratif dans le ton noir brillantINTERIEURTapis de sol en veloursVolant multifonctions en cuir Nappa réglable électriquement avec boutons Touch-Control et palettes de changement de rapportSÉCURITÉ ET TECHNIQUEEXTERIEURElargisseurs d'ailes avant et arrière peints dans le ton carrosserieHabillages de bas de caisse AMG peints dans le ton carrosserieJantes alliage AMG 53 cm (21 pouces) à 5 doubles branches finition gris titane/naturel brillantJupe arrière AMG avec insert noir façon diffuseur et baguette décorative chroméeJupe avant AMG, sorties d'air au design sportif et expressif dans les habillages de passage de roueINTERIEURPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirsTapis de sol AMG en velours noir avec monogramme « AMG»Volant sport multifonction en cuir Nappa noir avec surpiqûres noires, panneaux de commande tactile, palettes de commande des rapports et enjoliveur de volant en chrome argentéSÉCURITÉ ET TECHNIQUESystème de freinage avec disques de frein surdimensionnés sur l'essieu avantEXTERIEURCalandre spécifique à AMG avec baguettes verticales en finition chromée brillante et logo AMGCapot moteur imposant aux bossages larges et bien dessinés et logo AMGEclairage de proximité avec projection animée du logo AMGElargisseurs de passage de roue AMG, habillages des bas de caisse AMG et rétroviseurs extérieurs peints dans le ton carrosserieJantes alliage AMG 53,3 cm (21 pouces) à 10 branches, finition gris tantale/naturel brillantJupe arrière AMG dynamique avec insert façon diffuseur et baguette décorative en finition chromée argentéeJupe avant AMG avec « jet wing » noir brillant intégrée, baguette décorative de « jet wing » et splitter avant chromés argentés et, prises d'air noires au look sportif marquantMonogramme « V8 Biturbo 4MATIC plus » sur les ailes avantPeinture métalliséeRampes de toit finition aluminiumSystème d'échappement Performance AMG avec doubles sorties en chrome brillantINTERIEURBaguettes de seuil éclairées AMG avec monogramme « AMG » éclairé et cache interchangeableCiel de pavillon en tissu noirGarnitures de siège en sellerie cuir Nappa AMGInserts décoratifs en tilleul marron brillant avec cache de porte-gobelets coulissant en finition laque noirePédalier sport AMGPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirsPlanche de bord et ligne de ceinture des portes en cuir NappaSièges avant AMG avec design spécifique à AMG et plaquette « AMG » sur les dossiersTapis de sol AMGVolant Performance AMG à 3 branches en cuir Nappa de couleur noire, avec méplat dans la partie inférieure et perforations dans la zone de préhension, boutons de commande tactiles, palettes de changement de rapport en aluminium argenté, touches du volant AMG, habillage d'airbag en cuir Nappa, repère 12 heures dans le ton noir et cache du volant avec monogramme « AMG »INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ2 ports USB-C à l'avant, 2 ports USB-C à l'arrièreAffichage tête haute avec réalité augmentée MBUX intégréeAssistant intérieur MBUXConnexion Bluetooth pour téléphone portableDouble pare-soleilEclairage d'ambiance avec 64 couleursIntégration pour smartphoneModule de communication (LTE) pour l'utilisation des servicesMercedes me connectNavigation haute résolution par disque dur MBUX Premium avec mises à jour des données cartographiques gratuites jusqu'à 7 ans à partir de l'activationPack MémoirePorte-gobelet avant tempéréPoste de conduite Widescreen composé de 2 écrans d'une diagonale de 12,3 pouces chacun ; avec contenus spécifiques à AMG comme Racetimer et menu de démarrage AMG ainsi que quatre styles d'affichage au choix (« Modern Classic », « Sport », « Discret » et « Supersport » spécifique à AMG)Pré-équipement pour Divertissement MBUXPré-équipement pour la surveillance du véhicule incluant la localisation de celui-ci et la notification en cas de mouvementPré-équipement pour Live Traffic Information et communication Carto-X, utilisable gratuitement pendant 7 ans à partir de l'activationPré-équipement pour service de partage de clé (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)2 ports USB-C à l'avant, 2 ports USB-C à l'arrièrePré-équipement pour services à distance via l'application Mercedes me sur smartphone (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me) incluant notamment :- Réglage de la température intérieure- Envoi d'adresses au système de navigation- Verrouillage des portesRéalité augmentée MBUX pour la navigationRéception radio numérique DABSystème de charge sans fil à induction pour smartphone à l'avantSystème de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey Mercedes"Système de sonorisation surround Burmester avec 13 haut-parleurs et puissance du système de 590 wattsSystème multimédia MBUX avec fonctionnalités élargies (profils personnalisés, fonctions prédictives)CONFORT ET FONCTIONNALITÉSCapteur de pluie et de luminositéChauffage de siège pour conducteur et passager avantChauffage des sièges arrièreClimatisation automatique Thermotronic à 4 zones climatiquesEclairage de proximité avec projection du logo de la marqueFermeture assistéeHayon Easy-PackPack Air-Balance avec flacon de parfum, ionisation et filtration de l'air amélioréePack Confort Keyless-GoPack d'aide au stationnement avec caméras 360°Pack Energizing Plus- Pack Chauffage Confort- Climatisation automatique Thermotronic à l'arrière à 5 zonesPack Rétroviseurs : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, éclairage périphérique avec projection du logo de la marquePhares Multibeam LED et feux arrière à LEDRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseRétroviseurs à commutation jour/nuit automatiqueRétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique de l'intérieurSièges climatisés à l'avantSièges multi-contours pour conducteur et passager avec climatisation des sièges et Pack Mémoire avec coussins actifs, effet de massage aux pierres chaudes, chauffage de siège Plus et ventilation de siègeSoutien lombaire à 4 réglagesToit ouvrantSÉCURITÉ ET TECHNIQUE4MATIC plus Performance AMG9G Speedshift MCT AMGABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction HOLD, aide au démarrage en côte, pré-remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAMG Active Ride Control basé sur AMG Ride Control plusAMG Track Pace Assistant de franchissement de ligne actifAssistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grâce à une caméraAssistant de stabilisation en cas de vent latéralAttention Assist : système de détection de somnolenceAvertisseur d'angle mortAvertisseur sonore pour piétonsCapot moteur actif pour la protection des piétonsClé du véhicule dans le ton noir brillant avec logo « AMG » et cadre enjoliveur en chrome matDésactivation automatique de l'airbag passager avantDifférentiel arrière autobloquant électronique AMGDirection paramétrique AMG à 2 niveauxDriver's Package AMGDynamic Select AMG avec programmes de conduite « Comfort », « Sport », « Sport plus », « Sol glissant », « Trail », « Sand » et « I » (Individual)Feux de stop adaptatifsFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFrein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Freins composites hautes performances AMG, étriers de frein peints en rouge et pourvus d'un monogramme « AMG » noir ; avec disques intégraux ventilésKit anti-crevaison TirefitPack Assistance à la conduite :- Assistant de régulation de distance Distronic actif- Assistant de limitation de vitesse actif- Redémarrage automatique étendu sur autoroute- Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire avec fonction de fin d'embouteillage- Assistant actif en cas d'embouteillage- Assistant directionnel actif avec avertissement Hands-off- Assistant de changement de voie actif- Assistant d'arrêt d'urgence actif (actif à tout moment)- Fonction de voie d'urgence- Freinage d'urgence assisté actif avec détection des véhicules, vélos et piétons- Fonction carrefour- Fonction de changement de direction- Fonction de freinage d'urgence en fin d'embouteillage- Affichage du danger via l'éclairage d'ambiance- Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement avec détection des vélos, des piétons et des véhicules- Assistant de franchissement de ligne actif- Assistant d'angle mort actif- Fonction d'avertissement à la sortie du véhicule lorsqu'il y a un mouvement de la main en direction de la poignée de la porte- Systèmes Pre-Safe- Pre-Safe Plus- Pre-Safe Impuls latéralRégulation du comportement dynamique (ESP) à 3 niveauxSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusVerre feuilleté anti-effraction Guard 360° avec isolation thermique et insonorisation intégrale