Le Hyundai Kona électrique se distingue par un design futuriste

Plus long de 150 mm que son prédécesseur, le(EV) de deuxième génération revendique désormais uneLe Kona électrique voit également sa largeur et son empattement progresser respectivement de 25 mm et 60 mm par rapport au modèle précédent (largeur de 1 825 mm, empattement de 2 660 mm) alors que la hauteur atteint 1 580 mm.Le Kona a d'abord été conçu dans sa version électrique par les équipes de design et de développement de la marque coréenne, avant d'être décliné dans une version hybride (HEV).LeUn compartiment de rangement de 27 litres est disponible sous le capot avant.Ces dimensions positionnent le Kona électrique de deuxième génération dans la catégorie desLe SUV électrique Hyundai affiche unLa face avant épurée du Kona électrique se distingue par des volumes sobres ce qui contribue à lui conférer une fluidité aérodynamique.La pureté du design de la proue est soulignée par les projecteurs effilés pixelisés « Pixelated Seamless Horizon ».Les pixels paramétriques utilisés sur le Kona électrique constituent l'un des éléments de design exclusifs.Les projecteurs « Pixelated Seamless Horizon » contribuent à rehausser le caractère distinctif du Kona électrique.Le Hyundai Kona électrique intègre de multiples surfaces paramétriques.Au niveau des flancs, la ligne d'embouti en diagonale marquée connecte visuellement la moulure chromée de ceinture de caisse au becquet.La poupe hérite de feux « Seamless Horizon » ainsi que d'un troisième feu stop (HMSL) qui s'intègre à la moulure chromée.Le style extérieur dynamique est rehaussé par des moulures de passage de roue aux lignes sculptées qui intègrent les projecteurs et les feux arrière.La déclinaison électrique du Kona bénéficie d'éléments graphiques pixélisés au niveau de la prise d'air et du bouclier arrière, de jantes alliage 19 pouces au design inspiré des pixels, de bas de caisse aérodynamiques, d'une moulure noire courant sur tout le pourtour du véhicule, et de rétroviseurs extérieurs et d'un toit noir (disponibles en option).Le SUV compact électrique Hyundai dispose de volets d'air actifs.Avec un, le Kona électrique revendique des performances aérodynamiques de premier plan sans faire de compromis sur le style.Sept coloris extérieurs sont proposés: Meta Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Atlas White, Shimmering Silver Metallic, Ecotronic Gray Pearl, Engine Red, Ultimate Red Metallic, ainsi que des combinaisons bicolores.D'un gabarit supérieur à celui de son prédécesseur, le SUV compact électrique Hyundai se dote d'un plus vaste espace de vie et d'un intérieur axé sur le conducteur.L'architecture intérieure du Kona électrique repose sur unerehaussant le caractère spacieux et élancé de l'habitacle.L'et le module flottant confèrent à l'habitacle une impression high tech.L'éclairage d'ambiance à LED contribue à rehausser l'expérience d'utilisation et la commodité.La transmission à commande électrique est implantée derrière le volant.Le Kona électrique peut être verrouillé, déverrouillé et démarré à l'aide de la clé Digital Key 2 Touch qui repose sur la communication en champ proche (NFC) des smartphones ou des montres connectées.Une caméra 360° (SVM) affiche une vidéo de l'environnement du véhicule.Le Hyundai Kona électrique est doté deLe système d'aide le conducteur à maintenir une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède et à dépasser les véhicules en amont.Le/ régulateur de vitesse adaptatif intelligent est couplé au système de navigation (NSCC)Leintègre l'aide à l'évitement d'urgence, la fonction croisement, l'aide au dépassement et l'aide au changement de voie.Lefait appel à la caméra du véhicule pour analyser le visage du conducteur et, s'il détecte des signes d'inattention, émet une alerte ou intervient si nécessaire.L'affiche la vue arrière du côté concerné lorsque le clignotant est activé.L'facilite la tâche du conducteur lors des manœuvres de stationnement.Le bouton dédié de la clé intelligente permet de faire avancer ou reculer le Kona hybride.On retrouve également parmi les technologies de sécurité active :- l'alerte de circulation transversale arrière avec fonction freinage (RCCA)- l'assistance active au maintien de voie (LKA)- l'assistance active au suivi de voie (LFA)- le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA)- la détection de fatigue du conducteur (DAW)- les feux de route intelligents (HBA)Le Hyundai Kona électrique propose des(Over-the-Air) qui permettent d'économiser sur les coûts et de disposer des derniers logiciels facilement.Le Kona électrique est proposé avec(48,4 kWh et 65,4 kWh) et deux motorisations électriques (114.6 kW et 160 kW).Laest couplée à unLe Kona électrique 114.6 kW / 48,4 kWh (1 690 kg) atteint une vitesse maximale de 162 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,8 secondes.La consommation d'énergie est de 14,6 kWh/100 km. L'autonomie est de 377 km sur la base du cycle WLTP.Laest couplée à unLe Kona électrique 160 kW / 65,4 kWh (1 773 kg) atteint une vitesse maximale de 172 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,8 secondes.La consommation d'énergie est de 14,7 kWh/100 km (chiffres provisoires, en attente d'homologation). L'autonomie est de 514 km sur la base du cycle WLTP.La recharge de 10 à 100% sur une borne de 11 kW prend 6 heures 23 pour la batterie de 65 kWh (5 heures 17 avec la batterie de 48,4 kWh).La batterie du Kona électrique 45 kWh peut se recharger de 10 à 80 % en 41 minutes environ sur une borne de recharge rapide (41 minutes environ pour le Kona 64,8 kWh).Laoffre un mode de conduite permettant d'accélérer, de décélérer et d'arrêter le véhicule en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur.Le système de freinage régénératif règle automatiquement le niveau de freinage régénératif en fonction du flux de circulation en amont.La fonction e-ASD (e-Active Sound Design) crée une sonorité virtuelle pour les personnes situées dans son entourage.L'habitacle bénéficie également d'une ambiance sonore, qui varie en fonction de paramètres tels que la vitesse, le couple, le statut du moteur et l'accélération.Le conducteur peut régler le volume et personnaliser le son perçu à l'intérieur de l'habitacle.L'projette sur le pare-brise les informations les plus importantes pour le conducteur (vitesse du véhicule, limitation de vitesse, etc.).La(Vehicle-to-Load) permet de recharger des appareils électriques domestiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule (puissance maximum de la fonction V2L : 3,13 kVA).Le Kona est l'un des piliers de la gamme Hyundai. En 2022, il était le deuxième modèle Hyundai le plus diffusé en France avec près de 13 000 immatriculations (hybride et électrique).La version électrique a représenté la moitié des volumes du Kona en France en 2022.Le Hyundai Kona électrique démarre à partir de 40 850 euros (48 kWh Intuitive).48 kWh Intuitive: 40 850 €48 kWh Creative: 41 850 €48 kWh Premium: 43 850 €65 kWh Intuitive: 44 250 €65 kWh Creative: 45 250 €65 kWh Premium: 47 250 €65 kWh Executive: 50 750 €Peinture métallisée: 650 €Peinture Atlas White: 300 €Toit et rétroviseurs contrastés Abyss Black: 450 €Pack Eco Style: 900 € (Incompatible avec les Packs Sécurité et Confort)- Appuie-têtes maillés spécifiques- Intérieur "Eco" Fossil Grey- Sellerie suedine et cuir- Sièges avant réglables électriquementPack Sécurité : 1 000 € (Incompatible avec les Packs Eco Style et Confort)- Affichage caméra des angles morts- Affichage tête-haute- Aide au stationnement arrière avec fonction freinage- Aide au stationnement avant et arrière avec- capteurs latéraux- Caméra 360°Pack Confort : 900 € (Incompatible avec les Packs Eco Style et Sécurité)- Hayon mains-libres intelligent- Capot de prise de charge chauffant- Système de chauffage par pompe à chaleurJantes alliage 17 pouces (remplacent les jantes alliage 19 pouces sur version 65 kWh / série sur version 48 kWh): 300 €Câble de recharge Type 2 / Type 2, triphasé 32 ampères, 5 mètres: 436,23 €Accès mains-libres et démarrage sans cléAide au stationnement avant et arrièreAssistance active à la conduite sur autorouteAssistance active au suivi de voieCaméra de reculChargeur embarqué triphasé 11 kWClimatisation automatique bi-zoneCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto Compteurs numériques 12,3 poucesFeux avant bi-LED et feux arrière à LEDFeux de route intelligentsFrein de parking électriqueFreinage d»urgence autonomeFreinage régénératif intelligentJantes alliage 17 poucesPlanificateur de trajetsProgrammation de la recharge et de la ventilationRégulateur de vitesse adaptatif intelligentRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueRétroviseurs rabattables électriquementServices connectés Bluelink et Hyundai LiveSystème de navigation Europe avec écran couleur tactile 12,3 pouces et programme de mise à jour à distanceSystème de préconditionnment de la batterieajoute à la version Intuitive :Chargeur sans fil pour téléphone compatibleEclairage d»ambiance à LED personnalisableFeux "Seamless Horizon" avec bandeau LEDFeux avant bi-LED type "projection" et clignotants à LEDOuïes de ventilation à l»arrièreSellerie cuir-tissuSièges avant chauffantsVitres arrière surteintéesVolant chauffantajoute à la version Creative :Affichage tête-hauteAlerte de circulation transversale à l»arrière avec fonction freinageAssistance à la sortie du véhicule pour passagers arrièreJantes alliage 19 pouces (batterie 65 kWh uniquement)Prise 220V aux places arrièreSièges arrière chauffantsSièges avant réglables électriquementSurveillance active des angles mortsajoute à la version Premium :Aide au stationnement à distance via télécommande (avant/arrière)Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voieCapot de prise de charge chauffantChargeur inversé (V2L) - Adaptateur pour prise de charge extérieureClé numérique - accès et démarrage par smartphoneFreinage d»urgence autonome avec fonctions croisement et changement de voieHayon mains-libres intelligentJantes alliage 17 pouces (remplacent les jantes alliage 19 pouces)Sellerie cuirSièges avant multi-confort avec dossiers inclinables et fonction mémoireSièges avant ventilésSon moteur virtuel personnalisableSystème audio premium Bose, 5 hautparleurs, 2 tweeters et subwooferSystème de chauffage par pompe à chaleur