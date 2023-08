Le SUV urbain Volkswagen T-Cross mis à jour en approche

Le SUV urbain Volkswagen T-Cross bénéficie d'une mise à jour.



Le design extérieur du Volkswagen T-Cross a été légèrement revisité, la dotation en équipements a été étendue, des fonctionnalités technologiques ont été ajoutées et l'habitacle a été redessiné.



Vu de l'extérieur, le T-Cross restylé est reconnaissable à son design revisité, à l'avant comme à l'arrière, avec des nouveaux projecteurs à LED, des feux de jour à LED et des feux arrière à LED.



Les feux matriciels à LED IQ.Light, le système d'éclairage proposé par Volkswagen, sont proposés.



La diagonale de l'écran tactile (de série) est de 20,3 cm (8,0 pouces).



Sur la version haute de gamme, la diagonale de l'écran est de 23,4 cm (9,2 pouces).



Toutes les versions du modèle quatre portes à cinq places sont équipées de série d'instruments de bord numériques.



La planche de bord du T-Cross a été entièrement redessinée.



Le tableau de bord se caractérise par des matériaux de surface de qualité agréables au toucher.



À l'avant, l'habillage des panneaux de porte sur les versions « Style » et « R-Line » bénéficie également de cette finition soignée.



La climatisation manuelle est proposée de série, la climatisation automatique (« Air Care Climatronic ») avec curseurs tactiles rétroéclairés est en option.



L'habitacle du T-Cross permet d'accueillir jusqu'à cinq personnes.



La banquette arrière peut être déplacée de 140 mm.



Lorsque tous les sièges sont occupés, le T-Cross offre un espace de rangement d'une capacité comprise entre 385 et 455 litres (jusqu'à la hauteur de la banquette arrière).



Lorsque la banquette arrière est rabattue, l'espace de chargement à plat atteint jusqu'à 1 281 litres.



Le siège du passager avant peut être rabattu. Lorsque le siège du passager avant est rabattu, la longueur de chargement de l'arrière à l'avant atteint 2 398 mm.



Le T-Cross peut être équipé en option du système d'assistance à la conduite semi-autonome Travel Assist.



Le système Travel Assist assure un contrôle longitudinal et latéral de la voiture en mode semi-autonome. En fonction de la circulation et de la vitesse autorisée, le système contrôle la vitesse du véhicule en accélérant et en freinant automatiquement. Le système Travel Assist peut gérer les limitations de vitesse, les virages et les ronds-points.



Parallèlement, le système d'assistance au contrôle de la trajectoire maintient le véhicule dans sa voie.



Le T-Cross, équipé de la boîte DSG, effectue automatiquement des manœuvres de freinage complet et de redémarrage (stop and go).



Le T-Cross est équipé de moteurs TSI à 3 cylindres qui fournissent 95 et 110 ch .



Le moteur à essence TSI à 3 cylindres de 95 ch est relayé par une boîte mécanique à 5 vitesses.



Le moteur à essence TSI à 3 cylindres de 110 ch est associé à une boîte mécanique à 6 vitesses ou à une boîte DSG à double embrayage à 7 rapports. La boîte DSG offre deux programmes de conduite: « Normal » et « Sport ».



La version de base du T-Cross comprend des équipements tels que des projecteurs à LED, des feux arrière à LED, une caméra multifonction, l'affichage dynamique de la signalisation routière, l'affichage numérique des instruments de bord (Digital Cockpit) et un écran d'infodivertissement autonome.



Avec la finition « Life », la dotation comprend des jantes alliage de 16 pouces et un volant multifonctions en cuir.



Les finitions « Style » (élégance) et « R-Line » (sportivité) permettent de donner un caractère affirmé à la voiture.



Question prix, le T-Cross démarre à partir de 25 700 euros (1.0 TSI 95 Life).



En quatre ans, le T-Cross a réalisé près de 1,2 million de ventes.



Avec une moyenne de 300 000 unités produites par an, le T-Cross, qui est proposé hors Europe sous la dénomination Tacqua et Taigun, figure parmi les modèles de la marque Volkswagen qui suscite le plus fort engouement auprès du public dans le monde.



La nouvelle génération du SUV urbain Volkswagen T-Cross arrivera sur le marché début 2024.



Les prix du Volkswagen T-Cross:



ESSENCE



1.0 TSI 95 Life: 25 700 €

1.0 TSI 115 DSG7 Life: 28 570 €

1.0 TSI 115 DSG7 Style: 32 030 €

1.0 TSI 115 DSG7 R-Line: 32 340 €



Les équipements de série du Volkswagen T-Cross:



Life



- 2 interfaces USB-C à l'avant et 2 à l'arrière

- 4 jantes en alliage léger 6J x 16 pouces

- Accoudoir central avant

- Aide au stationnement avant/arrière

- Airbags frontaux, latéraux et rideaux

- Assistant de maintien de trajectoire ‘Lane Assist'

- App-Connect sans fil : affichage et contrôle via l'écran tactile du véhicule, du contenu, des fonctions et des applications compatibles présents sur le Smartphone

- Capteur de pluie avec essuie glace automatique

- Climatisation manuelle

- Combiné d'instruments entièrement digital ‘Digital Cockpit'

- Préparation pour ‘VW Connect' et ‘VW Connect Plus'

- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

- Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrables électriquement

- Siège passager avant rabattable

- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

- Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' avec “Services de streaming et radio via Internet”

- Volant multifonction en cuir (avec palettes sur versions DSG)

- Système de freinage d'urgence ‘Front Assist'



Style



- 4 jantes en alliage léger 6,5J x 17 pouces ‘Manila'

- Caméra de recul ‘Rear view'

- Chargeur de smartphone par induction

- Climatisation automatique bi-zone

- ‘Digital Cockpit Pro' : combiné d'instruments entièrement digital haute résolution

- Éclairage d'ambiance intérieur

- ‘Keyless Access' : Système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop

- Projecteurs antibrouillard avant

- Projecteurs avant ‘IQ.Light Matrix LED'

- Rampes de pavillon argent

- Sièges avant confort avec réglage lombaire

- Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' ‘avec “Services de streaming et radio via Internet” via carte eSIM intégrée'



R-Line



- 4 jantes en alliage léger 6,5J x 17 pouces ‘Valencia'

- Caméra de recul ‘Rear view'

- Chargeur de smartphone par induction

- Climatisation automatique bi-zone

- Éclairage d'ambiance intérieur

- ‘Keyless Access' : système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop

- Pare-chocs spécifiques R-Line

- Projecteurs antibrouillard avant

- Projecteurs ‘IQ.Light Matrix LED'

- Rampes de pavillon argent

- Sièges avant confort avec réglage lombaires

- Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' ‘avec “Services de streaming et radio via Internet”

- Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%



Liens vidéos:



Volkswagen T-Cross 2024 (Extérieur)

Volkswagen T-Cross 2024 (Intérieur)

Volkswagen T-Cross 2024 (Conduite)