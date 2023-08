La Hyundai i20 restylée en approche

Larestylée arbore un design extérieur aérodynamique et moderne.La forme et le dessin de sont, ainsi que sa, ont fait l'objet d'une optimisation pour afficher un look moderne rehaussé de touches de sportivité.La poupe bénéficie d'unredessiné et de nouveauxLa Hyundai i20 conserve son allure dynamique grâce à saet à son long empattement. Ces caractéristiques contribuent à améliorer l'aérodynamisme du véhicule en réduisant sa résistance au vent, ce qui a pour effet d'optimiser son rendement énergétique.Laest soulignée par des feux arrière à LED en forme de Z.La citadine Hyundai est disponible en huit coloris extérieurs (Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Atlas White, Phantom Black Pearl, Aurora Grey Pearl, Dragon Red Pearl et Mangrove Green Pearl) et propose en option un toit noir biton.Dans l'habitacle, les ampoules ont été remplacées par despour offrir un meilleur éclairage de l'habitacle, et un éclairage d'ambiance multicolore.La i20 intègre de série un combiné d'instrumentation avec, des ports USB-C, une fonction e-Call reposant sur le réseau 4G, et des mises à jour cartographiques à distance.Elle reprend également des fonctionnalités de sa devancière, telles que leset le, Apple CarPlay et Android Auto , le socle de recharge par induction, et le système télématique Bluelink.La i20 propose(1.2 litre MPi 84 ch et 1.0 litre T GDi 100 ch) et trois transmissions (boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, boîte de vitesses manuelle à six rapports (iMT) et transmission à double embrayage à sept rapports 7DCT).Ledélivre une puissance de 84 ch et un couple de 117,7 Nm à 4 200 tr/min. La i20 1.2 litre 84 ch (1 088 kg) atteint une vitesse de pointe de 173 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 13,1 secondes.Ledispose d'une technologie 48V. Combinée au système 48V, la boîte manuelle iMT désolidarise le moteur de la transmission dès que le conducteur relâche l'accélérateur, permettant au véhicule de passer en mode décélération. Le système hybride léger 48 V contribue à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 Le moteur trois cylindres 1.0 T-GDi 100 ch, couplé à la boîte manuelle intelligente à 6 rapports (iMT), délivre un couple de 171,6 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min. La i20 1.0 T-GDi 100 ch atteint une vitesse de pointe de 188 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,4 secondes.La i20 1.0 T-GDi 100 ch est disponible avec la transmission à double embrayage à 7 rapports (DCT-7).La i20 1.0 T-GDi 100 ch DCT-7 atteint une vitesse de pointe de 185 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 11,4 secondes.Un plus grand nombre d'Hyundai Smart Sense sont de série.Le(FCA) en zone urbaine et interurbaine avec détection des piétons intègre la fonction cyclistes. Le système contribue à détecter et à éviter les collisions éventuelles avec les obstacles en amont.L'(LFA) permet de maintenir le véhicule dans sa voie de circulation.Plusieurs systèmes de sécurité sont également disponibles sur les versions supérieures.L'(RCCA) serre les freins si elle détecte un risque de collision avec d'autres véhicules à l'arrière ou sur les côtés lorsque la i20 quitte une place de stationnement en marche arrière.Le(BCA) affiche une alerte visuelle sur les rétroviseurs extérieurs en cas de détection d'un autre véhicule. Si nécessaire, il s'active pour éviter tout risque de collision ou en réduire la gravité.Le(NSCC) utilise le système de navigation du véhicule pour anticiper les virages ou lignes droites sur autoroute, et ajuste la vitesse du véhicule en conséquence pour une plus grande sécurité de conduite.Question prix , la Hyundai i20 démarre à partir de(1.2 84 Initia).Le lancement de la i20 restylée est prévu pour le troisième trimestre 2023 dans l'usine turque de Hyundai située à Izmit.1.2 84 Initia: 18 600 €1.2 84 Intuitive: 19 900 €1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Intuitive: 21 700 €1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Creative: 24 200 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Intuitive: 23 300 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Creative: 25 800 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Executive: 26 800 €Peinture métallisée: 550 €Peinture Polar White: 200 €Aide au démarrage en côteAide au stationnement arrièreAlerte de présence de passager arrièreAllumage automatique des feux de croisementAssistance active au suivi de voieCaméra de reculClimatisation manuelleCommandes au volantCompatibilité Apple CarPlay et Android AutoConnexion BluetoothDétection de fatigue du conducteurEnjoliveurs 15 poucesFeux de jourFeux de route intelligentsFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétonsLimiteur de vitesse intelligentPort USB-C de recharge à l'avantReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur de vitesseRétroviseurs extérieurs électriques et chauffantsSystème multimédia avec écran couleur tactile 8 poucesVerrouillage centralisé à distance avec clé rétractableVitres électriques avant et arrièreajoute à la version Initia :Accoudoir central avant coulissantCompteurs numériques 10,25 poucesConsole de rangement sous l'accoudoir avantFeux de jour et feux de position à LEDIntérieur bi-ton noir et gris clairJantes alliage 16 poucesPort USB-C de recharge à l'arrièreVitre électrique séquentielle coté conducteurVitres arrière et lunette arrière surteintéesVolant et levier de vitesses gainés cuirajoute à la version Intuitive :Accès mains-libres et démarrage sans cléCapteur de pluieClimatisation automatique avec capteur de désembuage automatiqueEclairage additionnel en virageEclairage d'ambiance à LED personnalisableChargeur sans fil pour téléphone compatibleEcran couleur tactile 10,25 poucesJonc de vitres chroméNavigation Europe avec programme de mise à jour à distanceServices connectés Bluelink avec carte SIM incluseServices connectés Hyundai LiveFeux avant bi-LEDJantes alliage 17 poucesRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueRétroviseurs rabattables électriquementajoute à la version Creative :Aide au stationnement arrière avec fonction freinageAide au stationnement avantAssistance active au stationnementFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance cyclistes et intersectionsPare-brise avec film acoustiqueRégulateur de vitesse adaptatifSurveillance active des angles morts avec alerte de circulation transversale arrièreSystème audio premium Bose, 7 hautparleurs, amplificateur et subwooferToit et rétroviseurs contrastés Phantom Black