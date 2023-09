Le ludospace Ford Tourneo Courier adopte une allure caractéristique de SUV compact

Dévoilé en version électrique E-Tourneo Courier, learrive en version thermique.Le E-Tourneo Courier électrique sera disponible à partir de la fin de l'année 2024.Le Tourneo Courier est un ludospace,Le Ford Tourneo Courier adopte unedans un format compact.Deset desrenforcent la largeur visuelle et l'allure robuste du véhicule compact Ford.Le style épuré optimise l'espace et la praticité d'un véhicule multi-activités compact à cinq places.Le ludospace offre un espace confortable pour les passagers et leurs effets personnels dans un format compact adapté à la ville.Long de, le ludospace Ford peut transporter confortablement cinq adultes et leurs bagages, avec une praticité optimisée grâce à saet unLes expériences numériques à bord sont centrées sur le tableau de bord "digiboard" qui comprend un combiné d'instruments entièrement numérique et le système d'infodivertissement Sync 4 contrôlé via un écran tactile de 12 pouces.L'habitacle connecté comprend l'intégration sans fil d'Android Auto et d'Apple CarPlay (nécessite un téléphone avec un service de données actif et un logiciel compatible), ainsi qu'un socle de chargement à induction pour rester connecté en déplacement (le chargement sans fil Qi disponible peut ne pas être compatible avec tous les téléphones portables).Des mises à jour automatiques peuvent améliorer les fonctionnalités au fil du temps sans qu'il soit nécessaire de se rendre chez un concessionnaire Ford.Conçu sur une plateforme Ford, le Tourneo Courier thermique est équipé d'un(trois cylindres) développant 125 ch, avec deux transmissions au choix : le 1.0 EcoBoost 125 ch Powershift à sept rapport et le 1.0 EcoBoost 125 ch boîte manuelle à six rapports.Le bloc 1.0 EcoBoost trois cylindres de 125 ch développe unLe Tourneo Courier 1.0 EcoBoost 125 atteint uneetLe Tourneo Courier est produit à Craiova, en Roumanie.Le Ford Tourneo Courier est disponible en: Trend, Titanium et Active.La version Active se singularise avec une couleur de toit contrastée, des passages de roues à l'aspect robuste et des barres de toit.Le Ford Tourneo Courier EcoBoost 1.0 litre 125 ch démarre à partir de(1.0 litre EcoBoost 125 Trend).Les premières livraisons interviendront à partir de janvier 2024.1.0 litre EcoBoost 125 Trend: 24 600 €1.0 litre EcoBoost 125 Titanium: 26 100 €1.0 litre EcoBoost 125 Active: 27 540 €1.0 litre EcoBoost 125 Powershift Trend: 26 400 €1.0 litre EcoBoost 125 Powershift Titanium: 27 900 €1.0 litre EcoBoost 125 Powershift Active: 29 340 €Principaux équipement de sérieÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Allumage automatique des phares• Phares antibrouillard avant• Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement - Non peints• Feux de jour• Portes latérales coulissantes• Ouverture pivot vitres arrière 2ème rangée• Grille de calandre couleur noire• Console de rangement au pavillon• Bac de rangement au tableau de bordCONFORT INTÉRIEUR• Air conditionné manuel• Lumière de courtoisie plafonnier• Tiroir de rangement de coffre• Écran tactile 8 pouces• Modem connecté FordPass• 2 ports USB avant• Siège conducteur avec soutien lombaire• Système Audio Sync4 n°2 :- Écran 8 pouces tactile- DAB, Bluetooth, AUX, USB, MP3- Android Auto et Apple Carplay sans fil- 6 haut-parleursSÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE• Pack Assistance Conduite 1 :- Assistance pré-collision (caméra)- Aide au maintien dans la voie- Régulateur de vitesse- Limiteur de vitesse intelligent- Reconnaissance des panneaux de signalisation- Allumage automatique des phares- Aide au stationnement arrière• ABS avec répartition électronique de freinage (EBD) et contrôle dynamique de stabilité (ESP)• Airbag latéral siège conducteur• Airbag latéral côté passager• Airbag rideau dans le siège conducteur• Airbag rideau - côté gauche• Airbag rideau - côté droit• Alarme de non-bouclage de ceinture conducteur & passager• Rappel de ceinture de sécurité aux sièges arrière avec détection de l'occupantJANTES SPÉCIFIQUES• Jantes acier 15 pouces 6.0 X 15 pouces Acier Road 5x2 branches= Trend plusÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Grille de calandre avant avec barre chromée• Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement - Noirs• Poignées de porte couleur carrosserie• Allumage automatique des phares• Barres de toit argentées• Lave/essuie-glace avant automatique à détecteur de pluie• Vitres arrière surteintées• Vitres arrière électriquesCONFORT INTÉRIEUR• Air conditionné à régulation automatique à recirculation d'air• Volant en cuir synthétique Sensico (matériau artificiel reconstituant l'apparence et la texture du cuir)• Lève-vitres avant électriques, à impulsion en descente et montée - côté conducteur• 2 ports USB arrière• Chargeur sans fil• Système Audio Sync4 n°2 :- Écran 8 pouces tactile- DAB, Bluetooth, AUX, USB, MP3- Android Auto et Apple Carplay sans fil- 6 haut-parleursSÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE• Pack Assistance Conduite 2= Pack Assistance Conduite 1 plus- Aide au stationnement avant- Caméra de recul• Capteurs de pression des pneumatiques• 2 télécommandes• Démarrage sans clé - KeylessJANTES SPÉCIFIQUES• Jantes alliage 6.5 x 16 pouces finition Sparkle Silver 5x2 branches= Titanium plusÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Grille de calandre nid d'abeille spécifique Active• Rétroviseurs rabattables électriquement et chauffants• Plaques de protection avant et arrière• Passage de roue couleur unie• Badge ActiveCONFORT INTÉRIEUR• Air conditionné manuel• Tapis de sol Active• Plaques de seuil Active portes avant (à partir du 26 février 2024)• Filet de compartiment à bagages• Système de navigation• Système Audio Sync4 n°2 avec Navigation :- Écran 8 pouces tactile- DAB, Bluetooth, AUX, USB, MP3- Android Auto et Apple Carplay sans fil- 6 haut-parleursSÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE• PACK AIDE À LA CONDUITE AVEC NAVIGATION= Pack stationnement plus- Navigation- Régulateur adaptatif Intelligent avec centrage dans la voie et Stop &Go (Boîte de vitesses automatique)/Régulateur adaptatif intelligent (Boîte de vitesses manuelle)- Alerte angle mort (BLIS) et aux intersections- Caméra de recul niveau 2- Volant cuir Sensico (matériau artificiel reconstituant l'apparence et la texture du cuir)- Rétroviseurs rabattables électriquement et chauffants• Reconnaissance des panneaux évoluéeJANTES SPÉCIFIQUES• Jantes alliage 6.5 x 17 pouces finition Black Machined 5 branches