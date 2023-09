La Honda Jazz e:HEV bénéficie d'une motorisation hybride retravaillée

Labénéficie de quelques retouches esthétiques, de modifications techniques et d'une motorisation hybride e:HEV retravaillée.Le modèle Advance arbore uneet des inserts de phare plus sombres.Les pare-chocs avant et arrière, plus sculptés, sont associés à des jupes texturées.Six teintes sont proposées: Blanc Platine Nacré, Gris Urbain Nacré, Rouge Cristallin Premium Métallisé, Bleu Nuit Radiant Métallisé, Noir Cristal Nacré, Blanc Perle Premium Nacré.Lacomprend deux moteurs électriques, un moteur essence combiné avec une batterie lithium-ion , une transmission automatique et trois modes de conduite qui offrent des niveaux élevés d'efficacité.Les changements apportés au système e:HEV se traduisent parLe(122 ch), alors que le).LeLepour unLa transmission automatique de la Jazz e:HEV de Honda a fait l'objet de modifications visant à améliorer sa réactivité et sa souplesse.Le modèle Advance bénéficie d'un concept de réponse à l'accélération revu afin d'augmenter la perception sensorielle de celle-ci.La technologie hybride e:HEV sélectionne automatiquement le mode approprié à la conduite : électrique, hybride ou thermique.Ledélivre une accélération immédiate.Leutilise le moteur essence pour alimenter en électricité le moteur électrique de traction.Leutilise le moteur essence en cas de conduite à vitesse stabilisée élevée, sur voie rapide, et recharge la batterie en même temps, pour une utilisation ultérieure en mode électrique ou hybride.La Honda Jazz e:HEV atteint uneetLe système hybride auto-rechargeable Honda affiche des émissions de CO2 qui commencent à 104 g/km (soit une consommation mixte de 4,6 litres aux 100 km) pour le modèle Advance, s'élevant à 106 g/km (soit une consommation mixte de 4,7 litres aux 100 km) pour le modèle Advance Sport.Pour différencier le modèledu reste de la gamme, la cartographie de la pédale d'accélération a été retravaillée afin d'offrir plus de puissance motrice et d'améliorer les caractéristiques de réactivité. En complément, la commande linéaire de l'embrayage a été revue pour donner au moteur à essence un point de changement de vitesse à un régime plus élevé de 6 300 tr/min.Pour exploiter les évolutions apportées à la motorisation, la configuration de la suspension du modèle Advance Sport a fait l'objet de modifications. Le taux de ressort avant a été diminuée de 8 % tandis que l'arrière a été augmenté de 20 %. Cet équilibre de la rigidité entre l'avant et l'arrière permet de réduire les forces longitudinales.Des amortisseurs plus rigides contribuent à augmenter la traction et la vitesse en virage.La Jazz e:HEV peut être équipée d'un crochet d'attelage pour remorquer jusqu'à 500 kg, ce qui permet la traction de petites remorques ou le transport de porte-vélos.La Jazz e:HEV se singularise par un agencement ingénieux de l'espace intérieur. L'agencement de l'habitacle repose sur le positionnement du réservoir de carburant au centre du châssis, sous les sièges avant.Cela permet à la Jazz e:HEV de disposer de sièges "Magiques" qui peuvent être rabattus ou relevés en fonction du volume de chargement souhaité, et d'afficher ainsi un haut niveau de modularité.Le volume du coffre de la Jazz e:HEV atteint(sièges arrière relevés méthode VDA).Une fois les sièges arrière rabattus, le volume du coffre jusqu'au toit passe à 1 205 litres (méthode VDA).La Jazz e:HEV fournit une suite complète deLe recours à une caméra panoramique haute définition permet d'offrir une meilleure perception de l'environnement du véhicule, avec la reconnaissance des bords de chaussée sans trottoir ni marquage au sol.Les systèmes de sécurité active ont été révisés pour être moins intrusifs lors de la conduite quotidienne.L' assistance à la conduite dans les embouteillages, Traffic Jam Assist, propose une assistance à la conduite dès 0 km/h, réduit la charge du conducteur dans les embouteillages et renforce les niveaux de protection contre les collisions.Les systèmes avancés d'assistance à la conduite sont associés aux dix airbags qui équipent la Jazz e:HEV, certains placés au niveau des genoux des occupants avant ainsi qu'au centre à l'avant.La technologie Honda Sensing lit les panneaux routiers et analyse la route en temps réel, anticipant les dangers potentiels grâce à des fonctions telles que la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, le système de freinage d'urgence et le limiteur de vitesse intelligent.En cas de risque de collision avec un véhicule ou un piéton, le système avertit le conducteur du danger tout en réduisant la vitesse pour limiter la gravité d'un éventuel choc. Le système détecte les piétons ou les cyclistes la nuit lorsqu'il n'y a pas d'éclairage public. Il freine si un véhicule venant en sens inverse coupe la route du véhicule ou tourne devant le véhicule.Le dispositif alerte le conducteur par un signal sonore et visuel en cas de déviation de la voie de circulation ou en cas de franchissement d'une ligne sans avoir actionné au préalable le clignotant.Le dispositif identifie les panneaux de signalisation et relaie l'information sur l'écran de l'ordinateur de bord.Le dispositif aide le conducteur à rester au milieu de la voie sur route et autoroute, ce qui demande moins de corrections de la direction au conducteur.Le dispositif (lorsqu'il est activé) limite l'allure à une vitesse prédéfinie par où à la vitesse maximale autorisée détectée par le système de reconnaissance de la signalisation.Cette fonction maintient une vitesse de croisière et une distance de suivi prédéterminées. Si le véhicule précédant s'arrête, la Jazz s'arrête à son tour sans avoir besoin de garder le pied sur le frein. Lorsque le véhicule de devant repart, il suffit d'appuyer sur l'accélérateur pour reprendre le cours normal de la conduite.Les feux détectent les véhicules face à vous, y compris venant en sens inverse et basculent automatiquement entre les feux de croisement et les feux de route.Le système avertit le conducteur lorsqu'un véhicule est détecté dans l'angle mort en émettant un signal lumineux dans le rétroviseur de la porte.En marche arrière, le dispositif d'alerte détecte les véhicules arrivant d'un côté ou de l'autre et alerte le conducteur de l'imminence d'un danger.Question prix , la Honda Jazz e:HEV restylée est commercialisée à partir de(1.5 i-MMD Advance).1.5 i-MMD Advance: 29 620 €1.5 i-MMD Advance Sport: 30 670 €• Jantes alliage de 16 pouces• Style "Advance" ( jupes avant et arrière couleur carrosserie)• Vitres surteintées• Pommeau de levier de vitesse en cuir• Volant chauffant• Navigation Garmin pour Honda Connect• Commande à la clé des rétroviseurs et des vitres• Vitres électriques à impulsion• 2 prises USB à l'arrière• Honda Connect : écran tactile 9 pouces, AM / FM / DAB, Apple CarPlay sans fil, Android Auto• Climatisation automatique• Volant Cuir• Sièges avant chauffants• Sièges magiquesEn plus des équipements disponibles sur l'Advance, la version Advance Sport comprend :• Palettes au volant contrôlant la récupération d'énergie et la décélération• Sélecteur de mode de conduite (Econ, Sport ou Normale)• Pédales "Sport" chromées• Jantes alliage 16 pouces diamantées• Style "Advance Sport" (pare-chocs avant et arrière couleur Noir Brillant)• Intérieur exclusif avec Suédine et Surpiqures Jaunes• Coques de rétroviseurs noires• Embout de sortie d'échappement chromé• Becquet de hayon• Volant sport 3 branches