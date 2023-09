Le SUV Honda ZR-V hybride revendique une expérience de conduite stimulante

Le SUV du segment C Honda ZR-V e:HEV hybride partage l'ADN de la berline Civic et reprend la conception de son châssis et de sa plateforme.



Le ZR-V e:HEV hybride se place entre le HR-V et le CR-V.



Le ZR-V e:HEV hybride affiche une silhouette de SUV sportive et revendique une expérience de conduite stimulante.



Une silhouette de SUV sportive



L'avant du SUV est dominé par une calandre stylisée en noir brillant, avec des barres verticales sur les modèle Advance, tandis que le modèle Sport est doté d'une finition exclusive à motif nid d'abeille.



L'extérieur du ZR-V est défini par l'alliance de surfaces lisses et ininterrompues s'étendant de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule, avec des interstices bien définis entre les panneaux et des détails stylistiques conçus avec précision, à l'image de la ceinture de caisse anguleuse.



Avec une allure affirmée et des surfaces épurées, le ZR-V e:HEV hybride manifeste une présence imposante sur la route.



La ligne épurée est perceptible dès l'avant du modèle dans les phares fins à l'esthétique clairement définie et dans la grande calandre.



Les phares effilés et la calandre noir brillant confèrent au SUV hybride e:HEV Honda une esthétique sophistiquée, qui se prolonge le long de ses flancs épurés jusqu'au pare-chocs arrière, surmonté par des feux horizontaux qui s'intègrent au hayon.



La finesse des phares est accentuée par le pare-chocs avant ciselé.



Sous les feux, le pare-chocs avant est doté d'une fente verticale discrète devant les roues avant, qui fait partie du guidage du flux aérodynamique visant à réduire la traînée du véhicule.



Les modèles Sport et Advance sont dotés d'un système d'échappement double, avec des contours chromés brillants et une finition brossée sous l'élément central.



Chaque panneau et chaque composant a été optimisé pour renforcer la visibilité et améliorer les performances aérodynamiques.



Des éléments stylistiques aérodynamiques se conjuguent aux surfaces lisses et épurées pour une gestion complète du débit d'air autour de la voiture.



Le spoiler de hayon fonctionne de concert avec la conception du module de feu arrière de manière à optimiser le flux d'air vers l'arrière de la voiture.



En complément du guidage du flux d'air et des sections de plancher optimisées, la zone de perte de flux du ZR-V a été minimisée pour offrir des performances aérodynamiques élevées.



Le ZR-V offre le choix entre cinq coloris extérieurs: Diamant Brillant, Mûre noire, Rouge Radiant, Blanc Platine et Bleu Abyssal.



Le ZR-V est équipé de jantes en alliage 18 pouces, avec une finition Matt Berlina Black pour le modèle Sport, tandis que le modèle Advance propose une finition effet diamant et Berlina Black.



Des dimensions de SUV du segment C



Avec une hauteur à vide de 1 620 mm, une largeur de 1 840 mm, une longueur de 4 568 mm et un empattement de 2 657 mm, le ZR-V est à la fois compact et spacieux.



Un intérieur sophistiqué



À l'intérieur du SUV du segment C Honda, les matières douces au toucher avec une finition raffinée se conjuguent à l'éclairage élégant dans tout l'habitacle pour créer une ambiance luxueuse.



Un écran tactile de neuf pouces est placé au centre de la partie supérieure du tableau de bord.



La console centrale en deux parties a été conçue pour incorporer le sélecteur de vitesse et le bouton du frein à main.



Le volant à trois branches est habillé de cuir lisse. Des boutons situés sur la branche gauche du volant permettent de régler l'audio, le téléphone et les paramètres, tandis que le sélecteur contrôlant l'interface du régulateur de vitesse et les informations du véhicule est placé sur la droite.



Des sélecteurs métalliques permettent le contrôle de la force de freinage régénératif de la motorisation e:HEV.



Les sièges incorporent une suspension épaisse avec une armature en résine coulée, conçue de manière ergonomique pour contribuer à réduire la fatigue du conducteur et du passager lors des longs trajets.



Une position de conduite surélevée



La position de conduite surélevée permet au conducteur de disposer d'un champ de vision large et dégagé au niveau du pare-brise et des vitres latérales.



Le champ de vision a été élargi en reculant les montants avant (A) autant que possible et en installant les bras des essuie-glaces avec gicleurs intégrés sous la ligne de capot, tandis que les lignes ininterrompues du capot contribuent à la visibilité vers l'avant.



Les rétroviseurs sont montés sur le revêtement des portes, à l'arrière des montants avant, pour réduire les angles morts et offrir une vision dégagée sur toute la longueur la voiture dans les rétroviseurs.



Une interface homme-machine permettant d'être connecté avec la voiture et le monde extérieur



Le tableau de bord TFT numérique haute définition de 7 pouces est situé derrière le volant sur le modèle Sport, et fonctionne avec un compteur de vitesse analogique pour présenter les informations essentielles dans un format élégant et facile à lire pour le conducteur.



Le modèle Advance bénéficie d'un écran TFT de 10,2 pouces entièrement numérique, conçu spécifiquement pour transmettre aux occupants une multitude de données sur le véhicule et des informations en temps réel, de manière claire et concise.



En complément, les nombreux points de charge et les technologies « homme-machine » (HMI) permettent aux occupants de rester connectés avec le monde extérieur via un écran tactile de 9 pouces situé au centre du panneau supérieur du tableau de bord.



L'écran tactile de neuf pouces affiche des données claires et instantanées pour le conducteur et le passager, avec des informations essentielles sur la sortie audio, l'heure et l'état du véhicule.



Les applications quotidiennes sont accessibles via l'écran tactile du ZR-V, de même que via la fonction de duplication des smartphones d'Apple CarPlay ou d'Android Auto.



Le modèle Advance bénéficie d'un affichage tête haute de cinq pouces (HUD), qui est projeté sur l'intérieur du pare-brise et présente au conducteur des informations prioritaires, telles que la vitesse, la navigation, les fonctionnalités Honda Sensing et les appels entrants, tout en préservant son champ de vision.



Un espace de chargement polyvalent à l'arrière



Le ZR-V offre 370 litres de chargement avec tous les passagers.



L'espace de chargement arrière doté d'une cloison de séparation, d'un couvre-bagages rétractable et d'un espace de rangement sous le plancher, offre un volume disponible à 1 291 litres en repliant les sièges arrière.



Le hayon automatique est de série sur les modèles Sport et Advance, facilitant le chargement et le déchargement si les occupants ont les mains pleines. Le système détecte le mouvement d'un pied sous le pare-chocs arrière du véhicule pour ouvrir le coffre, tandis qu'il le referme et le verrouille automatiquement lorsque les passagers s'éloignent du véhicule.



Une motorisation hybride éprouvée



La motorisation hybride intégrale conjugue une batterie lithium-ion et deux moteurs électriques compacts avec un moteur à injection directe et cycle Atkinson de 2.0 litres, et passe automatiquement entre les modes électrique, hybride et thermique sans intervention du conducteur.



Dans les environnements urbains, le véhicule roule principalement en mode électrique zéro émission locale, en exploitant les caractéristiques de souplesse et de réactivité propres à la conduite électrique. Lorsqu'une accélération puissante est sollicitée par le conducteur, la voiture passe en mode hybride pour propulser les roues via le moteur électrique, tandis que le moteur à combustion interne génère la puissance électrique requise.



À des vitesses de croisière élevées, sur autoroute, le système passe au mode thermique, alimenté de manière directe par le moteur essence avec le minimum de déperditions et l'assistance du moteur électrique si nécessaire. Lorsque la demande d'énergie motrice augmente pour atteindre la vitesse de pointe, le système repasse au mode hybride pour libérer la puissance maximale du moteur électrique.



Dans tous les modes de conduite, l'énergie de freinage et de décélération est récupérée pour améliorer l'efficacité globale. Grâce à la haute rigidité du vilebrequin et de l'arbre d'équilibrage secondaire, le moteur émet moins de vibrations sur la totalité de la plage de régimes du moteur.



La commande linéaire de passage des vitesses fait correspondre le son du moteur à son régime.



La motorisation e:HEV hybride fournit une puissance totale de184 ch ( 135 kW) avec un couple de 315 Nm.



Le ZR-V de 1 604 kg atteint une vitesse maximale de 173 km/h sur circuit et abat le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes.



La motorisation e:HEV génère des émissions de CO2 à partir de 131 g/ km (WLTP) avec une consommation de carburant de 5,8 litres aux 100 km (cycle combiné WLTP).



Un sélecteur de conduite



Un sélecteur de conduite permet de passer entre quatre modes de conduite: «Normal», «Sport», «Eco» et «Neige».



Le mode Sport affine la réponse de l'accélérateur et améliore les performances, tandis que le mode Eco ajuste la réponse de l'accélérateur pour améliorer la consommation de carburant.



Le mode Neige adapte la réponse de l'accélérateur pour conduire sur des surfaces à faible adhérence, en vue de réduire la charge du conducteur dans des conditions difficiles.



Un châssis à la fois léger et rigide



Le châssis rigide et léger exploite les concepts déjà mis en œuvre sur les plateformes Civic et CR-V.



Il a été conçu pour offrir les caractéristiques de conduite et les niveaux d'agilité que l'on retrouve habituellement sur les berlines dynamiques.



La direction est à la fois souple et gratifiante grâce à une logique de contrôle raffinée et des composants basse friction, tandis que la suspension arrière multibras et les bras optimisés contribuent à une conduite stimulante.



Le système de direction électrique assistée (EPS) avec contrôle de la rétroaction, ainsi que les rotules à faible friction procurent une conduite à la fois sans effort et réactive. L'utilisation de matériaux haute résistance et d'adhésifs structurants offre un degré supplémentaire de rigidité du châssis.



Le système de direction électrique assistée (EPS) est doté d'un roulement de colonne de direction affiné pour réduire la friction et améliorer la direction. Un capteur de couple sans contact mesure les efforts de direction du conducteur, et un contrôleur de moteur (ECU) détermine le degré d'assistance du moteur électrique nécessaire, ce qui produit une sensation de direction naturelle.



À l'avant, la suspension à jambe de force MacPherson est fixée à un sous-châssis en aluminium léger, avec une armature et des nervures qui procurent rigidité et stabilité.



La suspension arrière multibras et le sous-châssis flottant fonctionnent ensemble pour offrir une direction prévisible et sécurisante, tandis que le sous-châssis léger et les bras optimisés contribuent à une gestion des bruits et des vibrations de premier ordre.



Une structure rigide



Une combinaison d'éléments structurels souples et rigides, notamment un châssis en acier haute résistance, s'ajoute à une carrosserie qui offre une protection élevée en cas de collision frontale, arrière ou latérale. Le placement stratégique d'acier haute résistance contre des éléments souples permet de dévier l'énergie des impacts et de protéger les occupants en cas d'accident.



Le châssis complexe est également doté de la technologie ACE de Honda. La structure de carrosserie à compatibilité avancée ACE (Advanced Compatibility Engineering), utilise un réseau de structures à l'avant du châssis pour absorber et dévier l'énergie en cas de collision frontale. Cela permet de réduire l'énergie transmise à l'habitacle ainsi que de disperser de manière plus homogène les forces transmises aux autres véhicules impliqués.



Une suite avancée de technologies de sécurité Honda Sensing



Le SUV Honda embarque un système complet d'airbags et un système anticollision performant.



Le modèle est équipé de 10 airbags, dont un airbag frontal central pour éviter les chocs entre le conducteur et le passager avant en cas d'impact latéral, et un airbag au niveau du genou pour les occupants avant. Tous les airbags du ZR-V sont dotés de la technologie i-SRS de Honda, qui génère une pression uniforme autour de l'airbag de manière plus rapide qu'un système conventionnel.



Le ZR-V est équipé de série des technologies avancées Honda Sensing.



La caméra et les capteurs du ZR-V bénéficient des dernières technologies de Honda. À l'avant, le système comprend un objectif grand angle avec un champ de vision horizontal de 100° qui, associé à une puce de traitement d'image à haute vitesse, améliore la précision de détection des objets du système de freinage pour la prévention des collisions et d'autres applications.



Les technologies avancées Honda Sensing exploitent les données de la caméra en conjonction avec un éventail de capteurs haute technologie, pour prévenir et seconder le conducteur dans des scénarios de conduite potentiellement dangereux.



Le système de freinage pour la prévention des collisions actionne les freins s'il détermine qu'une collision frontale est inévitable. Un signal sonore retentit et, si nécessaire, les freins sont automatiquement actionnés.



Activé en permanence par défaut, le système de prévention des sorties de route alerte le conducteur si le véhicule sort de sa voie sans que les clignotants aient été enclenchés.



Il est complété par le système d'assistance au maintien dans la voie de circulation LKAS (Lane Keeping Assist System), qui réduit la charge du conducteur et assure le bon positionnement de la voiture en apportant une assistance discrète aux mouvements de direction pour que le ZR-V ne quitte pas la voie détectée.



Le système d'assistance dans les embouteillages (Traffic Jam Assist) réduit la charge de travail du conducteur dans une circulation dense à basse vitesse en contribuant à maintenir le véhicule dans sa voie, dès 0 km/h. Lorsque la circulation se fluidifie à nouveau, à partir de 72 km/h, le système passe automatiquement au mode d'assistance au maintien dans la voie de circulation.



Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic Sign Recognition System) détecte et reconnaît automatiquement plus de 90 % des panneaux et les affiche sur le tableau de bord derrière le volant. Le système peut rapidement avertir le conducteur s'il s'approche d'un panneau spécifique, tel qu'une limitation de vitesse ou une autre restriction. Il peut également informer le conducteur au préalable de la présence de panneaux, pour lui permettre d'anticiper les croisements.



Les phares adaptatifs passent automatiquement des feux de route aux feux de croisement lorsqu'un véhicule arrive en sens inverse ou qu'un véhicule est détecté en amont. Les feux de route automatiques sont activés au moyen du capteur avant, qui les allume automatiquement pendant la conduite de nuit ou dans des conditions médiocres, en cas de brouillard par exemple.



Le système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Attention Monitor) permet au conducteur d'être alerté en cas de baisse de la vigilance, pour améliorer la réactivité lors de longs trajets. Le système utilise un capteur d'angle pour mesure le degré des corrections du volant effectuées par le conducteur afin de bien rester dans sa voie. S'il perçoit une activité de correction inhabituelle et continue, le système invite le conducteur à faire une pause. Le système de surveillance de l'attention du conducteur reste actif en continu et les utilisateurs peuvent personnaliser les alertes dans le menu paramètres à partir de l'écran audio.



Le ZR-V e:HEV hybride cible des acheteurs jeunes et soucieux de leur image.



Le Honda ZR-V e:HEV hybride est commercialisé à partir de 47 450 euros (2.0 i-MMD Sport).



Les prix du Honda ZR-V e:HEV hybride



2.0 i-MMD Sport: 47 450 €

2.0 i-MMD Advance: 48 950 €



Les équipements de série du Honda ZR-V e:HEV hybride



SPORT



Sécurité



Système d'antiblocage des freins ABS

Airbags - Conducteur & Passager avant

Airbags - Conducteur SRS

Airbags - Passager SRS avant déconnectable

Airbags - Genoux - Conducteur & Passager avant

Airbags - Central avant

Airbags - Latéraux avant et arrière

Airbags - Rideaux avant et arrière

Ceintures de sécurité avant et arrière avec enrouleur à verrouillage d'urgence (ELR)

Ancrages Isofix / I-Size

Répartiteur électronique de freinage (EBD)

Assistance au freinage d'urgence

Signal de freinage d'urgence automatique

Système d'alerte anticollision frontale

Système de prévention des collisions par freinage

Système de prévention des collisions par régulation de l'accélérateur (vers l'avant et l'arrière)

Freinage automatique à basse vitesse

Suivi automatique à basse vitesse

Limiteur de vitesse ajustable

Limiteur de vitesse intelligent

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

Système de surveillance de la pression des pneumatiques

Système d'appel d'urgence (eCall)

Alerte de franchissement de ligne

Système d'assistance au maintien dans la voie de circulation

Système de prévention des sorties de route

Contrôle électronique de trajectoire

Assistance à la conduite dans les embouteillages



Sûreté



Système d'immobilisation électronique

Verrouillage centralisé (2 clés)

Système d'alarme

Déverrouillage des portes paramétrables

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé

Cache bagage enroulable



Intérieur



Inserts intérieurs de portes avant Similicuir surpiqué argenté avec & Plastique Noir

Inserts intérieurs de portes arrière Similicuir & Plastique Noir

Poignées de porte intérieures chrome platine

Pédalier sport

Volant - cuir

Sellerie cuir synthétique et tissu (noir)

Tableau de bord et console Surpiqués argent



Fonctionnalités, Technologie et Performance



Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile Handling Assist)

Fonction Econ déconnectable

4 Modes de conduite (Eco/Normal/Snow/Sport)

Frein de stationnement électrique automatique

Maintien de freinage

Direction à assistance électrique

Assistance au démarrage en côte

Affichage multi-informations 7 pouces

Commandes de freinage / décélération régénérative (palettes)



Confort et Ergonomie



Prise accessoire (Avant & Coffre)

Climatisation automatique bizone

Ventilation arrière

Rétroviseur intérieur - Automatique jour / nuit

Rétroviseurs extérieurs - Réglables électriquement

Rétroviseurs extérieurs - Chauffants

Rétroviseurs extérieurs - Rabattables électriquement

Rétroviseurs extérieurs - Indexés à la marche arrière

Essuie-glaces automatiques

Régulateur de vitesse adaptatif

Vitres - Electriques (Avant et arrière)

Vitres - Télécommandées

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Sièges chauffants - Avant

Siège conducteur - Réglage en hauteur Electrique

Siège conducteur - Réglages électriques (8 voies)

Siège passager avant - Réglages électriques (4 voies)

Sous coffre

Coffre électrique avec détection de pied et fermeture à l'éloignement

Poche aumônière - Siège conducteur

Poche aumônière - Siège passager

Accoudoir conducteur et passager

Accoudoir central arrière

Banquette arrière fractionnable 60/40

Fixations de filet à bagages

Radars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière)

Caméra de recul

Compartiment pour lunettes



Ambiance intérieure



Eclairage d'ambiance blanc (espace aux pieds avant)

Eclairage d'ambiance blanc (plafond)

Eclairage de courtoisie

Liseuse avant

Eclairage de miroirs de courtoisie (pare-soleils)

Eclairage de coffre



Audio et Communications



Honda Connect avec Navigation (Écran tactile 9 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple Carplay et Android Auto)

Apple Carplay sans fil

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth

Radio numérique DAB

Haut-parleurs - Nombre 8

Haut-parleurs - Tweeter avant

Commandes audio au volant

Prises USB - 2 avant

Prises USB - 2 arrière

Chargeur sans fil



Extérieur



Sortie d'échappement chromée

Type d'antenne - "aileron de requin" couleur carrosserie

Poignées de portes extérieures ton carrosserie

Calandre avant Nid d'abeille - Noir

Rétroviseurs extérieurs noirs

Garnitures de fenêtres (faible brillance) Noir Brillant

Vitres arrières surteintées

Phares automatiques

Feux de jour LED

Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux

Phares LED

Système de feux de route actifs

Feux arrière à LED

Clignotants avant & arrière à LED



Jantes et Pneumatiques



Kit de réparation des crevaisons

Jantes alliage 18 pouces - Noir Mat

Dimensions des pneumatiques 225/55 R18



ADVANCE (en plus de SPORT)



Sécurité



Sûreté



Intérieur



Inserts intérieurs de portes avant Similicuir surpiqué argenté & Plastique Noir

Sellerie cuir véritable noir (intérieur des sièges) et synthétique (flancs et appuie-têtes)



Fonctionnalités, Technologie et Performance



Affichage multi-informations 10,2 pouces



Confort et Ergonomie



Volant chauffant

Sièges chauffants - Arrière

Siège conducteur - Réglage en hauteur Electrique à mémoire

Affichage tête haute



Ambiance intérieure



Eclairage d'ambiance blanc (poignées de porte)



Audio et Communications



Système Audio Premium Bose

Haut-parleurs - Nombre 12

Haut-parleurs - Central avant

Haut-parleurs - Subwoofer



Extérieur



Calandre avant Noir Verticale - Noir

Toit panoramique

Phares d'angle

Système de feux de route adaptatifs



Jantes et Pneumatiques



Jantes alliage 18 pouces - Bicolores diamantées

Liens vidéos:



Honda ZR-V e:HEV hybride (Statique)



Honda ZR-V e:HEV hybride (Dynamique)