Le SUV compact électrique Honda e:Ny1 revendique une autonomie de 412 km

Leest unLe SUV électrique e:Ny1 repose sur unepour traction avant e:N Architecture F de Honda , développée autour de trois caractéristiques fondamentales : une carrosserie haute rigidité, un centre de gravité bas et une aérodynamique du plancher pensée pour offrir uneamusante.L'extérieur sophistiqué se démarque grâce à un porte-à-faux avant court, des passages de roue évasés et des voies larges.Le SUV compact propose un design fluide.L»e:Ny1 affiche des phares effilés et une calandre avant sobre et épurée.Une fine bande horizontale de LED placée sous la ligne du capot fait le lien entre les phares.La lèvre typée sport du becquet avant semble flotter sous la section inférieure de la calandre.La calandre se ferme pour masquer le radiateur lorsque l»e:Ny1 est en stationnement.La calandre inférieure se distingue par sa finition noir brillant.Le port de charge est situé, en position centrale, dans la calandre avant derrière un panneau rétractable.Le profil de l»e:Ny1 est semblable à celui du SUV thermique HR-V, avec une ligne de toit dans le style d»un coupé , une ceinture et des lignes bien définies ainsi que des surfaces épurées. L»approche de design minimaliste comprend des poignées de porte intégrées pour une ligne ininterrompue de l»avant vers l»arrière.Les feux clignotants, les feux stop et les feux de recul arrière forment un seul bloc de chaque côté, de part et d»autre d»une barre lumineuse en LED sur toute la largeur de la voiture . Les feux arrière s'étirent sur toute la largeur du hayon.L'e:Ny1 affiche l»identité « électrique » de Honda, avec des badges « H » autour et à l'intérieur du véhicule, notamment sur la proue, les enjoliveurs et le volant.En complément, le nom « Honda » sur le hayon bénéficie d'une police d'écriture premium qui sera reprise sur les futurs véhicules électriques Honda.L'e:Ny1 offre le choix entre cinq coloris : Bleu Topaze, Blanc Platine, Noir Cristal, Gris Urbain et Rouge Vermillon.Le e:Ny1 est long de 4 387 mm, large de 1 790 mm (1 866 mm avec les rétroviseurs rabattus) et haut de 1 584 mm.L'empattement atteint 2 607 mm avec un volume de coffre de 344 litres (Sièges arrière en place).La capacité de chargement passe à 784 litres jusqu»à la ligne des vitres lorsque les sièges arrière sont rabattus, et jusqu»à 1 136 litres avec un chargement jusqu»au plafond.L»habitacle offre un tableau de bord abaissé et un champ de vision large et dégagé à travers les vitres.Le tableau de bord épuré est surmonté d'un écran tactile de 15,1 pouces. Celui-ci permet d'accéder à un ensemble d'options d'infodivertissement et de conduite.L»écran tactile central de 15,1 pouces offre un accès aux menus du système d»infodivertissement via une interface par zones.L»écran est complété par un tableau de bord numérique de 10,25 pouces.La console centrale est équipée de boutons à portée de main, d'options de rangement multiples et d'un point de chargement sans fil.Le châssis, exclusivement développé pour les véhicules électriques, garantit une rigidité en torsion accrue, obtenue grâce à l'emploi d'acier haute résistance à hauteur de 47 % du poids total du corps de l'e:Ny1. Il se combine à la nouvelle plateforme et à la motorisation électrique pour proposer des performances dynamiques.La batterie est placée sous le plancher.Par rapport au HR-V, le e:Ny1 est doté de renforts supplémentaires à haute résistance à la traction au niveau du plancher et du toit, ainsi qu»autour des passages de roue avant.Une combinaison de composantes structurelles souples et rigides, notamment de l»acier haute résistance, s»ajoute à une carrosserie qui offre une protection élevée en cas de collision frontale, arrière ou latérale en dispersant l»énergie du choc pour protéger l»habitacle. Cette stratégie de protection maximise également la sécurité des composantes électriques haute tension, qui sont automatiquement désactivées en cas de collision.La plateforme pour traction avant e:N Architecture F de Honda intègre un groupe motopropulseur, un moteur électrique et une transmission intégrés, de type trois-en-un.Tous les composants sont placés au-dessus de l'essieu avant.Le moteur trois-en-un a un poids combiné de 77,4 kg (avec l»huile) sur l»essieu avant.L'ensemble génère une puissance maximale de 204 ch (150 kW) avec un couple de 310 Nm, conçu pour fournir des accélérations et décélérations fluides et confortables.Le moteur de 204 ch (150 kW) affiche une efficacité de 92 %.Les sélecteurs de vitesse (Drive, Park et Neutral) sont placés à portée de main du conducteur et intégrés au bouton de frein à main électronique.Le e:Ny1 est un SUV compact entièrement électrique de 1 752 kg offrant les sensations de conduite dynamiques propres à la motorisation électrique.La vitesse maximale du SUV électrique est limitée à 160 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 7,6 secondes.Le contrôle dynamique de la stabilité garantit une sensation de conduite linéaire et offre une rétroaction suffisante pour ressentir la traction disponible.La direction est légère et agile à basse vitesse, avec une sensation plus ferme à des vitesses plus élevées.Le modèle électrique de Honda a été conçu pour accélérer et décélérer de manière fluide et homogène, sans pour autant diminuer l»attrait des accélérations dynamiques qui caractérisent les véhicules électriques.Trois modes de conduite préconfigurés (Sport, Normal et Econ) permettent d»ajuster les paramètres de performance de la voiture Le mode Econ réduit la réponse de l»accélérateur et accorde la priorité à la conservation de l»énergie électrique en ajustant la climatisation, les sièges chauffants et le volant chauffant de manière à maintenir la température perçue par le conducteur et assurer une conduite économique.Le mode Sport offre une accélération hautement réactive.Le mode Normal crée un équilibre entre performances et confort dans l»habitacle.L»e:Ny1 est équipé de la suite de technologies de sécurité active Honda Sensing.La caméra avant est équipée d»un objectif grand angle avec un champ de vision horizontal de 100° qui, associé à une puce de traitement d»image à haute vitesse, améliore la précision de détection des objets du système de freinage pour la prévention des collisions et d»autres systèmes de sécurité active.Une autre caméra est placée à l»arrière du véhicule, ainsi que sur chacun des rétroviseurs, pour une couverture à 360°.Douze capteurs renforcent le système de caméras tout autour du véhicule (quatre sur chaque pare-chocs avant et arrière, et deux autres sur chacun des côtés). Ils peuvent détecter des objets tels que des bâtiments et d»autres véhicules avec un haut degré de précision.Les systèmes de caméras et de capteurs permettent à l»e:Ny1 d»identifier avec précision les marquages au sol et les bas-côtés non marqués, ainsi que les motos, les vélos et d»autres véhicules.Le système d»atténuation des sorties de route alerte le conducteur si le véhicule sort de sa voie sans que les clignotants aient été enclenchés.Grâce au système d»assistance au maintien dans la voie de circulation, le véhicule peut automatiquement appliquer un léger effet de couple dans le volant pour aider le conducteur à garder sa trajectoire et/ou actionner les freins pour limiter la sortie de l»e:Ny1 de la voie de circulation détectée.Le véhicule est également équipé de la technologie d»assistance dans les embouteillages. Le système réduit la charge de travail du conducteur dans une circulation dense à basse vitesse en contribuant à maintenir le véhicule dans sa voie, dès 0 km/h. Lorsque la circulation se fluidifie à nouveau, à partir de 60 km/h, le système passe automatiquement au mode d»assistance au maintien dans la voie de circulation.Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation reconnaît les panneaux et les affiche sur le tableau de bord. Le système avertit le conducteur de la présence de panneaux, pour lui permettre d»anticiper des croisements ou des changements de limitation de vitesse, et fonctionne de concert avec le régulateur de vitesse adaptatif au moyen de l»ajustement de la vitesse à la pression d»un bouton pour s»adapter à la limitation de vitesse en vigueur.Le système de surveillance de l»attention du conducteur permet aux conducteurs d»être alertés en cas de baisse de vigilance. Le système utilise un capteur d»angle pour mesurer le degré des corrections du volant effectuées par le conducteur afin de bien rester dans sa voie. S»il perçoit une activité de correction inhabituelle et continue, le système invite le conducteur à faire une pause.Une batterie lithium-ion haute capacité de 68,8 kWh offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 412 km en cycle WLTP, soit une consommation mixte de 18,2 kWh aux 100 km.La gestion thermique est assurée par un circuit de refroidissement par eau pour une arrivée de puissance homogène sans surchauffe.La recharge AC 11 KW de 10% à 80% s'effectue en 6 heures avec le chargeur embarqué de 11 kW AC.La puissance maximale de la charge DC est de 78 kW. La batterie de traction se recharge de 10 à 80 % en 45 minutes en CC sur une borne de recharge rapide. Soit la récupération de 100 km d'autonomie en charge DC en 11 minutes.La bande noire sur la largeur du port de chargement s»illumine lorsqu»il est utilisé et permet de consulter l»avancement de la recharge électrique. Pendant la recharge, la bande horizontale sous le capot clignote légèrement à gauche et à droite. L»éclairage devient continu lorsque la batterie est entièrement rechargée. Une lumière rouge clignote si une erreur de charge est détectée.Le e:Ny1 dispose également d»un indicateur d»avancement de la recharge qui permet de vérifier la progression de la recharge à distance.L»e:Ny1 dispose d»un système de recharge qui permet un taux de recharge moyen élevé pendant une période longue du processus de recharge. Le taux de recharge linéaire supérieur est maintenu pendant plus de la moitié de la recharge, avec une légère baisse lorsque la charge totale est presque atteinte.Cette approche de la recharge contribue à éviter la détérioration précoce de la batterie haute tension ainsi qu»à préserver sa capacité, donc son autonomie, pendant le cycle de vie du véhicule.Le e:Ny1 bénéficie d»une garantie constructeur de 3 ans ou 100 000 kms et d»une extension de garantie possible de 24 mois disponible auprès du réseau de concessions.Le véhicule dispose de la garantie moteur Honda jusqu»à 10 ans et d»une garantie de sa batterie électrique de 8 ans ou 160 000 km.Le e:Ny1 est commercialisé dans une version unique à partir de 47 700 euros (204 ch 68,8 kWh Advance).Les prix du Honda e:Ny1:150 kW 68,8 kWh Advance: 47 700 €Les équipements de série du Honda e:Ny1:ADVANCESécuritéSystème d'antiblocage des freins ABSAirbags - Conducteur & Passager avantAirbags - Conducteur SRSAirbags - Passager SRS avant déconnectableAirbags - Latéraux avantAirbags - Rideaux avant et arrièreCeintures de sécurité avant et arrière avec enrouleur à verrouillage d'urgence (ELR)Ancrages Isofix / I-SizeRépartiteur électronique de freinage (EBD)Assistance au freinage d'urgenceSignal de freinage d'urgence automatiqueSystème d'alerte anticollision frontaleSystème de prévention des collisions par freinageSystème de prévention des collisions par régulation de l'accélérateur (vers l'avant et l'arrière)Suivi automatique à basse vitesseSystème de reconnaissance des panneaux de signalisationSystème de surveillance de la pression des pneumatiquesSystème d'appel d'urgence (eCall)Alerte de franchissement de ligneSystème d'assistance au maintien dans la voie de circulationSystème de prévention des sorties de routeContrôle électronique de trajectoireSystème de surveillance de l'angle mort avec alerte de véhicule en approcheAvertisseur de démarrage du véhicule suivi Assistance à la conduite dans les embouteillagesSûretéSystème d'immobilisation électroniqueVerrouillage centralisé (2 clés)Système d'alarmeSystème de déverrouillage et de démarrage sans cléCache bagageIntérieurInserts intérieurs de portes avant Argentés avec illumination bleueInserts intérieurs de portes arrière NoirsPoignées de porte intérieures chrome platineVolant cuirSellerie cuir synthétiqueTableau de bord et console Avec inserts argentés et illumination bleueSystème d'optimisation du comportement routier AHA (Agile Handling Assist)Fonction ECON déconnectableFonctionnalités, Technologie et Performance3 Modes de conduite (Eco/Normal/Sport)Frein de stationnement électrique automatiqueMaintien de freinageDirection à assistance électrique variableAssistance au démarrage en côteAffichage multi-informations 10,2 poucesCommandes de freinage / décélération régénérative (palettes)Confort et ErgonomiePrise accessoire (Avant)Climatisation automatique bizoneVentilation arrièreRétroviseur intérieur automatique jour / nuitRétroviseurs extérieurs réglables électriquementRétroviseurs extérieurs chauffantsRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementEssuie-glaces automatiquesRégulateur de vitesse adaptatifVitres électriques (Avant et arrière)Vitres télécommandéesMiroirs de courtoisie dans les pare-soleilsVolant réglable en hauteur et en profondeurVolant chauffantSièges chauffants avantSiège conducteur - Réglage en hauteur ÉlectriqueSiège conducteur - Réglages électriques (8 voies)Honda Parking PilotCoffre électrique avec détection de pied et fermeture à l'éloignementPoche aumônière - Siège conducteurAccoudoir conducteur et passagerBanquette arrière fractionnable 60/40Fixations de filet à bagages Radars de stationnement (4 capteurs avant, 4 capteurs arrière et 4 capteurs latéraux)Caméra de recul multi-vuesRangement pour câbles dans le sous-coffreAmbiance intérieureEclairage d'ambiance blanc (plafond)Eclairage de courtoisieLiseuse avantEclairage de coffreHonda Connect avec Navigation (Écran tactile 15 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple Carplay et Android Auto Audio et CommunicationsApple Carplay sans filSystème de téléphonie mains-libres BluetoothRadio numérique DABSystème Audio PremiumHaut-parleurs - Nombre 6Haut-parleurs - Tweeter avantCommandes audio au volantPrises USB - 2 avantPrises USB - 2 arrièreApple CarPlay sans filChargeur sans filExtérieurType d'antenne - "aileron de requin" couleur carrosseriePoignées de portes extérieures ton carrosserieCalandre avant Pleine / Couleur carrosserieRétroviseurs extérieurs noirsGarnitures de fenêtres (faible brillance) Noir BrillantVitres arrière surteintéesBadge "Honda" à la place du logoToit panoramiquePhares et FeuxPhares automatiquesFeux de jour LEDSystème de temporisation de l'allumage/extinction des feuxPhares LEDSystème de feux de route actifsFeux arrière à LEDAntibrouillards avant à LEDClignotants avant et arrière à LEDJantes et PneumatiquesKit de réparation des crevaisonsJantes alliage 18 pouces - Bicolores diamantéesDimensions des pneumatiques 225/50 R18Liens vidéos Honda e:Ny1 électrique (Extérieur) https://youtu.be/FRvEHzAhiM4Honda e:Ny1 électrique (Intérieur) https://youtu.be/NBE_z6qJvt8