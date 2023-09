Le SUV Honda CR-V de sixième génération affiche un aspect plus affirmé à l'avant

Le SUV de sixième génération place la barre plus haut en matière de conception, de convivialité et de facilité d'utilisation au quotidien.Le SUV best-seller Honda , le CR-V est, fait peau neuve pour donner vie à un SUV polyvalent.Le CR-V conserve une silhouette familière avec l'ajout d'éléments raffinés qui renforce sa présence sur la route et accentue son style.Le CR-V présente un design de calandre affirmé avec une grille élargie noir laqué, des phares élancés, des rails de toit et un design arrière instantanément reconnaissable avec des feux au look distinctif.Les variantes hybride e:HEV et hybride rechargeable e:PHEV se distinguent l'une de l'autre par la conception de leur calandre. La variante hybride rechargeable e:PHEV présente des formes hexagonales plus ouvertes et plus larges pour une apparence sportive plus agressive.Un noir mat est appliqué sur les garnitures et les sections du pare-chocs inférieur des modèles e:HEV, tandis qu'un noir laqué vient souligner les éléments stylistiques des modèles e:PHEV, tels que l'aileron arrière, les rétroviseurs et la barre de calandre.Sous la calandre, la jupe basse et large est sportive et fonctionnelle dans sa conception.Les variantes e:HEV incorporent une calandre à volet qui s'ouvre et se ferme automatiquement pour réduire la traînée aérodynamique et améliorer la consommation de carburant.De part et d'autre de la calandre, des prises d'air latérales créent un rideau d'air à travers le pare-chocs, tandis que les déflecteurs des passages de roue réduisent les turbulences autour des roues. Ces éléments se conjuguent avec des montants A optimisés sur le plan aérodynamique, un sous-plancher plus plat et le becquet arrière pour améliorer la vitesse d'écoulement de l'air sous et autour du CR-V afin de procurer une stabilité accrue à des vitesses élevées.Les phares effilés se combinent aux feux diurnes pour générer une présence visuelle affirmée.A l'arrière, le bloc vertical contenant les feux stop et feux clignotants marque une évolution de l'allure instantanément reconnaissables du CR-V.Les quatre coins du CR-V sont bas, grâce à un capot large et épuré qui permet aux conducteurs de bénéficier d'une bonne perception de la forme de la voiture Avec ses grandes parois vitrées, le CR-V offre une visibilité élevée vers l'extérieur pour tous les occupants.Six coloris extérieurs sont proposés: Diamond Dust Pearl, Canyon River Blue Metallic, Gold Titan Metallic, Premium Crystal Red Metallic, Platinum White Pearl et Crystal Black.La conception évolutive révèle une augmentation de toutes les dimensions du CR-V.Plus large (1 866 mm), plus long (4 706 mm) et plus haut (1 674 mm) que le modèle antérieur, le CR-V de sixième génération offre un espace intérieur accru pour les passagers.L'empattement allongé de 40 mm (2 701 mm) dégage 16 mm supplémentaires pour les jambes à l'arrière.Le volume de coffre atteint de 587 litres à 1 728 litres (selon les versions).La configuration des composants électriques, avec la batterie installée sous le plancher, permet de libérer un espace de chargement de 659 litres, avec un plancher ajustable à deux niveaux, sur la version hybride rechargeable.Les sièges arrière peuvent être avancés jusqu'à 190 mm, ce qui permet le chargement d'objets longs sans avoir à rabattre les sièges.Des matériaux texturés habillent l'habitacle, avec des interrupteurs et des boutons tactiles.Le modèle e:PHEV se distingue du modèle e:HEV par un motif nid d'abeille métallique sur le tableau de bord central et la grille d'aération.Les sièges sont habillés de série d'un cuir noir authentique.À l'avant, les sièges chauffants sont de série. Ils sont ventilés sur les modèles Advance pour améliorer le confort sur de longs trajets.Les sièges arrière sont inclinables et coulissants. Huit niveaux de réglage de l'inclinaison du siège arrière, avec un angle accru de 10,5°, permettent aux passagers de se détendre dans le plus grand confort.Le tableau de bord abaissé et épuré avec une grille d'aération sur toute la largeur, un écran d'infodivertissement central de 9 pouces et un tableau de bord numérique de 10,2 pouces derrière le volant, contribuent à la visibilité vers l'extérieur.Le CR-V est équipé d'un écran numérique de 10,2 pouces et de l'affichage tête haute.L'écran tactile 9 pouces du système d'infodivertissement Honda Connect et le volant multifonction permettent d'avoir la climatisation, la navigation et le système audio à portée de main.Un sélecteur de vitesses électrique permet d'accéder aux fonctionnalités importantes lors des déplacements.Le CR-V est proposé avec au choix, une motorisation hybride intégrale (e:HEV) à traction avant (2WD) et à transmission intégrale (4WD) ou une motorisation hybride rechargeable (e:PHEV) à traction avant (2WD).Les deux motorisations hybrides sont équipées d'un moteur à injection directe et cycle Atkinson de 2.0 litres.Le moteur bénéficie d'un système d'alimentation à injection directe haute pression à étages multiples, ainsi que d'un catalyseur actif à haute performance et basse température qui contribue à l'amélioration des performances environnementales.La surface de l'orifice d'échappement a été élargie afin d'augmenter la puissance, tandis que le cache moteur en uréthane, l'isolation contre le bruit et les vibrations et la rigidité accrue du vilebrequin contribuent à l'insonorisation de l'habitacle.Le CR-V hybride intégral (e:HEV) embarque la motorisation e:HEV qui équipe la berline à hayon Civic e:HEV. Une batterie lithium-ion et deux moteurs électriques fonctionnent de concert avec le moteur essence pour alterner entre les modes de conduite électrique, hybride et thermique et s'adapter ainsi à tous les scénarios de conduite.Le moteur thermique développe une puissance de 148 ch et un couple de 189 Nm à 4 500 tr/min. Le moteur électrique développe une puissance de 184 ch et un couple de 335 Nm.La vitesse maximale atteint 194 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 9,0 secondes pour le modèle à traction avant (187 km/h et 9,5 secondes avec une transmission intégrale 4WD).La consommation mixte WLTP du système e:HEV est à partir de 5,9 litres aux 100 km avec des émissions de CO2 de 134 g/km pour les modèles à traction avant.La consommation mixte WLTP du système e:HEV avec une transmission intégrale 4WD) est de 6,7 litres aux 100 km avec des émissions de CO2 de 151 g/kmLe CR-V hybride rechargeable (e:PHEV) reprend les moteurs électriques à haut rendement qui équipent le CR-V e:HEV. Grâce à une batterie haute tension Lithium Ion de 17,7 kWh, le CR-V hybride rechargeable (e:PHEV) est capable de parcourir 82 km en mode électrique (WLTP). Le CR-V hybride rechargeable (e:PHEV) peut effectuer la majorité des trajets quotidiens sans solliciter d'autres modes.Le moteur thermique développe une puissance de 148 ch et un couple de 189 Nm à 4 500 tr/min. Le moteur électrique développe une puissance de 184 ch et un couple de 335 Nm. La vitesse maximale atteint 195 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 9,4 secondes.L'assistance électrique offerte par le système hybride rechargeable se traduit par une consommation WLTP de 0,8 litre aux 100 km et 18 g de CO2/km avec une batterie complètement chargée.Lorsque la batterie est complètement déchargée, les émissions de CO2 passent à 139 g/km et la consommation à 6,2 litres aux 100 km.Le port de recharge est situé sur l'aile avant gauche et s'ouvre en appuyant sur son couvercle.Lorsque la température de la batterie est de 25°C, une charge complète de 0 à 100 % peut être effectuée en 7 heures et 40 minutes (charge sur une prise domestique de 2,3 kW) ou en 2 heures 30 (avec le chargeur embarqué AC 6.8 kW).Le CR-V a été conçu pour s'adapter aux revêtements routiers endommagés avec un comportement routier qui évite les mouvements superflus lors de fortes ondulations.Le CR-V e:HEV y parvient grâce à des amortisseurs réactifs à l'amplitude qui augmentent ou réduisent la force d'amortissement en fonction des fréquences de vibration liées à l'état de la route.Le CR-V e:PHEV est équipé d'un système d'amortissement adaptatif intégral qui réagit à toute une gamme de données des capteurs du véhicule, notamment la vitesse des roues, la force G latérale et longitudinale et la vitesse angulaire en lacet.Le système offre de hauts niveaux de stabilité et de confort de conduite en mode Normal, tandis que le mode Sport augmente la force d'amortissement, élargit le débattement et assure une direction plus serrée pour une conduite dynamique.La variante e:HEV est proposée avec un système à quatre roues motrices doté d'un système de contrôle qui distribue activement la force motrice. Le système quatre roues motrices du CR-V garde activement le contrôle de l'essieu arrière à des vitesses élevées sur autoroute pour une meilleure adhérence sur les routes sinueuses, vallonnées et rapides, dans toutes les conditions.Les niveaux de bruits, vibrations et secousses ont été réduits grâce à cette dernière génération du système quatre roues motrices.La plateformeLa plateforme solide et rigide fournit la base des performances en matière de sécurité. Elle incorpore des composantes structurelles afin d'offrir une protection accrue en cas de collision frontale, arrière et latérale.La raideur accrue est le résultat de l'application d'élément de renforcement sur le montant B et à la base du montant C pour augmenter la rigidité autour des ouvertures de la voiture.Des adhésifs structurants optimisent les niveaux de rigidité de l'ensemble.Le CR-V hybride rechargeable (e:PHEV) est équipé d'une traverse de plancher supplémentaire pour mieux protéger l'UPI et les passagers lors d'impacts latéraux.Le CR-V e:HEV offre les modes de conduite Normal, Sport et Econ, tandis que le CR-V e:PHEV propose également des options EV et Advanced Eco et un mode Neige, qui réduit la réponse traditionnelle de l'accélérateur pour minimiser la rotation des roues et maximiser leur adhérence sur des routes glissantes.Les performances de remorquage ont été améliorées avec l'ajout d'un embrayage de pontage à faible rapport et d'un mode de conduite Remorquage.Cela permet à la version e:PHEV de remorquer jusqu'à 1 500 kg (freiné), et jusqu'à 750 kg pour la version e:HEV.Le mode Remorquage maintient le régime élevé du moteur avec un embrayage de pontage haute vélocité et l'assistance batterie lors du remorquage en montée, tandis que le système de contrôle de la vitesse en descente sécurise la décélération en ne sollicitant que la pédale de l'accélérateur.Le CR-V e:PHEV est équipé d'un mécanisme à clic sur la pédale d'accélérateur qui procure aux conducteurs une rétroaction lorsqu'ils atteignent la limite de l'accélération entièrement électrique. Lorsque le conducteur dépasse cette plage et exige plus de vitesse, le moteur fournit une accélération puissante de manière homogène. Les conducteurs peuvent également utiliser ce mécanisme à clic pour relâcher l'accélération et rester en mode électrique.Le CR-V dispose de onze airbags, dont un airbag frontal central pour empêcher les chocs entre le conducteur et le passager avant, ainsi qu'un airbag au niveau du genou pour le conducteur et le passager avant.Le SUV CR-V embarque les dernières technologies d'assistance à la conduite et de sécurité passive pour offrir une fiabilité, une dynamique et un confort de premier ordre.La suite de fonctionnalités Honda Sensing est dotée d'une caméra orientée vers l'avant avec un champ de 100°, d'un radar à ondes millimétriques et de radars aux quatre coins du véhicule pour offrir une vision à 360°.La reconnaissance d'objets par l'image, via la caméra frontale actualisée du CR-V, et la détection d'objets par radar, permettent à la voiture d'identifier les marquages au sol, les bas-côtés, les motards, les cyclistes et d'autres véhicules.Le CR-V est équipé du dernier système omnidirectionnel de sécurité et d'assistance à la conduite de la marque "Honda Sensing 360", qui élimine les angles morts autour du véhicule et contribue à éviter les collisions en réduisant la charge du conducteur.L'réduit le risque de collision frontale dans les intersections à faible visibilité. Le système prévient le conducteur de la présence de véhicules à gauche et à droite lorsqu'il redémarre après un stop ou roule à faible vitesse.Ledétecte et reconnaît les panneaux et les affiche sur le tableau de bord derrière le volant, ainsi que sur l'écran tête haute, fonctionnant de concert avec le régulateur de vitesse adaptatif (ACC - Adaptive Cruise Control) pour offrir un ajustement de la vitesse sur la simple pression d'un bouton en fonction des limitations de vitesse. Le système peut également informer le conducteur au préalable de la présence de panneaux, tels qu'un « stop », pour lui permettre d'anticiper les croisements le plus tôt possible.Le(ACC - Adaptive Cruise Control) a été réactualisé et fonctionne désormais avec le clignotant pour initier l'accélération lors des dépassements, afin de faciliter le processus pour le conducteur. Le système offre également une fonctionnalité de suivi à basse vitesse ainsi que l'ajustement de la vitesse en virage selon l'inclinaison et la courbe de la chaussée, pour permettre au CR-V de maintenir une vitesse constante en descente.Leoffre une assistance pendant les changements de voie pour éviter des collisions si un véhicule approche par l'arrière ou se trouve dans la voie de circulation parallèle, alertant le conducteur au moyen d'un avertissement sonore.Lepour la prévention des collisions entre en action s'il détermine qu'une collision avec un véhicule détecté à l'avant est inévitable. Le système émet un avertissement sonore et, si nécessaire, les freins sont automatiquement appliqués.L'réduit la charge de travail du conducteur dans une circulation dense à basse vitesse en contribuant à maintenir le véhicule dans sa voie, dès 0 km/h. Lorsque la circulation se fluidifie, le système passe automatiquement au mode d'assistance au maintien dans la voie de circulation.L'se déclenche dès que le clignotant est activé. Lorsque le conducteur appuie sur le clignotant, le système de radar s'assure que la voie parallèle est libre avant que le véhicule initie le changement de file.Leoffre une assistance supplémentaire au conducteur en détectant les espaces de stationnement disponibles et en mettant en évidence sur les écrans du système d'infodivertissement une position adéquate pour débuter la séquence de stationnement assisté. Les conducteurs peuvent simplement sélectionner l'espace de stationnement, puis la caméra et les capteurs effectuent un repérage de l'environnement avant de contrôler automatiquement l'accélérateur, le frein, la direction et les changements de vitesse pour entrer et sortir de l'espace. Le système peut être activé en trois étapes rapides au moyen d'un interrupteur dédié et d'une pression de l'écran.Question prix, le CR-V hybride intégrale (e:HEV) démarre à partir de 54 980 euros (2.0 i-MMD e:HEV 2WD Executive).Comptez 63 150 euros (2.0 i-MMD e:PHEV 2WD Advance Tech) avec une motorisation hybride rechargeable (e:PHEV).Les prix du Honda CR-V HYBRIDE2.0 i-MMD e:HEV 2WD Executive: 54 980 €2.0 i-MMD e:HEV 4WD Advance: 57 980 €HYBRIDE RECHARGEABLE2.0 i-MMD e:PHEV 2WD Advance Tech: 63 150 €Les équipements de série du Honda CR-V:EXECUTIVESécuritéSystème d'antiblocage des freins ABSAirbags - Conducteur & Passager avantAirbags - Conducteur SRSAirbags - Passager SRS avant déconnectableAirbags - Genoux - Conducteur & Passager avantAirbags - Central avantAirbags - Latéraux avant et arrièreAirbags - Rideaux avant et arrièreCeintures de sécurité avant et arrière avec enrouleur à verrouillage d'urgence (ELR)Ancrages Isofix / I-SizeRépartiteur électronique de freinage (EBD)Assistance au freinage d'urgenceSignal de freinage d'urgence automatiqueSystème d'alerte anticollision frontaleSystème de prévention des collisions par freinageSystème de prévention des collisions par régulation de l'accélérateur (vers l'avant et l'arrière)Freinage automatique à basse vitesseSuivi automatique à basse vitesseLimiteur de vitesse ajustableLimiteur de vitesse intelligentSystème de reconnaissance des panneaux de signalisationSystème de surveillance de la pression des pneumatiquesSystème d'appel d'urgence (eCall)Alerte de franchissement de ligneSystème d'assistance au maintien dans la voie de circulationSystème de prévention des sorties de routeAssistance à la stabilité de la remorque (TSA)Contrôle électronique de trajectoireSystème de surveillance de l'angle mort avec alerte de véhicule en approcheAssistance à la conduite dans les embouteillagesAvertissement de trafic transversal avant/arrièreChangement de ligne autonomeSystème anti-collision lors d'un changement de voieSurveillance des voies de circulation à 360°Surveillance de la vigilance du conducteurRéduction des accélérations involontairesSûretéSystème d'immobilisation électroniqueVerrouillage centralisé (2 clés)Système d'alarmeDéverrouillage des portes paramétrablesSystème de déverrouillage et de démarrage sans cléCache bagageIntérieurInserts intérieurs de portes avant Similicuir surpiqué et Plastique Noir avec inserts style métal brosséInserts intérieurs de portes arrière Similicuir et Plastique NoirPoignées de porte intérieures chrome platineVolant cuirSellerie cuir véritable noir (intérieur des sièges) et synthétique (flancs et appuie-têtes)Tableau de bord Inserts style métal brosséFonctionnalités, Technologie et PerformanceAmortisseurs adaptatifsSystème d'optimisation du comportement routier AHA (Agile Handling Assist)Fonction Econ déconnectable4 Modes de conduite (Eco/Normal/Snow/Sport)Frein de stationnement électrique automatiqueMaintien de freinageDirection à assistance électriqueAssistance au démarrage en côteAffichage multi-informations 10,2 poucesCommandes de freinage / décélération régénérative (palettes)Confort et ErgonomiePrise accessoire (Avant et Coffre)Climatisation automatique bizoneVentilation arrièreRétroviseur intérieur - Automatique jour / nuitRétroviseurs extérieurs - Réglables électriquementRétroviseurs extérieurs - ChauffantsRétroviseurs extérieurs - Rabattables électriquementRétroviseurs extérieurs - Indexés à la marche arrièreEssuie-glaces automatiquesRégulateur de vitesse adaptatifVitres - Electriques (Avant et arrière)Vitres - TélécommandéesMiroirs de courtoisie dans les pare-soleilsVolant réglable en hauteur et en profondeurVolant chauffantSièges chauffants - AvantSiège conducteur - Réglages électriques (8 voies)Siège passager avant - Réglages électriques (4 voies)Sous coffreCoffre électrique avec détection de pied et fermeture à l'éloignementPoche aumônière - Siège conducteurPoche aumônière - Siège passagerAccoudoir conducteur et passagerAccoudoir central arrièreSièges arrière inclinablesBanquette arrière fractionnable 60/40Fixations de filet à bagagesRadars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière)Compartiment pour lunettesAmbiance intérieureEclairage d'ambiance blanc (poignées de porte, garnitures de portes et porte-gobelets)Eclairage d'ambiance blanc (espace aux pieds avant)Eclairage d'ambiance blanc (plafond)Eclairage de courtoisieLiseuse avantEclairage de miroirs de courtoisie (pare-soleils)Eclairage de coffreAudio et CommunicationsHonda Connect avec Navigation (Écran tactile 9 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple Carplay et Android Auto Système de téléphonie mains-libres BluetoothRadio numérique DABHaut-parleurs - Nombre 8Haut-parleurs - Tweeter avantCommandes audio au volantPrises USB - 2 avantPrises USB - 2 arrièreApple CarPlay sans filChargeur sans filExtérieurSortie d'échappement chroméeType d'antenne - "aileron de requin" CarrosseriePoignées de portes extérieures ton carrosserieCalandre avant Chrome et NoirRétroviseurs extérieurs CarrosserieGarnitures de fenêtres NoirVitres arrière surteintéesToit panoramiqueRails de toitPhares et feuxPhares automatiquesFeux de jour LEDSystème de temporisation de l'allumage/extinction des feuxPhares LEDSystème de feux de route actifsFeux arrière à LEDClignotants avant et arrière à LEDJantes et PneumatiquesKit de réparation des crevaisonsJantes alliage 18 pouces - GrisesDimensions des pneumatiques 235/60R18ADVANCE (en plus d'EXECUTIVE)SécuritéSûretéIntérieurFonctionnalités, Technologie et PerformanceAffichage tête hauteConfort et ErgonomieRétroviseurs extérieurs - Avec caméra 360°Sièges chauffants - ArrièreSièges ventilés - AvantSiège conducteur - Mémoire de positionCaméra de recul multi-vuesAmbiance intérieureAudio et CommunicationsSystème Audio Premium BoseHaut-parleurs - Nombre 12Haut-parleurs - Central avantHaut-parleurs - SubwooferExtérieurPhares et feuxPhares d'angleSystème de feux de route adaptatifsJantes et PneumatiquesADVANCE TECH (en plus d'ADVANCE)SécuritéSûretéIntérieurInserts intérieurs de portes avant Similicuir surpiqué et Plastique Noir avec inserts titane style nid d'abeillePédalier sportTableau de bord Inserts titane style nid d'abeilleFonctionnalités, Technologie et PerformanceAmortisseurs adaptatifs Performance6 Modes de conduite (EV/Eco/Normal/Snow/Sport/Tow)Confort et ErgonomieHonda Parking PilotRadars de stationnement (4 capteurs avant, 4 capteurs arrière et 4 capteurs latéraux)Ambiance intérieureAudio et CommunicationsMy Honda plusExtérieurType d'antenne - "aileron de requin" NoirCalandre avant Noir ExclusiveRétroviseurs extérieurs NoirsGarnitures de fenêtres Noir BrillantPhares et feuxJantes et PneumatiquesJantes alliage 18 pouces - NoiresLiens vidéos Honda CR-V (Extérieur) https://youtu.be/Mxo5cIB0ib8Honda CR-V (Intérieur) https://youtu.be/7eWqCEkIIHw