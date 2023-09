La Peugeot e-208 électrique au design réinventé arrive sur le marché

Voiture la plus vendue en Europe en 2022, la Peugeot 208 s'offre une nouvelle jeunesse.



Héritière d'une lignée de neuf générations de citadines Peugeot, la 208 connait un succès qui ne s'est pas démenti depuis son lancement en 2019.



En un peu plus de trois années, la 208 a été produite à près d'un million d'exemplaires dans le monde.



En 2021 et 2022, la Peugeot 208 a été la voiture la plus vendue en Europe (et en France), tous segments confondus.



Le succès de la 208 repose en partie sur la e-208 électrique.



En 2022, la e-208 a été la voiture électrique la plus vendue en Europe sur le segment B.



En France, la e-208 a été la voiture électrique la plus vendue, tous segments confondus, en 2022.



La e-208 au design réinventé bénéficie de la nouvelle signature lumineuse Peugeot, introduite sur les nouvelles Peugeot 508, 508 SW, 2008 et e-2008. Elément caractéristique de la signature lumineuse, les trois longues griffes lumineuses verticales sont mises en valeur par leur intégration dans les inserts noir brillant du bouclier. Décalées vers les extrémités de la voiture, elles contribuent à donner à la 208 une posture plus solide et plus large visuellement.



Toutes les e-208 bénéficient de la nouvelle signature lumineuse à l'avant.



Sur les versions GT, la mise en lumière est amplifiée : l'effet des trois griffes lumineuses est prolongé dans la fonction d'éclairage des projecteurs « full LED » par l'utilisation de trois modules optiques indépendants.



Toutes les e-208 reçoivent une face avant avec le nouvel emblème de la marque en son centre.



La calandre arbore une trame évolutive de couleur caisse qui la fond dans le volume général du pare-chocs.



L'ensemble forme un tout, au bénéfice de la robustesse perçue, de l'efficience et de la modernité.



La e-208 réinvente la signature lumineuse arrière de la marque constituée de trois griffes rouges juxtaposées avec trois griffes horizontales. Constituées de trois traits de LED qui prolongent le bandeau noir de volet de coffre, elles donnent plus d'assise en vue arrière et contribuent à une perception de plus grande largeur.



Sur la version GT, les feux de recul et les clignotants sont également à LED.



Sur toutes les e-208, les rétroviseurs sont noir brillant, quelle que soit la couleur choisie, et la version GT reçoit en série des passages de roues noir brillant.



La e-208 est disponible en sept couleurs de carrosserie : Jaune Agueda, Gris Selenium, Gris Artense, Noir Perla, Blanc Banquise, Rouge Elixir et Bleu Vertigo.



La e-208 reçoit un badge « E » de couleur Bleu Dichroïque et Blanc.



La Peugeot e-208 conserve les mêmes dimensions extérieures compactes : 4,055 mètres de long, 1,745 mètres de large (hors rétroviseurs), 1,43 mètres de haut. Le volume de coffre sous tablette est inchangé à 309 litres.



Le combiné d'instruments positionné à hauteur des yeux du conducteur est digital sur les versions Allure et GT.



La dalle numérique de 10 pouces bénéficie d'un design retravaillé et, sur la version GT, d'un affichage 3D en série. Le conducteur peut personnaliser la couleur de l'affichage ainsi que la disposition et la hiérarchie des informations selon ses préférences.



Sur la version Active, la e-208 conserve un combiné d'instruments analogique avec un écran couleur 3,5 pouces.



L'écran central tactile de 10 pouces est généralisé sur toutes les e-208. Cette interface permet de commander facilement les systèmes d'info-divertissement Peugeot i-Connect et Peugeot i-Connect Advanced.



Sur les e-208 Allure et GT, l'écran central est de technologie HD.



Sur toutes les versions, les touches piano sous l'écran central permettent un accès rapide aux fonctions clés.



Le volant compact de la e-208 intègre en son centre le blason Peugeot. Il accueille les commandes du système multimédia (audio, téléphone) ainsi que le volume et la commande vocale.



La Peugeot E-208 propose une offre de deux motorisations zéro émission locale.



La e-208 dotée d'une motorisation électrique 100 kW/136 ch associée à une batterie CATL de 50 kWh, adaptée aux trajets du quotidien, offre jusqu'à 362 km d'autonomie WLTP (en cours d'homologation).



La berline électrique 100 kW/136 ch de 1 455 kg atteint une vitesse de pointe de 150 km/h en mode sport et accélère de zéro à 100 km/h en 9,0 secondes. La consommation en cycle mixte WLTP de la e-208 100 kW/136 ch est de 15,4 kWh aux 100 km.



La e-208 dotée d'une motorisation électrique 115 kW/156 ch associée à une batterie CATL de 51 kWh (capacité utile 46,3 kWh) offre jusqu'à 410 km d'autonomie WLTP.



La berline électrique 115 kW/156 ch de 1 455 kg atteint une vitesse de pointe de 150 km/h en mode sport et accélère de zéro à 100 km/h en 8,2 secondes. La consommation en cycle mixte WLTP de la e-208 115 kW/156 ch est de 14,0 kWh aux 100 km.



Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles: de série, un chargeur monophasé de 7,4 kW et, en option, un chargeur triphasé de 11 kW.



Les temps de recharge de 20 % à 80 % estimatifs pour la batterie CATL de 50 kWh sont de 8h40 depuis une prise renforcée (3,2 kW), de 3h10 depuis une WallBox (7,4 kW), de 2h55 depuis une WallBox (11 kW) et de 25 mn depuis une borne publique (100 kW).



Les temps de recharge de 20 % à 80 % estimatifs pour la batterie CATL de 51 kWh sont de 10h30 depuis une prise renforcée (3,2 kW), de 4h25 depuis une WallBox (7,4 kW), de 2h55 depuis une WallBox (11 kW) et de 27 mn depuis une borne publique (100 kW).



L'application Free2move Charge facilite l'accès aux stations de charge publiques permettant d'accéder à un réseau de plus de 350 000 bornes en Europe.



La batterie de la e-208 est garantie 8 ans ou 160 000 km. Un certificat de capacité batterie est édité lors de la révision.



La e-208 bénéficie en série du système Peugeot i-Connect et toutes les versions peuvent recevoir en option le système Peugeot i-Connect Advanced.



Tous deux sont commandés via l'écran tactile central haute définition de 10 pouces. Il est aisé de balayer les différents menus de gauche à droite, de haut de bas pour les notifications ou encore avec un appui à 3 doigts pour faire apparaitre le mur des applications.



Il est facile de revenir à la page principale en appuyant sur la touche piano « Home » située sous l'écran.



Sur le haut de l'écran, un bandeau permanent affiche les informations de température extérieure et de climatisation, la position dans les pages de widgets, les données de connectivité, les notifications et l'heure.



Le système Peugeot i-Connect offre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto).



Le Peugeot i-Connect Advanced est doté d'une navigation connectée TomTom. L'affichage de la carte se fait sur la totalité de l'écran 10 pouces. Les mises à jour du système se réalisent « over the air ».



Sur le Peugeot i-Connect Advanced, la commande « ok Peugeot » de reconnaissance vocale en langage naturel permet l'accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l'info-divertissement.



La e-208 propose de nombreux dispositifs qui sécurisent la conduite :



- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable.

- Freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision : il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu'à 140 km/h.

- Reconnaissance et affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement, en plus des habituelles signalisations relatives à la vitesse.

- Alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire.

- Alerte d'attention du conducteur détectant les troubles de la vigilance sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h, au moyen d'analyses des micro-mouvements du volant.

- Surveillance d'angle mort.

- Aide au stationnement avant et arrière avec image à 360° de l'environnement.



La Peugeot e-208 arrive sur le marché dans une gamme simplifiée articulée autour de trois niveaux de finition : Allure, Active, GT et une série spéciale E-Style.



La finition Active dispose du Peugeot i-Cockpit et d'un écran central tactile de 10 pouces.



La finition Allure se dote de l'infotainment Peugeot i-Connect et d'un écran central tactile de 10 pouces HD.



La finition GT embarque le Peugeot i-Cockpit 3D et des projecteurs Peugeot Full LED Technology.



Les premières livraisons de la Peugeot e-208 interviendront à partir de novembre 2023.



Question tarif, la Peugeot 208 démarre à partir de 35 300 euros (115 kW 51 kWh Active).



Les prix de la Peugeot e-208:



100 kW 50 kWh E-Style: 35 900 €

115 kW 51 kWh Active: 35 300 €

115 kW 51 kWh Allure: 37 400 €

115 kW 51 kWh GT: 39 300 €



Les équipements de série de la Peugeot e-208:



SÉCURITÉ



6 Airbags (Frontaux auto-adaptatifs, latéraux avant, rideaux avant et arrière)

Appuis-tête réglables en hauteur avant (x2) et arrière (x3)

ESP Déconnectable avec aide au démarrage en pente

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales arrière

Ceintures de sécurité avant à enrouleurs pyrotechniques avec limiteurs d'effort et détection de non bouclage

Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points, avec détection de non bouclage

Ceintures de sécurité arrière latérales avec enrouleurs pyrotechniques, limiteurs d'effort, détection de non bouclage

Programme de Stabilité Electronique (ESC) avec antipatinage des roues (ASR), antiblocage des roues (ABS), répartiteur électronique de freinage (REF), assistance au freinage d'urgence (AFU), contrôle dynamique de stabilité (CDS) et contrôle de stabilité de la remorque (TSM).

Détection de sous -gonflage indirecte

Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant



SÉCURITÉ AVANCÉE



Pack Safety (Régulateur / Limiteur de vitesse, Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision, Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté, Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse, Alerte attention conducteur)



CONFORT



Pack visibilité (Allumage automatique des feux de croisement)

Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement

Direction assistée électrique

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Pare-brise teinté



GARNISSAGES & SIÈGES



Siège conducteur avec réglage manuel en hauteur

Banquette rabattable 1/3 - 2/3



MULTIMEDIA & NAVIGATION



6 haut-parleurs (2 tweeters et 2 woofers à l'avant, 2 haut-parleurs à l'arrière)

Prise 12V et rangement pour smartphone en façade centrale



SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE



Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW

Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé

Peugeot Connect SOS & Assistance et Téléservices (SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance PEUGEOT Teleservices : Détection du besoin d'une intervention technique ou d'une opération d'entretien périodique et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez vous)



FINITION ACTIVE



Equipements en plus des équipements de série



SÉCURITÉ



Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes

Kit de dépannage pneumatique (Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage)

Feux arrière signature 3 griffes et stop à LEDs, recul et indicateur de direction à lampe.



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Eléments de style (Calandre, Noir grainée avec marquage noir brillant polymirroir, Enjoliveur supérieur de calandre noir grainé, Enjoliveur bas de calandre noir grainé, Enjoliveur DRL noir grainé, Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant, Commandes d'ouverture de portes couleur caisse, Lécheurs de vitres noir mat, Enjoliveur entre feux arrière noir brillant, Jupes arrière supérieure et inférieure noir grainé, Becquet rapporté Noir brillant)



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Eléments de style (Planche de bord Injectée avec décor Carbone injecté et baguette Noir brillante avec jonc Chromé, Panneaux de portes avant avec médaillon décoration Carbone et baguette noire, brillante avec tampographie Calcite, Panneaux de portes arrière grain Karsten, Accoudoirs de porte avant et arrière tissu Rimini Mistral, Habitacle et ciel de pavillon clair, Volant compact cuir avec commandes multimédia intégrées)



CONFORT



Télécommande 3 boutons clé standard

Air conditionné monozone

Console basse avec frein de stationnement mécanique

Rétroviseur intérieur à réglage jour / nuit manuel

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique et rabattement manuel

3 poignées de maintien rétractables (1 passager avant, 2 arrière)

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique et matrice couleur 3,5 pouces

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée teintées

Eclairage intérieur (Plafonnier avant A-DOME 3 ampoules, Eclairage de coffre à lampe)



GARNISSAGES & SIÈGES



Sellerie tissu PNEUMA embossé 3D sur Leorki, tri-matières Leorki chiné, accompagnement Rimini et surpiqûres Calcite



JANTES & ROUES



Jantes tôle 16 pouces ‘Monti' avec enjoliveurs (Gris Eclat avec vernis brillant et noir grainé)



MULTIMEDIA & NAVIGATION



Touch screen 10 pouces avec Bluetooth Radio et Téléphone (Radio DAB avec écran tactile couleur 10 pouces SD, Bluetooth, Mirror Screen sans fil, Apple CarPlay, Android Auto, Ecran avec Toggles Switches, 1 prise USB type C sur console avant)



SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE



Air conditionné automatique monozone

Console haute avec accoudoir et frein de stationnement électrique

Jupe Inférieure Noir brillante

1 prise USB type C (Charge) et 1 prise USB type A (Charge) pour passagers arrière.

Sélecteur de mode de conduite (Normal/Eco/Sport)

Essuie-vitre avant à déclenchement automatique

Eléments de style (Planche de bord slush avec décor Carbone TPE, Panneaux de portes avant avec médaillon TPE surmoulé Carbone)



ALLURE



Equipements en plus d'ACTIVE



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE



Aide au stationnement avant et arrière, graphique et sonore



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Eléments de style (Calandre Haute de gamme noir grainée avec marquage couleur caisse, Enjoliveur supérieur de calandre noir brillant, Enjoliveur bas de calandre noir brillant, Enjoliveur DRL noir brillant, Jupes arrière supérieure noir brillant et inférieure noir grainé / Jupe Inférieure Noir brillante)

Antenne requin



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Eléments de style (Planche de bord Slush avec Décor Carbone TPE et baguette Noir brillante avec jonc Chromé, Panneaux de portes avant avec médaillon TPE surmoulé Carbone et baguette Noir brillante avec tampographie Quartz, Accoudoirs de porte avant et arrière TEP avec surpiqûre Quartz)



CONFORT



Air conditionné automatique monozone, Console haute avec accoudoir & frein de stationnement électrique

1 prise USB type C (Charge) et 1 prise USB type A (Charge) pour passagers arrière.

Sélecteur de mode de conduite (Normal/Eco/Sport)

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques

Essuie-vitre avant à déclenchement automatique

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute 10 pouces numérique

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées



GARNISSAGES & SIÈGES



Sellerie tissu Casual Lomsa embossé, accompagnement TEP, tri-matière Lomsa et surpiqûres Quartz



JANTES & ROUES



Jantes alliage 16 pouces ‘Noma' diamantées Bi-tons vernis brillant et Noir Orbital



MULTIMEDIA & NAVIGATION



Peugeot i-Connect

Radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10 pouces HD, Bluetooth Mirror Screen sans fil, Apple CarPlay, Android Auto, Wifi

1 prise USB type C (Data charge) et 1 prise USB type C (Charge) sur console avant



SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE



Démarrage mains libres

Jupe Inférieure Noir brillante



FINITION GT



Equipements en plus d'Allure



SÉCURITÉ



Projecteurs Peugeot Full LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes et commutation automatique feux de route / feux de croisement

Feux arrière signature 3 griffes, stop, recul et indicateur de direction à LEDs



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Eléments de style (Lécheurs de vitres noir brillant, Jupes arrière supérieure et inférieure noir brillant, Enjoliveurs d'ailes noir brillant, Seuils de porte aluminium avec lettrage Peugeot)



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Eléments de style (Planche de bord Slush avec Décor Carbone TPE et double surpiqûres Adamite/Tramontane et baguette Noir brillante avec jonc chromé et jonc lumineux, Panneaux de portes avant avec médaillon TPE surmoulé Carbone, baguette Noir, brillante avec jonc lumineux (8 couleurs) et crosse de tirage TEP avec surpiqûres Adamite, Panneaux de portes arrière avec grain Karsten avec baguette Noir brillant, Accoudoirs de porte avant et arrière enTEP avec surpiqûre Adamite)

Habitacle et ciel de pavillon Noir

Surtapis avant et arrière

Volant compact cuir fleur avec commandes multimédia intégrées et badge GT

Pédalier sport aluminium



CONFORT



Accès et démarrage mains libres Proximity

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques avec éclairage de seuil

4 poignées de maintien rétractables (2 avant, 2 arrière)

Eclairage polyambiant 8 couleurs (Liés aux modes de conduite)

Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute 10 pouces numérique

Eclairage intérieur (Eclairage avant I-DOME à LED, Miroir de courtoisie dans pare-soleil éclairé à LED, Eclairage à LED partie basse rangement et caves à pieds)



GARNISSAGES & SIÈGES

Sellerie tissu Belomka, accompagnement TEP, trimatière Uni Capy et surpiqûres Adamite

Siège passager avant avec réglage manuel en hauteur



JANTES & ROUES



Jantes alliage 17 pouces ‘Yanaka' diamantées Bi-tons vernis brillant et Noir Orbital avec inserts Noir Orbital et vernis mat



MULTIMEDIA & NAVIGATION



Recharge smartphone sans fil (15 W)



FINITION Série Spéciale E-STYLE



Design intérieur et extérieur basé sur le niveau ALLURE



Moteur Electrique 136 ch (100 kW) - Autonomie de 362 km - Batterie 50 kWh



SÉCURITÉ



Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes

Feux arrière signature 3 griffes et stop à LEDs, recul et indicateur de direction à lampe.



AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVRE



Aide au stationnement arrière et avant, graphique et sonore



ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



Calandre avec marquage couleur caisse

Enjoliveur supérieur de calandre, enjoliveurs feux diurnes à LED et enjoliveur bas de pare-choc avant en noir brillant



ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE



Panneaux de portes avant avec décor Carbone et baguette Noir brillante avec sérigraphie Quartz

Accoudoirs de porte avant et arrière TEP avec surpiqûre Quartz

Volant compact en cuir avec commandes multimédia intégrées?



CONFORT



Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique et matrice couleur 3,5 pouces



MULTIMEDIA & NAVIGATION



Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, écran tactile capacitif SD 7 pouces, 2 prises USB (DATA type A, recharge type C) sur console avant? et 2 prises USB type A recharge à l'arrière de la console. Apple CarPlay et Android Auto par fil.



GARNISSAGES & SIÈGES



Sellerie tissu Casual Lomsa embossé, accompagnement TEP, tri-matière Lomsa et surpiqûres Quartz



JANTES & ROUES



Jantes alliage 16 pouces ‘Noma' diamantées bi-tons