Le SUV coupé du segment C au design radical Toyota C-HR en approche

Lede première génération est arrivé sur le marché européen des C-SUV avec un design spectaculaire et radical, proche de celui d'un coupé sportif, tranchant totalement avec celui des SUV existants.Plus de la moitié des conducteurs de C-HR cite le design comme première raison d'achat.Le SUV du segment C Toyota C-HR a été dessiné pour le marché européen par le centre de design européen de Toyota.Le centre de design européen de Toyota, ED2, est implanté sur la Côte d'Azur à Sophia-Antipolis, près de Nice.Le Toyota C-HR est devenu le principal modèle de conquête de Toyota en Europe, ajoutant une dimension émotionnelle à la marque japonaise.Le SUV du segment C Toyota C-HR de seconde génération bénéficie d'un design encore plus radical et de technologies sophistiquées.Le Toyota C-HR embarque une gamme de motorisations hybrides auto -rechargeables et hybrides rechargeables offrant une puissance accrue, un agrément de conduite supérieur et des capacités étendues de roulage en mode électrique.Le Toyota C-HR dea été conçu en Europe.La fabrication du C-HR, y compris l'assemblage de ses batteries haute tension, est localisée en Europe.Le design extérieur du Toyota C-HR est fidèle à celui révélé avec le concept-car Toyota C-HR Prologue fin 2022.L'objectif des designers Toyota avec le C-HR est d'avoir l'impact d'un « concept car sur la route ».Les lignes de coupé du C-HR sont encore plus tranchantes que sur le C-HR de première génération.Le traitement de la partie avant décline du visage des derniers SUV Toyota, que l'on retrouve sur le bZ4X électrique et sur la Prius Le C-HR donne le sentiment que la voiture est prête à foncer vers l'avant.Le thème graphique basé sur des formes imbriquées est prédominant dans les lignes taillées au diamant sur les flancs du véhicule. Il souligne les poignées de porte affleurantes et renforce la solide posture de la voiture sur la route.L'allure dynamique du Toyota C-HR de seconde génération est renforcée par des porte-à-faux courts et des roues de grande taille (jusqu'à 20 pouces de diamètre).Une structure de peinture bicolore, étendant le toit noir contrasté jusqu'au bouclier arrière et sur toute la section trois quarts arrière de la voiture, sera disponible.Les efforts des designers Toyota se sont concentrés sur la création d'un look fluide avec des lignes plus tendues et une intégration parfaite des caméras, radars et autres lave-phares dans un esprit de « technologie dissimulée ».Les designers de Toyota ont travaillé en étroite collaboration avec les aérodynamiciens pour concevoir une carrosserie efficace sur le plan aérodynamique tout en étant visuellement spectaculaire, notamment en travaillant avec précision le profil du bouclier avant et le format du becquet de toit arrière.Le flux d'air est optimisé au-dessus et autour du véhicule dans les moindres détails.L'intérieur du C-HR offre une sensation et une apparence plus raffinées que la première génération du C-HR, qui avait marqué un progrès significatif dans la qualité perçue de l'habitacle.Tous les éléments de commande sont concentrés autour du conducteur.La disposition horizontale du tableau de bord et un design en forme d'aile donnent aux passagers l'impression que l'habitacle s'enroule autour d'eux.L'éclairage d'ambiance du C-HR offre une palette de 64 couleurs. Il permet de régler les lumières directes et indirectes afin d'adapter l'habitacle à l'environnement (selon les versions).L'éclairage intérieur contribue également à renforcer la sécurité des occupants. Les alertes sonores et visuelles du système d'aide à la sortie sécurisée (SEA) sont renforcées par un éclairage intérieur passant au rouge lorsque l'ouverture d'une porte peut provoquer une collision avec un véhicule ou un cycliste arrivant par l'arrière de la voiture.Le Toyota C-HR est équipé d'un combiné d'instruments entièrement numérique de 12,3 pouces (selon le niveau de finition).Les graphismes sont nets et les informations sont regroupées par zones. L'affichage peut être ajusté pour donner la priorité à différents contenus en fonction des préférences du conducteur ou du type de trajet effectué.Il existe trois modes d'affichage prédéfinis qui peuvent être personnalisés à l'aide de boutons sur le volant.Le Toyota C-HR sera disponible avec un système de clé digitale grâce auquel il suffira à l'utilisateur d'avoir son téléphone sur lui pour accéder au véhicule et le démarrer.Le C-HR est disponible avec le pack multimédia Toyota Smart Connect, comprenant (selon les versions) un écran tactile de 8 ou 12,3 pouces, un assistant vocal embarqué et une connexion sans fil pour smartphone via Apple CarPlay et Android Auto. Le système fournit des informations sur l'autonomie en mode électrique et sur les emplacements de recharge à proximité. L'application pour smartphone MyT permet de contrôler à distance certaines fonctions du véhicule, notamment la climatisation pour chauffer ou refroidir la voiture avant de partir.Une application de stationnement automatique permet un stationnement à distance, avec le conducteur à l'extérieur du véhicule, autorisant des manœuvres précises dans des espaces restreints (selon les versions).Le Toyota C-HR bénéficie du pack Toyota Safety Sense de systèmes de sécurité active et d' assistance à la conduite L'aide au contrôle d'accélération intervient pour tempérer toute accélération brutale lorsqu'elle détecte un risque de collision avec un véhicule qui précède.L'aide à la conduite proactive (PDA) fonctionne à basse vitesse, offrant une décélération en douceur lorsque le conducteur relâche l'accélérateur à l'approche d'un véhicule plus lent devant lui ou lorsqu'il entre dans un virage. Elle procure également l'assistance de direction qui détecte qu'un virage va se présenter et ajuste le niveau d'assistance de la direction pour aider le conducteur à prendre ce virage en douceur et sereinement.Un ensemble de systèmes de sécurité avancés comprenant, une assistance au changement de voie avec alerte de circulation transversale avant, une caméra de surveillance du conducteur (améliorant les performances du système d'arrêt d'urgence autonome de EDSS), des feux de route automatiques avec contrôle par caméra pour ajuster la distribution de la lumière, et (lorsque la réglementation le permet) la conduite mains libres permettant de suivre en mode automatique le véhicule qui précède dans un embouteillage et une circulation en accordéon (selon les versions) est proposé en option.Les mises à jour du logiciel pourront être effectuées à distance, sans qu'il soit nécessaire de se rendre chez un concessionnaire de la marque Toyota.Dans une approche durable et intégrant le concept d'économie circulaire, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire les émissions de carbone et utiliser davantage de matériaux recyclés.Par rapport à son prédécesseur, le C-HR contient deux fois plus de plastiques recyclés, utilisés dans plus de 100 pièces différentes, notamment un nouveau tissu pour les sièges fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées.Les boucliers sont constitués d'un matériau en résine pré-coloré dans le moule, qui devrait permettre d'économiser des centaines de tonnes de CO2 Des économies de CO2 supplémentaires ont été réalisées en adoptant un processus de peinture automatisé avec des laques à base d'eau et en utilisant un matériau synthétique comme alternative au cuir animal pour recouvrir le volant.Des mesures ont été prises pour réduire le poids de la voiture, notamment par l'utilisation de nouveaux aciers à haute résistance et une nouvelle conception du toit panoramique. Le toit reçoit un revêtement à faible émissivité et qui réduit les rayons infrarouges, conservant ainsi la chaleur à l'intérieur de l'habitacle en hiver et empêchant la surchauffe par temps ensoleillé en été. Il rend inutile l'utilisation d'un pare-soleil, permettant ainsi de réduire le poids de l'ensemble de 5 kg.Le Toyota C-HR offre le choix entre quatre motorisations électrifiées, issues de la technologie hybride Toyota de cinquième génération.La gamme du Toyota C-HR comprend deux motorisations hybrides auto-rechargeables de 1.8 (Hybride 140) et 2.0 litres (Hybride 200, Hybride 200 à transmission intégrale intelligente AWD-i) et une motorisation hybride rechargeable de 2.0 litres (Hybride rechargeable 220).L'équilibre entre puissance accrue et faibles émissions a été obtenu grâce à une refonte complète des composants clés du système hybride pour réduire sa taille et son poids, notamment par l'adoption d'un nouvel ensemble boîte-pont, d'une nouvelle unité de commande de puissance (PCU) et d'une batterie haute tension plus puissante.La motorisation Hybride 140, également présente sur la Toyota Corolla , offre d'excellentes performances environnementales tout en disposant de beaucoup plus de puissance que l'actuel Toyota C-HR hybride auto-rechargeable de 1.8 litre.L'Hybride 200 est une proposition encore plus forte, sa puissance plus élevée contribuant à une expérience de conduite hybride gratifiante avec une efficience sans compromis.Le système Hybride rechargeable 220 offre une conduite électrique efficace pour une utilisation quotidienne et des performances hybrides efficientes pour les longs trajets. Le système favorise une conduite sans stress grâce à une autonomie en mode électrique très compétitive et au Regeneration Boost qui facilite la circulation en ville.Le système Hybride rechargeable 220 ajuste automatiquement le mode de conduite pour optimiser l'efficience, identifiant les meilleures opportunités de recharge d'énergie lors du suivi d'un itinéraire programmé dans le système de navigation de la voiture.Grâce à l'introduction d'une fonction de géolocalisation, le Toyota C-HR Hybride rechargeable 220 passe automatiquement en mode électrique lorsque la voiture entre dans une zone à faibles émissions (sous réserve d'une charge suffisante de la batterie et de l'usage du système de navigation).L'option AWD-i disponible sur l'Hybride 200 offre une motricité et une stabilité accrues lors des démarrages, des virages ou de la conduite sur des surfaces glissantes, grâce à un moteur-générateur électrique compact à couple élevé monté sur l'essieu arrière. Le système fonctionne sur une large plage de vitesses et dans de nombreuses conditions de circulation.Les motorisations ont été calibrées pour obtenir des accélérations et une maîtrise intuitive, avec une relation directe entre l'utilisation de l'accélérateur et la réponse du véhicule.La suspension, les freins et la direction ont été conçus pour atteindre l'équilibre entre le confort de conduite et la réactivité du véhicule.Le Toyota C-HR est disponible en France avec les motorisations hybrides auto-rechargeables Hybride 140 et Hybride 200 (traction avant ou transmission intégrale), ainsi que, avec la motorisation hybride rechargeable Hybride Rechargeable 225.Le Toyota C-HR hybride auto-rechargeable de deuxième génération est disponible à partir de 34 900 euros (Hybride 140 Dynamic).La version hybride rechargeable démarre à partir de 44 900 euros (Hybride Rechargeable 225 Design).Hybride 140 Dynamic: 34 900 €Hybride 140 Design: 36 900 €Hybride 140 Collection: 41 400 €Hybride 200 Design: 38 900 €Hybride 200 Collection: 43 400 €Hybride 200 GR Sport: 43 400 €Hybride 200 Collection Première: 47 400 €Hybride 200 AWD-i GR Sport: 45 400 €Hybride 200 AWD-i GR Sport Première: 49 400 €Hybride Rechargeable 225 Design: 44 900 €Hybride Rechargeable 225 Collection: 49 400 €Hybride Rechargeable 225 GR Sport: 49 400 €Hybride Rechargeable 225 Collection Première: 53 400 €Hybride Rechargeable 225 GR Sport Première: 53 400 €Le Toyota C-HR est proposé en: Dynamic, Design et Collection ou GR Sport.Le Toyota C-HR, qui constitue la finition d'accès à la gamme, reçoit en série des jantes en alliage de 17 pouces, des poignées de portes affleurantes, des feux full LED, alarme, un compteur numérique de 12,3 pouces, une aide à la sortie sécurisée, un essuie-glace avant avec détecteur de pluie, le Toyota Safety Sense (feux de route automatiques, alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la voie, etc.), une caméra de recul, une climatisation bizone, des vitres et des rétroviseurs électriques, l'ouverture/fermeture et le démarrage sans clé, un écran couleur central tactile HD 8 pouces, une connectivité Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire, etc.Le Toyota C-HR, au cœur de la gamme, offre en série, en plus de la finition Dynamic des jantes en alliage 18 pouces, une lunette et des vitres arrière surteintées, des radars de stationnement avant et arrière, un avertisseur de circulation arrière, un éclairage d'ambiance intérieur, des sièges avant chauffants, un volant en cuir synthétique chauffant, etc.Le Toyota C-HRoffre en plus de la finition Design des jantes en alliage de 19 pouces, une carrosserie biton, une signature lumineuse spécifique et arrière à LED, un chargeur à induction, un hayon électrique, une sellerie cuir synthétique/alcantara/tissu avec des surpiqûres bleues et blanches, un système audio JBL Premium à 9 haut-parleurs, un écran couleur central tactile HD 12,3 pouces avec navigation intégrée, etc.Le Toyota C-HRoffre en plus de la finition Design des jantes en alliage noires de 19 pouces, une carrosserie biton, une signature lumineuse spécifique et arrière à LED, un chargeur à induction, un hayon électrique, une sellerie mi-cuir synthétique/alcantara/tissu avec surpiqûres rouges, un système audio JBL Premium à 9 haut-parleurs, un écran couleur central tactile HD 12,3 pouces avec navigation intégrée, un marquage GR Sport, etc.LaPremière reçoit, en plus de la finition Collection une carrosserie biton plus, une sellerie en cuir véritable noir avec surpiqûres jaunes, une clé digitale, un affichage tête haute, un toit panoramique, des feux de route adaptatifs, une caméra 360° avec Toyota Teamate Advanced Park et commande à distance, etc.Lareçoit, en plus de la finition GR Sport des jantes en alliage de 20 pouces, une carrosserie biton plus, une clé digitale, un affichage tête haute, un toit panoramique, des feux de route adaptatifs, une caméra 360° avec Toyota Teamate Advanced Park et commande à distance, etc.Liens vidéos