Le SUV électrique de taille intermédiaire Subaru Solterra en approche

Près de deux ans après sa présentation au public en première mondiale, learrive sur le marché.Le premier modèle exclusivement électrique de Subaru a étéLe dreflète le statut de SUV du Solterra.Le Solterra allie le style d'un véhicule électrique aux qualités originelles d'un SUV.Laest l'expression de l'efficacité énergétique du véhicule électrique à batterie.L'axe horizontal de la carrosserie partant de cet hexagone et les ailes saillantes et dynamiques expriment la force d'un SUV.À l'arrière, lesreprennent lades véhicules Subaru La batteriedu véhicule et fait partie du châssis.L'intégration de la batterie au châssis offre un, unet uneLeet des compteurs visibles au-dessus du volant matérialisent l'espace intérieur.Le tableau de bord en position basse optimise le champ de vision du conducteur.Le principeest appliqué par l'habitacle centré sur le conducteur dans lequel l'écran TFT de sept pouces rassemblant de nombreuses informations se trouve directement dans la ligne du regard du conducteur, au-dessus du volant, de sorte peut être consulté avec un minimum de mouvement des yeux.Le SUV de taille intermédiaire (, 1,860 mètre de large, 1,650 mètre de haut) Solterra est spacieux.L'offre une habitabilité importante pour cinq passagers, ainsi qu'une capacité de chargement généreuse.L'empattement long offre un espace pour les jambes de premier ordre à tous les occupants, et une distance d'un mètre entre les assises des passagers avant et arrière.L'espace de chargement offre jusqu'à environ(plancher en position basse) lorsque les sièges arrière sont en place, le tout avec un plancher de coffre réglable (410 litres avec un plancher en position haute).Conçu sur une plate-forme Toyota dédiée aux véhicules électriques à batterie e-TNGA, le SUV Subaru Solterra est disponible avec un système de traction intégrale électrique avec des moteurs électriques séparés pour chaque essieu.Le Solterra àest équipé dede type synchrone à aimant permanent de 109 ch (80 kW) entraînant, l'un l'essieu avant, l'autre l'essieu arrière.Le modèle à transmission intégrale offre une puissance maximale de(159,6 kW) avec. La vitesse de pointe auto -limitée du Solterra à transmission intégrale deatteint, tandis que l'accélération deLe système de transmission intégrale dédié aux véhicules électriques à batterie à été développé par Subaru et Toyota. Le système offre une sécurité accrue dans des conditions de circulations difficiles et offre desqui font référence.Lecontrôlant avec précision les quatre roues motrices. Le système AWD assure une répartition flexible de la force motrice entre l'avant et l'arrière.Le système XMode AWD offre différents modes de conduite.Le système XMode AWD peut être utilisé pour s'adapter aux conditions de conduite avec des réglages spécifiques pour la neige/la boue, la neige épaisse et la boue (à une vitesse inférieure à 20 km/h).Le Grip Control permet une conduite tout-terrain plus exigeante à une vitesse constante tout en stabilisant le véhicule électrique sur des routes accidentées (à une vitesse inférieure à 10 km/h).Laminimum est de(à vide).Lahaute densité a une capacité deComposée de 96 cellules, la batterie supporte uneAvec une batterie complètement chargée, l'(160 kW AWD Confort) ou de 414 km (160 kW AWD Luxury).Grâce à un système de chauffage comprenant une pompe à chaleur, l'autonomie est préservée lors des températures inférieures à zéro, avec une perte d'autonomie limitée.La puissance de recharge maximale en courant alternatif (AC) est de 7 kW avec une prise Type 2 (AC).La batterie peut être chargée sur des bornes rapides sans compromettre sa durée de vie : une charge à 80 % peut être atteinte en 30 minutes environ sur une borne de recharge rapide en courant continu (DC) de 150 kW (prise Combo CCS2).Unede conduite, ou 240 000 kilomètres (selon la première échéance atteinte).Après 10 ans de conduite (ou 240 000 km parcourus), la batterie continuerait, selon Subaru, à fonctionner à 90 % de ses performances d'origine.La clé de la, refroidie par eau, est la. Si une génération de chaleur anormale est détectée, des contrôles sont automatiquement déclenchés. Des contremesures ont été mises en place pour atténuer toute dégradation des matériaux, et il existe des garanties dans le processus de fabrication pour empêcher la pénétration de corps étrangers dans la batterie.Le SUV électrique Subaru Solterra propose un ensemble complet de systèmes de sécurité active et d'aide à la conduite.Un système multimédia avec des mises à jour logicielles à distance (OTA) est disponible.Le SUV électrique Subaru Solterra est commercialisé à partir deavec une garantie 3 ans ou 100 000 km.160 kW AWD Confort: 64 990 €160 kW AWD Luxury: 68 990 €ExtérieurSpoiler de toit3ème feu stop à LEDPare-brise acoustique avec filtration UVRails de toitJantes 18 poucesProjecteurs LED avec réglage automatique de la portéeProjecteurs antibrouillard à LEDFeux de jour à LEDFeux arrière avec signature lumineuse à LEDFeu antibrouillard arrière à LEDEnjoliveursCapteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatiqueAllumage automatique des feuxLave-phares escamotablesRétroviseurs électriques rabattablesAntenne aileron de requinSièges / GarnituresBanquette arrière rabattable 60/40Siège conducteur à réglages électriques (10 voies) avec support lombairesSellerie tissuPoches aumônières au dos des sièges avantAppuis-tête arrière réglables en hauteurBanquette arrière rabattable avec fonction ''One-touch''Dossiers de sièges arrière inclinablesAppuis-tête avant réglables en hauteurVolant gainé de cuirSièges avant chauffantsConfort / CommoditésAccoudoir central avant avec compartiment de rangementPare-soleil avant avec miroir de courtoisie éclairéÉclairage intérieur à LED (plafonniers avant et arrière)Éclairage du coffre à LEDCâble de rechargePorte-gobelets avant (console centrale)Accoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrésEspaces de rangement avec porte-bouteille intégré dans les contre-portesCache-bagagesSystème d'ouverture des portes et démarrage sans cléFrein de parking électronique avec fonction ''Auto Hold''Lampes de lecture avant à LEDVitres électriquesPrise d'alimentation 12 V (console centrale)Hayon à commande électriqueKit anti-crevaisonContrôle de la températureClimatisation automatique bi-zoneFonction de dégivrage de la lunette arrière avec temporisationFonction de dégivrage des essuie-glaces avantRétroviseurs extérieurs dégivrantsAérateurs aux places arrièreDivertissement et navigationPort USB-A (audio)2 ports USB-C arrière (alimentation)2 ports USB-C avant (alimentation)Module de communication de données (DCM)Système multimédia avec compatibilité Apple CarPlay (sans fil) et Android AutoSubaru CareSystème audio 6 haut-parleursSystème multimédia avec écran central 12,3 pouces, et navigation intégréeSystème de reconnaissance vocaleContrôle / InstrumentsPalettes au volant (freinage régénératif)Sélecteur de vitesse rotatifVolant réglable en hauteur et en profondeurCombiné d'instrumentation numérique 7 pouces (LCD TFT)ManiabilitéContrôle de motricité renforcéeContrôle de stabilité (VSC)Fonction S-PEDAL DRIVEFonctions X-MODESélecteur de modes de conduite (Éco/Normal/Power)Système de contrôle en descenteAide au démarrage en côteSafety SenseSystème d'arrêt d'urgence (EDSS)Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)Gestion automatique des feux de route (AHS)Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (DRCC)Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDA)Aide au maintien dans la voie (LTA)Système de freinage pré-collision (PCS)SécuritéCeintures de sécurité arrière 3 points (avec prétensionneurs et limiteurs d'effort places latérales)Système d'alerte de véhicule à proximitéAirbag central avant SRSFixations ISOFIX (compatibles avec la norme i-Size)Ceintures de sécurité avant 3 points avec prétensionneurs et limiteurs d'effortSystème de surveillance du conducteurFrein d'aide au stationnement (PKSB)Détecteur d'angles morts (BSM)Avertisseur de circulation arrière (RCTA)Assistance de sortie du véhicule (SEA)Rétroviseur intérieur numériqueVision panoramique 360° (PVM)Signal de freinage d'urgenceAirbags frontaux SRSAirbags latéraux avant SRS (sièges avant)Airbags rideaux SRS (avant et arrière, des 2 côtés)ExtérieurSpoiler de toit3ème feu stop à LEDPare-brise acoustique avec filtration UVRails de toitToit vitré panoramiqueProjecteurs LED avec réglage automatique de la portéeProjecteurs antibrouillard à LEDFeux de jour à LEDFeux arrière avec signature lumineuse à LEDFeu antibrouillard arrière à LEDJantes alliage 20 poucesCapteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatiqueAllumage automatique des feuxLave-phares escamotablesRétroviseurs électriques rabattablesAntenne aileron de requinSièges / GarnituresBanquette arrière rabattable 60/40Siège passager avant à réglages électriques (4 voies)Siège conducteur à mémoireSiège conducteur à réglages électriques (10 voies) avec support lombairesSellerie TEPPoches aumônières au dos des sièges avantAppuis-tête arrière réglables en hauteurBanquette arrière rabattable avec fonction ''One-touch''Dossiers de sièges arrière inclinablesAppuis-tête avant réglables en hauteurVolant gainé de cuirVolant chauffantSièges avant chauffantsSièges arrière chauffantsConfort / CommoditésAccoudoir central avant avec compartiment de rangementPare-soleil avant avec miroir de courtoisie éclairéÉclairage intérieur à LED (plafonniers avant et arrière)Éclairage du coffre à LEDCâble de rechargePorte-gobelets avant (console centrale)Accoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrésEspaces de rangement avec porte-bouteille intégré dans les contre-portesCache-bagagesSystème d'ouverture des portes et démarrage sans cléFrein de parking électronique avec fonction ''Auto Hold''Lampes de lecture avant à LEDVitres électriquesPrise d'alimentation 12 V (console centrale)Hayon à commande électriqueKit anti-crevaisonContrôle de la températureClimatisation automatique bi-zoneFonction de dégivrage de la lunette arrière avec temporisationFonction de dégivrage des essuie-glaces avantRétroviseurs extérieurs dégivrantsAérateurs aux places arrièreDivertissement et navigationPort USB-A (audio)2 ports USB-C arrière (alimentation)2 ports USB-C avant (alimentation)Module de communication de données (DCM)Chargeur de smartphone à inductionSystème multimédia avec compatibilité Apple CarPlay (sans fil) et Android AutoSubaru CareSystème audio premium Harman/Kardon 10 haut-parleurs avec caisson de bassesSystème multimédia avec écran central 12,3, et navigation intégréeSystème de reconnaissance vocaleContrôle / InstrumentsPalettes au volant (freinage régénératif)Sélecteur de vitesse rotatifVolant réglable en hauteur et en profondeurCombiné d'instrumentation numérique 7 pouces (LCD TFT)ManiabilitéContrôle de motricité renforcéeContrôle de stabilité (VSC)Fonction S-PEDAL DRIVEFonctions X-MODESélecteur de modes de conduite (Éco/Normal/Power)Système de contrôle en descenteAide au démarrage en côteSafety SenseSystème d'arrêt d'urgence (EDSS)Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)Gestion automatique des feux de route (AHS)Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (DRCC)Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDA)Aide au maintien dans la voie (LTA)Système de freinage pré-collision (PCS)SécuritéCeintures de sécurité arrière 3 points (avec prétensionneurs et limiteurs d'effort places latérales)Système d'alerte de véhicule à proximitéAirbag central avant SRSFixations ISOFIX (compatibles avec la norme i-Size)Ceintures de sécurité avant 3 points avec prétensionneurs et limiteurs d'effortSystème de surveillance du conducteurFrein d'aide au stationnement (PKSB)Détecteur d'angles morts (BSM)Avertisseur de circulation arrière (RCTA)Assistance de sortie du véhicule (SEA)Rétroviseur intérieur numériqueVision panoramique 360° (PVM)Signal de freinage d'urgenceAirbags frontaux SRSAirbags latéraux avant SRS (sièges avant)Airbags rideaux SRS (avant et arrière, des 2 côtés)