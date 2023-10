La berline compacte Opel Astra Electric affiche une autonomie de 418 km

Lade sixième génération adopte uneDessinée, développée et fabriquée en Allemagne, l'Opel Astra de sixième génération est unpour la marque allemande Opel L'Astra est plus dynamique que jamais, offre des surfaces pures et tendues débarrassées du superflu et arbore le nouveau visage de la marque Opel "Vizor".L'est une illustration de l'Opel Compass . Cette boussole où les axes verticaux et horizontaux (la nervure centrale marquée du capot et les feux de jour au graphisme en forme d'aile) se croisent, met en valeur l'emblème Opel Blitz en son centre.S'étendant sur tout l'avant, le Vizor intègre également de façon transparente des technologies telles que les phares au profil ultrabas Intelli-Lux LED ou la caméra frontale du système Intelli-Vision.Vue de côté, l'Astra semble particulièrement dynamique grâce à l'inclinaison prononcée vers l'avant du montant de custode.A l'arrière, l'est évoqué par le Blitz monté au centre, le 3ème feu stop surélevé aligné verticalement et les feux arrière à LED.Plus basse et plus spacieuse que le modèle qu'elle remplace, l'Opel Astra cinq-portes affiche une ligne sportive.Avec une longueur deet une largeur de 1 860 millimètres, l'Astra Electric se situe au cœur de cible du segment compact.Grâce à un porte-à-faux avant faible, l'Astra Electric offre unL'habitacle profite d'un raffinement technique typiquement allemand.L'Astra Electric embarque leLa vaste planche de bord numérique (disponible en option sous un vitrage total) comprend dans un format horizontal deux écrans de 10 pouces. Grâce à un revêtement faisant écran pour empêcher les reflets du pare-brise, le Pure Panel se passe d'une visière au-dessus des écrans.A la place des instruments analogiques, une interface homme-machine (IHM) aux graphismes actuels joue la sobriété et l'intuitivité.L'Opel Astra Electric se pilote en pianotant sur des écrans tactiles, comme avec un smartphone.Les designers et ingénieurs d'Opel ont veillé à ce que le conducteur reçoive toutes les informations nécessaires et les options d'utilisation utiles, mais ne soit pas dérangé par des données ou des fonctions superflues.Des éléments comme la climatisation peuvent toujours être utilisés via des interrupteurs et des boutons physiques.Le système d'infodivertissement, piloté en reconnaissance vocale ou en tactile, peut être relié à Apple CarPlay et Android Auto sans fil avec les smartphones compatibles.Les sièges avant, confortables sur les longs trajets grâce à leur ergonomie, sont certifiés AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.). Ils garantissent une bonne posture, la densité de la mousse des sièges étant optimisée en fonction des définitions « Sport » ou « Confort ». En finition cuir Nappa, ils offrent la ventilation, le massage pour le conducteur et le chauffage à l'arrière comme à l'avant.L'Opel Astra Electric est basée sur la troisième génération de la, intégrant dès l'origine du développement l'ADN d'Opel.Le comportement est à la foisLa compacte électrique allemande est « Autobahnproof », à l'épreuve de l'autoroute.La capacité à rouler à grande vitesse sur les autoroutes allemandes sans limitation de vitesse était un objectif primordial du développement de laLa direction et la rigidité latérale du châssis (suspension à jambes McPherson à l'avant, barre de torsion à l'arrière) ont été prévues pour obtenir une grande maîtrise du lacet (amortissement du mouvement autour de l'axe horizontal).Au freinage, le modèle offre des décélérations puissantes et reste très stable en virage comme en ligne droite.La berline Opel Astra Electric est entraînée par undélivrant une puissance de(115 kW) et un c, tous deux disponibles dès la première pression sur la pédale d'accélérateur, ce qui permet des démarrages vifs et des reprises convaincantes.Sur les portions illimitées des autoroutes allemandes, l'Opel Astra Electric de(conducteur compris) peut atteindre uneL'accélération des'effectue enSelon leurs préférences de conduite, les conducteurs de l'Astra Electric peuvent choisir entreL'énergie électrique est stockée dans uneLes 102 cellules de la batterie sont logées dans 17 modules.L'Astra Electric affiche uneL'Opel Astra Electric revendique une. L'autonomie réelle peut varier dans les conditions de la vie quotidienne et dépend de différents facteurs, notamment du style de conduite, des caractéristiques du parcours, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique de l'habitacle.L'Astra électrique est équipée en série d'unqui permet de la brancher chez soi sur une wallbox.L'Opel Astra électrique peut être rechargée à 80% de la capacité de sa batterie en 30 minutes dans une station deLes batteries sont logées dans le soubassement de la berline compacte Opel, ce qui évite de prendre de l'espace dans l'habitacle au détriment des passagers et des bagages.Le volume de coffre atteint, extensible à 1 258 litres dossiers de banquette arrière rabattus.L'implantation basse de la batterie confère à l'Astra Electric un comportement routier franc.A l'intérieur, le Pure Panel entièrement numérique, doté de deux grands écrans de 10 pouces, plonge le conducteur dans un monde de modernité.L'interface homme-machine Opel affiche toutes les fonctions importantes, telles que l'état de charge de la batterie ou l'autonomie, tandis que les paramètres essentiels comme la climatisation peuvent être réglés facilement par simple appui sur un bouton.Avec l'affichage tête haute E-HUD et la reconnaissance vocale naturelle, le conducteur peut garder les yeux sur la route et rester attentif au trafic routier.L'architecture de l'Astra Electric intègre les derniersOutre la caméra multifonction située dans le pare-brise, le bagage technologique comprend quatre caméras placées sur la caisse (une à l'avant, une à l'arrière et une de chaque côté), cinq capteurs radar (un à l'avant et un à chaque angle), ainsi que des capteurs à ultrasons à l'avant et à l'arrière.Les caméras et les capteurs sont intégrés à la connectivité e-horizon au sein de l'Intelli- Drive 2.0, qui démultiplie la portée des caméras et du radar. Le système peut ainsi adapter la vitesse dans les virages, faire des recommandations de vitesse et effectuer des changements de file semi-automatisés.De nombreux systèmes d'assistance, de l'alerte anticollision frontale avec freinage d'urgence automatique à l'assistance active au maintien dans la voie, en passant par la détection de la somnolence, l'alerte de trafic transversal arrière ou le changement de voie semi-automatique, sont intégrés au système Intelli-Drive 2.0.La détection de la présence des mains sur le volant garantit que le conducteur conserve à tout moment la maitrise du véhicule.La liste des systèmes automatisés d'aide à la conduite comprend également le régulateur de vitesse adaptatif, qui augmente ou diminue la vitesse pour suivre le véhicule qui précède, sans dépasser la vitesse de consigne. Il peut freiner jusqu'à l'arrêt si nécessaire. Avec la transmission automatique, la conduite reprend automatiquement grâce au système « Stop & Go ».L'offre d'aides à la conduite comprend un affichage tête haute, la détection longue portée des angles morts, la caméra Intelli-Vision 360° pour faciliter le stationnement, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, l'alerte de circulation transversale arrière et le positionnement actif dans la voie, qui maintient la voiture au milieu de sa voie de circulation.L'Astra Electric propose la dernière évolution de l'éclairage adaptatif Intelli-Lux LED Pixel Light disposant de 168 éléments à LED (84 dans chaque phare à profil ultrabas) dérivé en droite ligne de celui de l'Insignia. Le faisceau des feux de route s'adapte à toutes les situations de manière imperceptible, en quelques millisecondes seulement, et sans éblouir les autres usagers de la route. Les véhicules qui approchent ou qui précèdent sont « découpés » avec précision du faisceau lumineux. La portée et la direction de la lumière varient en fonction de la situation de conduite et de l'environnement.La compacte électrique Opel Astra Electric est proposée en deux finitions (Astra et GS), trois packs d'équipements et quatre options (Astra) ou huit options (GS).: principaux équipements Climatisation automatique mono-zoneAccoudoir central avantJantes alliage 18 pouces Falcon diamantéPare-chocs avant spécifique ElectricVolant cuir synthétique VéganPure Panel Pro intégrant deux écrans de 10 pouces, basé sur le système Snapdragon Cockpit-Platform de Qualcomm1 USB C (données), 2 USB (chargeur)Pack Sécurité Opel : alerte de vigilance conducteur, avertisseur de changement de voie intempestif, freinage automatique d'urgence via Intelli-Cam, reconnaissance des panneaux de signalisation, Régulateur de VitessePhares Eco-LED, allumage automatique des feux, commutation automatique des feux de routeFeux de jour, clignotants avant et feux arrière à LEDAide au stationnement avant et arrièreReconnaissance étendue des panneaux de signalisationFreinage automatique d'urgence via radars : principaux équipements complémentaires :Sellerie mixte Greta Tissu / TEP Effet cuirSiège conducteur certifié AGRSièges avant et volant cuir chauffantsAccoudoir arrière et trappe à skisPlancher de coffre 2 positions (FlexLoad)Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquementRétroviseur intérieur électrochromeClimatisation automatique bi-zoneToit Noir KarbonPare-chocs avant sportVitres arrière surteintéesEclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'avantPédalier sport en aluminiumMultimedia Radio Pure Panel Pro avec dalle en verre intégralePack Drive assist : régulateur de vitesse adaptatif ACC, freinage automatique d'urgence avec radar, intelli-vision panoramique à 360° avec 4 camérasL'Astra Electric est disponible à partir deen finition Astra et 42 990 euros en finition GS (hors bonus écologique).Le prix de l'Astra Electric intègre le prix de la batterie à115 kW 54 kWh Astra: 40 990 €115 kW 54 kWh GS: 42 990 €SECURITEAirbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant, rideaux (6 airbags)Alerte de sous-gonflage des pneumatiquesCeintures de sécurité à préhension pyrotechniqueCondamnation centraliséeContrôle électronique de stabilité (ESP)Fixations Isofix aux places latérales arrièresFreins à disque avant et arrièreFrein de parking électriqueKit anti-crevaisonPré-disposition crochet de remorquageSECURITE AVANCEEAide au démarrage en côteProjecteurs antibrouillard à LEDCONFORT2 clés à plip2 pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés par LEDBanquette arrière 40/60Détecteur de pluieFiltre à pollen, odeurs et particules finesPalettes au volant et sélecteur de mode de conduitePare-brise feuilleté acoustiquePlafonniers avant, arrière et éclairage de coffre à LEDPrise 12V avant sur la console centraleRétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables manuellementVitres avant et arrière électriques à ouverture séquentielle, anti-pincementPlancher de coffre fixeMULTIMEDIA6 haut-parleursRadio FM/AM/DAB plusBluetooth, 1 USB C (données), 1 USB (chargeur)RECHARGEChargeur embarqué 11 kWEn plus par rapport aux équipements de série :CONFORTSellerie Modena- Tissu - Noir / Gris- Sièges avant à réglages manuelsVolant cuir synthétique VeganDémarrage sans clé avec bouton "Start"Climatisation automatique mono-zoneAccoudoir central avantDESIGNJantes alliage 18 pouces - DiamantéCalandre Vizor - NoirPare-chocs avant spécifiquePare-chocs arrière - NoirLigne de vitrage inférieure - NoirCoques de rétroviseurs - NoirVolant cuir synthétique VeganMULTIMEDIAMultimedia Radio Pure Panel- Ecran d'instrumentation digitale de 10 pouces- Ecran tactile central de 10 pouces- Apple CarPlay ou Android Auto sans filModule OpelConnect- Appel d'urgence- Appel en cas de panne- Informations véhicule- Services connectés via WIFI domestique1 USB C (données), 2 USB (chargeur)SECURITEPack Sécurité Opel- Alerte de vigilance conducteur améliorée- Avertisseur de changement de voie intempestif avec impulsion sur le volant en cas de déport- Freinage automatique d'urgence via Intelli-Cam- Reconnaissance des panneaux de signalisation- Régulateur de vitessePhares Eco-LED- Allumage automatique des feux- Commutation automatique des feux de route- Feux de jour, clignotants avant et feux arrière LEDFreinage en cas de collisionAide au stationnement avant et arrièreReconnaissance étendue des panneaux de signalisationFreinage automatique d'urgence via radarsEn plus par rapport à Astra :CONFORTSellerie mixte Greta Tissu / TEP Effet cuir- Siège conducteur certifié AGR avec coussin d'assise réglable en longueur et soutien lombaire électrique- Siège passager avec réglage manuel dans 6 directions- Sièges avant et volant cuir chauffants- Accoudoirs centraux avant avec porte-gobelets et arrièreTrappe à skiPlancher de coffre 2 positions (FlexLoad)Entrée et démarrage sans cléPare-brise et vitres latérales feuilletés acoustiquesRétroviseurs extérieurs- Rabattables électriquement- Eclairage d'accueil- Fonction mémorisationRétroviseur intérieur électrochrome "Frameless"Climatisation automatique bi-zoneDESIGNJantes alliage 18 pouces - Noir OnyxBlack Pack extérieur "GS"- Toit Noir Karbon- Pare-choc avant sportif- Pare-chocs avant et arrière - Noir- Logo "Opel" et lettrage "Astra" - Noir- Ligne de vitrage - Noir- Vitres arrières surteintéesCiel de toit - NoirEclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'avantPédalier sport en aluminiumVolant cuir synthétique VeganMULTIMEDIAMultimedia Radio Pure Panel Pro- Dalle en verre intégrale- Ecran d'instrumentation digitale de 10 pouces- Ecran tactile central de 10 pouces1 USB C (données), 2 USB (chargeur)SECURITEPack Drive Assist- Régulateur de vitesse adaptatif ACC Stop & Go- Freinage automatique d'urgence avec radar- Reconnaissance des panneaux de signalisation amélioréeIntelli-vision panoramique à 360° avec 4 camérasLiens vidéos