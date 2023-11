La Mercedes-Benz CLE Coupé à deux portes entend suivre sa propre voie

La nouvelledereprend des éléments conceptuels et techniques de la Classe C et de la Classe E pour suivre sa propre voie.Lerevendique un design expressif, un équipement de confort exclusif et une conduite sportive.L'du CLE coupé repose sur un, un, unet un, ainsi que deset deLes proportions athlétiques du CLE coupé sont indissociables de la marque Mercedes-Benz.Le CLE coupé associe cesau langage stylistique moderne de Mercedes-Benz.La partie avant progressivement inclinée vers l'avant ("nez de requin") avec un capot bas, les phares plats à LED et la calandre tridimensionnelle garantissent une apparence athlétique sophistiquée.Les dômes de puissance aux contours prononcés sur le long capot font référence aux moteurs comptant jusqu'à six cylindres.Sur le côté, une ligne de démarcation distinctive structure le volume. La ligne de caractère va du phare au rétroviseur extérieur et du feu arrière à la poignée de porte.L'arrière musclé est caractérisé par des surfaces fluides, des transitions douces et des feux LED en deux parties avec des corps lumineux tridimensionnels.Avec ses, ses 1 861 millimètres de large et ses 1 423 millimètres de haut, le coupé deux portes CLE est le plus grand coupé du segment des véhicules de taille intermédiaire.Grâce à son empattement plus long de 2 865 millimètres, le CLE coupé offre plus d'espace que le coupé de la Classe C.Les passagers installés à l'arrière bénéficient de 10 millimètres de plus pour la tête, de 19 millimètres de plus pour les épaules et les coudes et de 72 millimètres de plus pour les genoux.Le coffre offre un volume de, ce qui lui peut de contenir trois sacs de golf Les éléments qui attirent l'attention dans l'habitacle sont l'et l', au format portrait, orienté vers le conducteur.L'peut s'étendre de la console centrale jusqu'au-dessous des bouches d'aération extérieures.Dans chacune des portes, une bande lumineuse suit les contours de l'accoudoir et de la ceinture de caisse jusqu'à l'arrière.Les sièges avant, au design, constituent un autre point spécifique. Associés au système de sonorisation Burmester 3D Surround en option, ils disposent chacun de deux haut-parleurs au niveau des appuis-tête pour créer une expérience musicale individuelle et immersive avec Dolby Atmos et Spatial Audio.Les sièges avant se déverrouillent à l'aide d'une boucle en cuir Nappa située sur le bord supérieur du dossier.Le CLE coupé reprend l'architecture électronique de la Classe E et la troisième génération du système d'infodivertissement MBUX.Tous les moteurs sont des hybrides légers dotés d'un générateur de démarrage intégré et d'un système électrique de 48 volts.Leest animé par un moteur 2.0 litres essence de 204 ch et par un bloc électrique de 23 ch. Le moteur thermique 4 cylindres délivre un couple de 320 Nm alors que le bloc électrique débite 200 Nm dès le démarrage. Le CLE Coupé 200 9G-Tronic de 1 790 kg atteint une vitesse de pointe de 240 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,4 secondes.Leest animé par un moteur 2.0 litres essence de 258 ch et par un bloc électrique de 23 ch. Le moteur thermique 4 cylindres délivre un couple de 400 Nm alors que le bloc électrique débite 200 Nm dès le démarrage. Le CLE Coupé 300 9G-Tronic 4MATIC de 1 855 kg atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,2 secondes.Leest animé par un moteur 3.0 litres essence de 381 ch. Le moteur thermique 6 cylindres délivre un couple de 500 Nm. Le CLE Coupé 450 9G-Tronic 4MATIC de 1 945 kg atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,4 secondes.Leest animé par un moteur 2.0 litres essence de 197 ch et par un bloc électrique de 23 ch. Le moteur thermique 4 cylindres délivre un couple de 440 Nm alors que le bloc électrique débite 200 Nm dès le démarrage. Le CLE Coupé 220d 9G-Tronic de 1 870 kg atteint une vitesse de pointe de 238 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,5 secondes.De nombreuxoffrent une assistance adaptée à chaque situation de conduite.L'équipement de série comprend le système d'aide active au maintien de la distance Distronic et les systèmes Attention Assist, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist et le pack de stationnement avec caméra de recul.Par rapport à la berline Classe C, le châssis est abaissé de 15 millimètres.Côté tarif, le CLE coupé débute à partir de(200 9G-Tronic AMG Line).200 9G-Tronic AMG Line : 66 300 €300 9G-Tronic 4MATIC AMG Line: 69 150 €450 9G-Tronic 4MATIC AMG Line: 77 800 €220d 9G-Tronic AMG Line: 68 150 €Equipements de sérieEXTERIEURJupe arrière AMG façon diffuseurCalandre en forme de A avec motif étoilé Mercedes-Benz et étoile Mercedes intégrée ainsi que lamelle gris foncé mat avec insert chromé et cadre de calandre noirJantes alliage AMG 19 pouces multibranches optimisation aérodynamiqueJupe avant AMG avec prises d'air sportives et insert décoratif chroméPeinture noireSystème d'échappement à deux enjoliveurs de sortie d'échappement intégrés au pare-chocs et son du moteur sportif (pour les motorisations essence)INTERIEURApproche ceinture automatiqueBaguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-Benz »Banquette arrière rabattableBoîte à gants éclairéeBuses d'aération avec éléments chromés argentésCiel de pavillon en tissu noirConsole centrale noir brillantDossiers arrière rabattablesEclairage d'ambianceFilet à bagages sur le dossier des sièges avantGarnitures en Artico / microfibre Microcut noirInserts décoratifs en structure métalliquePartie supérieure de la planche de bord et lignes de ceinture en Artico noirPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirsPortes avec inserts décoratifs noir brillant, bordure chromée argentée et commutateurs chromés argentésSièges avec design sportif exclusif et appuie-tête intégréTapis de sol noirs avec inscription AMGUnité de commande du toit en finition noir brillantVolant sport multifonction en cuir Nappa avec doubles branches horizontales, méplat dans la partie inférieure, perforé dans la zone de préhension, avec cache et palettes de changement de rapport chromées argentéesINFODIVERTISSEMENT & CONNECTIVITECapteur d'empreinte digitaleConnexion Bluetooth pour téléphone portableÉcran central tactile LCD haute résolution de 30,2 cm (11,9 pouces) légèrement incliné vers le conducteur, en liaison avec système multimédia MBUXÉcran conducteur LCD de 31,2 cm (12,3 pouces)Fonctionnalités élargies MBUX :- Personnalisation (profils) et fonctions prédictives- Assistant vocal MBUX avec compréhension vocale naturelle - activation via « Hey Mercedes »- Fonction d'apprentissage de l'assistant vocal MBUX- Borne Wi-Fi- Radio internetIntégration pour smartphone Android Auto et AppleCarPlayModule de communication (LTE) pour l'utilisation des servicesMercedes me connectNavigation MBUX Premium :- Navigation par disque dur- Navigation haute résolution avec vue satellite- Live Traffic Information et communication Car-to-X (utilisable gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activation)- Calcul rapide de l'itinéraire en ligne avec prise en compte des informations routières actualisées en continu le long de l'itinéraire (utilisation gratuite pendant 3 ans à partir de l'activation)- Fonction Send2Car : envoie des adresses sélectionnées via l'application au système de navigation du véhicule, par exemple des sites touristiques ou des restaurants- Mise à jour des données cartographiques (utilisable gratuitement jusqu'à 7 ans à partir de l'activation)- Services de navigation (utilisables gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activation) : recherche libre de lieux et d'adresses au choix, vue détaillée de la carte avec informations météo (température) et possibilités de stationnement actuellesPack USB : 2 ports USB-C sous l'accoudoir central, permettant la transmission de donnéesPré-équipement pour la remise de clé numérique (Service gratuit pendant 3 ans à partir de l'activation)Réception radio numérique DABServices à distance :- Interrogation à distance de l'état du véhicule : indique le kilométrage, la pression des pneus, le niveau de liquide lave-glace, etc.- Chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt- Verrouillage et déverrouillage à distance des portes- Toit ouvrant/vitres avec fermeture et ouverture à distance et fonction d'aération- Personnalisation : enregistre dans le profil de conducteur personnalisé des réglages tels que les stations de radio ou les destinations de navigation et permet de les importer dans des véhicules dotés de la même génération télématique- Emplacement du véhicule : indique l'emplacement du véhicule garé dans un périmètre d'environ 1,5 km- Localisation du véhicule : transmet les coordonnées géographiques du véhicule en mouvement via le GPS (peut être désactivé dans le véhicule à tout moment, selon le modèle)- Géolocalisation du véhicule : sélectionne une certaine zone et informe par message Push quand le véhicule quitte une zone définie au préalable ou y pénètre- Alerte voiturier : informe via l'application lorsque le contact est mis/coupé et lorsque le véhicule se déplace en dehors d'un rayon défini (1 km, 2,5 km ou 5 km)- Localiser le véhicule : les clignotants sont activés par le biais de l'application pour attirer l'attention sur le véhicule, par exemple dans un grand parking où il est difficile de se repérer- Dépassement de la vitesse autorisée : établit également une liste indiquant quand et où la vitesse définie préalablement a été dépassée- Fonction Send2Car : envoie via l'application des adresses sélectionnées au système de navigation du véhicule (lieux intéressants ou restaurants par exemple)Système de recharge sans fil pour appareils mobiles dans le vide-poches de la console centrale avantCONFORT ET FONCTIONNALITESApproche-ceintureClimatisation automatique Thermatic à 2 zones avec filtre à charbons actifs contre la poussière, la suie, le pollen et les mauvaises odeursFonction d'accès et de démarrage sans clé Keyless GoIndicateur de température extérieureLève-vitres électriques ( x4 ) à commande séquentielle et dispositif anti-pincementManuel d'utilisation en françaisPack Confort Sièges avant :- Soutien lombaire électropneumatique à 4 réglages et réglage du maintien latéral, avec élément de commande sur le siège- Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise, de la hauteur, du dossier, de la profondeur d'assise de 6 cm avec repose-jambes- Réglage mécanique de l'approche et des appuie-têtesPack Mémoire :- Sièges conducteur et passager, colonne de direction et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec fonction Mémoire- Réglage électrique de l'approche des sièges et de la hauteur des appuie-têtes- 3 possibilités d'enregistrement des réglages pour le conducteur et le passager avant- Soutien lombaire (4 réglages) côté conducteur et passager- Réglage de la profondeur d'assise avec coussins sans interstice- Fonction de positionnement Pre-Safe pour le siège passagerPack Rangement :- Double porte-gobelet dans la console centrale (2 x 750 ml - Vide-poches avec filet à gauche dans le compartiment de chargement- Sangle élastique à droite dans le compartiment de chargement- Caisse pliante sous le plancher de compartiment de chargement (non disponible sur les motorisations hybrides rechargeables)- 1 crochet pour sac supplémentaire à droite dans le compartiment de chargement- Logement avec bac de rangement à droite dans le compartiment de chargement- Poches aumônières au dos des sièges avantPack Rétroviseurs :- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement- Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique- Eclairage de proximité du rétroviseur extérieur pour l'éclairage de la zone d'accès, avec projection du logo Mercedes-BenzPack Stationnement avec caméra de recul :- 12 capteurs à ultrasons : 6 sur le pare-chocs avant, 6 sur le pare-chocs arrière- Caméra de recul- Assistant de stationnement actif avec Parktronic :- Détecte les places de stationnement en deçà de 35 km/h et régule le braquage, peut vous aider à accélérer, freiner et changer de rapport- Signale, jusqu'à une vitesse d'environ 10 km/h, la présence d'obstacles détectée devant ou derrière le véhicule, le système déclenche une alerte sonore et visuelle- Rear Cross Traffic Alert : Peut alerter le conducteur s'il détecte de la circulation transversale lors d'une sortie de stationnement en marche arrière. Si nécessaire, il déclenche automatiquement un freinage d'urgence- Aide au départ Away Assist : peut réduire brièvement la vitesse de démarrage en cas de détection d'un obstacle situé à moins d'un mètre environ lors d'un changement de rapport à l'arrêtSièges conducteur et passager avant chauffantsSECURITE ET TECHNIQUEABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptative Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, pré remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag central entre le conducteur et le passager avantAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passagerAirbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAlterno-démarreur intégré avec réseau de bord 48VAssistant de feux de route :- Allumage et extinction automatique des feux de route- Caméra derrière le pare-brise- Détection des véhicules éclairés circulant devant ou arrivant en sens inverseAssistant de franchissement de ligne actif :- Intervention de braquage active : dans une plage de vitesse entre 60 et 200 km/h- Alerte : perceptible par le biais d'une vibration au niveau du volant- Assistant d'arrêt d'urgence actif : freine le véhicule jusqu'à immobilisation s'il ne constate aucune intervention pendant une longue périodeAttention Assist : système de détection de somnolenceBoîte de vitesses automatique 9 rapports 9G-TronicCapot moteur actif pour la protection des piétonsCapteur de pluie et de luminositéCeintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur d'effort (x4)Clignotants à commande confort par impulsionsColonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeurContrôle de la pression des pneumatiquesDésactivation automatique de l'airbag passagerDynamic Select avec les programmes de conduite « Eco »,« Confort », « Sport » et « Individual »ESP (régulation de comportement dynamique) avec assistant de conduite dynamique en virageEssuie-glaces avec détecteur de pluieFeux de stop adaptatifsFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFonction d'arrêt/redémarrage "Stop/Start Eco" avec commutateur de désactivation manuelleFrein de stationnement électrique (désactivation automatique lors du démarrage)Frein multicollisionFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision avec des véhicules, cyclistes et piétons, et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Gilet de sécurité fluorescent pour conducteurKit TirefitPalettes de changement de rapport au volantPneu étéProjecteurs LED Hautes Performances avec Assistant de feux de routeRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseRéservoir de carburant de 66 litresSécurité enfant avec verrouillage manuel des portes arrière et électrique des vitres arrièreSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusSystème de freinage avec disques de frein avant surdimensionnésSystème Pre-SafeTrain de roulement sport avec direction directe sport (possibilité de choisir le train de roulement confort surbaissé)Liens vidéos