La berline électrique du segment C Dolphin repose sur la e-Platform 3.0 de Byd

Ladu segment Crepose sur la e-Platform 3.0 deLa berline Byd Dolphin adopte le concept de design "Ocean Aesthetics".Le design de la berline à hayon du segment C de Byd est simple.La berline à hayon Byd Dolphin est reconnaissable en raison de son profil arrondi et de sa silhouette latérale ressemblant à un dauphin bondissant.Inspirée par les caractéristiques biologiques du dauphin, l'équipe de conception a donné à la Byd Dolphin un corps bicolore.L'extérieur de la Byd Dolphin est disponible en sept combinaisons de couleurs.Les porte-à-faux avant et arrière courts et l'empattement long donnent à la voiture une apparence plus spacieuse.Mesurant 4 290 mm de long et 1 770 mm de large (avec les rétroviseurs), la berline Byd Dolphin dispose d'un empattement de 2 700 mm.La hauteur du véhicule Byd est de 1 570 mm.Les sièges peuvent se diviser en 60/40, ce qui permet d'étendre le coffre de 345 litres à 1 310 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus à plat.Le coffre peut permettre de ranger quatre valises standard de 20 pouces.Les sièges sport et les appuie-tête ergonomiques sont en cuir végétalien.Les sièges avant chauffants ont un réglage électrique dans six directions pour le conducteur et un réglage électrique dans quatre directions pour le passager avant.Les sièges arrière offrent un espace généreux pour les jambes des passagers.Le soutien des épaules et du dos du siège a été spécialement optimisé.Les ailes latérales sont plus droites, épousant les courbes du corps pour une conduite plus enveloppante.La Byd Dolphin est conçue avec plus de 20 espaces de rangement pour les déplacements quotidiens.Les variantes d'équipement supérieures de la Byd Dolphin disposent d'un toit ouvrant panoramique en double vitrage gris à isolation acoustique et thermique à haute résistance. Celui-ci offre une vue ultra grand angle, une zone lumineuse plus grande et une vue plus transparente. Il est également équipé d'un pare-soleil à 97% pour garder le conducteur au frais lors des chaudes journées d'été.La berline électrique à hayon du segment C Dolphin repose sur la e-Platform 3.0 de Byd.La berline électrique du segment C de Byd propose une batterie Blade à lame lithium fer phosphate de 60 kWh.La batterie Blade à lame sans cobalt utilise du lithium fer-phosphate (LFP) comme matériau de cathode, ce qui offre un niveau de sécurité plus élevé que les batteries lithium-ion conventionnelles.La batterie Blade à lame peut résister du test de pénétration des clous, considéré comme le «mont Everest» des tests de sécurité des batteries haute tension pour véhicules électriques Le lithium fer-phosphate (LFP) a une excellente stabilité thermique inhérente. Tout en étant sûre et durable, la batterie Blade offre une densité de puissance élevée avec l'avantage d'une consommation électrique maîtrisée.La Byd Dolphin sera également disponible (à partir du premier trimestre 2024) avec une batterie Blade au phosphate de fer-lithium (LFP) de 44,9 kWh.Les détails techniques concernant les versions équipées de la Blade Battery LFP de 44,9 kWh seront annoncés à l'approche de leur lancement, prévue pour le premier trimestre 2024.Tout en étant sûre et durable, la Blade Battery est sans compromis en termes de performances , offrant une densité de puissance élevée avec l'avantage d'une consommation d'énergie faible.La Blade Battery révolutionne la sécurité, la durabilité et les performances dans l'industrie des véhicules électriques.La Blade Battery sans cobalt utilise du lithium fer phosphate (LFP) comme matériau de cathode, qui offrent un niveau de sécurité bien plus élevé que les batteries lithium-ion conventionnelles. Le lithium fer phosphate (LFP) présente une excellente stabilité thermique inhérente.Le groupe motopropulseur électrique 8 en 1 de la Byd Dolphin 60 kWh intègre l'unité de commande du véhicule, le système de gestion de la batterie, l'unité de distribution d'énergie, le moteur d'entraînement, le contrôleur de moteur, la transmission, le DC-DC et le chargeur embarqué.Le moteur synchrone à aimant permanent de 204 ch (150 kW) et 310 Nm de couple entraîne les roues avant motrices et offre des performances linéaires permettant à la berline électrique Dolphin d'atteindre une vitesse de pointe maximale de 160 km/h.La Byd Dolphin 204 ch (150 kW) / 60 kWh de 1 658 kg accélère de 0 à 100 km/h en 7,0 secondes.Les quatre modes de conduite comprennent les modes Sport, Normal, Économie et Neige pour s'adapter aux conditions de conduite et aux préférences des conducteurs La Byd Dolphin est livrée avec plusieurs fonctions de sécurité et d'aide à la conduite.Tous les modèles sont équipés de l'avertissement de collision avant, du freinage d'urgence autonome, de l'avertissement de collision arrière, de l'alerte de circulation transversale arrière et du freinage de circulation transversale arrière, de l'alerte de sortie de voie et de l'assistance de maintien de voie d'urgence.Le régulateur de vitesse adaptatif et le régulateur de vitesse intelligent ajoutent au plaisir de conduire.La caméra panoramique offre au conducteur une visibilité à 360 degrés pour manœuvrer le véhicule en toute sécurité.Un système de détection d'angle mort, un contrôle électronique de stabilité, un contrôle de traction, un contrôle d'adhérence en descente, un maintien automatique du véhicule et une reconnaissance des panneaux de signalisation avec contrôle intelligent de la limite de vitesse sont inclus comme aides à la conduite supplémentaires.La technologie d'éclairage fournit un faisceau de lumière plus large pour améliorer la visibilité lors de la conduite de nuit, avec l'assistance aux feux de route, les phares avant adaptatifs et le Follow Me de série.La berline Byd Dolphin est dotée de série d'une pompe à chaleur intégrée.Le système de refroidissement et de chauffage direct pour les batteries de puissance augmente l'efficacité thermique jusqu'à 15 % en hiver. Le système exploite la chaleur résiduelle de l'environnement, du groupe motopropulseur, de l'habitacle et des batteries, et peut fonctionner dans une large plage de températures. La gestion thermique pour les conditions météorologiques extrêmes permet une excellente autonomie à basse température.En tant que sous-fonction du système de freinage intelligent, le système de freinage régénératif coordonné (CRBS) peut récupérer efficacement l'énergie de freinage de l'ensemble du véhicule.La Byd Dolphin dotée d'une batterie LFP de 44,9 dispose d'une autonomie électrique combinée WLTP estimée à 340 km pour la finition Active et 310 km pour la finition Boost.La Byd Dolphin dotée d'une batterie LFP de 60 kWh dispose d'une autonomie électrique combinée WLTP de 427 km.La puissance de charge est de 11 kW AC triphasé.Le chargeur CC de 88 kW peut recharger la batterie LFP de 60 kWh de 30 % à 80 % en 29 minutes.Le chargeur CC de 60 kW peut recharger la batterie LFP de 44,9 kWh de 30 % à 80 % en 28 minutes.Le véhicule électrique Byd est équipé du Vehicle-To-Load (V2L), de sorte que la batterie haute tension de la voiture «électrique peut recharger des appareils externes. La technologie de décharge arrière V2L peut atteindre une décharge externe de 3,3 kW, permettant au véhicule électrique de devenir une centrale électrique mobile.Les prix de la berline Byd du segment C débutent à partir de 28 990 euros (95 44.9 kWh Active).70 kW (95 ch) 44.9 kWh Active : 28 990 €130 kW (176 ch) 44.9 kWh Boost: 29 990 €150 kW (204 ch) 60,4 kWh Comfort:33 990 €150 kW (204 ch) 60,4 kWh Design:35 990 €La Byd Dolphin est disponible dans quatre versions : Active, Boost, Comfort et Design.Byd Dolphin Active: Batterie de 44.9 kWh avec une puissance de 70 kW (95 ch). Autonomie électrique combinée WLTP estimée à 340 km. Cette version peut être rechargée en courant alternatif jusqu'à 7 kW et en courant continu jusqu'à 60 kW.Byd Dolphin Boost: Batterie de 44.9 kWh avec une puissance de 130 kW (176 ch). Avec jantes de 17 pouces et des suspensions arrières multi-link. Autonomie électrique combinée WLTP estimée à 310 km.Byd Dolphin Comfort: Batterie de 60.4 kWh avec une puissance 150 kW (204 ch). Autonomie de 427 kilomètres avec une consommation de 15,9 kWh/100 km. La charge en courant continu est maintenue à 88 kW (de 30 à 80% en 29 minutes) mais la charge en courant alternatif atteint un maximum de 11 kW.Byd Dolphin Design: Caractéristiques techniques de la version Comfort, avec en plus un toit panoramique, un bloc d'alimentation VtoL, des vitres de protection aux places arrière et la recharge sans fil des smartphones.ExtérieurPeinture métalliséeJantes alliage 16 pouces bicoloresPhares à LEDPhares à allumage automatiqueFeux arrière à LED continusFeux de jour à LEDFeux antibrouillard arrièreÉclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquementÉclairages de sol pour les rétroviseurs extérieursAssistance feux de route (HMA)HabitacleSimilicuir vegan, volant multifonctionPare-soleil avant avec éclairage du miroirAccoudoir central avec double porte-gobeletsLunette arrière à chauffage électriqueSortie électrique 12 VSièges en similicuir veganSiège du conducteur avec réglage électrique dans 6 directionsSiège du passager avant avec réglage électrique dans 4 directionsSièges arrière rabattables séparément 40/602 ports USB avant2 ports USB arrièreLampes de lecture à LED avantLampes de lecture à LED arrièreÉclairage de coffreTablette arrière du coffreVitre côté conducteur avec montée commandée par impulsion et fonction anti-pincementFiltre d'habitacle PM2.5InfodivertissementTableau de bord tout LCD 5 pouces TFTDAB plusÉcran tactile rotatif électrique 12,8 poucesSystème audio à 4 haut-parleursCommande vocale intelligente - "Hi, BYD"Connectivité 4G embarquéeService Cloud - Appli BYDSécuritéAirbag conducteurAirbag passager avant avec contacteur de désactivationAirbag central avantAirbags latéraux avantAirbags rideauxCeinture de sécurité avec prétensionneur et limiteur de forceAvertissement de ceinture de sécurité avant et arrièreSystème d'assistance au freinage intelligentSystème de contrôle de stabilité électroniqueMaintien automatique du véhicule (AVH)Système antipatinage (TCS)Distribution électronique de la force de freinage (EBD)Arrêt confort (CST)Système de frein de stationnement électrique (EPB)Gestion de la fatigue du conducteur (DFM) indirecteDétection de présence d'enfant (CPD)Caméra à 360° radars de stationnement arrièreSystème de surveillance de la pression de pneu (TPMS)Verrouillage de sécurité enfant mécanique2 Isofix aux sièges arrière et 1 Isofix au siège passager avantAppel d'urgenceCommodité et efficacitéFonction Véhicule à chargement (V2L)1 clé intelligente et 1 carte-clé NFCAccès et démarrage sans cléPompe à chaleurChargeur embarqué 7 kW (OBC)Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)Alerte de trafic transversal avant (FCTA) et freinage en cas de trafic transversal avant (FCTB)Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)Détection d'angle mort (BSD)Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)Avertissement prédictif de collision (PCW)Avertissement d'ouverture de porte (DOW)Freinage d'urgence automatique (AEB)Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)Avertissement de sortie de voie (LDW)Prévention de sortie de voie (LDP)Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)(en plus)ExtérieurJantes alliage 17 pouces bicoloresHabitacleInfodivertissementSécuritéCommodité et efficacitéAide à la conduite(en plus)ExtérieurRétroviseurs extérieurs rabattables, chauffants et réglables électriquementHabitacleSièges avant chauffants4 vitres à montée commandée par impulsion avec fonction anti-pincementInfodivertissementSystème audio à 6 haut-parleursSécurité2 radars de stationnement avantCommodité et efficacité2 clés intelligentes et 1 carte-clé NFCChargeur embarqué 11 kW (OBC)Aide à la conduite(en plus)ExtérieurToit panoramiqueJantes alliage 17 pouces tricoloresVitre arrière surteintéeVitrage surteinté de lunette arrièreHabitacleInfodivertissementChargeur sans fil de smartphoneSécuritéCommodité et efficacitéAide à la conduiteLes premières livraisons des versions 204 ch (150 kW) / 60 kWh interviendront à partir du