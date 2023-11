La Mercedes Classe E All Terrain de nouvelle génération en approche

Après la berline et le break , leest lede Mercedes -Benz.Depuis 2017, le break de la Classe E est proposé en version All-Terrain pourAvec une, une(jusqu'à 46 mm de plus que le break même à pleine charge), uneAirmatic, deset un, le break de la Classe E en version All-Terrain se joue aisément des terrains légers, tels que les chemins de terre.L'écran All-Terrain et le, qui fait partie de la caméra 360°, sont d'autres détails pratiques qui améliorent l'expérience de la conduite All-Terrain.Le véhicule a un: les éléments de design comprennent une calandre unique, les pare-chocs spéciaux, les protections anti-encastrement avant et arrière en chrome brillant et les passages de roue gris foncé.Par rapport à la Classe E Break, la version All-Terrain est. Elle a pratiquement la même longueur et mesure au total 4 950 millimètres. La largeur est de 1 904 millimètres et la hauteur de 1 497 millimètres.La taille standard des pneus est de 235/55 R 18 sur des roues de 8 J x 18. Des roues allant jusqu'à 20 pouces sont disponibles en option.L'empattement atteint 2 961 millimètres, ce qui offre plus d'espace pour les genoux et les jambes à l'arrière. Les passagers arrière disposent de 1 519 millimètres d'espace aux coudes.Les dossiers des sièges peuvent être rabattus selon une répartition 40 : 20 : 40. Ils sont commandés par deux boutons-poussoirs situés à gauche et à droite du dossier de la banquette arrière.L'arrière sportif cache une capacité de chargement de 615 à 1 830 litres (460 à 1 675 litres pour le modèle hybride rechargeable).Le hayon Easy-Pack s'ouvre et se ferme facilement en appuyant sur un bouton à l'aide de la clé de contact, du commutateur de la porte du conducteur ou de la poignée de déverrouillage située sur le hayon .Le cache-bagages rétractable et le filet de séparation sont conçus en deux parties, chacune avec sa propre cassette à rouleaux.L'élément le plus frappant de la face avant est la calandre à deux lamelles de style SUV en argent iridium avec une étoile intégrée au centre et un motif Mercedes-Benz.Le pare-chocs avant, ainsi que l'habillage chromé brillant du pare-chocs inférieur, contribuent à l'aspect robuste de la voiture Avec une calandre éclairée (en option), deux faisceaux de fibres optiques placés derrière les bandes chromées reçoivent la lumière des modules LED.Sur le côté, les enjoliveurs de passage de roue gris foncé soulignent le caractère All-Terrain.À l'arrière, la Classe E All-Terrain est dotée d'un pare-chocs spécifique, complété par une protection anti-encastrement simulée en chrome brillant.La Classe E All-Terrain dispose d'une capacité de remorquage freinée pouvant atteindre 2 100 kilogrammes. La capacité de remorquage non freinée est de 750 kilogrammes. Grâce à un poids sur la flèche pouvant atteindre 84 kilogrammes, les vélos électriques peuvent être transportés.Les pédales sport AMG en acier inoxydable et les tapis de sol avec le logo All Terrain complètent les caractéristiques spéciales de l'intérieur.La suspension pneumatique Airmatic associe des soufflets de suspension pneumatique à des amortisseurs ADS plus adaptatifs. Les caractéristiques des amortisseurs sont automatiquement modifiées au niveau de chaque roue, tant en compression qu'en détente. Des capteurs et des algorithmes adaptent les amortisseurs à la surface de la route, de sorte que l'impact d'une bosse sur un pneu ne soit pas transféré à l'ensemble de l'essieu et de l'habitacle.Grâce au contrôle de niveau intégral, la suspension pneumatique Airmatic maintient une garde au sol constante quelle que soit la charge du véhicule et s'adapte aux conditions en fonction des besoins. Pour réduire la résistance à l'air et améliorer le rendement énergétique, le véhicule est automatiquement abaissé de 15 millimètres lorsque la vitesse atteint 120 km/h, en mode Confort.La Classe E All-Terrain est disponible en une version diesel et une version diesel hybride rechargeable.Les modèles à combustion sont équipés de moteurs quatre cylindres de la famille de moteurs modulaires Mercedes-Benz (FAME).Grâce à la technologie de suralimentation intelligente et à un démarreur intégré (ISG) qui complète le turbocompresseur, la variante diesel est un hybride léger. La batterie a permis de faire passer la puissance du moteur électrique à 17 kW et le couple de suralimentation à 205 Nm.La puissance électrique de 95 kW (129 ch) et l'autonomie en mode tout électrique de 100 kilomètres (WLTP) permettront aux conducteurs du modèle hybride rechargeable d'effectuer des trajets sans utiliser le moteur à combustion. La densité de puissance élevée de l'unité d'entraînement hybride est assurée par un moteur synchrone à rotor interne à excitation permanente. Le couple maximal de 440 Nm du moteur électrique est prêt à fonctionner dès le départ, ce qui se traduit par une grande agilité au démarrage et des performances de conduite dynamiques. La puissance électrique totale est disponible jusqu'à 140 km/h, après quoi la vitesse est légèrement limitée. Le servofrein électromécanique intelligent permet au système de freinage de combiner la récupération électrique avec le frein hydraulique.La Classe E All-Terrain E 220 d 4MATIC 9G-Tronic est animée par un moteur 2.0 litres essence de 197 ch et par un bloc électrique de 23 ch. Le moteur thermique 4 cylindres délivre un couple de 440 Nm alors que le bloc électrique débite 200 Nm dès le démarrage. La Classe E All-Terrain E 220 d 4MATIC 9G-Tronic de 2 065 kg atteint une vitesse de pointe de 220 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,1 secondes.La Classe E All-Terrain hybride rechargeable diesel E 300 de 4MATIC 9G-Tronic est animée par un moteur 2.0 litres diesel de 197 ch et par un bloc électrique de 129 ch. Le moteur thermique 4 cylindres délivre un couple de 440 Nm alors que le bloc électrique débite 440 Nm dès le démarrage. La puissance cumulée atteint 313 ch avec un couple combiné de 700 Nm. La Classe E All-Terrain E 300 de 4MATIC 9G-Tronic de 2 390 kg atteint une vitesse de pointe de 213 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,9 secondes. L'autonomie en mode électrique s'élève à 81 - 97 km (WLTP) .Les systèmes d'aide à la conduite proposés de série sur la Classe E All-Terrain comprennent, entre autres, l'aide active à la distance Distronic, Attention Assist, l'aide active au freinage, l'aide active au maintien de la trajectoire, le Pack Stationnement avec caméra de recul et aide à la limitation de vitesse.D'autres options sont disponibles dans le Pack d' Assistance à la Conduite Plus. Il s'agit notamment de l'assistant de direction actif, qui aide le conducteur à rester centré dans la voie.La Classe E All-Terrain est équipée de la fonction de redémarrage prolongé pour la circulation en ville, sur les routes de campagne et sur l'autoroute.Si l'assistant de direction actif n'est plus disponible parce que le marquage de la voie n'est pas clair, le volant vibre pour alerter le conducteur.Le concept de sécurité de la Classe E All-Terrain repose sur une carrosserie dotée d'une cellule passagers rigide et de structures de collision présentant des schémas de déformation spécifiques. Les systèmes de retenue, tels que les ceintures de sécurité et les airbags, sont conçus en fonction de ces caractéristiques. En cas d'accident, ils assurent une protection optimale des occupants en fonction de la situation. En plus des airbags conducteur et passager, l'airbag genoux côté conducteur fait partie de l'équipement de série. En cas de collision frontale grave, il peut protéger les jambes du conducteur en cas de contact avec la colonne de direction ou le tableau de bord. Les « Windowbags » ou airbags de fenêtre peuvent réduire le risque de blessures à la tête. En cas de collision latérale grave, l'airbag de fenêtre du côté de l'impact s'étend du pilier A au pilier C, comme un rideau sur les vitres latérales avant et arrière. Si un retournement est détecté, les airbags de fenêtre peuvent être activés des deux côtés. En plus du système de protection de la tête, les airbags latéraux peuvent également couvrir la zone du thorax en cas de choc latéral violent, y compris sur les sièges arrière extérieurs (en option).Les véhicules sont également équipés d'un airbag central sur certains marchés.Les rétracteurs de ceinture et les limiteurs de force à déclenchement pyrotechnique sont de série sur tous les sièges extérieurs. Il en va de même pour le réglage de la hauteur des ceintures de sécurité.(produits recyclés et matières premières renouvelables)Des composants de la Classe E All-Terrain sont en partie fabriqués à partir de matériaux respectueux des ressources (produits recyclés et matières premières renouvelables).Le rembourrage du siège de base est constitué de laine d'alpaga non teintée mélangée à un matériau recyclé.Pour la mousse des sièges, des matières premières recyclées sont utilisées selon « l'approche du bilan de massique ». Leurs propriétés ne diffèrent pas de celles des matières premières produites à partir du pétrole brut. Cela permet de réduire l'utilisation de ressources d'origine fossile.La Mercedes Classe E All Terrain sera dans le réseau de distributeurs Mercedes à partir du premier trimestre 2024.Question tarif, la Mercedes Classe E All Terrain débute à partir de(E 220 d 4MATIC).La première version hybride diesel rechargeable démarre à partir de 88 450 euros (E 300 de 4MATIC).E 220 d 4MATIC: 77 850 €E 300 de 4MATIC: 88 450 €EXTERIEURBaguette de ligne de ceinture et de bas de glaces chroméesPeinture métallisée noir obsidiennePoignées de porte affleurantesINTERIEURBaguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-Benz »Boîte à gants éclairéeChauffage de siège pour conducteur et passager avantDossiers arrière rabattablesFilet à bagages sur le dossier des sièges avantINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉAutoradio numérique DABEcran central média tactile 14,4 pouces (36 cm)Ecran conducteur 12,3 pouces (31 cm)Intégration pour smartphone Android Auto et Apple CarPlayModule de communication (5G) pour l'utilisation des services Mercedes me connectNavigation MBUX Premium :- Navigation par disque dur- Navigation haute résolution avec vue satellite- Live Traffic Information et communication Car-to-X (utilisable gratuitement pendant 7 ans à partir de l'activation)- Calcul rapide de l'itinéraire en ligne avec prise en compte des informations routières actualisées en continu le long de l'itinéraire (utilisation gratuite pendant 3 ans à partir de l'activation)- Fonction Send2Car : envoie des adresses sélectionnées via l'application au système de navigation du véhicule, par exemple des sites touristiques ou des restaurants- Mise à jour des données cartographiques (utilisable gratuitement jusqu'à 7 ans à partir de l'activation)- Services de navigation (utilisables gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activation) : recherche libre de lieux et d'adresses au choix, vue détaillée de la carte avec informations météo (température) et possibilités de stationnement actuellesPack USBPré-équipement pour système de divertissement MBUX Plus :- App-store intégré pour élargir l'offre multimédia dans le véhicule parmi différentes catégories, telles que- Musique en streaming (compte utilisateur requis)- Médias sociaux (compte utilisateur requis)- Zync Video Streaming (compte utilisateur éventuellement requis)- Jeux- Productivité- Intégration native d'Amazon Music, Apple Music et Spotify (compte utilisateur requis)- Informations radio étendues, utilisables gratuitement pendant 1 an à partir de l'activation- Webradio- Service de volume de données confort tiers, utilisable gratuitement pendant 1 an à partir de l'activation- Radio InternetServices à distance Premium (pour les motorisations thermiques) :- Assistance en cas de vol du véhicule (Assistance en cas de vol), utilisable gratuitement pendant 3 ans dès son activation- Services Mercedes me :- Interrogation à distance de l'état du véhicule : indique le kilométrage, la pression des pneus, le niveau de liquide lave-glace, etc.- Chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt- Verrouillage et déverrouillage à distance des portes- Toit ouvrant/vitres avec fermeture et ouverture à distance et fonction d'aération- Personnalisation : enregistre des paramètres tels que les stations de radio ou les destinations de navigation dans le profil de conducteur personnel et permet de les importer dans les véhicules dotés de la même génération télématique , le profil peut être connecté avec la clé afin que les fonctions soient activées avant même de monter à bord- Alerte voiturier : informe via l'application lorsque le contact est mis/coupé et lorsque le véhicule se déplace en dehors d'un rayon défini- Localiser le véhicule- Dépassement de la vitesse autorisée- Fonction Send2Car : envoie via l'application des adresses sélectionnées au système de navigation du véhicule (lieux intéressants ou restaurants par exemple)Système de charge sans fil pour appareils mobiles à l'avantSystème multimédia MBUX avec routines intelligentes pour une expérience d'utilisation prédictive et apprenanteCONFORT ET FONCTIONNALITÉSAssistant de stationnement actif avec ParktronicCaméra de reculChauffage de siège pour conducteur et passager avantClimatisation automatique ThermaticEclairage d'ambianceEclairage de proximité avec projection du logo de la marquePack Confort sièges avantPré équipement pour le transfert de la clé digitaleRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementRétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatiqueSoutien lombaire à 4 réglagesSystème d'autorisation d'accès et de conduite Keyless-GoSÉCURITÉ ET TECHNIQUEABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, pré remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAssistant de changement de voie actifAssistant de feux de route adaptatifsAssistant de limitation de vitesse actifAssistant directionnel pour les manœuvres d'évitementAssistant de signalisation routière Attention Assist : système de détection de somnolenceBoîte de vitesse automatique à 9 rapports 9G-TRONICCapot moteur actif pour la protection des piétonsCapteurs arrière pour assistance au maintien de voieDétecteur d'angle mortDétecteur d'occupation de siège arrièreDésactivation automatique de l'airbag passagerDynamic Select avec 4 programmes de conduite (Eco, Confort, Sport et Individual)Frein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actifKit anti-crevaison Tirefit Pilote automatique de régulation de distance actif DistronicProjecteurs LED hautes performancesRappel passif de présence de personnesRéservoir de carburant de plus grande capacité (uniquement pour les motorisations thermiques)Système d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusSystème de freinage avec disques de plus grande dimension (300 e)Système Pre-SafeTrain de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif, niveau surbaissé et suspensions pneumatiques sur l'essieu arrièreBatterie et Charge (pour les motorisations hybrides rechargeables)Batterie de 25,4 kWh de capacité bruteChargeur embarqué courant alternatif (AC) 11 kWCâble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, 22 kWCâble de charge pour prise secteur, 5 mServices à distance et de Recharge Plus (service gratuit pendant 1 an à partir de l'activation) :- Pré équipement pour Mercedes me Charge, utilisation gratuite pendant 1 an à partir de l'activation- Services Mercedes me :- Interrogation à distance de l'état du véhicule : indique le kilométrage, la pression des pneus, le niveau de liquide lave-glace, etc.- Chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt- Verrouillage et déverrouillage à distance des portes- Toit ouvrant (si l'option équipe le véhicule)/vitres avec fermeture et ouverture à distance et fonction d'aération- Personnalisation : sauvegarde des paramètres tels que les stations de radio ou les destinations de navigation dans le profil de conducteur personnel et permet de les importer dans les véhicules dotés de la même génération télématique , le profil peut être connecté avec la clé afin que les fonctions soient activées avant même de monter à bord- Géolocalisation du véhicule- Alerte voiturier : informe via l'application lorsque le contact est mis/coupé et lorsque le véhicule se déplace en dehors d'un rayon défini- Dépassement de la vitesse autorisée- Fonction Send2Car : envoie via l'application des adresses sélectionnées au système de navigation du véhicule (lieux intéressants ou restaurants par exemple)EXTERIEURCalandre avec étoile centrale Mercedes et encadrement, motif Mercedes-Benz et élément décoratif sur la lamelle individuelle en chromeCapot moteur avec bossages stylisésJantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 5 doubles branches, pour 200 et 220 dJantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 10 branches, pour 300 eINTERIEURVolant multifonctions en cuir Nappa avec branches en noir brillant, encadrement en chrome argenté et palettes de commande de boîte au volant galvanisées en chromeSièges avant chauffantSièges confort partiellement électriques et soutien lombaireGarnitures des sièges en Tissu / Artico noirInserts décoratifs en frêne noir à pores ouvertsConsole centrale en frêne noir à pores ouvertsCiel de pavillon en tissu gris cristalTapis de sol en veloursINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambianceSÉCURITÉ ET TECHNIQUEProjecteurs LED hautes performancesEXTERIEURCalandre avec étoile centrale Mercedes et encadrement, motif Mercedes-Benz et élément décoratif sur la lamelle individuelle en chromeCapot moteur avec bossages stylisésJantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 doubles branchesKit carrosserie AMGSystème de freinage avec disques de frein avant surdimensionnésVitrage athermique foncé (vitres latérales arrière et lunette arrière)Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouvertsConsole centrale en frêne noir à pores ouvertsINTERIEURVolant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure, perforé dans la zone de préhension et palettes de changement de rapport galvanisées chroméesSièges avant chauffantSièges sport partiellement électriques et soutien lombaireGarnitures des sièges en Artico / microfibre Microcut noirCiel de pavillon en tissu noirTapis de sol AMGPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirsPlanche de bord et bas de glace Artico façon Nappa noirCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambianceVitrage acoustique teinté et insonorisantINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSÉCURITÉ ET TECHNIQUEProjecteurs LED hautes performancesSystème de freinage avec disques de frein de plus grande dimension sur les essieux avantExclusive LineEXTERIEURCalandre avec encadrement et éléments décoratifs sur les 3 doubles lamelles en chromeCapot moteur avec bossages et étoile Mercedes deboutJantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 10 branches, pour 300 eJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches, pour 200 et 220 dVitrage athermique foncé (vitres latérales arrière et lunette arrière)INTERIEURVolant multifonctions en cuir Nappa avec branches en noir brillant, encadrement en chrome argenté et palettes de commande de boîte au volant galvanisées en chromeSièges avant climatisés et chauffantSièges confort partiellement électriques et soutien lombaireGarnitures des sièges en Cuir noirInserts décoratifs en bois d'érable marron à pores ouverts lignes aluminiumConsole centrale en bois d'érable marron à pores ouverts aluminium linesCiel de pavillon en tissu gris cristalTapis de sol en veloursPlanche de bord et bas de glace Artico façon Nappa noirINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSystème de sonorisation 4D-Surround BurmesterCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambiance PremiumPack Confort Keyless-GoSièges avant à réglages électriques avec fonctions mémoiresVitrage acoustique teinté et insonorisantSÉCURITÉ ET TECHNIQUEDIGITAL LIGHTSystème de freinage avec disques de frein de plus grande dimension sur les essieux avantEXTERIEURCalandre avec étoile centrale Mercedes, motif Mercedes-Benz et insert décoratif sur 2 lamelles chromées avec des accents noirs brillantsHabillages de bas de caisse avec insert décoratif chroméHabillage de passage de roue, coloris noir, aspect grenéJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches pour 220 d 4MATIC All-TerrainJantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à doubles branches pour 300 d e 4MATIC All-TerrainPare-chocs avant et arrière coloris noir, protection anti-encastrement design en chromeINTERIEURGarnitures des sièges ARTICO noirTapis de sol en velour avec plaquette « All-Terrain »Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirsProtection du seuil de chargement façon inoxINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉMise en scène visuelle des programmes de conduite sur l'écran central avec des valeurs tout-terrain telles que l'inclinaison longitudinale, l'inclinaison latérale et l'angle de braquageCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambianceSÉCURITÉ ET TECHNIQUEProgramme de conduite Offroad: améliore la maniabilité et la traction sur le sable et les fortes pentes jusqu'à une vitesse de 110 km/hLimiteur de vitesse en descente DSR (Downhill Speed Regulation) : contrôle le déploiement de puissance du moteur et le passage des rapports sur le sable et dans les pentes plus fortes, automatiquement actif en liaison avec le programme de conduite OffroadTrain de roulement pneumatique AIRMATICLiens vidéos: