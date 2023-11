La citadine japonaise Mitsubishi Colt affiche les trois diamants de Mitsubishi

Basée sur la plateforme CMF-B de l'Alliance Renault -Nissan-Mitsubishi, lase différencie de la Renault Clio par le logo aux trois diamants de Mitsubishi Le clone de la Renault Clio , version Mitsubishi, entend reprendre l'aventure de la Colt sur le segment B européen.La Colt s'est vendue à plus de 1,2 million d'exemplaires au total en Europe sur six générations depuis 1978.Développée pour l'Europe, la septième génération de la Colt est uneSous une robe calée sur celle de la Clio, la citadine japonaise intègre la(HEV) ainsi que les éléments de sécurité et de confort et l'info-divertissement de Renault.La Colt arbore un design moderne.Les projecteurs full LED sont implantés de part et d'autre de la face avant sculptée.Le design des feux diurnes à LED confère à la Colt une signature lumineuse faisant écho aux lignes de la face avant « Dynamic Shield » de Mitsubishi.Sur les finitions supérieures, les feux diurnes sont positionnés sous les projecteurs, rehaussant ainsi le look dynamique du véhicule.Les lignes du capot moteur guident le regard vers la partie inférieure, mettant en avant le logo aux trois diamants de Mitsubishi, entouré d'éléments d'éclairage.Vue de côté, la Colt affiche des proportions urbaines prêtes à parcourir tout type de trajet.Ces caractéristiques se retrouvent dans les lignes arrière incluant le lettrage Mitsubishi.Le becquet et la protection de soubassement soulignent le style du véhicule tout en renforçant son assise.Une antenne type aileron de requin équipe les finitions supérieures.Les finitions se distinguent par de subtiles différences extérieures.Le design de la Colt est mis en valeur par une palette de cinq couleurs, dont quatre métallisées (Onyx Black, Sunrise Red, Royal Blue, Volcanic Grey) et une unie (Arctic White).Le design intérieur s'inscrit dans la droite ligne de son style extérieur avec des matériaux rehaussant l'esthétique de l'habitacle, et une place importante accordée à la connectivité.A l'intérieur, la Colt propose une expérience numérique via un écran tactile capacitif multipoint de 7 pouces horizontal ou 9,3 pouces vertical (selon les finitions).Les différentes finitions proposées contribuent à souligner le style de la Colt grâce à un choix de matériaux mettant en valeur son esthétique.Le moteur d'entrée de gamme est un bloc essence 3 cylindres 1.0 litre, couplé à une boîte manuelle à 5 rapports et développant une puissance de 65 ch.Le moteur à injection multipoint développe un couple de 95 Nm. Cette motorisation affiche un niveau d' émissions de CO2 de 118g/km selon la norme de test WLTP et une consommation mixte de 5,2 litres/100 km.La gamme comprend ensuite un moteur 3 cylindres essence turbocompressé 1.0 litre de 91 ch, associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Le moteur MPI-T 3 cylindres turbocompressé 1,0 litre développe un couple de 160 Nm. Il affiche des niveaux de consommation et d' émissions de CO2 s'établissant respectivement à 5,2 litres/100 km et 117-118g/km selon la norme WLTP.La motorisation hybride (HEV) associe un moteur essence quatre cylindres 1.6 litre et une boîte automatique multimode, le tout développant une puissance de 143 ch pour un couple de 148 Nm.Le système hybride combine un moteur électrique de 36 kW, un alterno-démarreur haute tension et une batterie de 1,2 kWh assistant le moteur thermique.Le système hybride récupère l'énergie au freinage. En milieu urbain, le recours au moteur électrique peut représenter jusqu'à 80 % du temps de conduite.L'emploi de l'énergie électrique permet à la Colt d'afficher des émissions de CO2 de 95-96 g/km pour une consommation de 4,2-4,3 litres/100 km.Le système Multi-Sense de la Colt permet le contrôle de la dynamique et du comportement du véhicule.Via le SDA, le conducteur peut changer de mode de conduite et modifier la réactivité de la direction ainsi que le fonctionnement du système de transmission.La Colt bénéficie d'une structure renforcée afin de préserver au mieux l'intégrité de l'habitacle en cas d'accident. Cette architecture est complétée par des airbags, des appuie-tête et des ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteurs d'effort visant à réduire le risque de blessure des occupants.Les usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes, bénéficient d'une protection supplémentaire grâce à l'adaptation de la partie inférieure du pare-brise, du capot moteur, du bouclier avant et des projecteurs en cas de collision avec un piéton.À cela viennent s'ajouter divers systèmes d'aide à la conduite (ADAS) qui contribuent à rehausser la sécurité active.La Colt est équipée de capteurs radar, capteurs à ultrasons (jusqu'à 12) et caméras (jusqu'à 4) offrant une vue du véhicule à 360° et se dote d'un ensemble de systèmes ADAS contribuant à garantir la sécurité des occupants et des autres usagers de la route, tout en réduisant le stress lié à la conduite.Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, le moniteur panoramique, la commutation automatique feux de route/feux de croisement, le système de surveillance d'angle mort, le système de réduction de vitesse avant collision, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, l'aide au maintien dans la voie, l'aide au stationnement, l'alerte de trafic en marche arrière et la reconnaissance des panneaux de signalisation sont quelques-uns des systèmes disponibles.L'aide au stationnement effectue des manœuvres de stationnement en mode mains-libres, que ce soit en créneau, en bataille ou en épi, grâce aux informations transmises par les capteurs à ultrasons et les caméras arrière. Pour l'utiliser, il suffit au conducteur d'appuyer sur le commutateur Park Assist et de sélectionner le type d'espace de stationnement. À une vitesse inférieure à 10 km/h, le véhicule balaie l'espace en question et contrôle totalement la direction, tandis que le conducteur ajuste la vitesse jusqu'à ce que la manœuvre de stationnement soit terminée.La finition Inform située en entrée de gamme est équipée du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, de l'alerte de distance de sécurité, du système de réduction de vitesse avant collision, de l'alerte de franchissement involontaire de ligne, de l'aide au maintien dans la voie et de la reconnaissance des panneaux de signalisation.La finition Instyle reçoit 14 technologies de sécurité.La Colt bénéficie d'un éventail d'équipements de confort, parmi lesquels un volant et des sièges chauffants, un frein de stationnement électrique et un système d'ouverture des portes et de démarrage sans clé fonctionnant avec une clé qui détecte l'éloignement du conducteur et verrouille automatiquement le véhicule dès lors que ce dernier se trouve à environ un mètre.L'association d'une suspension de type pseudo MacPherson à l'avant et d'un essieu semi-rigide avec amortisseurs à l'arrière offre un niveau de confort adapté au milieu urbain et une souplesse appréciable, y compris lors des trajets les plus longs.La Colt est dotée du système eCall, d'Apple CarPlay et d'Android Auto qui permettent à l'utilisateur d'accéder à son univers numérique à bord du véhicule.Les systèmes peuvent être utilisés via l'écran tactile capacitif multipoint de 7 pouces ou 9,3 pouces, ou bien grâce une commande vocale.Aux systèmes d'info-divertissement s'ajoutent la possibilité de recharger des appareils personnels sans fil et deux prises USB.Le système audio Bose a été développé afin de restituer les sons avec davantage de profondeur via sa configuration à neuf haut-parleurs bénéficiant de la technologie FAS (Fresh Air Subwoofer). Le système FAS consiste en une structure acoustique qui élimine le besoin d'enceintes traditionnelles en diffusant les basses dans l'habitacle par le biais d'un système de conduits, intégré à la structure du véhicule et situé du côté droit du coffre. La qualité sonore est rehaussée grâce à sept canaux d'égalisation personnalisée, à la fonction d'adaptation du son à la vitesse du véhicule et à la technologie Engine Harmonic Enhancement.La Colt fait appel à un combiné numérique avec écran de 7 pouces ou 10 pouces pour afficher un grand nombre de données.La configuration de la Colt peut être ajustée afin d'optimiser le confort et d'offrir les caractéristiques exactes souhaitées par le conducteur. Grâce au système Multi-Sense, le conducteur bénéficie d'un contrôle plus précis de la dynamique et du comportement du véhicule. Via le SDA, il peut changer de mode de conduite et modifier la réactivité de la direction ainsi que le fonctionnement du système de transmission.La technologie Multi-Sense permet également de modifier l'ambiance à bord de la Colt en personnalisant l'éclairage de l'habitacle et le combiné d'instrumentation.La Colt bénéficie d'une garantie constructeur 5 ans ou 100 000 km et d'une assistance routière de 5 ans (pack assistance Mitsubishi Motors).La batterie de traction est couverte par une garantie 8 ans/160 000 km.La Colt est produite à l'usine Renault de Bursa, en Turquie.La Mitsubishi Colt est commercialisée à partir de 18 390 euros (1.0 MPI 67 Invite).Les prix de la Mitsubishi Colt 1.0 MPI 67 Invite: 18 390 €1.0 MPI-T 91 Business: 21 790 €1.0 MPI-T 91 Intense: 22 690 €1.6 MPI HEV 143 Business: 26 490 €1.6 MPI HEV 143 Intense: 28 990 €1.6 MPI HEV 143 Instyle: 29 990 €La Colt se décline en quatre finitions : Invite, Business, Intense et Instyle.Les équipements de série de la Mitsubishi Colt :SÉCURITÉ PASSIVEAirbags frontaux conducteur et passager avant airbags latéraux conducteur et passager avant et airbags rideauxAppuis-tête réglables en hauteur aux places avant (2) et arrière (3)Ceintures de sécurité avant 3 points (ELR), réglables en hauteur, avec prétensionneurs et limiteurs d'effort (2)Ceintures de sécurité arrière 3 points (ELR) (3)Fixations Isofix aux places latérales arrière (2) et passager avant (1)Fonction d'appel d'urgence eCallSÉCURITÉ ACTIVEAide au démarrage en côte (HSA)Aide au maintien dans la voie (LKA)Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)Alerte de survitesse (couplée à la reconnaissance des panneaux de signalisation)Antiblocage des roues (ABS) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et aide au freinage d'urgence (BAS)Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)Correcteur électronique de trajectoire (ESC)Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)Régulateur et limiteur de vitesseSystème de réduction de vitesse avant collision avec fonction de détection des piétons et cyclistes (FCM)PRÉSENTATION EXTÉRIEURECoques de rétroviseurs extérieurs noires grainéesEnjoliveurs 15 poucesSpoiler arrière couleur carrosseriePlaque de protection arrière noire grainéeProtections inférieures de portes noires brillantesPRÉSENTATION INTÉRIEURECompteurs semi-numériques avec écran couleur personnalisable 7 poucesÉclairage intérieur halogènePare-soleils conducteur et passager avantCONFORTClimatisation manuelleCondamnation centraliséeRétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquementVitres avant électriques à impulsionSIÈGESBanquette arrière rabattable (60/40)Sellerie tissuSiège conducteur réglable en hauteurMULTIMÉDIA & COMMUNICATIONSmartphone-link Display Audio 4.0 (SDA) : système multimédia connecté avec écran tactile 7 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlaySystème audio avec radio AM/FM avec port USB et 6 haut-parleursSystème de téléphonie BluetoothÉCLAIRAGE & VISIBILITÉCapteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement et déclenchement automatique des essuie-glaces avant)Feux de jour à LED (intégrés dans le bloc optique supérieur)Projecteurs LED(en plus d'INVITE)SÉCURITÉ PASSIVESÉCURITÉ ACTIVECaméra de recul Radars de stationnement avant et arrièrePRÉSENTATION EXTÉRIEURECoques de rétroviseurs extérieurs noiresJantes alliage bi-ton 16 poucesJoncs de calandre noirs brillants avec inserts chromésPoignées de portes extérieures couleur carrosserieVitres latérales arrière et lunette arrière surteintéesPRÉSENTATION INTÉRIEUREÉclairage intérieur à LED (avant)Volant 3 branches multifonction gainé de TEPCONFORTClimatisation automatiqueRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSystème d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)Vitres arrière électriques à impulsionSIÈGESMULTIMÉDIA & COMMUNICATIONChargeur de smartphone à inductionÉCLAIRAGE & VISIBILITÉFeux de jour à LED (signature lumineuse verticale)(en plus de BUSINESS)SÉCURITÉ PASSIVESÉCURITÉ ACTIVEFrein de parking électrique avec fonction "Auto Hold"(sur motorisation HEV uniquement)Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)Système de surveillance d'angle mort (BSW)PRÉSENTATION EXTÉRIEUREAntenne aileron de requinJantes alliage bi-ton 17 poucesLigne de vitrage latéral chroméeSpoiler arrière noirPlaque de protection arrière noire brillantePRÉSENTATION INTÉRIEUREÉclairage intérieur à LED (arrière)CONFORTAccoudoir central avantRétroviseur intérieur électro chromatique (fonction jour/nuit automatique)SIÈGESSellerie TEP et tissuSiège passager avant réglable en hauteurMULTIMÉDIA & COMMUNICATIONSmartphone-link Display Audio 4.0 (SDA) : système multimédia connecté avec écran tactile 9,3 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlaySystème de navigationÉCLAIRAGE & VISIBILITÉCommutation automatique entre feux de route et feux de croisement (AHB)Feux arrière avec signature lumineuse à LED(en plus d'INTENSE)SÉCURITÉ PASSIVESÉCURITÉ ACTIVEAlerte de circulation transversale arrière (RCTA)Caméras 360° avec fonction "Easy Park Assist"PRÉSENTATION EXTÉRIEUREPRÉSENTATION INTÉRIEURECompteurs numériques avec écran couleur personnalisable 10 poucesMitsubishi Multi-Sense : système de gestion des modes de conduite, de personnalisation de l'affichage et de l'éclairage d'ambianceVolant 3 branches multifonction gainé de TEP perforéCONFORTVolant chauffantSIÈGESSièges avant chauffantsMULTIMÉDIA & COMMUNICATIONSystème audio premium BOSE avec radio AM/FM, port USB et 9 haut-parleursÉCLAIRAGE & VISIBILITÉhttps://youtu.be/xmVxw-2ZmP0Liens vidéos:Mitsubishi Colt (Extérieur) https://youtu.be/xmVxw-2ZmP0Mitsubishi Colt (Intérieur) https://youtu.be/J4N9LjEbstsMitsubishi Colt (Conduite) https://youtu.be/BqCFenE-aMk