La Jeep Avenger embarque un moteur à combustion interne

Laélargit sa gamme de motorisations en introduisant unet uneen plus de la version entièrement électrique.La version thermique à combustion interne repose sur un moteur essence, couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, développant une puissance de. L'Avenger 1.2 Turbo T3 affiche deset uneen cycle mixte WLTP.L'Avengerrepose sur un moteur hybride 48V associé à une transmission automatique à double embrayage e-DCS6 à six rapports dotée d'un moteur électrique. Grâce à une batterie qui se recharge lors des différentes phases de conduite, la technologie hybride légère MHEV (Mild Hybrid 48V) offre un couple supplémentaire à bas régime et une réduction de 15% de la consommation de carburant.L'Avenger e-Hybrid offre une expérience de conduite fluide et permet d'adopter, dans certaines situations, un déplacement en mode électrique à basse vitesse grâce à la combinaison de la transmission automatique à double embrayage e-DCS6 à 6 rapports et de son moteur électrique intégré.Le mode électrique s'active lors de la conduite en ville à une vitesse inférieure à 30 km/h.et extra-urbaines si la conduite régulière est maintenue, ou lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur dans des conditions stabilisées.La technologie hybride légère MHEV est également impliquée lors de l'allumage du moteur, facilité par un moteur électrique avec le support de l'alterno-démarreur. Cela permet une transition transparente entre le moteur à combustion interne et le moteur électrique tout en maintenant un fonctionnement silencieux.La clé de l'efficacité réside dans la synergie entre le moteur 3 cylindres de, laet la. La boîte de vitesses abrite un, un onduleur et l'unité de transmission centrale, travaillant ensemble pour optimiser l'efficacité du système.La puissance électrique assure un démarrage réactif et augmente le couple à bas régime.L'énergie électrique pure est également utile pour la fonction e-creeping, permettant une série de courts mouvements vers l'avant sans action de l'accélérateur, ce qui est bénéfique dans des situations telles que les embouteillages (e-queueing). Le véhicule peut également être garé en mode électrique (e-parking).La technologie hybride légère MHEV permet de récupérer de l'énergie pendant la décélération. Le freinage régénératif élimine le besoin de recharge par branchement de la batterie.Dans des circonstances de conduite typiques, la technologie hybride légère MHEV permet de réduire jusqu'à 15 % les émissions de CO2 par rapport à un moteur à combustion avec une transmission automatique. Ceci est également obtenu grâce au cycle de Miller, ce qui se traduit par des émissions de CO2 estimées allant deCouplée à une transmission de couple quasi instantanée du moteur électrique, cette configuration permet d'optimiser les performances du moteur à combustion, notamment lors des redémarrages, en atténuant l'effet « turbolag » et en assurant une réponse rapide lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée.En mode purement électrique au démarrage, le moteur à combustion interne est enclenché lorsqu'une puissance supplémentaire est nécessaire.Le groupe motopropulseur est équipé d'un moteur 1.2 e-DCT P2 48V à 6 vitesses, générant 100 ch (74 kW) de puissance maximale et, ainsi qu'un moteur électrique de 21 kW délivrant 55 Nm de couple, le tout complété par un réservoir de carburant de 44 litres.La consommation de carburant du système hybride 48V s'élève àL'Avenger e-Hybrid est doté de palettes au volant qui permettent de prendre le contrôle de la boîte de vitesses DCT à six rapports en mode séquentiel.La Jeep Avenger e-Hybrid se décline en: Longitude, Altitude et Summit.Lareçoit des jantes en alliage de 16 pouces, des phares à LED et des poignées de porte de la couleur de la carrosserie, le tout complété par des skis de protection gris.À l'intérieur, la version Longitude offre un insert de planche de bord et des sièges en tissu noirs, un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces, un régulateur de vitesse et un accoudoir avant.En matière de sécurité, la version Longitude est dotée d'un freinage autonome d'urgence, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l'alerte de franchissement de ligne avec correction et de la détection de somnolence.Lase pare de jantes en alliage de 17 pouces et des skis de protection argentés.À l'intérieur, on retrouve des sièges en tissu/TEP, une planche de bord peinte en gris et un plancher de coffre modulable et réversible.Des caractéristiques supplémentaires telles que le combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces, la climatisation automatique et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go rehaussent la dotation de la version Altitude.Ladispose de jantes en alliage de 18 pouces, de projecteurs avant et arrière à LED, ainsi que des vitres arrière surteintées.À l'intérieur, la version Summit est équipée d'un éclairage d'ambiance multicolore à LED et d'un rétroviseur électrochrome sans contour.A cela s'ajoute l'ouverture et le démarrage sans clé, un chargeur sans fil, la surveillance des angles morts, une caméra de recul 180° avec vue drone, des radars de stationnement à 360°, une commande automatique des feux de route, des rétroviseurs rabattables électriquement, un hayon électrique mains libres et la conduite semi-autonome de niveau 2.L'Avenger e-Hybrid dispose du système Selec-Terrain sur toutes les versions. Le système propose six programmes de conduite : Normal pour la conduite quotidienne, Eco pour économiser de l'énergie et Sport pour une conduite dynamique. Et pour les plus spécialisés : Snow pour les routes enneigées, Mud pour la boue et Sand sur le sable. Sans oublier l'aide à la descente (Hill Descent Control).Question prix , l'Avenger thermique à moteur essence 1.2 Turbo T3 démarre à partir de(Jeep Avenger 1.2 Turbo T3 100 ch Altitude).